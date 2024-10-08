РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10066 посетителей онлайн
Новости
1 877 31

Дата проведения второго Саммита мира будет определена после завершения тематических конференций по Формуле мира в конце октября, - ОП

Офіс Президента

Дату проведения второго Глобального саммита мира будут выбирать после завершения тематических конференций по Формуле мира в конце октября.

Об этом написала советник руководителя Офиса Президента Дарья Заривная, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно Второго саммита мира, подготовка к которому продолжается. Нужно дать разъяснения. В течение октября состоится ряд тематических конференций по пунктам Формулы мира. Последняя такая конференция пройдет 30-31 октября", - отметила Заривная.

По ее словам, вопрос даты проведения Второго саммита мира будет решаться после завершения тематических конференций.

Читайте: Нужно подготовить второй Саммит мира, чтобы положить конец войне, - Зеленский

Автор: 

Офис Президента (1821) Формула мира (78) глобальный саммит мира (273)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
"Дату проведення другого Глобального саміту миру будуть обирати після завершення тематичних конференцій щодо Формули миру..."
показать весь комментарий
08.10.2024 18:58 Ответить
+12
показать весь комментарий
08.10.2024 19:24 Ответить
+9
Марна трата грошей. Краще б на дрони витратили.
Якщо "янєлох" так любить саміти хай за власні їздить на їх.....
показать весь комментарий
08.10.2024 18:59 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Дату проведення другого Глобального саміту миру будуть обирати після завершення тематичних конференцій щодо Формули миру..."
показать весь комментарий
08.10.2024 18:58 Ответить
ОПа - це жОПА, це там відповідальні сидять за придбання туалетного паперу для Зе? А яке відношення вони мають до політики, до МЗС, до України в цілому?
показать весь комментарий
08.10.2024 18:58 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2024 19:24 Ответить
ФОРМУЛА МИРУ - це шо таке? Це типу отого роялю , по клавішах котрого імпотент зі спущеними штанами імітував гру, тільки переведено вже в реалії ********* політика НЕТРЯПКИЯКОЇСЬ ?
Штани спущені , партитура заготовлена, але хто там позаду навис ПРистроївся своєю тушею? Чи не Козир?
показать весь комментарий
08.10.2024 19:37 Ответить
Для всіх гальм, які досі не в курсі, що таке формула миру - це перелік пунктів, без досягнення яких збройний конфлікт не буде вважатися вирішеним.

1. Nuclear safety, especially that of the Zaporizhzhia nuclear power plant.

2. Food security for Asian and African countries.

3. Energy security and restoration of Ukraine's energy infrastructure.

4. Release of all prisoners and the return of Ukrainian children deported to Russia.

5. Restoration of the Russia-Ukraine borderto that prior to the 2014 annexation of Crimea, in line with Article 2 of the Charter of the United Nations.

6. Full withdrawal of Russian military forces from Ukraine and cessation of hostilities.

7. Prosecution of war crimes in the Russian invasion of Ukraine, including the creation of a special tribunal for Russian war crimes.

8. Assessment of ecological damage, including that caused by the destruction of the Kakhovka Dam; prosecution of those responsible; recovery and reconstruction.

