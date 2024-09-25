Потрібно підготувати другий Саміт миру, щоб покласти край війні, - Зеленський
Одного дня в залі Ради Безпеки ООН неодмінно скажуть, що війна Росії проти України завершена: не заморожена, не призупинена, не забута - по-справжньому завершена. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на засіданні високого рівня Радбезу ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.
Другий саміт миру
Він зазначив, що війна завершиться тому, що запрацює Статут ООН. Глава держави додав, що саме для цього потрібно підготувати другий Саміт миру, і запросив усіх, хто поважає Статут ООН, приєднатися.
Ми запрошуємо Китай. Ми запрошуємо Бразилію. Я вже запросив Індію. Ми працюємо з країнами Африки, з усією Латинською Америкою, Близьким Сходом, Центральною Азією, Європою, Тихоокеанським регіоном, Північною Америкою. Усі однаково важливі для миру", - сказав президент.
Зеленський також наголосив, що є все для досягнення справедливого миру: Формула миру, Статут ООН та необхідні для втілення сили. Потрібна лише рішучість.
Раніше Зеленський на Радбезі ООН зазначав, що ця війна не може просто "затихнути", її не можна заспокоїти розмовами.
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Не треба було розміновувати Чонгар і здавати Південь, проблем було б в 100 раз менше.
Але агенти Кремля спрацювали на відмінно!
Що ВОНО меле ? Невже в США Єрмак не зміг нерозбавлений порошок знайти ? Не вірю - в Америці все є !
А Українці як народ рабів і довірливих дурнів!
Статут ООН, запрацюй, раз-два!
Війна, закінчись, раз-два!
А от росія не поважає статут ООН. Вона не збирається закінчувати війну, хіба що тимчасово заморозити для її продовження до повного знищення України.
Ці саміти миру лише балачки та ніяк не завершать війну, якщо на полі бою ми постійно відступаємо. А на курську область рашці начхати. Вона сама її КАБами закидує.
Треба більше вірити єрмакам та в "плани перемоги" ОПи.
Проямим наслілком говорильні про мирні перемовини є гальмування з передачею нам зброї, це ж логічно.
В НАТО ж щоб потрапити, треба не мати в керівництві людей, що мають родичів в рф. Це ж знову таки так логічно.
Саміт миру імені Зеленского закінчить війну3. Другий Саміт миру закінчить війну!
2. Є таємний план перемоги Зеленского, писаний місяцями, і ви всі навіть не уявляєте, як скоро кінець війни!
https://x.com/i/status/1837099614748529007 2019 рік: курс команди Зеленського - демілітаризація ( країна п'ятий рік у війні)
https://x.com/i/status/1837099614748529007 2022 рік - наслідки