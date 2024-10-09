УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5420 відвідувачів онлайн
Новини
2 757 35

Україна хоче організувати новий Саміт миру за участю Росії до кінця року, - посол Боднар

Посол України у Туреччині Василь Боднар про другий Саміт миру

Україна прагне організувати другий Глобальний саміт миру до кінця 2024 року і хоче, щоб цього разу на ньому була присутня Росія. Але прямих переговорів із Москвою на цій зустрічі не буде. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар у коментарі Reuters.

"Одна з найважливіших цілей цього саміту - досягнення справедливого миру в Україні. Ми не говоримо про формат, в якому Україна і Росія сидять один навпроти одного й Україна вислуховує вимоги Росії", - зазначив посол.

За його словами, міжнародне співтовариство разом з Україною створить список того, які кроки можуть бути зроблені для справедливого миру в країні, і потім вони обговорять, які вимоги поставити Росії на основі цього списку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дата проведення другого Саміту миру буде визначена після завершення тематичних конференцій щодо Формули миру в кінці жовтня, - ОП

"Це не буде пряма двостороння зустріч (із РФ - ред.), це, швидше за все, буде формат, де будуть залучені треті сторони, і (переговори - ред.) будуть вестися через треті сторони. Ми сподіваємося провести цей саміт до кінця року", - заявив Боднар.

Як додав дипломат, Туреччина, яка під час війни намагалася підтримувати стосунки як з Україною, так і з Росією, буде важливим учасником зустрічі завдяки своєму досвіду посередництва в інших конфліктах.

Читайте також: Потрібно підготувати другий Саміт миру, щоб покласти край війні, - Зеленський

Очікується, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан візьме участь у саміті "Україна - Південно-Східна Європа" в хорватському місті Дубровник у середу.

Турецьке дипломатичне джерело повідомило, що він підтвердить там позицію Анкари про те, що будь-які мирні переговори повинні включати обидві сторони для "справедливого і тривалого" врегулювання.

Автор: 

Боднар Василь (159) росія (67333) Україна (6083) Глобальний саміт миру (278)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
Зеленський знову в очах ***** ''мір увідєл''..?
показати весь коментар
09.10.2024 15:36 Відповісти
+8
Ніякого кацапстану і ніяких самітів миру, тільки саміт перемоги і без кацапстану!!!
показати весь коментар
09.10.2024 15:25 Відповісти
+8
І ця людина отримує зарплату і бронь...
показати весь коментар
09.10.2024 15:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ніякого кацапстану і ніяких самітів миру, тільки саміт перемоги і без кацапстану!!!
показати весь коментар
09.10.2024 15:25 Відповісти
Я сподіваюся ти писав це комент по дорозі в Україну. Ти ж не якийсь слимак, який втік в Польщу і пише про перемогу не беручи участі в її наближенні? Правда?
показати весь коментар
09.10.2024 15:59 Відповісти
а йому похер, самі налаштовані на продовження війни - це імігранти
показати весь коментар
09.10.2024 18:57 Відповісти
Сумна коняка пішле сумного блогера лісом, от і буде їм на двох саміт.
показати весь коментар
09.10.2024 15:25 Відповісти
І ця людина отримує зарплату і бронь...
показати весь коментар
09.10.2024 15:26 Відповісти
Запросять росію, намалюють плакат "параша" і спробують під ним посадити рюзьге делегаційо? Ню-ню.
показати весь коментар
09.10.2024 15:28 Відповісти
"...обидві сторони для "справедливого і тривалого" врегулювання Джерело:
- тобто - що раша є агресором вже взагалі не говорять ?
показати весь коментар
09.10.2024 15:35 Відповісти
Табу наклали. Бо пуйло может абідіцца.
показати весь коментар
09.10.2024 17:55 Відповісти
Зеленський знову в очах ***** ''мір увідєл''..?
показати весь коментар
09.10.2024 15:36 Відповісти
Так він же закон прийняв що жодних переговорів із пуйлом покі он у влади...
показати весь коментар
09.10.2024 15:46 Відповісти
Вони десь колись керувалися законами в своїх хотєлках? Напишуть все, що їм заманеться, як пуйло.
показати весь коментар
09.10.2024 16:34 Відповісти
" ... щоб цього разу на ньому була присутня Росія. Але прямих переговорів із Москвою на цій зустрічі не буде."

