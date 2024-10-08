В Берлине ожидают от визита Байдена "мощного сигнала" о помощи Украине, - СМИ

Правительство ФРГ ожидает от визита президента США Джо Байдена сильного сигнала относительно дальнейшей поддержки Украины.

Об этом пишет немецкое издание ntv со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Собеседники заявили, что немецкое правительство ожидает "существенного рабочего визита".

Запланированная на субботу встреча контактной группы по поддержке Украины с Байденом на американской базе в Рамштайне в федеральной земле Рейнланд-Пфальц пошлет "мощный сигнал" относительно дальнейшей военной поддержки страны, подвергшейся нападению со стороны России, заявили источники.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в октябре 2024 года инициирует встречу на уровне лидеров Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Представитель Зеленского заявил, что Украина ожидает от грядущего "Рамштайна" больше оружия и помощи, а также желает получить все обещанные Украине Patriot.

В Белом доме сообщили, что важной частью визита президента США Джо Байдена в Германию будет вопрос продолжения поддержки Украины в ее способности обороняться от российской агрессии.

Известно, что заседание состоится 12 октября 2024 года, на нем обсудят разрешение использовать дальнобойное оружие по целям в РФ.

