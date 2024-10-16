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Новини
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США співпрацюють з Україною щодо "Плану перемоги" та над додатковими заходами, - Держдепартамент

Речник Державного департаменту США Метью Міллер

Адміністрація США взаємодіє з Україною щодо "Плану перемоги", представленого президентом Зеленським, а також над іншими заходами, які допоможуть встановити справедливий мир.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми продовжуємо співпрацювати з урядом України щодо цього плану",- зауважив представник зовнішньополітичного відомства США.

Міллер зазначив, що це питання, вочевидь, було одним із тем обговорення під час телефонної розмови президентів США й України в середу.

"Ми також продовжуємо працювати з українською стороною щодо інших заходів, які, на нашу думку, не включені в план, і які, на нашу думку, дозволять Україні перемогти на полі бою та забезпечити справедливий і міцний мир",- додав речник Держдепартаменту США.

Також читайте: НАТО не планує запрошувати Україну до Альянсу найближчим часом, - постпред США Сміт

Нагадаємо, сьогодні, 16 жовтня, президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування. Таємні додатки доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.

Автор: 

Держдепартамент США (1648) План перемоги (85)


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Топ коментарі
+4
буба, з почятку свого президенства, спортив відносини з США,
підлізуючі трампу у все куди долізе...
"ми у вас вчимося",
"все зробимо, у мене прокурор на 100% свій"...
мабуть тут щє є щось і на особистому рівні.
таке не промовлюється на загал, але і не забувається теж...
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16.10.2024 23:57
+3
Партнер рф направляє живу силу для перемоги у війні, а в Білому домі не дають дозволу ЗСУ бити вглиб території агресора. Несуть ахінею про ядерну загрозу. КНДР - невеличка країна, а лідер сильна особистість. Чого не скажеш про США. Велика, потужна країна, а керує там слабка особистість. Немає у демократичному світі справжнього лідера. Це дуже небезпечно.
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17.10.2024 00:26
+3
продавці України - 73%.
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17.10.2024 01:17
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буба, з почятку свого президенства, спортив відносини з США,
підлізуючі трампу у все куди долізе...
"ми у вас вчимося",
"все зробимо, у мене прокурор на 100% свій"...
мабуть тут щє є щось і на особистому рівні.
таке не промовлюється на загал, але і не забувається теж...
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16.10.2024 23:57 Відповісти
Партнер рф направляє живу силу для перемоги у війні, а в Білому домі не дають дозволу ЗСУ бити вглиб території агресора. Несуть ахінею про ядерну загрозу. КНДР - невеличка країна, а лідер сильна особистість. Чого не скажеш про США. Велика, потужна країна, а керує там слабка особистість. Немає у демократичному світі справжнього лідера. Це дуже небезпечно.
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17.10.2024 00:26 Відповісти
як це нема лідора?
а бубсель? - прожектора, квіти, все для нього!
вам би передумати свою думку...
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17.10.2024 01:15 Відповісти
продавці України - 73%.
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17.10.2024 01:17 Відповісти
Пора вже припинити цю демагогію. Під час війни всі 100% українців повинні робити одну справу. Усі, хто так не вважає - кацап
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17.10.2024 01:32 Відповісти
згоден, потрібно!
і чому ж буба цього не робить?
далі йти по логічному ланцюжку і хто ж його відбулавив, чи не потрібно?
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17.10.2024 01:36 Відповісти
А що він не зробив для цього?
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17.10.2024 04:04 Відповісти
нічого...
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17.10.2024 04:07 Відповісти
Я запитав - що він мав зробити?
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17.10.2024 14:14 Відповісти
та не він, а ти - він твій наслідок.
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17.10.2024 14:18 Відповісти
він зробив саме те для чого ти його відбулавив - все покращяв вщент.
і да, іноді кращє бути демагогом ніж ідіотом...
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17.10.2024 14:24 Відповісти
Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), міжурядова організація, яка займається боротьбою з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, збирається ухвалити рішення про внесення рашистської пітьми до чорного списку. Про це з покликанням на конфіденційний документ пише ижурнал Politico.
Схоже, що будь-які перекази грошей з пітьми припиняться.
У цьому списку зараз перебувають лише три країни: Іран, Північна Корея та М'янма. Тепер буде і РФ.
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17.10.2024 01:18 Відповісти
співпрацювати будуть. Надавати зброю - також; але лише в об'ємі, на який заслуговують, на їх погляд, ЕрЗе.
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17.10.2024 02:26 Відповісти
 
 