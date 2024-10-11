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РФ має взяти участь у другому Саміті миру, але ми не приймемо продиктований Росією мир, - Шольц

Шольц заявив, що РФ має взяти участь у Саміті миру

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що мир в Україні може бути реалізований лише на основі міжнародного права, наголосивши, що це потребуватиме величезних зусиль. 

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Шольц сказав під час спільного з президентом України Володимиром Зеленським спілкування зі ЗМІ.

"Ми згодні з тим, що після першої мирної конференції в Бюргенштоку в червні відбудеться ще одна, і, як ви сказали, Росія також має взяти в ній участь. Зрозуміло, що мир може бути реалізований тільки на основі міжнародного права, що потребуватиме величезних зусиль", - сказав Шольц.

Він висловив упевненість, що спільні дії і надалі визначатимуться прагненням до досягнення справедливого і міцного миру для України.

"Ми не приймемо мир, продиктований Росією", - додав Шольц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ППО, "Гепарди" та боєприпаси: Шольц анонсував пакет військової допомоги Україні на 1,4 млрд євро

Раніше повідомлялося, що Україна прагне організувати другий Глобальний саміт миру до кінця 2024 року і хоче, щоб цього разу на ньому була присутня Росія. Але прямих переговорів із Москвою на цій зустрічі не буде.

Автор: 

росія (65856) Шольц Олаф (1142) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+5
Ви можете їх за шкірку посадити за стіл? Ні? Тоді це все фантазії
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11.10.2024 17:34
+5
Ну і нащо їй той саміт, коли її вимоги не будуть задовільнені?
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11.10.2024 17:46
+3
Шольц вчергове повністю проігнорував тему "кодифікації" анексії п'яти областей України у так званому "законодавстві россосії".

Інші (США, ЄС, Британія) також зберігають тотальну мовчанку з цього питання. Натомість про якийсь ефемерний "мир" базікають мало не щодня.

Всіх людей, які ці "розмови про мир" слухають чи читають, Шольц & company вважають, напевно, ідіотами.

Параша продовжує сидіти в оон як наче нічого й не трапилося. Дипломатичних стосунків ніхто, крім України, не розірвав. йухла всі продовжують називати "президентом".
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11.10.2024 17:38
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Якии рашкин мир? -- в кращому випадку - переполовинити Украіну
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11.10.2024 17:32 Відповісти
Ви можете їх за шкірку посадити за стіл? Ні? Тоді це все фантазії
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11.10.2024 17:34 Відповісти
Тогда о чем с ним тереть?
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11.10.2024 17:35 Відповісти
Шольц вчергове повністю проігнорував тему "кодифікації" анексії п'яти областей України у так званому "законодавстві россосії".

Інші (США, ЄС, Британія) також зберігають тотальну мовчанку з цього питання. Натомість про якийсь ефемерний "мир" базікають мало не щодня.

Всіх людей, які ці "розмови про мир" слухають чи читають, Шольц & company вважають, напевно, ідіотами.

Параша продовжує сидіти в оон як наче нічого й не трапилося. Дипломатичних стосунків ніхто, крім України, не розірвав. йухла всі продовжують називати "президентом".
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11.10.2024 17:38 Відповісти
РФ має взяти участь у другому Саміті миру, але ми не приймемо продиктований Росією мир

РФ має взяти участь у другому Саміті миру, але пішла вона нагуй?
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11.10.2024 17:41 Відповісти
Угу, а представляти Московію на тому Саміті буде Кадиров...
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11.10.2024 17:45 Відповісти
Ну і нащо їй той саміт, коли її вимоги не будуть задовільнені?
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11.10.2024 17:46 Відповісти
Величезних зусиль...Гм....Скільки всього може це словосполучення вмістити. Звести цілик і мушку, замінити магазин, заснути в холодному спальнику, або вилізти з нього, просто обтерти обличчя після тривалого блювання і кашлю...вибрати правильні слова для ситого виборця, тощо.
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11.10.2024 18:00 Відповісти
Одне питання цікавить, як ви паРашу заманите на цей саміт, коли вони сказали, що не приїдуть? Параша вимагає одного - повернення к Стамбул і ніщо інше.
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11.10.2024 18:04 Відповісти
Фантазії як завжди.
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11.10.2024 18:14 Відповісти
Как вы уже за*бали. Откуда вы взяли что ***** предлагает мир? ***** предлагает полностью капитуляцию и захват Украины а не мир. Вы хоть смысл слов не перекручивайте
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11.10.2024 18:39 Відповісти
Іноді краще мовчати
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11.10.2024 19:10 Відповісти
Не кажіть мені, що всі оті шольци не знають і не розуміють що підорасєя несе у світ під слоганом "рускій МІР"! Але - звуть на самітміру...
ППЦЬ Якась зворотня еволюція світу... (
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12.10.2024 01:54 Відповісти
 
 