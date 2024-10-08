Байден відклав візит до Німеччини, - Білий дім

Президент США Джо Байден відклав візит до Німеччини та Анголи через загрозу нового урагану Мілтон.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві прессекретаря Білого дому Карін Жан-П’єр.

"З урахуванням прогнозованої траєкторії та потужності урагану Мілтон, президент Байден відкладає свою заплановану поїздку до Німеччини та Анголи, щоб стежити за підготовкою до урагану Мілтон та реагуванням на його наслідки", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Байден, Макрон, Стармер та Шольц проведуть зустріч перед засіданням "Рамштайну", - ЗМІ

Раніше повідомлялось, що президент США Джо Байден у жовтні 2024 року ініціює зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України.

Речник Зеленського заявив, що Україна очікує від прийдешнього "Рамштайну" більше зброї та допомоги, а також бажає отримати всі обіцяні Україні Patriot.

У Білому домі повідомили, що важливою частиною візиту президента США Джо Байдена до Німеччини буде питання продовження підтримки України у її здатності оборонятися від російської агресії.

Відомо, що засідання відбудеться 12 жовтня 2024 року, на ньому обговорять дозвіл використовувати далекобійну зброю по цілях у РФ.

Своєю чергою уряд ФРН заявив, що очікує від візиту президента США Джо Байдена сильного сигналу щодо подальшої підтримки України.