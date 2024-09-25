РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8415 посетителей онлайн
Новости Война
3 770 55

Нужно подготовить второй Саммит мира, чтобы положить конец войне, - Зеленский

Зеленський про другий Саміт миру

Однажды в зале Совета Безопасности ООН непременно скажут, что война России против Украины завершена: не заморожена, не приостановлена, не забыта - по-настоящему завершена. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время выступления на заседании высокого уровня Совбеза ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Второй саммит мира

Он отметил, что война завершится потому, что заработает Устав ООН. Глава государства добавил, что именно для этого нужно подготовить второй Саммит мира, и пригласил всех, кто уважает Устав ООН, присоединиться.

Мы приглашаем Китай. Мы приглашаем Бразилию. Я уже пригласил Индию. Мы работаем со странами Африки, со всей Латинской Америкой, Ближним Востоком, Центральной Азией, Европой, Тихоокеанским регионом, Северной Америкой. Все одинаково важны для мира", - сказал президент.

Также читайте: У Зеленского будет две встречи с Байденом, - Никифоров

Зеленский также отметил, что есть все для достижения справедливого мира: Формула мира, Устав ООН и необходимые для воплощения силы. Нужна только решимость.

Ранее Зеленский на Совбезе ООН отмечал, что эта война не может просто "затихнуть", ее нельзя успокоить разговорами.

Автор: 

Зеленский Владимир (20456) Совбез ООН (1112) глобальный саммит мира (273)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+37
Та фігня то все!
Не треба було розміновувати Чонгар і здавати Південь, проблем було б в 100 раз менше.
Але агенти Кремля спрацювали на відмінно!
показать весь комментарий
25.09.2024 07:28
+21
А як же підтримка Байденом "плану перемоги", яка мала б покласти край війні? Ніпашло ніпаєхало?
показать весь комментарий
25.09.2024 07:18
+19
Може вже пора повертатись в реальність? А не витрачати час на маячню?
показать весь комментарий
25.09.2024 07:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А як же підтримка Байденом "плану перемоги", яка мала б покласти край війні? Ніпашло ніпаєхало?
показать весь комментарий
25.09.2024 07:18 Ответить
...за 2 дні до 48-го саміту миру путлєр помер від старості на своїй дачі...
показать весь комментарий
25.09.2024 08:04 Ответить
Та фігня то все!
Не треба було розміновувати Чонгар і здавати Південь, проблем було б в 100 раз менше.
Але агенти Кремля спрацювали на відмінно!
показать весь комментарий
25.09.2024 07:28 Ответить
Може вже пора повертатись в реальність? А не витрачати час на маячню?
показать весь комментарий
25.09.2024 07:29 Ответить
Це і є зельонскій план Б - пи...діти далі, якщо не дадуть гроші за планом А
показать весь комментарий
25.09.2024 08:33 Ответить
Один робив, інший говорить
показать весь комментарий
25.09.2024 07:30 Ответить
Першии саміт - тільки грошам горе - готуєм другии
показать весь комментарий
25.09.2024 07:30 Ответить
Він що зовсім не розуміє,що тільки ЗСУ зупинять лрків,завершивши війну Перемогою України?! Ніякі розмови, статути не допоможуть,а зброя техніка .Уже було подивитися в очі ботоксного. Не потрібно своє хворе уявлення миру переносити до світу. Боріться і перемагайте. Україна понад усе
показать весь комментарий
25.09.2024 07:34 Ответить
Коли в країні корупція, помножена на бідність. В таких умовах воювати з агресором, що є сильнішим, складно. Боневтік подолати корупцію не зміг, він її лише тільки очолив. Тому нічого не лишається як просити у західних переляканих з ознаками деменції дядьків гроші на зброю. А перелякані дядьки геть забули про зобов'язання щодо підтримання миру і тому схиляють зеленого до перемовин з ******. Що зеленому залишається? Розповідати про химерні самити миру
показать весь комментарий
25.09.2024 08:18 Ответить
Вересень 2021, орки на кордоні....що було далі?! Виробництво зброї чи техніки!? Чи таки відосики від зе,що мижебратья. Довідосилися, а до корупції ви довели країну самі. Я була в тому травні в Україні, дебати, усе проти Порошенко, зе найкращий. Мені плакати хотілося, а ви один поперед одного летіли голосувати за 95 квартал. Мудрості не було тоді,чому ви наразі шантажуєте світ війною.
показать весь комментарий
25.09.2024 08:57 Ответить
Ви? Це хто? Якщо Ви до мене звертайтесь, то мали б помітити за кого я особисто голосував в 2019 році. І це був не Зеленський.
показать весь комментарий
25.09.2024 09:55 Ответить
"Квартальна" мініатюра "план перемоги" не пішла у дідуся Байдена ... запускаємо нову версію колишньої "квартальної" мініатюри - "саміт миру" .

