Байден отложил визит в Германию, - Белый дом

Байден відклав візит до Німеччини

Президент США Джо Байден отложил визит в Германию и Анголу из-за угрозы нового урагана Милтон.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"С учетом прогнозируемой траектории и мощности урагана Милтон, президент Байден откладывает свою запланированную поездку в Германию и Анголу, чтобы следить за подготовкой к урагану Милтон и реагированием на его последствия", - говорится в сообщении.

Читайте: Байден, Макрон, Стармер и Шольц проведут встречу перед заседанием "Рамштайн", - СМИ

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в октябре 2024 года инициирует встречу на уровне лидеров Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Представитель Зеленского заявил, что Украина ожидает от грядущего "Рамштайна" больше оружия и помощи, а также желает получить все обещанные Украине Patriot.

В Белом доме сообщили, что важной частью визита президента США Джо Байдена в Германию будет вопрос продолжения поддержки Украины в ее способности обороняться от российской агрессии.

Известно, что заседание состоится 12 октября 2024 года, на нем обсудят разрешение использовать дальнобойное оружие по целям в РФ.

В свою очередь правительство ФРГ заявило, что ожидает от визита президента США Джо Байдена сильного сигнала о дальнейшей поддержке Украины.

Байден Джо (2800) Германия (7227) Рамштайн (171)
Топ комментарии
+12
Ось і весь "потужний сигнал" на який в Німеччині чекали. Все навіть гірше ніж можна було розраховувати. США до виборів "мертві". Царство небесне.
08.10.2024 18:10 Ответить
+10
Киданули Штати Україну.
Киданули забравши ядерну зброю, киданули і у кровавій війні, де вмирають українці............................
08.10.2024 19:23 Ответить
+6
Против Байдена и Харрис в СМИ в США, а также в соцсетях трампистами и Россией развернута оголтелая ложная кампания о том, что Байдену Украина важнее, чем пострадавшие от урагана штаты. И это начало бить по рейтингу Харрис.

Поэтому абсолютно правильное решение не ехать в Германию, а сосредоточиться на внутренних вопросах в США, не подставлять себя и Харрис под шквал критики, не дарить Трампу подарки.

А Рамштайн проведет с таким же успехом Блинкен или Остин.

Второе заявление.

Второй Саммит мира не будет проведен до выборов в США.

Здесь также все логично и я миллион раз об этом писал - нужно дождаться выборов в США, ведь их результат будет иметь прямо противоположные последствия на ход войны и на дипломатические усилия.

Спасибо.https://www.ponomaroleg.com/bajden-i-sammit-mira-pauza/
08.10.2024 20:10 Ответить
Лікарі.
08.10.2024 18:00 Ответить
а він взагалі живий
08.10.2024 18:03 Ответить
08.10.2024 18:10 Ответить
А ви паталогоанатом-любитель?
08.10.2024 18:50 Ответить
Я оптиміст.
08.10.2024 18:57 Ответить
Правильно. Діда і так хитає, а від вітру його взагалі здує.
08.10.2024 18:12 Ответить
Так навпаки треба було втікати до німців
08.10.2024 18:21 Ответить
А там Шольц чхне)
показать весь комментарий
Та ото ж...
показать весь комментарий
Два "тройничка" не буде навіть із дЄрмаком... Тільки один!
08.10.2024 18:13 Ответить
Мдє, з цим зеленим бідосиком ну, просто швах. Але воно на краще - ні#єра не йде за його планами, скрізь в прольоті, і це на якихось майбутніх виборах просто як "пішов... за расєйським військовим кораблем"
08.10.2024 18:16 Ответить
Бiдоносець наврочив.
08.10.2024 18:18 Ответить
+++
08.10.2024 18:58 Ответить
Радниця Єрмака: другий Саміт миру не відбудеться у листопаді, наразі триває підготовка.

