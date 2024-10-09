Україна хоче організувати новий Саміт миру за участю Росії до кінця року, - посол Боднар

Україна прагне організувати другий Глобальний саміт миру до кінця 2024 року і хоче, щоб цього разу на ньому була присутня Росія. Але прямих переговорів із Москвою на цій зустрічі не буде.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар у коментарі Reuters.

"Одна з найважливіших цілей цього саміту - досягнення справедливого миру в Україні. Ми не говоримо про формат, в якому Україна і Росія сидять один навпроти одного й Україна вислуховує вимоги Росії", - зазначив посол.

За його словами, міжнародне співтовариство разом з Україною створить список того, які кроки можуть бути зроблені для справедливого миру в країні, і потім вони обговорять, які вимоги поставити Росії на основі цього списку.

"Це не буде пряма двостороння зустріч (із РФ - ред.), це, швидше за все, буде формат, де будуть залучені треті сторони, і (переговори - ред.) будуть вестися через треті сторони. Ми сподіваємося провести цей саміт до кінця року", - заявив Боднар.

Як додав дипломат, Туреччина, яка під час війни намагалася підтримувати стосунки як з Україною, так і з Росією, буде важливим учасником зустрічі завдяки своєму досвіду посередництва в інших конфліктах.

Очікується, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан візьме участь у саміті "Україна - Південно-Східна Європа" в хорватському місті Дубровник у середу.

Турецьке дипломатичне джерело повідомило, що він підтвердить там позицію Анкари про те, що будь-які мирні переговори повинні включати обидві сторони для "справедливого і тривалого" врегулювання.