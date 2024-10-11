РФ должна принять участие во втором Саммите мира, но мы не примем продиктованный Россией мир, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что мир в Украине может быть реализован только на основе международного права, подчеркнув, что это потребует огромных усилий.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Шольц сказал во время совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским общения со СМИ.

"Мы согласны с тем, что после первой мирной конференции в Бюргенштоке в июне состоится еще одна, и, как вы сказали, Россия также должна принять в ней участие. Понятно, что мир может быть реализован только на основе международного права, что потребует огромных усилий", - сказал Шольц.

Он выразил уверенность, что совместные действия и в дальнейшем будут определяться стремлением к достижению справедливого и прочного мира для Украины.

"Мы не примем мир, продиктованный Россией", - добавил Шольц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПВО, "Гепарды" и боеприпасы: Шольц анонсировал пакет военной помощи Украине на 1,4 млрд евро

Ранее сообщалось, что Украина стремится организовать второй Глобальный саммит мира до конца 2024 года и хочет, чтобы на этот раз на нем присутствовала Россия. Но прямых переговоров с Москвой на этой встрече не будет.