РФ має взяти участь у другому Саміті миру, але ми не приймемо продиктований Росією мир, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що мир в Україні може бути реалізований лише на основі міжнародного права, наголосивши, що це потребуватиме величезних зусиль.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Шольц сказав під час спільного з президентом України Володимиром Зеленським спілкування зі ЗМІ.
"Ми згодні з тим, що після першої мирної конференції в Бюргенштоку в червні відбудеться ще одна, і, як ви сказали, Росія також має взяти в ній участь. Зрозуміло, що мир може бути реалізований тільки на основі міжнародного права, що потребуватиме величезних зусиль", - сказав Шольц.
Він висловив упевненість, що спільні дії і надалі визначатимуться прагненням до досягнення справедливого і міцного миру для України.
"Ми не приймемо мир, продиктований Росією", - додав Шольц.
Раніше повідомлялося, що Україна прагне організувати другий Глобальний саміт миру до кінця 2024 року і хоче, щоб цього разу на ньому була присутня Росія. Але прямих переговорів із Москвою на цій зустрічі не буде.
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Інші (США, ЄС, Британія) також зберігають тотальну мовчанку з цього питання. Натомість про якийсь ефемерний "мир" базікають мало не щодня.
Всіх людей, які ці "розмови про мир" слухають чи читають, Шольц & company вважають, напевно, ідіотами.
Параша продовжує сидіти в оон як наче нічого й не трапилося. Дипломатичних стосунків ніхто, крім України, не розірвав. йухла всі продовжують називати "президентом".
РФ має взяти участь у другому Саміті миру, але пішла вона нагуй?
ППЦЬ Якась зворотня еволюція світу... (