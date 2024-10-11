РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6486 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
3 165 8

ПВО, "Гепарды" и боеприпасы: Шольц анонсировал пакет военной помощи Украине на 1,4 млрд евро

Шольц анонсував великий пакет допомоги Україні

Германия вместе с Бельгией, Данией и Норвегией готовят большой пакет военной помощи для Украины на сумму 1,4 млрд евро. Помощь планируют предоставить до конца 2024 года.

Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц во время встречи с президентом Владимиром Зеленским, сообщает Цензор.НЕТ.

Шольц напомнил, что Германия находится на втором месте по объемам предоставленной Украине военной помощи. Он отметил, что центральным в помощи Украине остается помощь по ПВО.

"Мы поставили Украине новый военный пакет на сумму 600 млн евро. Он включал пятую систему IRIS-T, БМП, танки, гаубицы, боеприпасы и дроны", - рассказал канцлер.

Кроме этого, Шольц анонсировал большой пакет военной помощи для Украины на 1,4 млрд евро. Его Германия готовит совместно с тремя партнерами НАТО - Бельгией, Данией и Норвегией.

Читайте также: Германия и в дальнейшем будет оставаться лидером в оказании помощи Украине в Европе, - Шольц

"До конца года мы при поддержке наших партнеров - Бельгии, Дании, Норвегии поставим в Украину еще один пакет на сумму 1,4 млрд евро. Он включает ПВО IRIS-T, Skyneх, Gepard, гаубицы, САУ, бронированные автомобили, боевые дроны, радары и боеприпасы. В следующем году мы продолжим военную поддержку Украины. 4 млрд евро мы уже включили в наш бюджет. Это прямая двусторонняя военная помощь", - сказал канцлер ФРГ.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 11 октября, прибыл с визитом в Берлин. Он встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом.

Читайте также: Байден в разговоре с Шольцом заявил, что планирует продолжить оказывать военную помощь Украине

Автор: 

Германия (7033) помощь и поддержка (874) Шольц Олаф (912)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Gut Olaf,sehr gut
показать весь комментарий
11.10.2024 16:29 Ответить
Потужно дякуємо Більгії в тому числі!
показать весь комментарий
11.10.2024 16:34 Ответить
Гут!
показать весь комментарий
11.10.2024 16:37 Ответить
Анонсував - так, але побачимо, що дасть і скільки часу на це піде.
показать весь комментарий
11.10.2024 16:41 Ответить
Дякуємо, друзі.
показать весь комментарий
11.10.2024 17:16 Ответить
Це раз в квартал німці нам передають зброю? І, видать, також БУ.
показать весь комментарий
11.10.2024 17:34 Ответить
Дякуємо Німеччині за надану Україні високотехнологічну оборону зброю та **********!
Є сподівання, що за фінансовим та технічним сприянням Німеччини Україна вироблятиме власні далекобійні БР для ударів по військових обʼєктах на всій без виключень території рашистів.
показать весь комментарий
11.10.2024 18:53 Ответить
Шольц, де обіцяні Україні 25 САУ RCH 155?
показать весь комментарий
12.10.2024 12:31 Ответить
 
 