Дата проведення другого Саміту миру буде визначена після завершення тематичних конференцій щодо Формули миру в кінці жовтня, - ОП
Дату проведення другого Глобального саміту миру будуть обирати після завершення тематичних конференцій щодо Формули миру в кінці жовтня.
Про це написала радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна, передає Цензор.НЕТ.
"Щодо Другого саміту миру, підготовка до якого триває. Маю дати роз’яснення. Протягом жовтня відбудеться низка тематичних конференцій по пунктах Формули миру. Остання така конференція пройде 30-31 жовтня", - зазначила Зарівна.
За її словами, питання дати проведення Другого саміту миру буде вирішуватись після завершення тематичних конференцій.
Топ коментарі
жОПА, це там відповідальні сидять за придбання туалетного паперу для Зе? А яке відношення вони мають до політики, до МЗС, до України в цілому?
Штани спущені , партитура заготовлена, але хто там позаду навис ПРистроївся своєю тушею? Чи не Козир?
1. Nuclear safety, especially that of the Zaporizhzhia nuclear power plant.
2. Food security for Asian and African countries.
3. Energy security and restoration of Ukraine's energy infrastructure.
4. Release of all prisoners and the return of Ukrainian children deported to Russia.
5. Restoration of the Russia-Ukraine borderto that prior to the 2014 annexation of Crimea, in line with Article 2 of the Charter of the United Nations.
6. Full withdrawal of Russian military forces from Ukraine and cessation of hostilities.
7. Prosecution of war crimes in the Russian invasion of Ukraine, including the creation of a special tribunal for Russian war crimes.
8. Assessment of ecological damage, including that caused by the destruction of the Kakhovka Dam; prosecution of those responsible; recovery and reconstruction.
9. Guarantees against future Russian aggression.
10. A multilateral peace conference with a legally binding international treaty.
Якщо "янєлох" так любить саміти хай за власні їздить на їх.....
а вже про ехфєктивність тих саммітів весь світ знає . . .
Як здихають усі "нью-васюки" від Зеленського з Єрмачком.
Тепер про неї триндить якась занюхана Дарія Зарівна - вочевидь, гнилу тему "самітів" їй і всучили.
