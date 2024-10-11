Байден в разговоре с Шольцом заявил, что планирует продолжить оказывать военную помощь Украине
В четверг президент США Джо Байден провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Американский лидер подчеркнул необходимость поддержки Украины в борьбе с агрессией РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Белого дома.
Кроме военной поддержки Украины, Байден подчеркнул и американо-германские отношения.
"Президент отметил неизменную прочность американо-германских отношений и отметил свое намерение продолжать тесное сотрудничество по геополитическим приоритетам, включая поддержку защиты Украины от российской агрессии", - говорится в заявлении.
В свою очередь информацию о разговоре двух лидеров подтвердили и в Бундесвере.
"Сегодня вечером, 10 октября 2024 года, федеральный канцлер Шольц разговаривал по телефону с президентом США Джо Байденом", - говорится в сообщении Бундесвера.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Йому залишилося декілька місяців, і він буде сидіти тихіше води та нижче трави, аби нічого не зіпсувати Камалі Гарріс. Навіть Рамштай послав лісом, аби нічого не вирішувати...
Тому оголосили, щоб не згоріли, з обіцянкою підписати до 20 січня 2025 - коли вже буде новий президент
Пройшло вже 16 днів - нового пакета нема, "анонсів" від журналістів теж нема.
Зато маючи розвідку, коментують "сплетни" котрі "вызывает серьезное беспокойство"
"Белый дом не может подтвердить информацию о возможных тайных разговорах Трампа с Путиным, - спикер Жан-Пьер Источник:
Хоча вони не згорають, та є кошти на поповнення складів
А тим часом, ураган "Ураган "Мілтон" ослаб і став штормом першої категорії", проте рамштайн відклали
Значить відклали наступний PDA
Підписувати два PDA - мабуть "не комфортно"