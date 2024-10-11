РФ должна принять участие во втором Саммите мира, но мы не примем продиктованный Россией мир, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что мир в Украине может быть реализован только на основе международного права, подчеркнув, что это потребует огромных усилий.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Шольц сказал во время совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским общения со СМИ.
"Мы согласны с тем, что после первой мирной конференции в Бюргенштоке в июне состоится еще одна, и, как вы сказали, Россия также должна принять в ней участие. Понятно, что мир может быть реализован только на основе международного права, что потребует огромных усилий", - сказал Шольц.
Он выразил уверенность, что совместные действия и в дальнейшем будут определяться стремлением к достижению справедливого и прочного мира для Украины.
"Мы не примем мир, продиктованный Россией", - добавил Шольц.
Ранее сообщалось, что Украина стремится организовать второй Глобальный саммит мира до конца 2024 года и хочет, чтобы на этот раз на нем присутствовала Россия. Но прямых переговоров с Москвой на этой встрече не будет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Інші (США, ЄС, Британія) також зберігають тотальну мовчанку з цього питання. Натомість про якийсь ефемерний "мир" базікають мало не щодня.
Всіх людей, які ці "розмови про мир" слухають чи читають, Шольц & company вважають, напевно, ідіотами.
Параша продовжує сидіти в оон як наче нічого й не трапилося. Дипломатичних стосунків ніхто, крім України, не розірвав. йухла всі продовжують називати "президентом".
РФ має взяти участь у другому Саміті миру, але пішла вона нагуй?
ППЦЬ Якась зворотня еволюція світу... (