Украина хочет организовать новый Саммит мира с участием России до конца года, - посол Боднар
Украина стремится организовать второй Глобальный саммит мира до конца 2024 года и хочет, чтобы на этот раз на нем присутствовала Россия. Но прямых переговоров с Москвой на этой встрече не будет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар в комментарии Reuters.
"Одна из важнейших целей этого саммита - достижение справедливого мира в Украине. Мы не говорим о формате, в котором Украина и Россия сидят друг напротив друга и Украина выслушивает требования России", - отметил посол.
По его словам, международное сообщество вместе с Украиной создаст список того, какие шаги могут быть предприняты для справедливого мира в стране, и затем они обсудят, какие требования поставить России на основе этого списка.
"Это не будет прямая двусторонняя встреча (с РФ - ред.), это, скорее всего, будет формат, где будут привлечены третьи стороны, и (переговоры - ред.) будут вестись через третьи стороны. Мы надеемся провести этот саммит до конца года", - заявил Боднар.
Как добавил дипломат, Турция, которая во время войны пыталась поддерживать отношения как с Украиной, так и с Россией, будет важным участником встречи благодаря своему опыту посредничества в других конфликтах.
Ожидается, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие в саммите "Украина - Юго-Восточная Европа" в хорватском городе Дубровник в среду.
Турецкий дипломатический источник сообщил, что он подтвердит там позицию Анкары о том, что любые мирные переговоры должны включать обе стороны для "справедливого и длительного" урегулирования.
- тобто - що раша є агресором вже взагалі не говорять ?
Джерело:
*
Непрямо зермаки можуть спілкуватись із своїм любим пуйлом і через представників Туреччини, наприклад.
Нахіба відволікання ресурсів, часу багатьох людей на чергові танці з бубнами під назвою "Саміти миру?"
Які результати попередніх збіговиськ?
- усе решта веде до реалізації зєлєнськіх ублюдочних тезисів ідіота-заочника для одноклітинних жлобів та какаразніц "сайдьОмся гдє-тА пасєрєдінє"..
У листопаді "саміту" не буде, а до кінця року один тільки грудень, та й то зі святами.
Цей посол якийсь дивний, мабуть дурень.
Поэтому и не дают оружие и разрешения на удары по РФ - раз они торгуются с рашистами, так и пусть торгуются.