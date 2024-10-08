Дата проведения второго Саммита мира будет определена после завершения тематических конференций по Формуле мира в конце октября, - ОП
Дату проведения второго Глобального саммита мира будут выбирать после завершения тематических конференций по Формуле мира в конце октября.
Об этом написала советник руководителя Офиса Президента Дарья Заривная, передает Цензор.НЕТ.
"Относительно Второго саммита мира, подготовка к которому продолжается. Нужно дать разъяснения. В течение октября состоится ряд тематических конференций по пунктам Формулы мира. Последняя такая конференция пройдет 30-31 октября", - отметила Заривная.
По ее словам, вопрос даты проведения Второго саммита мира будет решаться после завершения тематических конференций.
Топ комментарии
+13 ZoV KobZona
показать весь комментарий08.10.2024 18:58 Ответить Ссылка
+12 2e
показать весь комментарий08.10.2024 19:24 Ответить Ссылка
+9 Oleksii Pilevych #582021
показать весь комментарий08.10.2024 18:59 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
жОПА, це там відповідальні сидять за придбання туалетного паперу для Зе? А яке відношення вони мають до політики, до МЗС, до України в цілому?
Штани спущені , партитура заготовлена, але хто там позаду навис ПРистроївся своєю тушею? Чи не Козир?
1. Nuclear safety, especially that of the Zaporizhzhia nuclear power plant.
2. Food security for Asian and African countries.
3. Energy security and restoration of Ukraine's energy infrastructure.
4. Release of all prisoners and the return of Ukrainian children deported to Russia.
5. Restoration of the Russia-Ukraine borderto that prior to the 2014 annexation of Crimea, in line with Article 2 of the Charter of the United Nations.
6. Full withdrawal of Russian military forces from Ukraine and cessation of hostilities.
7. Prosecution of war crimes in the Russian invasion of Ukraine, including the creation of a special tribunal for Russian war crimes.
8. Assessment of ecological damage, including that caused by the destruction of the Kakhovka Dam; prosecution of those responsible; recovery and reconstruction.
9. Guarantees against future Russian aggression.
10. A multilateral peace conference with a legally binding international treaty.
Якщо "янєлох" так любить саміти хай за власні їздить на їх.....
а вже про ехфєктивність тих саммітів весь світ знає . . .
Іди нахх!
ауй живе найвеличніший лідор ********** володимир рімович зеленьський і пророк його дєрьмак! Ура, товарісчі!
Як здихають усі "нью-васюки" від Зеленського з Єрмачком.
Тепер про неї триндить якась занюхана Дарія Зарівна - вочевидь, гнилу тему "самітів" їй і всучили.
Якісь ідіотські "конференції", про які ніхто нічого не чув.