Що ВОНО меле ? Невже в США Єрмак не зміг нерозбавлений порошок знайти ? Не вірю - в Америці все є !
показать весь комментарий
25.09.2024 07:35 Ответить
Він зазначив, що війна завершиться тому, що запрацює Статут ООН. Джерело:

показать весь комментарий
25.09.2024 07:38 Ответить
Іщак виправдовується та намагається перекласти всю відповідальність на весь світ. Мовляв, я ні при чому, винуваті всі вони. Це чмо своєю безтолковістю загнало партнерів, вже не кажучи країну, в глухий кут. Світ дійшов висновку, що з цим дегенератом війну не виграти, скільки не допомагай. Все йде до того, що якимось чином треба створити умови для того, щоб можна провести вибори та позбутись цього мудака.
показать весь комментарий
25.09.2024 07:40 Ответить
ЗЕ ввійде в історію світу, як самий веселий і смішний президент.
А Українці як народ рабів і довірливих дурнів!
показать весь комментарий
25.09.2024 07:59 Ответить
і кровавий
показать весь комментарий
25.09.2024 08:17 Ответить
Культурно....дипломатично...послав нахєр ООН
показать весь комментарий
25.09.2024 07:40 Ответить
І?Ми втрму становищу що можемо когось посилати?
показать весь комментарий
25.09.2024 07:58 Ответить
Не ми такі- світ такий
показать весь комментарий
25.09.2024 08:14 Ответить
О так.Але за пройоби президента заплатимо кровю ми
показать весь комментарий
25.09.2024 08:17 Ответить
Він і правда у це вірить? Чи так, прікаливаєтся?
показать весь комментарий
25.09.2024 07:41 Ответить
Колись, 47 років тому, один геолог вже приколовся з невдахою-інженером, і народився оцей "вирок". Краще б вони тоді залишилися в Монголії...
показать весь комментарий
25.09.2024 08:05 Ответить
5-6 менеджерів доповіли, що красти вже нічого, все вкрали навіть у борг, пора звалювати.
показать весь комментарий
25.09.2024 07:41 Ответить
Доправились, а країна стікає кровʼю
показать весь комментарий
25.09.2024 07:48 Ответить
Замість того, щоб будувати укріплення, навчати нових бійців, аналізувати і реагувати на дії тупих командирів, ця говоряща голова їде з цілою "армією" дармоїдів за океан і знову вимогає, вимогає, вимогає...
показать весь комментарий
25.09.2024 07:51 Ответить
Хрипатий ******!
показать весь комментарий
25.09.2024 07:51 Ответить
ка-аЗЕЛ.
показать весь комментарий
25.09.2024 07:53 Ответить
Разбудите меня когда будет сотый саммит, а то это шоу клоунов надоело.
показать весь комментарий
25.09.2024 07:54 Ответить
Бл*ть! Яку війну, де і коли зупинив хоч один саміт миру?
показать весь комментарий
25.09.2024 07:56 Ответить
Та перестаньте, у голові цього опариша та 73% клінічних ідіотів ще не те зе!пиняється.
показать весь комментарий
25.09.2024 10:45 Ответить
Оооо здається з планом перемоги його просто послали
показать весь комментарий
25.09.2024 07:57 Ответить
Послали чи нi, але ж бо, на килимку вертухають, ондого.
показать весь комментарий
25.09.2024 08:03 Ответить
няв няв гав гав...
показать весь комментарий
25.09.2024 07:58 Ответить
А по-моему, там - нечленороздiльне хро-хро.
показать весь комментарий
25.09.2024 08:11 Ответить
показать весь комментарий
25.09.2024 08:11 Ответить
Безмозгле, ще й ідіот...
показать весь комментарий
25.09.2024 08:13 Ответить
Іноді відчуття , що це все дурдом
показать весь комментарий
25.09.2024 08:15 Ответить
