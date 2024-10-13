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Пєсков заявив, що Путін готовий розмовляти із Шольцом

Пєсков каже, що нібито Путін готовий до переговорів із Шольцом

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Путін нібито "як і раніше, відкритий до переговорів" з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це він сказав російському агентству "Інтерфакс", передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

Так Пєсков відреагував на заяву міністерки закордонних справ ФРН Аннелени Бербок, яка напередодні сказала, що диктатор РФ Путін відмовляється говорити з канцлером Шольцом по телефону.

"Ні. Жодних пропозицій не було. Ми ж неодноразово заявляли, що Путін залишається відкритим для контактів", - сказав прессекретар глави Кремля.

Нагадаємо, раніше німецькі ЗМІ повідомили, що вперше за 2,5 роки канцлер Німеччини Олаф Шольц планує провести телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Востаннє Шольц говорив з Путіним по телефону в грудні 2022 року.

Читайте також: Путін відмовляється говорити телефоном із Шольцом, - Бербок

Автор: 

Пєсков Дмитро (1676) путін володимир (24060) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+16
З терористом і кровопийцею немає про що говорити ,
так як цьому виродку потрібна допомога від психіатрів ,
але ху@лу вже нічого не допоможе ,
тільки фізичне знищення 😡
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13.10.2024 17:59
+15
чому я ніколи не проголосую за косу
вона крала разом з лазаренко
вона два рази на початку 90х в аеропортах попадалась з контрабандною валютою
вона лобіювала призначення медвечука першим віцепримєром україни
вона пропонувала януковичу широку коаліцію( до 2025 року) із зміною конституції і розділу країни на сфери впливу
вона заключила кабальнi газові контракти з путіним
вона хіхікала з путіним коли той бомбив грузію та глузував над президентом Украiни.
вона два рази вперто не голрсувала за визнання росії агресором
вона в 14ому вимагала відмовитись від збройного супротиву путіну
вона брала гроші в кадафі світового терориста
вона в 2008р зривала надання україні пдч по нато
вона цинічно грала роль інвалідки і кричала що готова ачолити країну
вона завела в парламент шепелєва гадю олійника портнова лозинського каралєвську тєрьохіна жванію буряків
вона відала групі приват укрнафту
вона і група приват це одне і теж там тільки чого варта афера з приватбанком на 5,5 міліарда доларів вкрадених в кожного українця
вона брехала що зробить контрактну армію а насправді армію скоротила на треть і все
вона виступає за підтримку таких телеканалів як нюз ван і інтер
вона пропонує мирний план який точ в точ співпадає з російським
вона жодного разу невідвідала солдат ні на фронті ні в госпіталі
вона не пожертвувала ні копійки на армію
вона постійно бреше маніпулює важкою ситуацією в яку такі як вона і завела українців ! бреше бреше бреше бреше бреше
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13.10.2024 19:24
+13
Василич или пародист говорить будут?
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13.10.2024 17:54
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Василич или пародист говорить будут?
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13.10.2024 17:54 Відповісти
Олаф!! А-сі-сяй !!))
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13.10.2024 18:34 Відповісти
шольц уже готовий лизати пуйлу
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13.10.2024 17:55 Відповісти
З терористом і кровопийцею немає про що говорити ,
так як цьому виродку потрібна допомога від психіатрів ,
але ху@лу вже нічого не допоможе ,
тільки фізичне знищення 😡
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13.10.2024 17:59 Відповісти
Але будут. Тому що цей терорист ще й керує величезною державною з ядерною зброєю.
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13.10.2024 19:27 Відповісти
Видно нову ляльку путлера зробили
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13.10.2024 18:02 Відповісти
раніше був неготовий, бо німецьку прискорено вчив. як-не-як третя версія ще тупіша за перші дві
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13.10.2024 19:45 Відповісти
Скаже ***** те саме , що і завжди - і результату не буде ніякого , але ж "діалог" відбувся !
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13.10.2024 18:08 Відповісти
Если это и так, то Шольц явно в мацкву не приедет. Остается один вопрос: на чем путлер повезет свой длинный стол?
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13.10.2024 18:09 Відповісти
Нігуя собі! - як кацапи себе високо несуть - дали добро Шольцу поговорити
