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Шольц про план Зеленського: Є стратегічні рішення, які я ухвалив, і вони не зміняться

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував План перемоги

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував "План перемоги", представлений напередодні президентом України Володимиром Зеленським. 

Про це він сказав перед початком саміту ЄС у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Шольц назвав важливим те, що у лідерів ЄС буде можливість поспілкуватись із Зеленським, який планує на саміті представити свій "План перемоги".

"Я сам робив це дуже активно і неодноразово протягом останніх тижнів і місяців, я дуже часто зустрічався з ним (Володимиром Зеленським - ред.). Ви знаєте позицію Німеччини з цих питань. У цьому відношенні нічого не зміниться", - пояснив Шольц.

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Він зазначив, що найважливіше зараз – це те, що "ми організовуємо солідарність і говоримо про те, що можливо" у підтримці України.

І основна увага приділяється забезпеченню того, щоб у нас були засоби, які дозволять Україні захистити себе. Крім того, є стратегічні питання для обговорення, ви знаєте, які рішення я прийняв, і це не зміниться", - наголосив Шольц.

Читайте також: Шольц про переговори з РФ: Крім підтримки України, треба гарантувати, що війна не триватиме вічно 

Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

Одним із пунктів "Плану перемоги" також є зняття обмежень на застосування західної далекобійної зброї по військових цілях на території РФ. 

Україна вже декілька місяців намагається переконати Німеччину передати крилаті ракети Taurus, однак Шольц одноразово заявляв, що він категорично проти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США співпрацюють з Україною щодо "Плану перемоги" та над додатковими заходами, - Держдепартамент

Автор: 

Німеччина (7475) Шольц Олаф (1142) План перемоги (85)


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Топ коментарі
+10
Шольц : российские солдаты, участвующие в войне против Украины - жертвы политики путина. Ну вот уже и мрази уничтожающие целые города, стали жертвами.
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17.10.2024 12:22 Відповісти
+9
Якщо ЕрЗе не здатен умовити Шольца, Байдена, Макрона, та й будь-яких інших керівників країн НАТО на постачання нам далекобійної зброї, БК до неї, та дозволів бити вглиб касапських боліт - то нафіга нам потрібен отой ерзешний ОП?
То нафіга такі побажання ЕрЗе записує в тому ?
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17.10.2024 11:58 Відповісти
+7
На Шольца у кацапов есть компромат, поэтому тот и уперся. Новый канцлер вполне может позволить атаковать кацпастан.
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17.10.2024 12:04 Відповісти
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Шольца хер вболтаєш - стара закалка
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17.10.2024 11:53 Відповісти
На Шольца у кацапов есть компромат, поэтому тот и уперся. Новый канцлер вполне может позволить атаковать кацпастан.
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17.10.2024 12:04 Відповісти
Ще рік - продержимся?
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17.10.2024 12:05 Відповісти
руZZкого Агента шольца переоберуть в наступному році...

а так, все йде по-плану....по-оманському плану.....
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17.10.2024 15:03 Відповісти
Ну якщо ні - то ні . Просто відновлюємо ядерну зброю.
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17.10.2024 21:01 Відповісти
"...ви знаєте, які рішення я прийняв, і це не зміниться" - гарно послав, чітко
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17.10.2024 11:53 Відповісти
потужно
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17.10.2024 12:59 Відповісти
Об Шольца витерли ноги вже всі кому не облом було.
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17.10.2024 11:54 Відповісти
сміливий і ще сміливіший
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17.10.2024 11:58 Відповісти
Якщо ЕрЗе не здатен умовити Шольца, Байдена, Макрона, та й будь-яких інших керівників країн НАТО на постачання нам далекобійної зброї, БК до неї, та дозволів бити вглиб касапських боліт - то нафіга нам потрібен отой ерзешний ОП?
То нафіга такі побажання ЕрЗе записує в тому ?
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17.10.2024 11:58 Відповісти
Щоб потім сказати, ну ось бачите, я зробив все що міг. І будуть робити, що захочуть. Захочуть, будуть миритися з росією, захоче, буду воювати ще кілька років і красти і красти.
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17.10.2024 12:07 Відповісти
"І будуть робити, що захочуть" захоче росія"
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17.10.2024 12:55 Відповісти
все йде по-плану....по-оманському плану.....
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17.10.2024 15:04 Відповісти
Ну, це план, але не перемоги.
Це Єрмак і Зеленьський собі виписали індульгєнцію і її оприлюднили.
Коли буде хвиля невдоволення капітуляцією, Єрмак витягне листочок і зебілам межи очі - " ось бачите, союзники такий гарний план відмовилися виконувати"..
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17.10.2024 12:14 Відповісти
Якщо ти проінформований про цей план, то що в ньому не так? Чому він вигодний виключно Єрмаку та Зеленському, а не в цілому державі Україна? Чи це виключно
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17.10.2024 14:24 Відповісти
Ой ти бізі- бузі,чому це дірка від бублика несмачна ?
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17.10.2024 14:41 Відповісти
Начнем с того что это вообще не план.
Это набор капитанских фактов.
"План победы в боксерском поединке": п.1. Стать сильнее; п.2. Бить соперника; п.3: Ждать пока он рухнет в нокаут.

Вот примерно это написал укурыш в своем "плане".

Эта дичь не выгодна, или невыгодна. Она просто бесполезна.

