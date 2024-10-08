У Берліні очікують від візиту Байдена "потужного сигналу" щодо допомоги Україні, - ЗМІ

Уряд ФРН очікує від візиту президента США Джо Байдена сильного сигналу щодо подальшої підтримки України.

Про це пише німецьке видання ntv із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Співрозмовники заявили, що німецький уряд очікує "суттєвого робочого візиту".

Запланована на суботу зустріч контактної групи з підтримки України з Байденом на американській базі в Рамштайні у федеральній землі Рейнланд-Пфальц надішле "потужний сигнал" щодо подальшої військової підтримки країни, яка зазнала нападу з боку Росії, заявили джерела.

Читайте: Бербок не виключає, що Україні дозволять бити по РФ німецькою зброєю

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що президент США Джо Байден у жовтні 2024 року ініціює зустріч на рівні лідерів Контактної групи з питань оборони України.

Речник Зеленського заявив, що Україна очікує від прийдешнього "Рамштайну" більше зброї та допомоги, а також бажає отримати всі обіцяні Україні Patriot.

У Білому домі повідомили, що важливою частиною візиту президента США Джо Байдена до Німеччини буде питання продовження підтримки України у її здатності оборонятися від російської агресії.

Відомо, що засідання відбудеться 12 жовтня 2024 року, на ньому обговорять дозвіл використовувати далекобійну зброю по цілях у РФ.

Також читайте: Ракети ППО, торпеди та обладнання: Німеччина вперше за багато років схвалила продаж значних обсягів зброї Туреччині, - Spiegel