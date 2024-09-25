Нужно подготовить второй Саммит мира, чтобы положить конец войне, - Зеленский

Однажды в зале Совета Безопасности ООН непременно скажут, что война России против Украины завершена: не заморожена, не приостановлена, не забыта - по-настоящему завершена. Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время выступления на заседании высокого уровня Совбеза ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Второй саммит мира

Он отметил, что война завершится потому, что заработает Устав ООН. Глава государства добавил, что именно для этого нужно подготовить второй Саммит мира, и пригласил всех, кто уважает Устав ООН, присоединиться.

Мы приглашаем Китай. Мы приглашаем Бразилию. Я уже пригласил Индию. Мы работаем со странами Африки, со всей Латинской Америкой, Ближним Востоком, Центральной Азией, Европой, Тихоокеанским регионом, Северной Америкой. Все одинаково важны для мира", - сказал президент.

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Зеленский также отметил, что есть все для достижения справедливого мира: Формула мира, Устав ООН и необходимые для воплощения силы. Нужна только решимость.

Ранее Зеленский на Совбезе ООН отмечал, что эта война не может просто "затихнуть", ее нельзя успокоить разговорами.