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13.10.2024 18:10 Відповісти
Краще б був просто готовий, "********** озєро" зачекалося.
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13.10.2024 18:14 Відповісти
О, йоржика з дирки сортира витягнули.
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13.10.2024 18:15 Відповісти
Ага) Тоді телефон не мав заряду)
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13.10.2024 18:24 Відповісти
"Стосується тільки Путіна": Зеленський і РНБО не забороняли переговори з Росією, - Єрмак (відео)
https://focus.ua/uk/ukraine/672916-stosuyetsya-tilki-putina-zelenskiy-i-rnbo-ne-zaboronyali-peregovori-z-rosiyeyu-yermak-video
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13.10.2024 18:36 Відповісти
Чмирьок зелений в кабінеті Єрмака ******** здачу України
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13.10.2024 18:44 Відповісти
https://haqqin.az/news/330014
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13.10.2024 19:09 Відповісти
Типо, как Юля с газом подмахнула по цене больше евросоюзовской.
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13.10.2024 19:13 Відповісти
- і хіхікала ...
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13.10.2024 19:16 Відповісти
Ну да, люди не дадут соврать... ХодЮть слухи, шо баб Юльку будут пропихивать во второй тур. цэ пан Ваня опять перевзуеться? Але ж бо, все вирiшено за них: Залужний - наш президент.
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13.10.2024 19:20 Відповісти
Ти хоч руку міняй. Бо станеш фізіологічно несиметричним
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13.10.2024 19:22 Відповісти
"Хіхікала" - це фігня. От підбори...
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13.10.2024 19:26 Відповісти
Тiпо, вона цинічно грала роль інвалідки і кричала що готова ачолити країну?
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13.10.2024 19:29 Відповісти
Гнида заперечує право жінок бути привабливами. Гнидам - волю!!!
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13.10.2024 19:33 Відповісти
пуйло на ту привабливість, аби совісна була. тобі самому не противно?
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13.10.2024 19:47 Відповісти
Вы с дуба грохнулся, наоборот, высокопiдборнi лабутэны - это не есть соблюдение правил по технике безопасности для"хвороi , паралiзованоi тна ноги" Юльки. А если бы она грохнулась со сцены, в лучшем случае была бы калiкою.
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13.10.2024 19:53 Відповісти
Ваапше-та , возле каплоухой приваблывостi лабутэно-пiдбори нервно палять в сторонi.
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13.10.2024 20:00 Відповісти
чому я ніколи не проголосую за косу
вона крала разом з лазаренко
вона два рази на початку 90х в аеропортах попадалась з контрабандною валютою
вона лобіювала призначення медвечука першим віцепримєром україни
вона пропонувала януковичу широку коаліцію( до 2025 року) із зміною конституції і розділу країни на сфери впливу
вона заключила кабальнi газові контракти з путіним
вона хіхікала з путіним коли той бомбив грузію та глузував над президентом Украiни.
вона два рази вперто не голрсувала за визнання росії агресором
вона в 14ому вимагала відмовитись від збройного супротиву путіну
вона брала гроші в кадафі світового терориста
вона в 2008р зривала надання україні пдч по нато
вона цинічно грала роль інвалідки і кричала що готова ачолити країну
вона завела в парламент шепелєва гадю олійника портнова лозинського каралєвську тєрьохіна жванію буряків
вона відала групі приват укрнафту
вона і група приват це одне і теж там тільки чого варта афера з приватбанком на 5,5 міліарда доларів вкрадених в кожного українця
вона брехала що зробить контрактну армію а насправді армію скоротила на треть і все
вона виступає за підтримку таких телеканалів як нюз ван і інтер
вона пропонує мирний план який точ в точ співпадає з російським
вона жодного разу невідвідала солдат ні на фронті ні в госпіталі
вона не пожертвувала ні копійки на армію
вона постійно бреше маніпулює важкою ситуацією в яку такі як вона і завела українців ! бреше бреше бреше бреше бреше
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13.10.2024 19:24 Відповісти
Одне тільки посилання для продажного троля по газового договору 2009го:
https://laguna.ua/laguna/index.php/blogs/16-dbailyva-pastka-dlia-hazpromu-vid-tymoshenko
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13.10.2024 19:30 Відповісти
https://prm.ua/ru/kabalnyie-gazovyie-kontraktyi-timoshenko-10-let-spustya-i-posledstviya-podpisaniya-preslovutogo-dokumenta-dlya-kazhdogo-ukraintsa/ Кабальные газовые контракты Тимошенко: 10 лет ...