9. Guarantees against future Russian aggression.

10. A multilateral peace conference with a legally binding international treaty.
показать весь комментарий
08.10.2024 20:00 Ответить
дописати ще, що в носі не гарно колупатися , й можна їздити без роялю по самітах за гроші вкрадені від ЗСУ або за гроші лобістів заплачені підБанківським олігархами лобістам у світі , та готуватися до перевиборів себе, поки патріоти зайняті війною .
показать весь комментарий
08.10.2024 20:33 Ответить
Ще один "будапештський меморандум". Почнуть переговори з нього, а потім нібито вимушено "зійдуться посередині" ...
показать весь комментарий
08.10.2024 20:58 Ответить
Пересидент сам по собі повний нуль, але цей нуль легалізує ляльководів, що стоять за його спиною, і вони просто втекти йому не дадуть. Парадоксально, але смерть саме пересидента може вирішити багато проблем. Живий він Україні не потрібен, більш того дуже небезпечний ...
показать весь комментарий
08.10.2024 20:47 Ответить
Марна трата грошей. Краще б на дрони витратили.
Якщо "янєлох" так любить саміти хай за власні їздить на їх.....
показать весь комментарий
08.10.2024 18:59 Ответить
... яка гарна нагода / привід / можливість для слуг урода без зайвого реморою виїздити за кордон ...
а вже про ехфєктивність тих саммітів весь світ знає . . .
показать весь комментарий
08.10.2024 19:00 Ответить
І вивозити гроші валізами..з диппаспортами..
показать весь комментарий
08.10.2024 19:04 Ответить
Саміт миру!
Іди нахх!
показать весь комментарий
08.10.2024 19:00 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2024 19:02 Ответить
Хауй живе найвеличніший лідор ********** володимир рімович зеленьський і пророк його дєрьмак! Ура, товарісчі!
показать весь комментарий
08.10.2024 19:02 Ответить
Кримська платформа,саміт перших леді,саміт миру,план завершення війни....одні пустишки.Він тупо забиває інформпростір сміттям...
показать весь комментарий
08.10.2024 19:05 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2024 19:25 Ответить
3,14.....си.
показать весь комментарий
08.10.2024 19:05 Ответить
Схоже, що тема цих "самітів миру" здохла сама собою - що і чекалося.
Як здихають усі "нью-васюки" від Зеленського з Єрмачком.
Тепер про неї триндить якась занюхана Дарія Зарівна - вочевидь, гнилу тему "самітів" їй і всучили.
Якісь ідіотські "конференції", про які ніхто нічого не чув.
показать весь комментарий
08.10.2024 19:09 Ответить
Ну що ж. Якесь умовне Буркіна-фасо приїхало пожерти дерунів з фондю "на халяву" у Швейцарії. Вже непогано!..
показать весь комментарий
08.10.2024 19:15 Ответить
Краще провести самміт по розблокуванню вітчисзняної ракетної програми, заблокованої в серпні 2019. Користь для оборони країни було би в мільйони разів більше.
показать весь комментарий
08.10.2024 19:14 Ответить
Саміт миру - Формула миру -- носяться як курка з яицьом -- зброі замало - кацапи лізуть - мир нам тільки сниться
показать весь комментарий
08.10.2024 19:30 Ответить
Дату проведення другого Глобального саміту миру будуть обирати після завершення тематичних конференцій щодо Формули миру в кінці жовтня. адже .як добре відомо українському народові і світовій спільноті перший Глобальний .підготовлений ОП у співпраці з фсб- миру в Україн не приніс.як і другий.та навіть сотий його не принесе і не загарантує безпеку українському народові від рашиста-вбивці...
показать весь комментарий
08.10.2024 19:32 Ответить
Змiна формули C17H21NO4 на C₁₁H₁₅NO₂
показать весь комментарий
08.10.2024 19:33 Ответить
Як ви вже заіпали дебіли бл, формула миру, безпекові гарантії, план перемоги , що далі тварі - виїзд в Європу до такої ж як ви кончелиги тікакановської коли здасте все що можна?
показать весь комментарий
08.10.2024 19:39 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2024 19:53 Ответить
Нарцисс клипмейкерный
показать весь комментарий
08.10.2024 20:03 Ответить
Симіт миру не спить. Допоки країна воює , він сидить.
показать весь комментарий
08.10.2024 20:07 Ответить
Ішак вчергове обісрався з своїм самітом, як із всім іншим. На ішака вже давно ніхто не реагує, а тим більше на його шизофренічну брєдятину.
показать весь комментарий
08.10.2024 21:00 Ответить
Є хоча б яка-небудь реальна користь від тих самітів?
показать весь комментарий
08.10.2024 21:13 Ответить
НІ.
показать весь комментарий
09.10.2024 13:45 Ответить
Учора Коняра Ньюсвіку повідомив, що Бубон має підписати Стамбульські протоколи і тоді х.....буде переговорюватись. а по простому - підписали то виконуйте.
показать весь комментарий
09.10.2024 00:12 Ответить
 
 