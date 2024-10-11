Ми не послабимо підтримку України. Це чіткий сигнал Путіну, - Шольц.

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччини є найсильнішим військовим прихильником України в Європі і запевнив у продовженні надання допомоги Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Шольц сказав під час спільного з президентом України Володимиром Зеленським спілкування зі ЗМІ.

"Німеччина - найсильніший військовий прихильник України в Європі та другий за силою у світі. І так буде і надалі, я можу вас чітко запевнити сьогодні і тут", - сказав Шольц.

Зокрема, він зауважив, що нещодавно ФРН надала Україні новий комплексний пакет військової підтримки на суму понад 600 мільйонів євро, що містить IRIS-T, бойові машини піхоти, основні бойові танки, самохідні гаубиці, боєприпаси, безпілотники, тощо.

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Крім того, Шольц наголосив, що Німеччина допомагає українцям напередодні зими, оскільки Росія навмисно атакувала енергетичну інфраструктуру України. За його словами, метою росіян є "зломити хвилю опору серед цивільного населення".

Також він нагадав, що в короткостроковій перспективі Німеччина зобов'язалася виділити Україні додатково 170 мільйонів євро, щоб швидко усунути найсерйозніші ушкодження і відновити теплопостачання.

"Усе це свідчить про дві речі. По-перше, Україна може на нас покластися. По-друге, це чіткий сигнал Путіну. Гра на час не спрацює. Ми не послабимо нашу підтримку України", - додав Шольц.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шольц анонсував пакет військової допомоги Україні. Так, Німеччина разом із Більгією, Данією та Норвегією готують великий пакет військової допомоги для України на суму 1,4 млрд євро. Допомогу планують надати до кінця 2024 року.