https://prm.ua/ru/kabalnyie-gazovyie-kontraktyi-timoshenko-10-let-spustya-i-posledstviya-podpisaniya-preslovutogo-dokumenta-dlya-kazhdogo-ukraintsa/

https://prm.ua/ru/kabalnyie-gazovyie-kontraktyi-timoshenko-10-let-spustya-i-posledstviya-podpisaniya-preslovutogo-dokumenta-dlya-kazhdogo-ukraintsa/
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13.10.2024 19:43 Відповісти
Напомним, ранее председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» https://prm.ua/tsina-dlya-kozhnoyi-rodini-za-zoloti-gazovi-znizhki-2010-go-ta-2013-rokiv-61-tisyacha-ta-177-tisyach-griven/ Андрей Коболев назвал сумму потерь от газового контракта Тимошенко.
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13.10.2024 19:45 Відповісти
Нагадаємо, Андрій Коболєв розповів про https://prm.ua/kobolyev-rozpoviv-pro-zv-yazok-mizh-kabalnimi-gazovimi-kontraktami-timoshenko-ta-pochatkom-rosiyskoyi-agresiyi-proti-********/ зв'язок між кабальними газовими контрактами Тимошенко та початком російської агресії проти України .
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13.10.2024 19:47 Відповісти
А як так сталось, що у 2009му році ціна на російський газ в Україні була 230 дол. за тисячу? Мабуть пан троль бреше трохи про збитки для України. Доречі Україна сама-себе забезпечує газом власного видобутку, продажний пан троль
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14.10.2024 06:57 Відповісти
А Коболєв не назвав суму "патєрь" від його правління?
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13.10.2024 23:26 Відповісти
а ще вона тупо продавала мандати грошовим мішкам, а вони її потім кидали.
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13.10.2024 19:50 Відповісти
Тобто Юлька винувата, що її кидали? Був би я куратором ботоферми, я б вигнав такого дебільного троля
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14.10.2024 07:01 Відповісти
я так підозрюю, що саме з тобою вона й не розплатилася. от тому ти такий вірний пес у неї - дасть тобі депутатську посаду а зелені пообіцяють більше, то й ти її кинеш. адже політичної ідеї там нема, а за все хороше проти всього поганого всі партії чешуть.
Ваня, навчи її правильно вимовляти слово коаліція. Бо я як почую, то хочеться гаджет розбити - скільки вже років у нас живе, а вимову московську так і не виправила. Хай може хоч пару книжок прочитає. Там Забужко про польові дослідження чи подерев'янського з його матюками Володимира Білінського про Україну-Русь. Шевченка про "гострити сокиру та й заходиться вже будить" краще не треба, бо буде бігати з сокирою як ляшко з вилами перед виборами.
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14.10.2024 14:54 Відповісти
Тоьто, з Патрушевим - переговори будь ласка? Іншого від зелені і не чекала.
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13.10.2024 19:24 Відповісти
Хоче спілкуватись з Шольцем? Нехай прямує у Німетчину, поспілкується
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13.10.2024 18:40 Відповісти
Это идея, чи Шольц пыню заарештував би?
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13.10.2024 19:14 Відповісти
А Рамштайн навіщо?
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13.10.2024 19:20 Відповісти
отменили
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13.10.2024 19:33 Відповісти
"бариня уже лєглі і просять"
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13.10.2024 18:41 Відповісти
Хай поговорить.
Підсудний, Ваше останнє слово?
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13.10.2024 18:45 Відповісти
Рафік, ні в чьом не вінауат
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13.10.2024 18:47 Відповісти
х..ло роздуплилося
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13.10.2024 18:45 Відповісти
Жодних пропозицій не було вони сказали.


