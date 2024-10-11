Байден у розмові із Шольцом заявив, що планує продовжити надавати військову допомогу Україні

У четвер президент США Джо Байден провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Американський лідер наголосив на необхідності підтримки Україні у боротьбі з агресією РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Білого дому.

Крім військової підтримки України, Байден підкреслив і американсько-німецькі відносини.

"Президент наголосив на незмінній міцності американсько-німецьких відносин і відзначив свій намір продовжувати тісну співпрацю з геополітичних пріоритетів, включаючи підтримку захисту України від російської агресії", - йдеться у заяві.

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Своєю чергою інформацію про розмову двох лідерів підтвердили й у Бундесвері.

"Сьогодні ввечері, 10 жовтня 2024 року, федеральний канцлер Шольц розмовляв телефоном із президентом США Джо Байденом", - йдеться у повідомленні Бундесверу.