а потім поновому підписати безпекові угоди (не забути про Буркіна-Фасо) і другий потужний план🥳
показать весь комментарий
25.09.2024 08:15 Ответить
Потрібно підготувати другий саміт миру щоб покласти край першому ,Зеленський.
показать весь комментарий
25.09.2024 08:17 Ответить
а шо скаже зєрмак ось вчому питання
показать весь комментарий
25.09.2024 08:18 Ответить
Саміт заради піару.Жах....
показать весь комментарий
25.09.2024 08:23 Ответить
Є таке поняття - "професійна деформація", це буває в лікарів, ментів і в інших. А в артистів, особливо комедійного жанру 100%. І якщо раптом, неочіковано артист змінює професію деформація не зникає, в результаті "Маємо те, що маємо"(С)
показать весь комментарий
25.09.2024 08:41 Ответить
Це як?
Статут ООН, запрацюй, раз-два!
Війна, закінчись, раз-два!
А от росія не поважає статут ООН. Вона не збирається закінчувати війну, хіба що тимчасово заморозити для її продовження до повного знищення України.
Ці саміти миру лише балачки та ніяк не завершать війну, якщо на полі бою ми постійно відступаємо. А на курську область рашці начхати. Вона сама її КАБами закидує.
Треба більше вірити єрмакам та в "плани перемоги" ОПи.
показать весь комментарий
25.09.2024 08:35 Ответить
Зеленський видатний шоумен і знається на організації шоу.
показать весь комментарий
25.09.2024 08:39 Ответить
Балабол !
показать весь комментарий
25.09.2024 09:04 Ответить
Давай, Вова. Пламенно пи@деть снаружи и воровать, и саботировпть внутри - это точно твоё.
показать весь комментарий
25.09.2024 09:06 Ответить
Когда он говорит, такое чувство,что бредит!
показать весь комментарий
25.09.2024 09:06 Ответить
Це якись дісонанс в нього - ще пару годин тому він казав щось зовсім інакше: "Ця війна … її не можна заспокоїти розмовами. Потрібні дії, - Зеленський на засіданні Радбезу ООН
показать весь комментарий
25.09.2024 09:17 Ответить
На вході в будівлю ООН хоч якісь тести роблять? Драгером там чи що? Чи любий наркоман може зайти і херню нести?
показать весь комментарий
25.09.2024 09:35 Ответить
Сумно, що Зе сам не знає що творить: спочатку говорить про те, що розмовами миру не досягти, а вже чепез годину знову заводить пісню про "саміт миру", тобто про говорильню.
Проямим наслілком говорильні про мирні перемовини є гальмування з передачею нам зброї, це ж логічно.
В НАТО ж щоб потрапити, треба не мати в керівництві людей, що мають родичів в рф. Це ж знову таки так логічно.
показать весь комментарий
25.09.2024 10:41 Ответить
На жаль проросійський клоун так і не став президентом України.
показать весь комментарий
25.09.2024 11:11 Ответить
Дійсно дивно, що обрізаний віслюк не став арабським скакуном...
показать весь комментарий
25.09.2024 12:02 Ответить
1. Саміт миру імені Зеленского закінчить війну
2. Є таємний план перемоги Зеленского, писаний місяцями, і ви всі навіть не уявляєте, як скоро кінець війни!
3. Другий Саміт миру закінчить війну!
показать весь комментарий
25.09.2024 12:03 Ответить
https://x.com/i/status/1837099614748529007 просто. НАГАДУВАННЯ.
https://x.com/i/status/1837099614748529007 2019 рік: курс команди Зеленського - демілітаризація ( країна п'ятий рік у війні)
https://x.com/i/status/1837099614748529007 2022 рік - наслідки
показать весь комментарий
25.09.2024 12:19 Ответить
 
 