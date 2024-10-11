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Новини Допомога Україні
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Байден у розмові із Шольцом заявив, що планує продовжити надавати військову допомогу Україні

Президент США Джо Байден

У четвер президент США Джо Байден провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Американський лідер наголосив на необхідності підтримки Україні у боротьбі з агресією РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Білого дому.

Крім військової підтримки України, Байден підкреслив і американсько-німецькі відносини.

"Президент наголосив на незмінній міцності американсько-німецьких відносин і відзначив свій намір продовжувати тісну співпрацю з геополітичних пріоритетів, включаючи підтримку захисту України від російської агресії", - йдеться у заяві.

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Своєю чергою інформацію про розмову двох лідерів підтвердили й у Бундесвері.

"Сьогодні ввечері, 10 жовтня 2024 року, федеральний канцлер Шольц розмовляв телефоном із президентом США Джо Байденом", - йдеться у повідомленні Бундесверу.

Автор: 

Байден Джо (2892) США (23303) допомога і підтримка (1165) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+2
"Ми будемо стояти поруч з Україною стільки,скільки потрібно...".... І спостерігати.
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11.10.2024 08:31
+1
А новии віиськовии транш допомоги? - чи для цього замало смертеи украінців?
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11.10.2024 08:18
+1
Будуть стояти поки Україна не паде. Потім так само стоятимуть з умовною Польщею, чи Естонією.
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11.10.2024 08:35
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Байден вже може планувати хіба вранішню рибалку на ранчо.
Йому залишилося декілька місяців, і він буде сидіти тихіше води та нижче трави, аби нічого не зіпсувати Камалі Гарріс. Навіть Рамштай послав лісом, аби нічого не вирішувати...
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11.10.2024 08:17 Відповісти
Не треба ілюзій про Харіс - у демократів всім заправляє хуцпа Обами і Клінтон. А в них цілий чемодан з кнопочками "перезагрузки"...
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11.10.2024 09:06 Відповісти
А новии віиськовии транш допомоги? - чи для цього замало смертеи украінців?
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11.10.2024 08:18 Відповісти
Недавно майже $7 млрд. оголосили. "Це вам до травня 2025-го, поки ми тут побавимось у вибори."
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11.10.2024 08:34 Відповісти
Та! - ця зброя потрібна ше на вчора - кожен день на вагу золота
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11.10.2024 08:40 Відповісти
Оголосили після скандалу, що 5.8млрд PDA "згорають" 1 жовтня
Тому оголосили, щоб не згоріли, з обіцянкою підписати до 20 січня 2025 - коли вже буде новий президент

Пройшло вже 16 днів - нового пакета нема, "анонсів" від журналістів теж нема.

Зато маючи розвідку, коментують "сплетни" котрі "вызывает серьезное беспокойство"
"Белый дом не может подтвердить информацию о возможных тайных разговорах Трампа с Путиным, - спикер Жан-Пьер Источник:
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11.10.2024 09:03 Відповісти
Значить "підписувати" знов півроку будуть. "Це ж було вже".
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11.10.2024 09:51 Відповісти
А про 4.8млрд за 2022-2023 роки вже й не згадують
Хоча вони не згорають, та є кошти на поповнення складів

А тим часом, ураган "Ураган "Мілтон" ослаб і став штормом першої категорії", проте рамштайн відклали

Значить відклали наступний PDA
Підписувати два PDA - мабуть "не комфортно"
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11.10.2024 19:35 Відповісти
Не 3.14**іть зранку.
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11.10.2024 08:23 Відповісти
"Ми будемо стояти поруч з Україною стільки,скільки потрібно...".... І спостерігати.
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11.10.2024 08:31 Відповісти
Будуть стояти поки Україна не паде. Потім так само стоятимуть з умовною Польщею, чи Естонією.
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11.10.2024 08:35 Відповісти
До відома: трамп допомоги не обіцяє від поняття "зовсім"; зате обіцяє нагнути Україну до капітуляції де-факто.
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11.10.2024 10:04 Відповісти
екс-посол України в США Валерій Чалий (якому слід безумовно довіряти) вчора у інтерв'ю «https://www.rbc.ua/rus/news/skazav-bi-shcho-********-bude-legshe-prezidentom-1728539899.html РБК-Україна » заявив, що Україні буде вигідніше, якщо президентом стане кандидатка від демократів Камала Гарріс
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11.10.2024 10:21 Відповісти
 
 