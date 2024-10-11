Мы не ослабим поддержку Украины. Это четкий сигнал Путину, – Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия является сильнейшим военным сторонником Украины в Европе и заверил в продолжении оказания помощи Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Шольц сказал во время совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским общения со СМИ.

"Германия - самый сильный военный сторонник Украины в Европе и второй по силе в мире. И так будет и в дальнейшем, я могу вас четко заверить сегодня и здесь", - сказал Шольц.

В частности, он отметил, что недавно ФРГ предоставила Украине новый комплексный пакет военной поддержки на сумму более 600 миллионов евро, содержащий IRIS-T, боевые машины пехоты, основные боевые танки, самоходные гаубицы, боеприпасы, беспилотники и тому подобное.

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Кроме того, Шольц отметил, что Германия помогает украинцам накануне зимы, поскольку Россия намеренно атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. По его словам, целью россиян является "сломить волну сопротивления среди гражданского населения".

Также он напомнил, что в краткосрочной перспективе Германия обязалась выделить Украине дополнительно 170 миллионов евро, чтобы быстро устранить самые серьезные повреждения и восстановить теплоснабжение.

"Все это свидетельствует о двух вещах. Во-первых, Украина может на нас положиться. Во-вторых, это четкий сигнал Путину. Игра на время не сработает. Мы не ослабим нашу поддержку Украины", - добавил Шольц.

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Напомним, ранее сообщалось, что Шольц анонсировал пакет военной помощи Украине. В частности, Германия вместе с Бильгией, Данией и Норвегией готовят большой пакет военной помощи для Украины на сумму 1,4 млрд евро. Помощь планируют предоставить до конца 2024 года.