Пєсков заявив, що Путін готовий розмовляти із Шольцом

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Путін нібито "як і раніше, відкритий до переговорів" з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Про це він сказав російському агентству "Інтерфакс", передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

Так Пєсков відреагував на заяву міністерки закордонних справ ФРН Аннелени Бербок, яка напередодні сказала, що диктатор РФ Путін відмовляється говорити з канцлером Шольцом по телефону.

"Ні. Жодних пропозицій не було. Ми ж неодноразово заявляли, що Путін залишається відкритим для контактів", - сказав прессекретар глави Кремля.

Нагадаємо, раніше німецькі ЗМІ повідомили, що вперше за 2,5 роки канцлер Німеччини Олаф Шольц планує провести телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним.

Востаннє Шольц говорив з Путіним по телефону в грудні 2022 року.

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