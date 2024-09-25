Германия и дальше будет оставаться лидером в оказании помощи Украине в Европе, - Шольц

Сейчас Германия оказывает самую большую поддержку Украине среди европейских стран и будет продолжать делать это и в дальнейшем.

Об этом заявил федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц на полях встреч в Нью-Йорке, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как все в Украине знают, мы оказываем ей самую большую поддержку в Европе. И мы будем оставаться такими. Мы также очень надежны в поддержке, которую предоставляем", - подчеркнул Шольц.

По его словам, сейчас Германия упорно работает над тем, чтобы поддержка, которую оказывает Европа Украине, "имела долгосрочную перспективу".

"Как экономически сильные государства, мы, страны G7, вместе с другими разработали план предоставления Украине 50 млрд долл. Теперь мы обеспечим, чтобы Европа внесла свой вклад в то, чтобы европейская доля могла быть быстро предоставлена, чтобы наши друзья в Канаде, США, Великобритании и Японии также могли сделать свой вклад", - сообщил глава немецкого правительства.

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Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз выступил против отмены ограничений для Украины относительно ударов по военным целям на территории России.