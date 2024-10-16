США сотрудничают с Украиной относительно "Плана победы" и дополнительным мерам, - Госдепартамент

Администрация США взаимодействует с Украиной относительно "Плана победы", представленному президентом Зеленским, а также над другими мерами, которые помогут установить справедливый мир.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы продолжаем сотрудничать с правительством Украины относительно этого плана",- отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

Миллер отметил, что этот вопрос, очевидно, был одной из тем обсуждения во время телефонного разговора президентов США и Украины в среду.

"Мы также продолжаем работать с украинской стороной относительно других мер, которые, по нашему мнению, не включены в план, и которые, по нашему мнению, позволят Украине победить на поле боя и обеспечить справедливый и прочный мир",- добавил представитель Госдепартамента США.

Также смотрите: "План победы" Зеленского. 5 пунктов и 3 тайных приложения | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Напомним, сегодня, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания. Тайные приложения доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.