Байден в разговоре с Шольцом заявил, что планирует продолжить оказывать военную помощь Украине

В четверг президент США Джо Байден провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. Американский лидер подчеркнул необходимость поддержки Украины в борьбе с агрессией РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Белого дома.

Кроме военной поддержки Украины, Байден подчеркнул и американо-германские отношения.

"Президент отметил неизменную прочность американо-германских отношений и отметил свое намерение продолжать тесное сотрудничество по геополитическим приоритетам, включая поддержку защиты Украины от российской агрессии", - говорится в заявлении.

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В свою очередь информацию о разговоре двух лидеров подтвердили и в Бундесвере.

"Сегодня вечером, 10 октября 2024 года, федеральный канцлер Шольц разговаривал по телефону с президентом США Джо Байденом", - говорится в сообщении Бундесвера.