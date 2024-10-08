УКР
Байден відклав візит до Німеччини, - Білий дім

Байден відклав візит до Німеччини

Президент США Джо Байден відклав візит до Німеччини та Анголи через загрозу нового урагану Мілтон.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві прессекретаря Білого дому Карін Жан-П’єр.

"З урахуванням прогнозованої траєкторії та потужності урагану Мілтон, президент Байден відкладає свою заплановану поїздку до Німеччини та Анголи, щоб стежити за підготовкою до урагану Мілтон та реагуванням на його наслідки", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що президент США Джо Байден у жовтні 2024 року ініціює зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України.

Речник Зеленського заявив, що Україна очікує від прийдешнього "Рамштайну" більше зброї та допомоги, а також бажає отримати всі обіцяні Україні Patriot.

У Білому домі повідомили, що важливою частиною візиту президента США Джо Байдена до Німеччини буде питання продовження підтримки України у її здатності оборонятися від російської агресії.

Відомо, що засідання відбудеться 12 жовтня 2024 року, на ньому обговорять дозвіл використовувати далекобійну зброю по цілях у РФ.

Своєю чергою уряд ФРН заявив, що очікує від візиту президента США Джо Байдена сильного сигналу щодо подальшої підтримки України.

Топ коментарі
+12
Ось і весь "потужний сигнал" на який в Німеччині чекали. Все навіть гірше ніж можна було розраховувати. США до виборів "мертві". Царство небесне.
показати весь коментар
08.10.2024 18:10
+10
Киданули Штати Україну.
Киданули забравши ядерну зброю, киданули і у кровавій війні, де вмирають українці............................
показати весь коментар
08.10.2024 19:23
+6
Против Байдена и Харрис в СМИ в США, а также в соцсетях трампистами и Россией развернута оголтелая ложная кампания о том, что Байдену Украина важнее, чем пострадавшие от урагана штаты. И это начало бить по рейтингу Харрис.

Поэтому абсолютно правильное решение не ехать в Германию, а сосредоточиться на внутренних вопросах в США, не подставлять себя и Харрис под шквал критики, не дарить Трампу подарки.

А Рамштайн проведет с таким же успехом Блинкен или Остин.

Второе заявление.

Второй Саммит мира не будет проведен до выборов в США.

Здесь также все логично и я миллион раз об этом писал - нужно дождаться выборов в США, ведь их результат будет иметь прямо противоположные последствия на ход войны и на дипломатические усилия.

Спасибо.https://www.ponomaroleg.com/bajden-i-sammit-mira-pauza/
показати весь коментар
08.10.2024 20:10
Лікарі.
показати весь коментар
08.10.2024 18:00
а він взагалі живий
показати весь коментар
08.10.2024 18:03
Ось і весь "потужний сигнал" на який в Німеччині чекали. Все навіть гірше ніж можна було розраховувати. США до виборів "мертві". Царство небесне.
показати весь коментар
08.10.2024 18:10
А ви паталогоанатом-любитель?
показати весь коментар
08.10.2024 18:50
Я оптиміст.
показати весь коментар
08.10.2024 18:57
Правильно. Діда і так хитає, а від вітру його взагалі здує.
показати весь коментар
08.10.2024 18:12
Так навпаки треба було втікати до німців
показати весь коментар
08.10.2024 18:21
А там Шольц чхне)
показати весь коментар
08.10.2024 18:33
Та ото ж...
показати весь коментар
08.10.2024 20:18
Два "тройничка" не буде навіть із дЄрмаком... Тільки один!
показати весь коментар
08.10.2024 18:13
Мдє, з цим зеленим бідосиком ну, просто швах. Але воно на краще - ні#єра не йде за його планами, скрізь в прольоті, і це на якихось майбутніх виборах просто як "пішов... за расєйським військовим кораблем"
показати весь коментар
08.10.2024 18:16
Бiдоносець наврочив.
показати весь коментар
08.10.2024 18:18
+++
показати весь коментар
08.10.2024 18:58
Радниця Єрмака: другий Саміт миру не відбудеться у листопаді, наразі триває підготовка.

