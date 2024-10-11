РФ має взяти участь у другому Саміті миру, але ми не приймемо продиктований Росією мир, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що мир в Україні може бути реалізований лише на основі міжнародного права, наголосивши, що це потребуватиме величезних зусиль.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Шольц сказав під час спільного з президентом України Володимиром Зеленським спілкування зі ЗМІ.

"Ми згодні з тим, що після першої мирної конференції в Бюргенштоку в червні відбудеться ще одна, і, як ви сказали, Росія також має взяти в ній участь. Зрозуміло, що мир може бути реалізований тільки на основі міжнародного права, що потребуватиме величезних зусиль", - сказав Шольц.

Він висловив упевненість, що спільні дії і надалі визначатимуться прагненням до досягнення справедливого і міцного миру для України.

"Ми не приймемо мир, продиктований Росією", - додав Шольц.

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Раніше повідомлялося, що Україна прагне організувати другий Глобальний саміт миру до кінця 2024 року і хоче, щоб цього разу на ньому була присутня Росія. Але прямих переговорів із Москвою на цій зустрічі не буде.