Дата проведення другого Саміту миру буде визначена після завершення тематичних конференцій щодо Формули миру в кінці жовтня, - ОП

Дату проведення другого Глобального саміту миру будуть обирати після завершення тематичних конференцій щодо Формули миру в кінці жовтня.

Про це написала радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо Другого саміту миру, підготовка до якого триває. Маю дати роз’яснення. Протягом жовтня відбудеться низка тематичних конференцій по пунктах Формули миру. Остання така конференція пройде 30-31 жовтня", - зазначила Зарівна.

За її словами, питання дати проведення Другого саміту миру буде вирішуватись після завершення тематичних конференцій.

Читайте: Потрібно підготувати другий Саміт миру, щоб покласти край війні, - Зеленський