Джерело:

*

Непрямо зермаки можуть спілкуватись із своїм любим пуйлом і через представників Туреччини, наприклад.
Нахіба відволікання ресурсів, часу багатьох людей на чергові танці з бубнами під назвою "Саміти миру?"
Які результати попередніх збіговиськ?
показати весь коментар
09.10.2024 15:36 Відповісти
показати весь коментар
09.10.2024 15:38 Відповісти
фу
показати весь коментар
09.10.2024 15:43 Відповісти
О чем я и говорил. Зе-власть хочет сдать Украину еще до нового года.
показати весь коментар
09.10.2024 15:44 Відповісти
Даже у-е-бок Турцию поблагодарил за то что во время войны помогала нашему врагу. А мы еще на Запад и Байдена что то там гоним которые нам оружие не додают. А зачем оружие стране которая хочет капитулировать и помириться с врагом
показати весь коментар
09.10.2024 15:53 Відповісти
Ну вы поняли почему Рамштайн отложили на неопределенный срок. Вместо Рамштайна твари собираются собраться за столом капитуляции
показати весь коментар
09.10.2024 15:56 Відповісти
Україна хоче організувати вихід військ Московії з окупованих українських земель станом кордонів на 2013 рік і розпочати перемовини з Росососією до кінця року про компенсаці та обмін полоненими...
- усе решта веде до реалізації зєлєнськіх ублюдочних тезисів ідіота-заочника для одноклітинних жлобів та какаразніц "сайдьОмся гдє-тА пасєрєдінє"..
показати весь коментар
09.10.2024 15:44 Відповісти
Віддайте гроші на дрони.
показати весь коментар
09.10.2024 15:45 Відповісти
Типове - тю...
У листопаді "саміту" не буде, а до кінця року один тільки грудень, та й то зі святами.
Цей посол якийсь дивний, мабуть дурень.
показати весь коментар
09.10.2024 15:54 Відповісти
це потужний посол потужного ,вибачте. Україна тут ні до чого
показати весь коментар
09.10.2024 15:55 Відповісти
мерзені зелені виродки
показати весь коментар
09.10.2024 15:56 Відповісти
І як же примусити х...ла приїхати на той саміт та щось підписати - забаганками зеленского та концертом кв 95.
показати весь коментар
09.10.2024 15:58 Відповісти
Идиотизм полный. Над этими "самитами мира" весь мир смеется и крутит пальцем у виска.
Поэтому и не дают оружие и разрешения на удары по РФ - раз они торгуются с рашистами, так и пусть торгуются.
показати весь коментар
09.10.2024 15:59 Відповісти
так а чого ж ніт, як отой хамія чи як його, прости Господи, їх ПАРТНЕРамИ називав, коли в Стамбул їздив Україою торгувать
показати весь коментар
09.10.2024 16:00 Відповісти
Схоже на Банковій так і не зрозуміли що таке фашиська росія і як з нею можна домовитись ? краще подумали про план оборони України ,ворог продовжує наступати на Донбасі.
показати весь коментар
09.10.2024 16:00 Відповісти
і як ти їх заставиш "прийняти участь"?
показати весь коментар
09.10.2024 16:00 Відповісти
Як додав дипломат, Туреччина, яка під час війни намагалася підтримувати стосунки як з Україною, так і з Росією, буде важливим учасником зустрічі завдяки своєму досвіду посередництва в інших конфліктах, турецьких друзів рашистського вбивці і окупанта україни ,хочуть взяти в посередники....будуть виконувати незавершені в Стамбулі домовленості по здачі частини України
показати весь коментар
09.10.2024 16:02 Відповісти
В закутках будуть перетирать.
показати весь коментар
09.10.2024 16:07 Відповісти
"Ми дуже прагнемо зустрічі з ними, але говорити з ними не станемо!"
показати весь коментар
09.10.2024 16:24 Відповісти
Бідний зєля, важко йому: і Україну треба здать пуйлу, і так щоб пабідітєлєм якось же себе показати зєлєбобам.
показати весь коментар
09.10.2024 16:29 Відповісти
Отже, про це з агресором уже велися перемовини?
показати весь коментар
09.10.2024 17:04 Відповісти
Це не Україна хоче; цього хоче буратінка-зрадник.
показати весь коментар
09.10.2024 17:48 Відповісти
 
 