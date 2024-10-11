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Новости
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РФ должна принять участие во втором Саммите мира, но мы не примем продиктованный Россией мир, - Шольц

Шольц заявив, що РФ має взяти участь у Саміті миру

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что мир в Украине может быть реализован только на основе международного права, подчеркнув, что это потребует огромных усилий.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Шольц сказал во время совместного с президентом Украины Владимиром Зеленским общения со СМИ.

"Мы согласны с тем, что после первой мирной конференции в Бюргенштоке в июне состоится еще одна, и, как вы сказали, Россия также должна принять в ней участие. Понятно, что мир может быть реализован только на основе международного права, что потребует огромных усилий", - сказал Шольц.

Он выразил уверенность, что совместные действия и в дальнейшем будут определяться стремлением к достижению справедливого и прочного мира для Украины.

"Мы не примем мир, продиктованный Россией", - добавил Шольц.

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Ранее сообщалось, что Украина стремится организовать второй Глобальный саммит мира до конца 2024 года и хочет, чтобы на этот раз на нем присутствовала Россия. Но прямых переговоров с Москвой на этой встрече не будет.

Автор: 

россия (96018) Шольц Олаф (912) глобальный саммит мира (273)


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Топ комментарии
+5
Ви можете їх за шкірку посадити за стіл? Ні? Тоді це все фантазії
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11.10.2024 17:34
+5
Ну і нащо їй той саміт, коли її вимоги не будуть задовільнені?
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11.10.2024 17:46
+3
Шольц вчергове повністю проігнорував тему "кодифікації" анексії п'яти областей України у так званому "законодавстві россосії".

Інші (США, ЄС, Британія) також зберігають тотальну мовчанку з цього питання. Натомість про якийсь ефемерний "мир" базікають мало не щодня.

Всіх людей, які ці "розмови про мир" слухають чи читають, Шольц & company вважають, напевно, ідіотами.

Параша продовжує сидіти в оон як наче нічого й не трапилося. Дипломатичних стосунків ніхто, крім України, не розірвав. йухла всі продовжують називати "президентом".
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11.10.2024 17:38
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Якии рашкин мир? -- в кращому випадку - переполовинити Украіну
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11.10.2024 17:32 Ответить
Ви можете їх за шкірку посадити за стіл? Ні? Тоді це все фантазії
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11.10.2024 17:34 Ответить
Тогда о чем с ним тереть?
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11.10.2024 17:35 Ответить
Шольц вчергове повністю проігнорував тему "кодифікації" анексії п'яти областей України у так званому "законодавстві россосії".

Інші (США, ЄС, Британія) також зберігають тотальну мовчанку з цього питання. Натомість про якийсь ефемерний "мир" базікають мало не щодня.

Всіх людей, які ці "розмови про мир" слухають чи читають, Шольц & company вважають, напевно, ідіотами.

Параша продовжує сидіти в оон як наче нічого й не трапилося. Дипломатичних стосунків ніхто, крім України, не розірвав. йухла всі продовжують називати "президентом".
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11.10.2024 17:38 Ответить
РФ має взяти участь у другому Саміті миру, але ми не приймемо продиктований Росією мир

РФ має взяти участь у другому Саміті миру, але пішла вона нагуй?
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11.10.2024 17:41 Ответить
Угу, а представляти Московію на тому Саміті буде Кадиров...
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11.10.2024 17:45 Ответить
Ну і нащо їй той саміт, коли її вимоги не будуть задовільнені?
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11.10.2024 17:46 Ответить
Величезних зусиль...Гм....Скільки всього може це словосполучення вмістити. Звести цілик і мушку, замінити магазин, заснути в холодному спальнику, або вилізти з нього, просто обтерти обличчя після тривалого блювання і кашлю...вибрати правильні слова для ситого виборця, тощо.
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11.10.2024 18:00 Ответить
Одне питання цікавить, як ви паРашу заманите на цей саміт, коли вони сказали, що не приїдуть? Параша вимагає одного - повернення к Стамбул і ніщо інше.
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11.10.2024 18:04 Ответить
Фантазії як завжди.
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11.10.2024 18:14 Ответить
Как вы уже за*бали. Откуда вы взяли что ***** предлагает мир? ***** предлагает полностью капитуляцию и захват Украины а не мир. Вы хоть смысл слов не перекручивайте
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11.10.2024 18:39 Ответить
Іноді краще мовчати
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11.10.2024 19:10 Ответить
Не кажіть мені, що всі оті шольци не знають і не розуміють що підорасєя несе у світ під слоганом "рускій МІР"! Але - звуть на самітміру...
ППЦЬ Якась зворотня еволюція світу... (
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12.10.2024 01:54 Ответить
 
 