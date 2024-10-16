"План победы" Зеленского. 5 пунктов и 3 тайных приложения | Юрий Бутусов. ВИДЕО
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире проанализирует "План победы", который президент Украины Владимир Зеленский представил сегодня в Верховной Раде.
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+28 Валерій Кваша
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+22 Kan Kan #518965
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+22 Амандрапапупа
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викликав стійку огиду - совок совком...
А що буде робити зє? І далі робити все задля перемоги раші?!
=====
Що за маячня ?
А де вони? За 3 роки ЗНИЩЕНІ ЗЄ! А гроші на них під асфальтом доріг для окупантів і офшорах зє і його шапітолію!
Так і план - набір красивих слів. Правда, з тими від кого залежить їх реалізація не погоджений, але для Вови це вже звичне діло. Головне красиві слова, а там якось воно отак..... Аби лише безупинно зростав власний та друзів достаток, а вразі чого "Домой в Монако".
Тому в разі чого, хтось рватиме на віллу, десь на озері Комо і писатиме мемуари - "Верховний Я і моя Потужна Боротьба". Або в Швейцарію - там навіть африканських канібалів-диктаторів вітали, а Вову з чемоданом бабла тим більше вітатимуть.
мається на увазі, щось таке накшталт формування української бригади "Анни Київської" у Франції.
яку зе і си кинуть на якусь срану волaгду...
ну це тільки моє розуміння,
в бубі в рукаві щє 143 предьяв до союзників, тут без сумніву...
це план вимог до партнерів, а не план дій України для здобуття Перемоги.
все по зеленому, нічого нового...
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/303296_1729097547
ВОТ НАСТОЯЩИЙ ПЛАН ПОБЕДЫ ... И ЭТО ТОЛЬКО ВЕРШИНА АЙСБЕРГА
ЧЕМ ВЕЛИЧНЕЕ ПЛАНЫ ТЕМ БОЛЬШЕ МАФИЯ
Невже ще половині населення не приїлася оця вся гундоська брехня "ми обіцяємо зробимо" і т.д.?
https://www.youtube.com/watch?v=2oa0BYrBjlM
https://www.facebook.com/karl.volokh Karl Volokh
https://www.facebook.com/karl.volokh/posts/pfbid02CijKeSFWzU9ZeEzudk6r5eRqW2d3TS1v11LFrx6Lii4EMXVn8aYSjFzKQu6gmYh1l
Я знаю, що міститься в трьох засекречених пунктах переможного плану Зеленського.
1. Байден має терміново вступити у війну на боці України й змусити московитів негайно капітулювати.
2. Полонений Путін мусить носити найвеличнішому вранці каву в ліжко.
3. НАТО гарантує що викуповуватиме всі квитки на концерти Кварталу на наступні 50 років
Невже ще хтось цього досі не розуміє?
Сьогодні вже можна констатувати : гастролі ЗЕ-- стратега із місією шокувати Світ своїм дивовижним ПЛАНОМ ПЕРЕМОГИ--завршилися провалом... Врешті--решт всі( такі. по дитячому. довірливі ) лідери держав союзників--доперли з ким мають справу...і чого вартий супер-пупер ПЛАН.
Байден. під завісою негоди (Хелени ) --відміняє зібрання " Рамштайн "
Папа Римський Франциск--обмежився дарунком " Квіточкою.що розпускається"
Керівництво НАТО-відмовляється збивати російські ракети нашим кордон...
Братани по Сіону з Тель-А-Віву-поперли шодо возз*єднання супроти Ірану...
Отримавши звідусіль .ганебний відлуп .генетично--мстивий ЗЕ-ник --терміново кошмаре своїм дітещем-ПЛАНОМ вже ВР У. Одностайно із своїми опричниками .-- оголошують низку ультиматумів до союзників (завідомо НЕ прийнятних.сьогодні для них...) На зразок його. крилатого запитання : --А чому ми НЕ в НАТО. до цих пір ? " Мета : перекласти всю відповідальність ( за НЕгаразди на фронтах ) на плечі вірних Україні
союзників !!! Натомість у повітрі замайоріла примара перевиборів: оживають активізуються кандидати ( навіть Юлія і Ющенко...) Готуймося