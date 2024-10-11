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Новини Допомога Україні
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ППО, "Гепарди" та боєприпаси: Шольц анонсував пакет військової допомоги Україні на 1,4 млрд євро

Шольц анонсував великий пакет допомоги Україні

Німеччина разом із Більгією, Данією та Норвегією готують великий пакет військової допомоги для України на суму 1,4 млрд євро. Допомогу планують надати до кінця 2024 року.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє Цензор.НЕТ.

Шольц нагадав, що Німеччина перебуває на другому місці за обсягами наданої Україні військової допомоги. Він зазначив, що центральним у допомозі України залишається допомога з ППО.

"Ми поставили Україні новий військовий пакет на суму 600 млн євро. Він включав п’яту систему IRIS-T, БМП, танки, гаубиці, боєприпаси і дрони", - розповів канцлер.

Крім цього, Шольц анонсував великий пакет військової допомоги для України на 1,4 млрд євро. Його Німеччина готує спільно із трьома партнерами НАТО - Бельгією, Данією та Норвегією.

Читайте також: Німеччина і надалі залишатиметься лідером у наданні допомоги Україні в Європі, - Шольц

"До кінця року ми за підтримки наших партнерів - Бельгії, Данії, Норвегії поставимо в Україну ще один пакет на суму 1,4 млрд євро. Він включає ППО IRIS-T, Skyneх, Gepard, гаубиці, САУ, броньовані автомобілі, бойові дрони, радари та боєприпаси. У наступному році ми продовжимо військову підтримку України. 4 млрд євро ми вже включили у наш бюджет. Це є пряма двостороння військова допомога", - сказав канцлер ФРН.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 11 жовтня, прибув з візитом до Берліна. Він зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Читайте також: Байден у розмові із Шольцом заявив, що планує продовжити надавати військову допомогу Україні

Автор: 

Німеччина (7449) допомога і підтримка (1165) Шольц Олаф (1142)


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Gut Olaf,sehr gut
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11.10.2024 16:29 Відповісти
Потужно дякуємо Більгії в тому числі!
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11.10.2024 16:34 Відповісти
Гут!
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11.10.2024 16:37 Відповісти
Анонсував - так, але побачимо, що дасть і скільки часу на це піде.
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11.10.2024 16:41 Відповісти
Дякуємо, друзі.
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11.10.2024 17:16 Відповісти
Це раз в квартал німці нам передають зброю? І, видать, також БУ.
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11.10.2024 17:34 Відповісти
Дякуємо Німеччині за надану Україні високотехнологічну оборону зброю та **********!
Є сподівання, що за фінансовим та технічним сприянням Німеччини Україна вироблятиме власні далекобійні БР для ударів по військових обʼєктах на всій без виключень території рашистів.
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11.10.2024 18:53 Відповісти
Шольц, де обіцяні Україні 25 САУ RCH 155?
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12.10.2024 12:31 Відповісти
 
 