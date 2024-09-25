Нужно подготовить второй Саммит мира, чтобы положить конец войне, - Зеленский
Однажды в зале Совета Безопасности ООН непременно скажут, что война России против Украины завершена: не заморожена, не приостановлена, не забыта - по-настоящему завершена. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время выступления на заседании высокого уровня Совбеза ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.
Второй саммит мира
Он отметил, что война завершится потому, что заработает Устав ООН. Глава государства добавил, что именно для этого нужно подготовить второй Саммит мира, и пригласил всех, кто уважает Устав ООН, присоединиться.
Мы приглашаем Китай. Мы приглашаем Бразилию. Я уже пригласил Индию. Мы работаем со странами Африки, со всей Латинской Америкой, Ближним Востоком, Центральной Азией, Европой, Тихоокеанским регионом, Северной Америкой. Все одинаково важны для мира", - сказал президент.
Зеленский также отметил, что есть все для достижения справедливого мира: Формула мира, Устав ООН и необходимые для воплощения силы. Нужна только решимость.
Ранее Зеленский на Совбезе ООН отмечал, что эта война не может просто "затихнуть", ее нельзя успокоить разговорами.
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Не треба було розміновувати Чонгар і здавати Південь, проблем було б в 100 раз менше.
Але агенти Кремля спрацювали на відмінно!
Що ВОНО меле ? Невже в США Єрмак не зміг нерозбавлений порошок знайти ? Не вірю - в Америці все є !
А Українці як народ рабів і довірливих дурнів!
Статут ООН, запрацюй, раз-два!
Війна, закінчись, раз-два!
А от росія не поважає статут ООН. Вона не збирається закінчувати війну, хіба що тимчасово заморозити для її продовження до повного знищення України.
Ці саміти миру лише балачки та ніяк не завершать війну, якщо на полі бою ми постійно відступаємо. А на курську область рашці начхати. Вона сама її КАБами закидує.
Треба більше вірити єрмакам та в "плани перемоги" ОПи.
Проямим наслілком говорильні про мирні перемовини є гальмування з передачею нам зброї, це ж логічно.
В НАТО ж щоб потрапити, треба не мати в керівництві людей, що мають родичів в рф. Це ж знову таки так логічно.
Саміт миру імені Зеленского закінчить війну3. Другий Саміт миру закінчить війну!
2. Є таємний план перемоги Зеленского, писаний місяцями, і ви всі навіть не уявляєте, як скоро кінець війни!
https://x.com/i/status/1837099614748529007 2019 рік: курс команди Зеленського - демілітаризація ( країна п'ятий рік у війні)
https://x.com/i/status/1837099614748529007 2022 рік - наслідки