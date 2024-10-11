ПВО, "Гепарды" и боеприпасы: Шольц анонсировал пакет военной помощи Украине на 1,4 млрд евро
Германия вместе с Бельгией, Данией и Норвегией готовят большой пакет военной помощи для Украины на сумму 1,4 млрд евро. Помощь планируют предоставить до конца 2024 года.
Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время встречи с президентом Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ.
Шольц напомнил, что Германия находится на втором месте по объемам предоставленной Украине военной помощи. Он отметил, что центральным в помощи Украине остается помощь по ПВО.
"Мы поставили Украине новый военный пакет на сумму 600 млн евро. Он включал пятую систему IRIS-T, БМП, танки, гаубицы, боеприпасы и дроны", - рассказал канцлер.
Кроме этого, Шольц анонсировал большой пакет военной помощи для Украины на 1,4 млрд евро. Его Германия готовит совместно с тремя партнерами НАТО - Бельгией, Данией и Норвегией.
"До конца года мы при поддержке наших партнеров - Бельгии, Дании, Норвегии поставим в Украину еще один пакет на сумму 1,4 млрд евро. Он включает ПВО IRIS-T, Skyneх, Gepard, гаубицы, САУ, бронированные автомобили, боевые дроны, радары и боеприпасы. В следующем году мы продолжим военную поддержку Украины. 4 млрд евро мы уже включили в наш бюджет. Это прямая двусторонняя военная помощь", - сказал канцлер ФРГ.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 11 октября, прибыл с визитом в Берлин. Он встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом.
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