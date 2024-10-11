ППО, "Гепарди" та боєприпаси: Шольц анонсував пакет військової допомоги Україні на 1,4 млрд євро

Німеччина разом із Більгією, Данією та Норвегією готують великий пакет військової допомоги для України на суму 1,4 млрд євро. Допомогу планують надати до кінця 2024 року.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє Цензор.НЕТ.

Шольц нагадав, що Німеччина перебуває на другому місці за обсягами наданої Україні військової допомоги. Він зазначив, що центральним у допомозі України залишається допомога з ППО.

"Ми поставили Україні новий військовий пакет на суму 600 млн євро. Він включав п’яту систему IRIS-T, БМП, танки, гаубиці, боєприпаси і дрони", - розповів канцлер.

Крім цього, Шольц анонсував великий пакет військової допомоги для України на 1,4 млрд євро. Його Німеччина готує спільно із трьома партнерами НАТО - Бельгією, Данією та Норвегією.

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"До кінця року ми за підтримки наших партнерів - Бельгії, Данії, Норвегії поставимо в Україну ще один пакет на суму 1,4 млрд євро. Він включає ППО IRIS-T, Skyneх, Gepard, гаубиці, САУ, броньовані автомобілі, бойові дрони, радари та боєприпаси. У наступному році ми продовжимо військову підтримку України. 4 млрд євро ми вже включили у наш бюджет. Це є пряма двостороння військова допомога", - сказав канцлер ФРН.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 11 жовтня, прибув з візитом до Берліна. Він зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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