Просто сказали аби щось сказати у Кремлі.
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13.10.2024 18:50 Відповісти
"разговор состоялся по просьбе немецкой стороны" (С) )))) слідкуйте за наступним парашноёршиковим висером ))
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13.10.2024 18:54 Відповісти
Шольц, не позорься, краще дай таурус.
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13.10.2024 18:56 Відповісти
Да зрозуміло, що готовий - в інтернеті купа відео, де кацапи їдуть в наступ на "нівах", гольфкарах та іншій куйні.
Вже нема в кацапів бмп, бтр, навіть мтлб.
Все іде "по плану"...
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13.10.2024 19:06 Відповісти
Скажи це нашим пацанам , на курщині ... оце вони здивуються !
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13.10.2024 19:17 Відповісти
Відкритий до переговорів, але за умови "реалій не землі". Берлін віддавай и будемо говорити.
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13.10.2024 19:10 Відповісти
Сталин - к Гитлеру, недопалок - к Шольцу. И чьо кремлядь так прогибается перед фрицами?
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13.10.2024 19:16 Відповісти
тому, що економіка Німеччини досить потужна і тому уряд країни має вплив на європейську політику. І економіка їх стала такою через відсутність витрат на ядерну зброю та велику армію. На що вказував і трамп. У нас теж армію особливо не фінансували, а озброєння скорочували. але ефект чомусь інший - найбідніша із європейських країн. зате олігархи найбагатші.
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13.10.2024 19:56 Відповісти
багатство настає не від економії коштів
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14.10.2024 02:48 Відповісти
Невже від мізків?
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14.10.2024 07:21 Відповісти
Будуть договаривацца па серединє. Какие земли Германии хочет РФ? Ну что бы эскалации не было. Мирный план же.
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13.10.2024 19:24 Відповісти
після того, як шольц сказав,що не дасть більше зброї
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13.10.2024 19:29 Відповісти
Не вірте, пуйло заявить що піськов знову якусь пургу несе!
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13.10.2024 19:32 Відповісти
Конечно оба могут говорить, по телефону например. Или пусть канцлер едет к пукину. Но Украина здесь не при чём, и другие страны тоже или как там кому. А если и дойдет дело до переговоров, то только двое или делегация и по границе на нейтральной части--- именно так! Больше ни каких минсков, стамбулов, оманов, ******* и прочих писькорванов, а рамштайнов тем более. Мы эту войну проиграли сразу, а кацапня тоже проиграла, только иначе и на долгое своё будущее. В этой войне победителей по классике жанра войны, не вышло ни у кого.
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13.10.2024 19:35 Відповісти
І *****?
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13.10.2024 19:53 Відповісти
діалог з терористом і вбивцею українського народу, є не що інше, як спроба зробити з нього "важного світового миротворця"
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13.10.2024 20:06 Відповісти
А Шольца теж будуть тримати 2 тижні на карантині ? ))) Уявила собі цей дурдом, стало смішно ахаха)))
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13.10.2024 20:22 Відповісти
Мене одного коробить від постійного цензорівського Шольцом, а не Шольцем?
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13.10.2024 20:37 Відповісти
ти хочеш аби російськомовні редактори цензора відчули свою меншовартість? ай, как нє харашо
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14.10.2024 14:56 Відповісти
 
 