Про це повідомила радниця глави Офісу Президента Дарія Зарівна:

"В листопаді Другий саміт миру ще не відбудеться. Але все для його підготовки вже має бути готово. Поки що проходять тематичні конференції по кожному пункту Формули, які закінчуються прийняттям комюніке. Основні положення цих комюніке стануть основою для майбутнього мирного плану Другого саміту", - зазначила Зарівна.
08.10.2024 18:24 Ответить
Єрмачйо всіх, хто читає цю хєрню, вважає тупими ідіотами.
08.10.2024 18:53 Ответить
дід збирається зупинити ураган ? а якщо ураган розпочнеться після 20 години , сон діда перерветься чи ураган зачекає ?
08.10.2024 18:29 Ответить
ну це ні в тин ні в ворота, що за тупа відмазка? там є хоч хтось з яйцями?
08.10.2024 18:37 Ответить
Не було, не є і не буде.
08.10.2024 18:42 Ответить
Відмаза для "лохів", на ділі це означає, що дідусь Джо разом із своїми друганами Лафиком і Монею ще не вирішили, що з нами робити і що запропонувати пуйлу. Тому усі будуть "клеїти дурня" і черговий раз запевняти нас у непохитній підтримці. Зеля черговий раз пролітає як "фанера над Парижем".
08.10.2024 18:39 Ответить
Баиден піде в око урагану -- вибори
08.10.2024 18:44 Ответить
Байден відклав візит до Німеччини

Відклав цеглою...
08.10.2024 18:45 Ответить
>>> щоб стежити за підготовкою до урагану...

Взяв на особистий контроль. 🧐👆
08.10.2024 18:51 Ответить
Мумія не приїде.................
08.10.2024 19:13 Ответить
Milton is expected to be the strongest hurricane in US history, so it would indeed make for a very bad picture before the election if the sitting president is away at such time. In practical terms, he can hardly do much. DeSantis does not even return Biden's and Harris' calls, alluding to their uselessness.
08.10.2024 19:14 Ответить
08.10.2024 19:23 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/********-pomoshh-ssha-ukraine/ .

Военная помощь США Украине
08.10.2024 20:23 Ответить
трампісти висираються на гілці.
Якби дідьо поїхав в Рамштайн, а Мілтон обов'язково наробить біди - то до трампіської брехні "Байден дає бабло для України, а не постраждалим в Америці" додался би побрехенька "Байден кинув країну в такий скрутний момент".
І трампісти це прекрасно знають.
08.10.2024 19:34 Ответить
мабуть урагану "хана ",так само як і обіцяне "хана" рашисту, через пекельні санкції" .?
08.10.2024 19:41 Ответить
І це президент Америки? Яйця з пластилину?
08.10.2024 19:55 Ответить
Як двоїшник...знайшов привід.
08.10.2024 19:56 Ответить
В Анголу?! За месяц до конца каденции? При такой деменции! а вот рифма сложилась---угадал! Страна на прикорме совка была долго. В период с пусть 1973 по 1987гг паслайнеры ЧМП туда с Гаваны перевозили наёмников кубинцев повоевать, потом обратно кто выжил. Тх ,Иван Франко,, тбх ,Леонид Собинов,, ,,Россия,, и другие лайнеры. Потом уже спустя годы комсостав не плохую добавку к пенсухе при оформлении получал. За пребывание в зоне боевых действий. А стояли в портах долго, ночью высадка, посадка, рагрузка и прочее. Экипаж не всегда про это знал. Только спустя десятки лет востанавливал плавценз могли доказать участие в тех спецрейсах. Иногда с опозданием получали добавку к пенсухе. Кстати тогда же и на Мозамбик тоже самое было. А ранее на Вьетнам.
08.10.2024 20:06 Ответить
08.10.2024 20:10 Ответить
Ось і заглох дєда-мапєда...
08.10.2024 20:57 Ответить
Правильне рішення ...а ще ,🤡 не дає гарантії шо піде у відставку , а допомагати фсб та кремлю ,в обличчі 🤡 та дермаковський ОПі в Україні , нема сенсу ...
08.10.2024 20:59 Ответить
Байден міг все завершити перемогою України ще два роки назад і ніякий би Трамп вже нічого не п….ів про урагани і всяку х….
08.10.2024 21:29 Ответить
 
 