Про це повідомила радниця глави Офісу Президента Дарія Зарівна:

"В листопаді Другий саміт миру ще не відбудеться. Але все для його підготовки вже має бути готово. Поки що проходять тематичні конференції по кожному пункту Формули, які закінчуються прийняттям комюніке. Основні положення цих комюніке стануть основою для майбутнього мирного плану Другого саміту", - зазначила Зарівна.
показати весь коментар
08.10.2024 18:24
Єрмачйо всіх, хто читає цю хєрню, вважає тупими ідіотами.
показати весь коментар
08.10.2024 18:53
дід збирається зупинити ураган ? а якщо ураган розпочнеться після 20 години , сон діда перерветься чи ураган зачекає ?
показати весь коментар
08.10.2024 18:29
ну це ні в тин ні в ворота, що за тупа відмазка? там є хоч хтось з яйцями?
показати весь коментар
08.10.2024 18:37
Не було, не є і не буде.
показати весь коментар
08.10.2024 18:42
Відмаза для "лохів", на ділі це означає, що дідусь Джо разом із своїми друганами Лафиком і Монею ще не вирішили, що з нами робити і що запропонувати пуйлу. Тому усі будуть "клеїти дурня" і черговий раз запевняти нас у непохитній підтримці. Зеля черговий раз пролітає як "фанера над Парижем".
показати весь коментар
08.10.2024 18:39
Баиден піде в око урагану -- вибори
показати весь коментар
08.10.2024 18:44
Байден відклав візит до Німеччини

Відклав цеглою...
показати весь коментар
08.10.2024 18:45
>>> щоб стежити за підготовкою до урагану...

Взяв на особистий контроль. 🧐👆
показати весь коментар
08.10.2024 18:51
Мумія не приїде.................
показати весь коментар
08.10.2024 19:13
Milton is expected to be the strongest hurricane in US history, so it would indeed make for a very bad picture before the election if the sitting president is away at such time. In practical terms, he can hardly do much. DeSantis does not even return Biden's and Harris' calls, alluding to their uselessness.
показати весь коментар
08.10.2024 19:14
Киданули Штати Україну.
Киданули забравши ядерну зброю, киданули і у кровавій війні, де вмирають українці............................
показати весь коментар
08.10.2024 19:23
https://www.ponomaroleg.com/********-pomoshh-ssha-ukraine/ .

Военная помощь США Украине
показати весь коментар
08.10.2024 20:23
трампісти висираються на гілці.
Якби дідьо поїхав в Рамштайн, а Мілтон обов'язково наробить біди - то до трампіської брехні "Байден дає бабло для України, а не постраждалим в Америці" додался би побрехенька "Байден кинув країну в такий скрутний момент".
І трампісти це прекрасно знають.
показати весь коментар
08.10.2024 19:34
мабуть урагану "хана ",так само як і обіцяне "хана" рашисту, через пекельні санкції" .?
показати весь коментар
08.10.2024 19:41
І це президент Америки? Яйця з пластилину?
показати весь коментар
08.10.2024 19:55
Як двоїшник...знайшов привід.
показати весь коментар
08.10.2024 19:56
В Анголу?! За месяц до конца каденции? При такой деменции! а вот рифма сложилась---угадал! Страна на прикорме совка была долго. В период с пусть 1973 по 1987гг паслайнеры ЧМП туда с Гаваны перевозили наёмников кубинцев повоевать, потом обратно кто выжил. Тх ,Иван Франко,, тбх ,Леонид Собинов,, ,,Россия,, и другие лайнеры. Потом уже спустя годы комсостав не плохую добавку к пенсухе при оформлении получал. За пребывание в зоне боевых действий. А стояли в портах долго, ночью высадка, посадка, рагрузка и прочее. Экипаж не всегда про это знал. Только спустя десятки лет востанавливал плавценз могли доказать участие в тех спецрейсах. Иногда с опозданием получали добавку к пенсухе. Кстати тогда же и на Мозамбик тоже самое было. А ранее на Вьетнам.
показати весь коментар
08.10.2024 20:06
Против Байдена и Харрис в СМИ в США, а также в соцсетях трампистами и Россией развернута оголтелая ложная кампания о том, что Байдену Украина важнее, чем пострадавшие от урагана штаты. И это начало бить по рейтингу Харрис.

Поэтому абсолютно правильное решение не ехать в Германию, а сосредоточиться на внутренних вопросах в США, не подставлять себя и Харрис под шквал критики, не дарить Трампу подарки.

А Рамштайн проведет с таким же успехом Блинкен или Остин.

Второе заявление.

Второй Саммит мира не будет проведен до выборов в США.

Здесь также все логично и я миллион раз об этом писал - нужно дождаться выборов в США, ведь их результат будет иметь прямо противоположные последствия на ход войны и на дипломатические усилия.

Спасибо.https://www.ponomaroleg.com/bajden-i-sammit-mira-pauza/
показати весь коментар
08.10.2024 20:10
Ось і заглох дєда-мапєда...
показати весь коментар
08.10.2024 20:57
Правильне рішення ...а ще ,🤡 не дає гарантії шо піде у відставку , а допомагати фсб та кремлю ,в обличчі 🤡 та дермаковський ОПі в Україні , нема сенсу ...
показати весь коментар
08.10.2024 20:59
Байден міг все завершити перемогою України ще два роки назад і ніякий би Трамп вже нічого не п….ів про урагани і всяку х….
показати весь коментар
08.10.2024 21:29
 
 