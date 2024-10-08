Байден відклав візит до Німеччини, - Білий дім
Президент США Джо Байден відклав візит до Німеччини та Анголи через загрозу нового урагану Мілтон.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві прессекретаря Білого дому Карін Жан-П’єр.
"З урахуванням прогнозованої траєкторії та потужності урагану Мілтон, президент Байден відкладає свою заплановану поїздку до Німеччини та Анголи, щоб стежити за підготовкою до урагану Мілтон та реагуванням на його наслідки", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що президент США Джо Байден у жовтні 2024 року ініціює зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України.
Речник Зеленського заявив, що Україна очікує від прийдешнього "Рамштайну" більше зброї та допомоги, а також бажає отримати всі обіцяні Україні Patriot.
У Білому домі повідомили, що важливою частиною візиту президента США Джо Байдена до Німеччини буде питання продовження підтримки України у її здатності оборонятися від російської агресії.
Відомо, що засідання відбудеться 12 жовтня 2024 року, на ньому обговорять дозвіл використовувати далекобійну зброю по цілях у РФ.
Своєю чергою уряд ФРН заявив, що очікує від візиту президента США Джо Байдена сильного сигналу щодо подальшої підтримки України.
Про це повідомила радниця глави Офісу Президента Дарія Зарівна:
"В листопаді Другий саміт миру ще не відбудеться. Але все для його підготовки вже має бути готово. Поки що проходять тематичні конференції по кожному пункту Формули, які закінчуються прийняттям комюніке. Основні положення цих комюніке стануть основою для майбутнього мирного плану Другого саміту", - зазначила Зарівна.
Відклав цеглою...
Взяв на особистий контроль. 🧐👆
Киданули забравши ядерну зброю, киданули і у кровавій війні, де вмирають українці............................
Военная помощь США Украине
Якби дідьо поїхав в Рамштайн, а Мілтон обов'язково наробить біди - то до трампіської брехні "Байден дає бабло для України, а не постраждалим в Америці" додался би побрехенька "Байден кинув країну в такий скрутний момент".
І трампісти це прекрасно знають.
Поэтому абсолютно правильное решение не ехать в Германию, а сосредоточиться на внутренних вопросах в США, не подставлять себя и Харрис под шквал критики, не дарить Трампу подарки.
А Рамштайн проведет с таким же успехом Блинкен или Остин.
Второе заявление.
Второй Саммит мира не будет проведен до выборов в США.
Здесь также все логично и я миллион раз об этом писал - нужно дождаться выборов в США, ведь их результат будет иметь прямо противоположные последствия на ход войны и на дипломатические усилия.
Спасибо.https://www.ponomaroleg.com/bajden-i-sammit-mira-pauza/