Шольц про план Зеленського: Є стратегічні рішення, які я ухвалив, і вони не зміняться
Канцлер Німеччини Олаф Шольц прокоментував "План перемоги", представлений напередодні президентом України Володимиром Зеленським.
Про це він сказав перед початком саміту ЄС у Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Шольц назвав важливим те, що у лідерів ЄС буде можливість поспілкуватись із Зеленським, який планує на саміті представити свій "План перемоги".
"Я сам робив це дуже активно і неодноразово протягом останніх тижнів і місяців, я дуже часто зустрічався з ним (Володимиром Зеленським - ред.). Ви знаєте позицію Німеччини з цих питань. У цьому відношенні нічого не зміниться", - пояснив Шольц.
Він зазначив, що найважливіше зараз – це те, що "ми організовуємо солідарність і говоримо про те, що можливо" у підтримці України.
І основна увага приділяється забезпеченню того, щоб у нас були засоби, які дозволять Україні захистити себе. Крім того, є стратегічні питання для обговорення, ви знаєте, які рішення я прийняв, і це не зміниться", - наголосив Шольц.
Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.
Одним із пунктів "Плану перемоги" також є зняття обмежень на застосування західної далекобійної зброї по військових цілях на території РФ.
Україна вже декілька місяців намагається переконати Німеччину передати крилаті ракети Taurus, однак Шольц одноразово заявляв, що він категорично проти.
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а так, все йде по-плану....по-оманському плану.....
То нафіга такі побажання ЕрЗе записує в тому ?
захочуть" захоче росія"
Це Єрмак і Зеленьський собі виписали індульгєнцію і її оприлюднили.
Коли буде хвиля невдоволення капітуляцією, Єрмак витягне листочок і зебілам межи очі - " ось бачите, союзники такий гарний план відмовилися виконувати"..
Это набор капитанских фактов.
"План победы в боксерском поединке": п.1. Стать сильнее; п.2. Бить соперника; п.3: Ждать пока он рухнет в нокаут.
Вот примерно это написал укурыш в своем "плане".
Эта дичь не выгодна, или невыгодна. Она просто бесполезна.
А по сути является переносом ответственности за поражение с себя на других. Вот за это его критикуют, этот "план".
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3917098-u-plani-peremogi-e-punkti-sodo-akih-kraini-es-rokami-ne-mogli-dosagti-konsensusu-nauseda.html У Плані перемоги ЕрЗе є пункти, щодо яких країни ЄС та НАТО роками не можуть досягти консенсусу - заявив президент Литви Гітанас Науседа перед засіданням Євроради у Брюсселі.
І далі конкретизував, що сумніви і розʼєднаність в ЄС+НАТО щодо підтримки ключових пунктів Плану перемоги Зеленського можуть лише посилити ***** і призвести до ескалації ситуації на фронті.
У контексті проблеми вступу України в НАТО країни-члени не змогли досягти консенсусу ані під час Вільнюського, ані під час Вашингтонського самітів Альянсу. «Дуже важливо, щоб ми досягли консенсусу, бо інакше це рішення отримати неможливо», - зауважив Науседа.
За його словами, країни ЄС+НАТО також не в змозі дійти згоди і щодо другого пункту Плану Зеленського - надання дозволу на завдання ударів по військових об'єктах на території Росії. «Знову ж таки ми не в змозі ухвалити рішення і дозволити їм здійснити, фактично, оборонну операцію, тому що завдання точкових ударів не означає нападу на касапів. Це означає зменшення потужностей для нападу з боку Росії, зменшення наступального потенціалу касапів», - підкреслив Науседа.
Президент Литви нагадав, що третій пункт Плану Зеленського стосується надання Україні деяких дуже конкретних типів озброєння, зокрема ракет великої дальності. Він наголосив, що і в цьому питанні західні союзники вагаються.
«Тому, в цьому плані, власне, немає нічого нового…Йдеться лише про нашу готовність і нашу відданість підтримати Україну. І було б великою помилкою думати, що наші сумніви є найкращим способом на деескалацію. Думаю, що якраз навпаки: наша нерішучість є найкращим шляхом до ескалації»,- наголосив Науседа.
На його переконання, якби країни Заходу підтримали Україну і вона була б більш успішною на полі бою, тоді це змусило б ***** негайно сісти за стіл переговорів. На його переконання, нинішня ситуація переконує *****, що він перемагає і лаптєстан має сильніші позиції.
Науседа зроби висновок, що країни ЄС+НАТО мають бути обʼєднаними, оскільки в іншому випадку світові автократичні сили перемагатимуть.
А вона цілком на це здатна!
Що в переводі з дипломатичної мови, да засунь Вєнька свій план собі в дупу і поглибше.