США сотрудничают с Украиной относительно "Плана победы" и дополнительным мерам, - Госдепартамент
Администрация США взаимодействует с Украиной относительно "Плана победы", представленному президентом Зеленским, а также над другими мерами, которые помогут установить справедливый мир.
Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"Мы продолжаем сотрудничать с правительством Украины относительно этого плана",- отметил представитель внешнеполитического ведомства США.
Миллер отметил, что этот вопрос, очевидно, был одной из тем обсуждения во время телефонного разговора президентов США и Украины в среду.
"Мы также продолжаем работать с украинской стороной относительно других мер, которые, по нашему мнению, не включены в план, и которые, по нашему мнению, позволят Украине победить на поле боя и обеспечить справедливый и прочный мир",- добавил представитель Госдепартамента США.
Напомним, сегодня, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.
По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания. Тайные приложения доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.
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підлізуючі трампу у все куди долізе...
"ми у вас вчимося",
"все зробимо, у мене прокурор на 100% свій"...
мабуть тут щє є щось і на особистому рівні.
таке не промовлюється на загал, але і не забувається теж...
а бубсель? - прожектора, квіти, все для нього!
вам би передумати свою думку...
і чому ж буба цього не робить?
далі йти по логічному ланцюжку і хто ж його відбулавив, чи не потрібно?
і да, іноді кращє бути демагогом ніж ідіотом...
Схоже, що будь-які перекази грошей з пітьми припиняться.
У цьому списку зараз перебувають лише три країни: Іран, Північна Корея та М'янма. Тепер буде і РФ.