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Новини Допомога Україні
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Ми не послабимо підтримку України. Це чіткий сигнал Путіну, - Шольц

Шольц запевнив, що Німеччина продовжить підтримку України

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччини є найсильнішим військовим прихильником України в Європі і запевнив у продовженні надання допомоги Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Шольц сказав під час спільного з президентом України Володимиром Зеленським спілкування зі ЗМІ.

"Німеччина - найсильніший військовий прихильник України в Європі та другий за силою у світі. І так буде і надалі, я можу вас чітко запевнити сьогодні і тут", - сказав Шольц.

Зокрема, він зауважив, що нещодавно ФРН надала Україні новий комплексний пакет військової підтримки на суму понад 600 мільйонів євро, що містить IRIS-T, бойові машини піхоти, основні бойові танки, самохідні гаубиці, боєприпаси, безпілотники, тощо.

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Крім того, Шольц наголосив, що Німеччина допомагає українцям напередодні зими, оскільки Росія навмисно атакувала енергетичну інфраструктуру України. За його словами, метою росіян є "зломити хвилю опору серед цивільного населення".

Також він нагадав, що в короткостроковій перспективі Німеччина зобов'язалася виділити Україні додатково 170 мільйонів євро, щоб швидко усунути найсерйозніші ушкодження і відновити теплопостачання.

"Усе це свідчить про дві речі. По-перше, Україна може на нас покластися. По-друге, це чіткий сигнал Путіну. Гра на час не спрацює. Ми не послабимо нашу підтримку України", - додав Шольц.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шольц анонсував пакет військової допомоги Україні. Так, Німеччина разом із Більгією, Данією та Норвегією готують великий пакет військової допомоги для України на суму 1,4 млрд євро. Допомогу планують надати до кінця 2024 року.

Автор: 

Німеччина (7449) допомога і підтримка (1165) Шольц Олаф (1142)


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То есть будете помогать чтоб Украина могла обороняться но не победить. И возникает вопрос. Почему именно так и зачем?
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11.10.2024 18:14 Відповісти
Мы не ослабим поддержку Украины. Это четкий сигнал Путину, - Шольц Источник:
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Но Тауруси ми вам не дамо!
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11.10.2024 18:35 Відповісти
Лисий довбень. ***** свого тезку на тебе ложило. Слизняк.
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11.10.2024 18:39 Відповісти
Не ослабимо і не підсилимо. Ні туди ні сюди. Треба щось вирішувати, ресурси не безмежні.
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11.10.2024 18:54 Відповісти
І Таурус ні ні...
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11.10.2024 19:12 Відповісти
,,Ми не послабимо,. А чому не ,,Ми нарощуватимемо,,?
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11.10.2024 19:18 Відповісти
Ми не послабимо підтримку України. Це чіткий сигнал Путіну, - Шольц.
Путін відмовляється говорити телефоном із Шольцом, - Бербок

Мабуть хтів послати "чьоткий" сигнал пуйлу особисто, але....
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11.10.2024 19:29 Відповісти
та послав сигнал, спочатку хотів говорити з ним по телефону, почекав з тиждень, але х¥йло йоиу в тим відмовило, тому ображений канцлер мав шось зробити і зробив 😄
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12.10.2024 07:23 Відповісти
 
 