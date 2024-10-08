РУС
В Берлине ожидают от визита Байдена "мощного сигнала" о помощи Украине, - СМИ

У Німеччині очікують від візиту Байдена сильного сигналу щодо підтримки України

Правительство ФРГ ожидает от визита президента США Джо Байдена сильного сигнала относительно дальнейшей поддержки Украины.

Об этом пишет немецкое издание ntv со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Собеседники заявили, что немецкое правительство ожидает "существенного рабочего визита".

Запланированная на субботу встреча контактной группы по поддержке Украины с Байденом на американской базе в Рамштайне в федеральной земле Рейнланд-Пфальц пошлет "мощный сигнал" относительно дальнейшей военной поддержки страны, подвергшейся нападению со стороны России, заявили источники.

Читайте: Бербок не исключает, что Украине разрешат бить по РФ немецким оружием

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Джо Байден в октябре 2024 года инициирует встречу на уровне лидеров Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Представитель Зеленского заявил, что Украина ожидает от грядущего "Рамштайна" больше оружия и помощи, а также желает получить все обещанные Украине Patriot.

В Белом доме сообщили, что важной частью визита президента США Джо Байдена в Германию будет вопрос продолжения поддержки Украины в ее способности обороняться от российской агрессии.

Известно, что заседание состоится 12 октября 2024 года, на нем обсудят разрешение использовать дальнобойное оружие по целям в РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракеты ПВО, торпеды и оборудование: Германия впервые за многие годы одобрила продажу значительных объемов оружия Турции, - Spiegel

Байден Джо (2800) Германия (7227)
+7
Ясно. Значить ніхрена толкового не буде. Потужно.
показать весь комментарий
08.10.2024 14:47
+5
"Потужного"? Байдена Зеленскій покусав?
показать весь комментарий
08.10.2024 14:48
+5
А потужність то така інфекція? Щось аж напружує, курва...
показать весь комментарий
08.10.2024 14:49
Може то новий штам ковіду?
показать весь комментарий
08.10.2024 14:49
показать весь комментарий
08.10.2024 15:16
А Німеччина знов хоче пропітляти.
Чи може чекає копняка від США?
показать весь комментарий
08.10.2024 14:54
дожились, німці без потужного сигналу вже нічого зробити не можуть
показать весь комментарий
08.10.2024 15:04
показать весь комментарий
08.10.2024 15:06
який сигнал від діда який через 3 тижні їде на дембіль ?
показать весь комментарий
08.10.2024 15:07
Уряд ФРН очікує від візиту президента США Джо Байдена сильного сигналу щодо подальшої підтримки України,"сильний сигнал" від США для всього світу , а особливо сигнал без шифрування для куйла-"Поки що Україну в НАТО запрошувати не будуть"
показать весь комментарий
08.10.2024 15:07
Байден може тільки потужно перднути і то не факт...
показать весь комментарий
08.10.2024 15:11
Судячи зі слів Венса після приходу Трампа фінансова відповідальність за відновлення України ляже на бюджет Німеччини. А Німеччина дивиться на Америку.
показать весь комментарий
08.10.2024 15:18
сопли жуют уже почти 3 года,ссыкливые и расчётливые гниды!
показать весь комментарий
08.10.2024 15:28
Для урізноманітнення мови всіх потужних (починаючи від потужних менеджерів):
ПОТУЖНИЙ - https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F СИНОНІМІЯ

поту́жний добре оснащений, з великими технічними і матеріальними можливостями

https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%B9 могу́тній

поту́жний який відзначається великою фізичною силою

https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9 двожи́льний (підсил. розм.) витривалий, сильний, міцний.

https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D0%B4%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B9 ду́жий який має велику фізичну силу; сильний.

https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9 здоро́вий (розм.) міцної будови; сильний, дужий (про людину).

https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%B9 кріпки́й (рідше) те саме, що міцни́й 1, 2, 5.

https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%B9 могу́тній (підсил.) який має велику фізичну силу; сильний.

https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D0%BC%D1%96%D1%86%D0%BD%D0%B8%D0%B9 міцни́й фізично витривалий, сильний, дужий.

https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9 си́льний який має велику фізичну силу (про людину, тварину); протилежне слабкий, слабий.

https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9 стожи́льний (підсил. розм.) дуже витривалий, сильний, міцний.

https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9 стоси́лий (підсил. поет.) який має, нездоланну силу; дужий, могутній.

поту́жний значний за силою, ступенем вияву

https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%87%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9 відчу́тний значний за силою свого вияву.

https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D0%B4%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B9 ду́жий дуже великий, значний щодо сили, ступеня вияву і т. ін.

https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%B9 могу́тній дуже великий, значний за силою, ступенем вияву тощо.

https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9 повноси́лий повний сил, енергії.

https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9 си́льний значний за силою, ступенем вияву.

потужний про звук

https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9 громовий

дуже гучний
показать весь комментарий
08.10.2024 15:53
А сигнал це потужний гудок??? Чи у дзвони будуть дзвонити?? Де почути можна буде?? Хоча б не прогавити....
показать весь комментарий
08.10.2024 15:53
Які ще сигнали їм потрібно?
Буде їм потужний "сигнал" у вигляді рашиських ракет якщо Україна не вистоїть й ***** відчує силу та безкарність.....
показать весь комментарий
08.10.2024 15:58
Хоч сигналізуй, хоч не сигналізуй, Україна все одно отримає ...й.
показать весь комментарий
08.10.2024 16:07
 
 