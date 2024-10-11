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Новости Помощь Украине
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Мы не ослабим поддержку Украины. Это четкий сигнал Путину, – Шольц

Шольц запевнив, що Німеччина продовжить підтримку України

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия является сильнейшим военным сторонником Украины в Европе и заверил в продолжении оказания помощи Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Шольц сказал во время совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским общения со СМИ.

"Германия - самый сильный военный сторонник Украины в Европе и второй по силе в мире. И так будет и в дальнейшем, я могу вас четко заверить сегодня и здесь", - сказал Шольц.

В частности, он отметил, что недавно ФРГ предоставила Украине новый комплексный пакет военной поддержки на сумму более 600 миллионов евро, содержащий IRIS-T, боевые машины пехоты, основные боевые танки, самоходные гаубицы, боеприпасы, беспилотники и тому подобное.

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Кроме того, Шольц отметил, что Германия помогает украинцам накануне зимы, поскольку Россия намеренно атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. По его словам, целью россиян является "сломить волну сопротивления среди гражданского населения".

Также он напомнил, что в краткосрочной перспективе Германия обязалась выделить Украине дополнительно 170 миллионов евро, чтобы быстро устранить самые серьезные повреждения и восстановить теплоснабжение.

"Все это свидетельствует о двух вещах. Во-первых, Украина может на нас положиться. Во-вторых, это четкий сигнал Путину. Игра на время не сработает. Мы не ослабим нашу поддержку Украины", - добавил Шольц.

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Напомним, ранее сообщалось, что Шольц анонсировал пакет военной помощи Украине. В частности, Германия вместе с Бильгией, Данией и Норвегией готовят большой пакет военной помощи для Украины на сумму 1,4 млрд евро. Помощь планируют предоставить до конца 2024 года.

Автор: 

Германия (7033) помощь и поддержка (874) Шольц Олаф (912)


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То есть будете помогать чтоб Украина могла обороняться но не победить. И возникает вопрос. Почему именно так и зачем?
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11.10.2024 18:14 Ответить
Мы не ослабим поддержку Украины. Это четкий сигнал Путину, - Шольц Источник:
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Но Тауруси ми вам не дамо!
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11.10.2024 18:35 Ответить
Лисий довбень. ***** свого тезку на тебе ложило. Слизняк.
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11.10.2024 18:39 Ответить
Не ослабимо і не підсилимо. Ні туди ні сюди. Треба щось вирішувати, ресурси не безмежні.
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11.10.2024 18:54 Ответить
І Таурус ні ні...
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11.10.2024 19:12 Ответить
,,Ми не послабимо,. А чому не ,,Ми нарощуватимемо,,?
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11.10.2024 19:18 Ответить
Ми не послабимо підтримку України. Це чіткий сигнал Путіну, - Шольц.
Путін відмовляється говорити телефоном із Шольцом, - Бербок

Мабуть хтів послати "чьоткий" сигнал пуйлу особисто, але....
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11.10.2024 19:29 Ответить
та послав сигнал, спочатку хотів говорити з ним по телефону, почекав з тиждень, але х¥йло йоиу в тим відмовило, тому ображений канцлер мав шось зробити і зробив 😄
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12.10.2024 07:23 Ответить
 
 