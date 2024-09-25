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Новини Війна
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Потрібно підготувати другий Саміт миру, щоб покласти край війні, - Зеленський

Зеленський про другий Саміт миру

Одного дня в залі Ради Безпеки ООН неодмінно скажуть, що війна Росії проти України завершена: не заморожена, не призупинена, не забута - по-справжньому завершена. Про це президент Володимир Зеленський заявив під час виступу на засіданні високого рівня Радбезу ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Другий саміт миру

Він зазначив, що війна завершиться тому, що запрацює Статут ООН. Глава держави додав, що саме для цього потрібно підготувати другий Саміт миру, і запросив усіх, хто поважає Статут ООН, приєднатися.

Ми запрошуємо Китай. Ми запрошуємо Бразилію. Я вже запросив Індію. Ми працюємо з країнами Африки, з усією Латинською Америкою, Близьким Сходом, Центральною Азією, Європою, Тихоокеанським регіоном, Північною Америкою. Усі однаково важливі для миру", - сказав президент.

Також читайте: У Зеленського буде дві зустрічі з Байденом, – Никифоров

Зеленський також наголосив, що є все для досягнення справедливого миру: Формула миру, Статут ООН та необхідні для втілення сили. Потрібна лише рішучість.

Раніше Зеленський на Радбезі ООН зазначав, що ця війна не може просто "затихнути", її не можна заспокоїти розмовами. 

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) Радбез ООН (858) Глобальний саміт миру (278)


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Топ коментарі
+37
Та фігня то все!
Не треба було розміновувати Чонгар і здавати Південь, проблем було б в 100 раз менше.
Але агенти Кремля спрацювали на відмінно!
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25.09.2024 07:28
+21
А як же підтримка Байденом "плану перемоги", яка мала б покласти край війні? Ніпашло ніпаєхало?
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25.09.2024 07:18
+19
Може вже пора повертатись в реальність? А не витрачати час на маячню?
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25.09.2024 07:29
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А як же підтримка Байденом "плану перемоги", яка мала б покласти край війні? Ніпашло ніпаєхало?
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25.09.2024 07:18 Відповісти
...за 2 дні до 48-го саміту миру путлєр помер від старості на своїй дачі...
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25.09.2024 08:04 Відповісти
Та фігня то все!
Не треба було розміновувати Чонгар і здавати Південь, проблем було б в 100 раз менше.
Але агенти Кремля спрацювали на відмінно!
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25.09.2024 07:28 Відповісти
Може вже пора повертатись в реальність? А не витрачати час на маячню?
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25.09.2024 07:29 Відповісти
Це і є зельонскій план Б - пи...діти далі, якщо не дадуть гроші за планом А
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25.09.2024 08:33 Відповісти
Один робив, інший говорить
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25.09.2024 07:30 Відповісти
Першии саміт - тільки грошам горе - готуєм другии
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25.09.2024 07:30 Відповісти
Він що зовсім не розуміє,що тільки ЗСУ зупинять лрків,завершивши війну Перемогою України?! Ніякі розмови, статути не допоможуть,а зброя техніка .Уже було подивитися в очі ботоксного. Не потрібно своє хворе уявлення миру переносити до світу. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
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25.09.2024 07:34 Відповісти
Коли в країні корупція, помножена на бідність. В таких умовах воювати з агресором, що є сильнішим, складно. Боневтік подолати корупцію не зміг, він її лише тільки очолив. Тому нічого не лишається як просити у західних переляканих з ознаками деменції дядьків гроші на зброю. А перелякані дядьки геть забули про зобов'язання щодо підтримання миру і тому схиляють зеленого до перемовин з ******. Що зеленому залишається? Розповідати про химерні самити миру
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25.09.2024 08:18 Відповісти
Вересень 2021, орки на кордоні....що було далі?! Виробництво зброї чи техніки!? Чи таки відосики від зе,що мижебратья. Довідосилися, а до корупції ви довели країну самі. Я була в тому травні в Україні, дебати, усе проти Порошенко, зе найкращий. Мені плакати хотілося, а ви один поперед одного летіли голосувати за 95 квартал. Мудрості не було тоді,чому ви наразі шантажуєте світ війною.
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25.09.2024 08:57 Відповісти
Ви? Це хто? Якщо Ви до мене звертайтесь, то мали б помітити за кого я особисто голосував в 2019 році. І це був не Зеленський.
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25.09.2024 09:55 Відповісти
"Квартальна" мініатюра "план перемоги" не пішла у дідуся Байдена ... запускаємо нову версію колишньої "квартальної" мініатюри - "саміт миру" .

Що ВОНО меле ? Невже в США Єрмак не зміг нерозбавлений порошок знайти ? Не вірю - в Америці все є !
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25.09.2024 07:35 Відповісти
Він зазначив, що війна завершиться тому, що запрацює Статут ООН. Джерело:

