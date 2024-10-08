Байден отложил визит в Германию, - Белый дом

Президент США Джо Байден отложил визит в Германию и Анголу из-за угрозы нового урагана Милтон.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"С учетом прогнозируемой траектории и мощности урагана Милтон, президент Байден откладывает свою запланированную поездку в Германию и Анголу, чтобы следить за подготовкой к урагану Милтон и реагированием на его последствия", - говорится в сообщении.

Читайте: Байден, Макрон, Стармер и Шольц проведут встречу перед заседанием "Рамштайн", - СМИ

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в октябре 2024 года инициирует встречу на уровне лидеров Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Представитель Зеленского заявил, что Украина ожидает от грядущего "Рамштайна" больше оружия и помощи, а также желает получить все обещанные Украине Patriot.

В Белом доме сообщили, что важной частью визита президента США Джо Байдена в Германию будет вопрос продолжения поддержки Украины в ее способности обороняться от российской агрессии.

Известно, что заседание состоится 12 октября 2024 года, на нем обсудят разрешение использовать дальнобойное оружие по целям в РФ.

В свою очередь правительство ФРГ заявило, что ожидает от визита президента США Джо Байдена сильного сигнала о дальнейшей поддержке Украины.