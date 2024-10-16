США співпрацюють з Україною щодо "Плану перемоги" та над додатковими заходами, - Держдепартамент
Адміністрація США взаємодіє з Україною щодо "Плану перемоги", представленого президентом Зеленським, а також над іншими заходами, які допоможуть встановити справедливий мир.
Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми продовжуємо співпрацювати з урядом України щодо цього плану",- зауважив представник зовнішньополітичного відомства США.
Міллер зазначив, що це питання, вочевидь, було одним із тем обговорення під час телефонної розмови президентів США й України в середу.
"Ми також продовжуємо працювати з українською стороною щодо інших заходів, які, на нашу думку, не включені в план, і які, на нашу думку, дозволять Україні перемогти на полі бою та забезпечити справедливий і міцний мир",- додав речник Держдепартаменту США.
Нагадаємо, сьогодні, 16 жовтня, президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.
За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування. Таємні додатки доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.
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підлізуючі трампу у все куди долізе...
"ми у вас вчимося",
"все зробимо, у мене прокурор на 100% свій"...
мабуть тут щє є щось і на особистому рівні.
таке не промовлюється на загал, але і не забувається теж...
а бубсель? - прожектора, квіти, все для нього!
вам би передумати свою думку...
і чому ж буба цього не робить?
далі йти по логічному ланцюжку і хто ж його відбулавив, чи не потрібно?
і да, іноді кращє бути демагогом ніж ідіотом...
Схоже, що будь-які перекази грошей з пітьми припиняться.
У цьому списку зараз перебувають лише три країни: Іран, Північна Корея та М'янма. Тепер буде і РФ.