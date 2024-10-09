РУС
Украина хочет организовать новый Саммит мира с участием России до конца года, - посол Боднар

Посол України у Туреччині Василь Боднар про другий Саміт миру

Украина стремится организовать второй Глобальный саммит мира до конца 2024 года и хочет, чтобы на этот раз на нем присутствовала Россия. Но прямых переговоров с Москвой на этой встрече не будет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар в комментарии Reuters.

"Одна из важнейших целей этого саммита - достижение справедливого мира в Украине. Мы не говорим о формате, в котором Украина и Россия сидят друг напротив друга и Украина выслушивает требования России", - отметил посол.

По его словам, международное сообщество вместе с Украиной создаст список того, какие шаги могут быть предприняты для справедливого мира в стране, и затем они обсудят, какие требования поставить России на основе этого списка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дата проведения второго Саммита мира будет определена после завершения тематических конференций по Формуле мира в конце октября, - ОП

"Это не будет прямая двусторонняя встреча (с РФ - ред.), это, скорее всего, будет формат, где будут привлечены третьи стороны, и (переговоры - ред.) будут вестись через третьи стороны. Мы надеемся провести этот саммит до конца года", - заявил Боднар.

Как добавил дипломат, Турция, которая во время войны пыталась поддерживать отношения как с Украиной, так и с Россией, будет важным участником встречи благодаря своему опыту посредничества в других конфликтах.

Читайте также: Нужно подготовить второй Саммит мира, чтобы положить конец войне, - Зеленский

Ожидается, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан примет участие в саммите "Украина - Юго-Восточная Европа" в хорватском городе Дубровник в среду.

Турецкий дипломатический источник сообщил, что он подтвердит там позицию Анкары о том, что любые мирные переговоры должны включать обе стороны для "справедливого и длительного" урегулирования.

Боднар Василий россия Украина глобальный саммит мира