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25.09.2024 07:38 Відповісти
Іщак виправдовується та намагається перекласти всю відповідальність на весь світ. Мовляв, я ні при чому, винуваті всі вони. Це чмо своєю безтолковістю загнало партнерів, вже не кажучи країну, в глухий кут. Світ дійшов висновку, що з цим дегенератом війну не виграти, скільки не допомагай. Все йде до того, що якимось чином треба створити умови для того, щоб можна провести вибори та позбутись цього мудака.
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25.09.2024 07:40 Відповісти
ЗЕ ввійде в історію світу, як самий веселий і смішний президент.
А Українці як народ рабів і довірливих дурнів!
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25.09.2024 07:59 Відповісти
і кровавий
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25.09.2024 08:17 Відповісти
Культурно....дипломатично...послав нахєр ООН
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25.09.2024 07:40 Відповісти
І?Ми втрму становищу що можемо когось посилати?
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25.09.2024 07:58 Відповісти
Не ми такі- світ такий
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25.09.2024 08:14 Відповісти
О так.Але за пройоби президента заплатимо кровю ми
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25.09.2024 08:17 Відповісти
Він і правда у це вірить? Чи так, прікаливаєтся?
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25.09.2024 07:41 Відповісти
Колись, 47 років тому, один геолог вже приколовся з невдахою-інженером, і народився оцей "вирок". Краще б вони тоді залишилися в Монголії...
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25.09.2024 08:05 Відповісти
5-6 менеджерів доповіли, що красти вже нічого, все вкрали навіть у борг, пора звалювати.
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25.09.2024 07:41 Відповісти
Доправились, а країна стікає кровʼю
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25.09.2024 07:48 Відповісти
Замість того, щоб будувати укріплення, навчати нових бійців, аналізувати і реагувати на дії тупих командирів, ця говоряща голова їде з цілою "армією" дармоїдів за океан і знову вимогає, вимогає, вимогає...
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25.09.2024 07:51 Відповісти
Хрипатий ******!
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25.09.2024 07:51 Відповісти
ка-аЗЕЛ.
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25.09.2024 07:53 Відповісти
Разбудите меня когда будет сотый саммит, а то это шоу клоунов надоело.
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25.09.2024 07:54 Відповісти
Бл*ть! Яку війну, де і коли зупинив хоч один саміт миру?
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25.09.2024 07:56 Відповісти
Та перестаньте, у голові цього опариша та 73% клінічних ідіотів ще не те зе!пиняється.
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25.09.2024 10:45 Відповісти
Оооо здається з планом перемоги його просто послали
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25.09.2024 07:57 Відповісти
Послали чи нi, але ж бо, на килимку вертухають, ондого.
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25.09.2024 08:03 Відповісти
няв няв гав гав...
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25.09.2024 07:58 Відповісти
А по-моему, там - нечленороздiльне хро-хро.
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25.09.2024 08:11 Відповісти
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25.09.2024 08:11 Відповісти
Безмозгле, ще й ідіот...
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25.09.2024 08:13 Відповісти
Іноді відчуття , що це все дурдом
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25.09.2024 08:15 Відповісти
а потім поновому підписати безпекові угоди (не забути про Буркіна-Фасо) і другий потужний план🥳
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25.09.2024 08:15 Відповісти
Потрібно підготувати другий саміт миру щоб покласти край першому ,Зеленський.
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25.09.2024 08:17 Відповісти
а шо скаже зєрмак ось вчому питання
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25.09.2024 08:18 Відповісти
Саміт заради піару.Жах....
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25.09.2024 08:23 Відповісти
Є таке поняття - "професійна деформація", це буває в лікарів, ментів і в інших. А в артистів, особливо комедійного жанру 100%. І якщо раптом, неочіковано артист змінює професію деформація не зникає, в результаті "Маємо те, що маємо"(С)
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25.09.2024 08:41 Відповісти
Це як?
Статут ООН, запрацюй, раз-два!
Війна, закінчись, раз-два!
А от росія не поважає статут ООН. Вона не збирається закінчувати війну, хіба що тимчасово заморозити для її продовження до повного знищення України.
Ці саміти миру лише балачки та ніяк не завершать війну, якщо на полі бою ми постійно відступаємо. А на курську область рашці начхати. Вона сама її КАБами закидує.
Треба більше вірити єрмакам та в "плани перемоги" ОПи.
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25.09.2024 08:35 Відповісти
Зеленський видатний шоумен і знається на організації шоу.
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25.09.2024 08:39 Відповісти
Балабол !
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25.09.2024 09:04 Відповісти
Давай, Вова. Пламенно пи@деть снаружи и воровать, и саботировпть внутри - это точно твоё.
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25.09.2024 09:06 Відповісти
Когда он говорит, такое чувство,что бредит!
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25.09.2024 09:06 Відповісти
Це якись дісонанс в нього - ще пару годин тому він казав щось зовсім інакше: "Ця війна … її не можна заспокоїти розмовами. Потрібні дії, - Зеленський на засіданні Радбезу ООН
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25.09.2024 09:17 Відповісти
На вході в будівлю ООН хоч якісь тести роблять? Драгером там чи що? Чи любий наркоман може зайти і херню нести?
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25.09.2024 09:35 Відповісти
Сумно, що Зе сам не знає що творить: спочатку говорить про те, що розмовами миру не досягти, а вже чепез годину знову заводить пісню про "саміт миру", тобто про говорильню.
Проямим наслілком говорильні про мирні перемовини є гальмування з передачею нам зброї, це ж логічно.
В НАТО ж щоб потрапити, треба не мати в керівництві людей, що мають родичів в рф. Це ж знову таки так логічно.
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25.09.2024 10:41 Відповісти
На жаль проросійський клоун так і не став президентом України.
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25.09.2024 11:11 Відповісти
Дійсно дивно, що обрізаний віслюк не став арабським скакуном...
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25.09.2024 12:02 Відповісти
1. Саміт миру імені Зеленского закінчить війну
2. Є таємний план перемоги Зеленского, писаний місяцями, і ви всі навіть не уявляєте, як скоро кінець війни!
3. Другий Саміт миру закінчить війну!
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25.09.2024 12:03 Відповісти
https://x.com/i/status/1837099614748529007 просто. НАГАДУВАННЯ.
https://x.com/i/status/1837099614748529007 2019 рік: курс команди Зеленського - демілітаризація ( країна п'ятий рік у війні)
https://x.com/i/status/1837099614748529007 2022 рік - наслідки
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25.09.2024 12:19 Відповісти
 
 