Шольц про план Зеленського: Є стратегічні рішення, які я ухвалив, і вони не зміняться

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував "План перемоги", представлений напередодні президентом України Володимиром Зеленським.

Про це він сказав перед початком саміту ЄС у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Шольц назвав важливим те, що у лідерів ЄС буде можливість поспілкуватись із Зеленським, який планує на саміті представити свій "План перемоги".

"Я сам робив це дуже активно і неодноразово протягом останніх тижнів і місяців, я дуже часто зустрічався з ним (Володимиром Зеленським - ред.). Ви знаєте позицію Німеччини з цих питань. У цьому відношенні нічого не зміниться", - пояснив Шольц.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: У Брюсселі представлю "План перемоги" - наш інструмент примусу РФ до миру. ВIДЕО

Він зазначив, що найважливіше зараз – це те, що "ми організовуємо солідарність і говоримо про те, що можливо" у підтримці України.

І основна увага приділяється забезпеченню того, щоб у нас були засоби, які дозволять Україні захистити себе. Крім того, є стратегічні питання для обговорення, ви знаєте, які рішення я прийняв, і це не зміниться", - наголосив Шольц.

Читайте також: Шольц про переговори з РФ: Крім підтримки України, треба гарантувати, що війна не триватиме вічно

Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

Одним із пунктів "Плану перемоги" також є зняття обмежень на застосування західної далекобійної зброї по військових цілях на території РФ.

Україна вже декілька місяців намагається переконати Німеччину передати крилаті ракети Taurus, однак Шольц одноразово заявляв, що він категорично проти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США співпрацюють з Україною щодо "Плану перемоги" та над додатковими заходами, - Держдепартамент