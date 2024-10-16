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США сотрудничают с Украиной относительно "Плана победы" и дополнительным мерам, - Госдепартамент

Речник Державного департаменту США Метью Міллер

Администрация США взаимодействует с Украиной относительно "Плана победы", представленному президентом Зеленским, а также над другими мерами, которые помогут установить справедливый мир.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы продолжаем сотрудничать с правительством Украины относительно этого плана",- отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

Миллер отметил, что этот вопрос, очевидно, был одной из тем обсуждения во время телефонного разговора президентов США и Украины в среду.

"Мы также продолжаем работать с украинской стороной относительно других мер, которые, по нашему мнению, не включены в план, и которые, по нашему мнению, позволят Украине победить на поле боя и обеспечить справедливый и прочный мир",- добавил представитель Госдепартамента США.

Также смотрите: "План победы" Зеленского. 5 пунктов и 3 тайных приложения | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Напомним, сегодня, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания. Тайные приложения доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.

Автор: 

Госдепартамент США (1850) План победы (85)


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Топ комментарии
+4
буба, з почятку свого президенства, спортив відносини з США,
підлізуючі трампу у все куди долізе...
"ми у вас вчимося",
"все зробимо, у мене прокурор на 100% свій"...
мабуть тут щє є щось і на особистому рівні.
таке не промовлюється на загал, але і не забувається теж...
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16.10.2024 23:57
+3
Партнер рф направляє живу силу для перемоги у війні, а в Білому домі не дають дозволу ЗСУ бити вглиб території агресора. Несуть ахінею про ядерну загрозу. КНДР - невеличка країна, а лідер сильна особистість. Чого не скажеш про США. Велика, потужна країна, а керує там слабка особистість. Немає у демократичному світі справжнього лідера. Це дуже небезпечно.
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17.10.2024 00:26
+3
продавці України - 73%.
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17.10.2024 01:17
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Правила форума Совет форумчан
буба, з почятку свого президенства, спортив відносини з США,
підлізуючі трампу у все куди долізе...
"ми у вас вчимося",
"все зробимо, у мене прокурор на 100% свій"...
мабуть тут щє є щось і на особистому рівні.
таке не промовлюється на загал, але і не забувається теж...
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16.10.2024 23:57 Ответить
Партнер рф направляє живу силу для перемоги у війні, а в Білому домі не дають дозволу ЗСУ бити вглиб території агресора. Несуть ахінею про ядерну загрозу. КНДР - невеличка країна, а лідер сильна особистість. Чого не скажеш про США. Велика, потужна країна, а керує там слабка особистість. Немає у демократичному світі справжнього лідера. Це дуже небезпечно.
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17.10.2024 00:26 Ответить
як це нема лідора?
а бубсель? - прожектора, квіти, все для нього!
вам би передумати свою думку...
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17.10.2024 01:15 Ответить
продавці України - 73%.
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17.10.2024 01:17 Ответить
Пора вже припинити цю демагогію. Під час війни всі 100% українців повинні робити одну справу. Усі, хто так не вважає - кацап
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17.10.2024 01:32 Ответить
згоден, потрібно!
і чому ж буба цього не робить?
далі йти по логічному ланцюжку і хто ж його відбулавив, чи не потрібно?
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17.10.2024 01:36 Ответить
А що він не зробив для цього?
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17.10.2024 04:04 Ответить
нічого...
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17.10.2024 04:07 Ответить
Я запитав - що він мав зробити?
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17.10.2024 14:14 Ответить
та не він, а ти - він твій наслідок.
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17.10.2024 14:18 Ответить
він зробив саме те для чого ти його відбулавив - все покращяв вщент.
і да, іноді кращє бути демагогом ніж ідіотом...
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17.10.2024 14:24 Ответить
Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), міжурядова організація, яка займається боротьбою з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, збирається ухвалити рішення про внесення рашистської пітьми до чорного списку. Про це з покликанням на конфіденційний документ пише ижурнал Politico.
Схоже, що будь-які перекази грошей з пітьми припиняться.
У цьому списку зараз перебувають лише три країни: Іран, Північна Корея та М'янма. Тепер буде і РФ.
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17.10.2024 01:18 Ответить
співпрацювати будуть. Надавати зброю - також; але лише в об'ємі, на який заслуговують, на їх погляд, ЕрЗе.
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17.10.2024 02:26 Ответить
 
 