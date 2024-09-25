Німеччина і надалі залишатиметься лідером у наданні допомоги Україні в Європі, - Шольц
Нині Німеччина надає найбільшу підтримку Україні серед європейських країн і продовжуватиме робити це й надалі.
Про це заявив федеральний канцлер ФРН Олаф Шольц на полях зустрічей у Нью-Йорку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Як усі в Україні знають, ми надаємо їй найбільшу підтримку у Європі. І ми залишатимемося такими. Ми також дуже надійні в підтримці, яку надаємо", - наголосив Шольц.
За його словами, наразі Німеччина наполегливо працює над тим, щоб підтримка, яку надає Європа Україні, "мала довгострокову перспективу".
"Як економічно сильні держави, ми, країни G7, разом з іншими розробили план надання Україні 50 млрд дол. Тепер ми забезпечимо, щоб Європа зробила свій внесок у те, аби європейська частка могла бути швидко надана, щоб наші друзі в Канаді, США, Великій Британії та Японії також могли зробити свій внесок", - повідомив глава німецького уряду.
Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре виступив проти скасування обмежень для України щодо ударів по військових цілях на території Росії.
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