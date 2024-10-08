Байден отложил визит в Германию, - Белый дом
Президент США Джо Байден отложил визит в Германию и Анголу из-за угрозы нового урагана Милтон.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
"С учетом прогнозируемой траектории и мощности урагана Милтон, президент Байден откладывает свою запланированную поездку в Германию и Анголу, чтобы следить за подготовкой к урагану Милтон и реагированием на его последствия", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в октябре 2024 года инициирует встречу на уровне лидеров Контактной группы по вопросам обороны Украины.
Представитель Зеленского заявил, что Украина ожидает от грядущего "Рамштайна" больше оружия и помощи, а также желает получить все обещанные Украине Patriot.
В Белом доме сообщили, что важной частью визита президента США Джо Байдена в Германию будет вопрос продолжения поддержки Украины в ее способности обороняться от российской агрессии.
Известно, что заседание состоится 12 октября 2024 года, на нем обсудят разрешение использовать дальнобойное оружие по целям в РФ.
В свою очередь правительство ФРГ заявило, что ожидает от визита президента США Джо Байдена сильного сигнала о дальнейшей поддержке Украины.
Про це повідомила радниця глави Офісу Президента Дарія Зарівна:
"В листопаді Другий саміт миру ще не відбудеться. Але все для його підготовки вже має бути готово. Поки що проходять тематичні конференції по кожному пункту Формули, які закінчуються прийняттям комюніке. Основні положення цих комюніке стануть основою для майбутнього мирного плану Другого саміту", - зазначила Зарівна.
Відклав цеглою...
Взяв на особистий контроль. 🧐👆
Киданули забравши ядерну зброю, киданули і у кровавій війні, де вмирають українці............................
Военная помощь США Украине
Якби дідьо поїхав в Рамштайн, а Мілтон обов'язково наробить біди - то до трампіської брехні "Байден дає бабло для України, а не постраждалим в Америці" додался би побрехенька "Байден кинув країну в такий скрутний момент".
І трампісти це прекрасно знають.
Поэтому абсолютно правильное решение не ехать в Германию, а сосредоточиться на внутренних вопросах в США, не подставлять себя и Харрис под шквал критики, не дарить Трампу подарки.
А Рамштайн проведет с таким же успехом Блинкен или Остин.
Второе заявление.
Второй Саммит мира не будет проведен до выборов в США.
Здесь также все логично и я миллион раз об этом писал - нужно дождаться выборов в США, ведь их результат будет иметь прямо противоположные последствия на ход войны и на дипломатические усилия.
Спасибо.