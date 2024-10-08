УКР
Дата проведення другого Саміту миру буде визначена після завершення тематичних конференцій щодо Формули миру в кінці жовтня, - ОП

Офіс Президента

Дату проведення другого Глобального саміту миру будуть обирати після завершення тематичних конференцій щодо Формули миру в кінці жовтня.

Про це написала радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна, передає Цензор.НЕТ.

"Щодо Другого саміту миру, підготовка до якого триває. Маю дати роз’яснення. Протягом жовтня відбудеться низка тематичних конференцій по пунктах Формули миру. Остання така конференція пройде 30-31 жовтня", - зазначила Зарівна.

 За її словами, питання дати проведення Другого саміту миру буде вирішуватись після завершення тематичних конференцій.

Читайте: Потрібно підготувати другий Саміт миру, щоб покласти край війні, - Зеленський

Автор: 

Офіс Президента (2053) Формула миру (96) Глобальний саміт миру (278)
+13
08.10.2024 18:58 Відповісти
+12
08.10.2024 19:24 Відповісти
+9
Марна трата грошей. Краще б на дрони витратили.
Якщо "янєлох" так любить саміти хай за власні їздить на їх.....
08.10.2024 18:59 Відповісти
08.10.2024 18:58 Відповісти
ОПа - це жОПА, це там відповідальні сидять за придбання туалетного паперу для Зе? А яке відношення вони мають до політики, до МЗС, до України в цілому?
08.10.2024 18:58 Відповісти
08.10.2024 19:24 Відповісти
ФОРМУЛА МИРУ - це шо таке? Це типу отого роялю , по клавішах котрого імпотент зі спущеними штанами імітував гру, тільки переведено вже в реалії ********* політика НЕТРЯПКИЯКОЇСЬ ?
Штани спущені , партитура заготовлена, але хто там позаду навис ПРистроївся своєю тушею? Чи не Козир?
08.10.2024 19:37 Відповісти
Для всіх гальм, які досі не в курсі, що таке формула миру - це перелік пунктів, без досягнення яких збройний конфлікт не буде вважатися вирішеним.

1. Nuclear safety, especially that of the Zaporizhzhia nuclear power plant.

2. Food security for Asian and African countries.

3. Energy security and restoration of Ukraine's energy infrastructure.

4. Release of all prisoners and the return of Ukrainian children deported to Russia.

5. Restoration of the Russia-Ukraine borderto that prior to the 2014 annexation of Crimea, in line with Article 2 of the Charter of the United Nations.

6. Full withdrawal of Russian military forces from Ukraine and cessation of hostilities.

7. Prosecution of war crimes in the Russian invasion of Ukraine, including the creation of a special tribunal for Russian war crimes.

8. Assessment of ecological damage, including that caused by the destruction of the Kakhovka Dam; prosecution of those responsible; recovery and reconstruction.

9. Guarantees against future Russian aggression.

10. A multilateral peace conference with a legally binding international treaty.
08.10.2024 20:00 Відповісти
дописати ще, що в носі не гарно колупатися , й можна їздити без роялю по самітах за гроші вкрадені від ЗСУ або за гроші лобістів заплачені підБанківським олігархами лобістам у світі , та готуватися до перевиборів себе, поки патріоти зайняті війною .
08.10.2024 20:33 Відповісти
Ще один "будапештський меморандум". Почнуть переговори з нього, а потім нібито вимушено "зійдуться посередині" ...
08.10.2024 20:58 Відповісти
Пересидент сам по собі повний нуль, але цей нуль легалізує ляльководів, що стоять за його спиною, і вони просто втекти йому не дадуть. Парадоксально, але смерть саме пересидента може вирішити багато проблем. Живий він Україні не потрібен, більш того дуже небезпечний ...
08.10.2024 20:47 Відповісти
08.10.2024 18:59 Відповісти
... яка гарна нагода / привід / можливість для слуг урода без зайвого реморою виїздити за кордон ...
а вже про ехфєктивність тих саммітів весь світ знає . . .
08.10.2024 19:00 Відповісти
І вивозити гроші валізами..з диппаспортами..
08.10.2024 19:04 Відповісти
Саміт миру!
Іди нахх!
08.10.2024 19:00 Відповісти
08.10.2024 19:02 Відповісти
Хауй живе найвеличніший лідор ********** володимир рімович зеленьський і пророк його дєрьмак! Ура, товарісчі!
08.10.2024 19:02 Відповісти
Кримська платформа,саміт перших леді,саміт миру,план завершення війни....одні пустишки.Він тупо забиває інформпростір сміттям...
08.10.2024 19:05 Відповісти
08.10.2024 19:25 Відповісти
3,14.....си.
08.10.2024 19:05 Відповісти
Схоже, що тема цих "самітів миру" здохла сама собою - що і чекалося.
Як здихають усі "нью-васюки" від Зеленського з Єрмачком.
Тепер про неї триндить якась занюхана Дарія Зарівна - вочевидь, гнилу тему "самітів" їй і всучили.
Якісь ідіотські "конференції", про які ніхто нічого не чув.
08.10.2024 19:09 Відповісти
Ну що ж. Якесь умовне Буркіна-фасо приїхало пожерти дерунів з фондю "на халяву" у Швейцарії. Вже непогано!..
08.10.2024 19:15 Відповісти
Краще провести самміт по розблокуванню вітчисзняної ракетної програми, заблокованої в серпні 2019. Користь для оборони країни було би в мільйони разів більше.
08.10.2024 19:14 Відповісти
Саміт миру - Формула миру -- носяться як курка з яицьом -- зброі замало - кацапи лізуть - мир нам тільки сниться
08.10.2024 19:30 Відповісти
Дату проведення другого Глобального саміту миру будуть обирати після завершення тематичних конференцій щодо Формули миру в кінці жовтня. адже .як добре відомо українському народові і світовій спільноті перший Глобальний .підготовлений ОП у співпраці з фсб- миру в Україн не приніс.як і другий.та навіть сотий його не принесе і не загарантує безпеку українському народові від рашиста-вбивці...
08.10.2024 19:32 Відповісти
Змiна формули C17H21NO4 на C₁₁H₁₅NO₂
08.10.2024 19:33 Відповісти
Як ви вже заіпали дебіли бл, формула миру, безпекові гарантії, план перемоги , що далі тварі - виїзд в Європу до такої ж як ви кончелиги тікакановської коли здасте все що можна?
08.10.2024 19:39 Відповісти
08.10.2024 19:53 Відповісти
Нарцисс клипмейкерный
08.10.2024 20:03 Відповісти
Симіт миру не спить. Допоки країна воює , він сидить.
08.10.2024 20:07 Відповісти
Ішак вчергове обісрався з своїм самітом, як із всім іншим. На ішака вже давно ніхто не реагує, а тим більше на його шизофренічну брєдятину.
08.10.2024 21:00 Відповісти
Є хоча б яка-небудь реальна користь від тих самітів?
08.10.2024 21:13 Відповісти
НІ.
09.10.2024 13:45 Відповісти
Учора Коняра Ньюсвіку повідомив, що Бубон має підписати Стамбульські протоколи і тоді х.....буде переговорюватись. а по простому - підписали то виконуйте.
09.10.2024 00:12 Відповісти
 
 