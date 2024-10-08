УКР
У Берліні очікують від візиту Байдена "потужного сигналу" щодо допомоги Україні, - ЗМІ

У Німеччині очікують від візиту Байдена сильного сигналу щодо підтримки України

Уряд ФРН очікує від візиту президента США Джо Байдена сильного сигналу щодо подальшої підтримки України.

Про це пише німецьке видання ntv із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Співрозмовники заявили, що німецький уряд очікує "суттєвого робочого візиту".

Запланована на суботу зустріч контактної групи з підтримки України з Байденом на американській базі в Рамштайні у федеральній землі Рейнланд-Пфальц надішле "потужний сигнал" щодо подальшої військової підтримки країни, яка зазнала нападу з боку Росії, заявили джерела.

Читайте: Бербок не виключає, що Україні дозволять бити по РФ німецькою зброєю

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент США Джо Байден у жовтні 2024 року ініціює зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України.

Речник Зеленського заявив, що Україна очікує від прийдешнього "Рамштайну" більше зброї та допомоги, а також бажає отримати всі обіцяні Україні Patriot.

У Білому домі повідомили, що важливою частиною візиту президента США Джо Байдена до Німеччини буде питання продовження підтримки України у її здатності оборонятися від російської агресії.

Відомо, що засідання відбудеться 12 жовтня 2024 року, на ньому обговорять дозвіл використовувати далекобійну зброю по цілях у РФ.

Також читайте: Ракети ППО, торпеди та обладнання: Німеччина вперше за багато років схвалила продаж значних обсягів зброї Туреччині, - Spiegel

Автор: 

Байден Джо (2898) Німеччина (7670)
Топ коментарі
+7
Ясно. Значить ніхрена толкового не буде. Потужно.
08.10.2024 14:47 Відповісти
+5
"Потужного"? Байдена Зеленскій покусав?
08.10.2024 14:48 Відповісти
+5
А потужність то така інфекція? Щось аж напружує, курва...
08.10.2024 14:49 Відповісти
Ясно. Значить ніхрена толкового не буде. Потужно.
08.10.2024 14:47 Відповісти
"Потужного"? Байдена Зеленскій покусав?
08.10.2024 14:48 Відповісти
Може то новий штам ковіду?
08.10.2024 14:49 Відповісти
08.10.2024 15:16 Відповісти
А потужність то така інфекція? Щось аж напружує, курва...
08.10.2024 14:49 Відповісти
А Німеччина знов хоче пропітляти.
Чи може чекає копняка від США?
08.10.2024 14:54 Відповісти
дожились, німці без потужного сигналу вже нічого зробити не можуть
08.10.2024 15:04 Відповісти
08.10.2024 15:06 Відповісти
який сигнал від діда який через 3 тижні їде на дембіль ?
08.10.2024 15:07 Відповісти
Уряд ФРН очікує від візиту президента США Джо Байдена сильного сигналу щодо подальшої підтримки України,"сильний сигнал" від США для всього світу , а особливо сигнал без шифрування для куйла-"Поки що Україну в НАТО запрошувати не будуть"
08.10.2024 15:07 Відповісти
Байден може тільки потужно перднути і то не факт...
08.10.2024 15:11 Відповісти
Судячи зі слів Венса після приходу Трампа фінансова відповідальність за відновлення України ляже на бюджет Німеччини. А Німеччина дивиться на Америку.
08.10.2024 15:18 Відповісти
сопли жуют уже почти 3 года,ссыкливые и расчётливые гниды!
08.10.2024 15:28 Відповісти
Для урізноманітнення мови всіх потужних (починаючи від потужних менеджерів):
ПОТУЖНИЙ - https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F СИНОНІМІЯ

поту́жний добре оснащений, з великими технічними і матеріальними можливостями

https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%B9 могу́тній

поту́жний який відзначається великою фізичною силою

https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9 двожи́льний (підсил. розм.) витривалий, сильний, міцний.

https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D0%B4%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B9 ду́жий який має велику фізичну силу; сильний.

https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9 здоро́вий (розм.) міцної будови; сильний, дужий (про людину).

https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BF%D0%BA%D0%B8%D0%B9 кріпки́й (рідше) те саме, що міцни́й 1, 2, 5.

https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%B9 могу́тній (підсил.) який має велику фізичну силу; сильний.

https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D0%BC%D1%96%D1%86%D0%BD%D0%B8%D0%B9 міцни́й фізично витривалий, сильний, дужий.

https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9 си́льний який має велику фізичну силу (про людину, тварину); протилежне слабкий, слабий.

https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9 стожи́льний (підсил. розм.) дуже витривалий, сильний, міцний.

https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9 стоси́лий (підсил. поет.) який має, нездоланну силу; дужий, могутній.

поту́жний значний за силою, ступенем вияву

https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%87%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9 відчу́тний значний за силою свого вияву.

https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D0%B4%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B9 ду́жий дуже великий, значний щодо сили, ступеня вияву і т. ін.

https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96%D0%B9 могу́тній дуже великий, значний за силою, ступенем вияву тощо.

https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9 повноси́лий повний сил, енергії.

https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9 си́льний значний за силою, ступенем вияву.

потужний про звук

https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F/%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9 громовий

дуже гучний
08.10.2024 15:53 Відповісти
А сигнал це потужний гудок??? Чи у дзвони будуть дзвонити?? Де почути можна буде?? Хоча б не прогавити....
08.10.2024 15:53 Відповісти
Які ще сигнали їм потрібно?
Буде їм потужний "сигнал" у вигляді рашиських ракет якщо Україна не вистоїть й ***** відчує силу та безкарність.....
08.10.2024 15:58 Відповісти
Хоч сигналізуй, хоч не сигналізуй, Україна все одно отримає ...й.
08.10.2024 16:07 Відповісти
 
 