А по сути является переносом ответственности за поражение с себя на других. Вот за это его критикуют, этот "план".
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17.10.2024 15:08 Відповісти
От і настав час назвати Шольца сосискою - це найголовніший аргумент наших дипломатів в Німеччині....
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17.10.2024 11:59 Відповісти
Ну а нащо сподівався "найвеличніший" ? замість того що б визнати допущені помилки і намагатись їх вирішити ,в нього всі вині окрім його самого ,вступ у НАТО неодміно, забуваючи що б навіт як би склалось все благополучно ,то є ще є процедура ,парламети 32 країн мають підтримати це ,хтось вірить що Угорщина підтримає ?навіть благополучній Швеції знадобилось два роки.
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17.10.2024 12:05 Відповісти
Шольц продовжує ''валятишольца''
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17.10.2024 12:06 Відповісти
І Шольц не єдиний з тих, хто не погоджується з ЕрЗе. Ось що говорить наш найвірніший союзник президент Литви Гітанас Науседа.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3917098-u-plani-peremogi-e-punkti-sodo-akih-kraini-es-rokami-ne-mogli-dosagti-konsensusu-nauseda.html У Плані перемоги ЕрЗе є пункти, щодо яких країни ЄС та НАТО роками не можуть досягти консенсусу - заявив президент Литви Гітанас Науседа перед засіданням Євроради у Брюсселі.
І далі конкретизував, що сумніви і розʼєднаність в ЄС+НАТО щодо підтримки ключових пунктів Плану перемоги Зеленського можуть лише посилити ***** і призвести до ескалації ситуації на фронті.
У контексті проблеми вступу України в НАТО країни-члени не змогли досягти консенсусу ані під час Вільнюського, ані під час Вашингтонського самітів Альянсу. «Дуже важливо, щоб ми досягли консенсусу, бо інакше це рішення отримати неможливо», - зауважив Науседа.
За його словами, країни ЄС+НАТО також не в змозі дійти згоди і щодо другого пункту Плану Зеленського - надання дозволу на завдання ударів по військових об'єктах на території Росії. «Знову ж таки ми не в змозі ухвалити рішення і дозволити їм здійснити, фактично, оборонну операцію, тому що завдання точкових ударів не означає нападу на касапів. Це означає зменшення потужностей для нападу з боку Росії, зменшення наступального потенціалу касапів», - підкреслив Науседа.
Президент Литви нагадав, що третій пункт Плану Зеленського стосується надання Україні деяких дуже конкретних типів озброєння, зокрема ракет великої дальності. Він наголосив, що і в цьому питанні західні союзники вагаються.
«Тому, в цьому плані, власне, немає нічого нового…Йдеться лише про нашу готовність і нашу відданість підтримати Україну. І було б великою помилкою думати, що наші сумніви є найкращим способом на деескалацію. Думаю, що якраз навпаки: наша нерішучість є найкращим шляхом до ескалації»,- наголосив Науседа.
На його переконання, якби країни Заходу підтримали Україну і вона була б більш успішною на полі бою, тоді це змусило б ***** негайно сісти за стіл переговорів. На його переконання, нинішня ситуація переконує *****, що він перемагає і лаптєстан має сильніші позиції.
Науседа зроби висновок, що країни ЄС+НАТО мають бути обʼєднаними, оскільки в іншому випадку світові автократичні сили перемагатимуть.
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17.10.2024 12:12 Відповісти
Шольц ще хоче аби вже ромія відновила Бухенвальд для всіх хто не любить рашку?
А вона цілком на це здатна!
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17.10.2024 12:20 Відповісти
Шольц : российские солдаты, участвующие в войне против Украины - жертвы политики путина. Ну вот уже и мрази уничтожающие целые города, стали жертвами.
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17.10.2024 12:22 Відповісти
Шольц вступил в СДПГ в 1975 году, будучи учеником старшей школы, где он стал участником https://ru.wikipedia.org/wiki/Jusos Jusos (сокращение от «Молодые социалисты»), молодёжной организации СДПГ. С 1982 года по 1988 год он был заместителем федерального председателя Jusos, с 1987 года по 1989 год также был https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%86%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82 вице-президентом https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8&action=edit&redlink=1 Международного союза социалистической молодёжи . Во время работы в Jusos он поддерживал Freudenberger Kreis (крыло Stamokap университетских групп Jusos), а также журнал SPW и в статьях пропагандировал «преодоление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0 капиталистической экономики ». В нём Шольц критикует «агрессивно-империалистическую https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0 Организацию Североатлантического договора », Федеративную республику как «европейский оплот большого бизнеса» и социально-либеральную коалицию, которая ставит «голое сохранение власти выше любых форм предметных споров».
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17.10.2024 21:48 Відповісти
Ні Шольц, ні інший Канцлер свою точку зору на рахунок бити у глибину кацапосмердючої території не змінить. Який сенс піднімати цю тему знову і знову? - рит.
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17.10.2024 18:01 Відповісти
Але все ж залишається питання, чому неможна повторити ірано-кацапський фокус з шахедами-геранями? Взяти ті Тауруси і перефарбувати їх в паляниці, лелеки, верби, назва не принципова, кому яка більш подобається...
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17.10.2024 18:05 Відповісти
План перемоги , план перемоги , а що, про план відбудови вже забули , на нього грошей не дають?
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17.10.2024 21:26 Відповісти
Можете засунуть свою солидарность себе в задницу, а нам нужно оружие!!!
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17.10.2024 21:27 Відповісти
Шольц імпотент , нічого з ним балакати.
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18.10.2024 06:25 Відповісти
Цитата: ""Я сам робив це дуже активно і неодноразово протягом останніх тижнів і місяців, я дуже часто зустрічався з ним (Володимиром Зеленським - ред.). Ви знаєте позицію Німеччини з цих питань. У цьому відношенні нічого не зміниться", - пояснив Шольц."
Що в переводі з дипломатичної мови, да засунь Вєнька свій план собі в дупу і поглибше.
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18.10.2024 08:34 Відповісти
 
 