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"План перемоги" Зеленського. 5 пунктів і 3 таємні додатки | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі проаналізує "План перемоги", який президент України Володимир Зеленський представив сьогодні у Верховній Раді.

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Також дивіться: Якщо "План перемоги" підтримають, ми можемо завершити війну не пізніше наступного року, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24275) Бутусов Юрій (3614) План перемоги (85)


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Топ коментарі
+28
А ''таємні додатки'' це оманський план?
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16.10.2024 20:17
+22
План перемоги насправді план знущання
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16.10.2024 20:26
+22
Це не план, а сцяння народу в очі!
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16.10.2024 20:28
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А ''таємні додатки'' це оманський план?
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16.10.2024 20:17 Відповісти
єрмакський ((
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16.10.2024 20:18 Відповісти
Ніякі таємні додатки при варенгейті неможливі. Маячня залежного і від Оману теж.
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16.10.2024 20:32 Відповісти
Публіку підігрівають, щоб кожен сам нафантазував, що там. А насправді, там просто білий листок...
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16.10.2024 21:20 Відповісти
План разводки лохов, а их у нас хватает
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16.10.2024 22:35 Відповісти
73% з них тільки 14 % зрозуміли , що порношут , не подарує ковбасу по 2.20,водяру по 3 рублі , вчителям зарплатню 4 000$, що війна не закінчиться загляданням в очко ***** , а всі менеджери БАНДЮКОВИЧА під дахом «ЯНЕЛОХА
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17.10.2024 07:16 Відповісти
'таємні додатки'' це план як дати хабаря западним елітам, (а саме надрами України) щоб зберегти існуючу корупцію і розкрадання західної допомоги на існуючому рівні (а саме 40 %)
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17.10.2024 08:21 Відповісти
Вже пішло не по плану - запрошувати в НАТО ніхто не збирається - блок тримає кругову оборону
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16.10.2024 20:18 Відповісти
В НАТО не беруть країни з територіальними проблемами.
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16.10.2024 20:28 Відповісти
Запрошення це не вступ
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16.10.2024 20:34 Відповісти
Зепокидьок , нахабно відмовився від плану дій , що до вступу в НАТО - боротьби з корупцією , мародерства на крові, диктатури у всіх сферах
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17.10.2024 07:19 Відповісти
Ага, наприклад Грецію і Турцію з їх постійними територіальними сварками із-за Кіпру, Великибританію з її Північною Ірландією, ну і т.д.
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16.10.2024 20:38 Відповісти
Так колись Західну Німеччину і без ГДР взяли до НАТО.
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16.10.2024 20:44 Відповісти
А, ну, тоді все. Нас не беруть до НАТО, значить руки ЗЕ чисті.
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16.10.2024 20:46 Відповісти
За що боролись ,на те і напоролись.
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16.10.2024 20:51 Відповісти
у західноі німеччини не було кордону з сєрєсєром . а в нас кордон з ****** і ***************
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17.10.2024 09:49 Відповісти
У Західної Німеччини був кордон з країною Варшавського договору ,де знаходилась мільйонна ГСВГ (Надіюсь що таке ГСВГ ви знаєте.) А кордон з кацапами і білорусами нікуди не подінеться.
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17.10.2024 17:20 Відповісти
я знаю що таке гсвг і югв і цгв я думаю ви також знаєте . а ще я добре пам.ятаю як сша розмістили в фрг ракети ..першинг.. з ябч . підліт до москви 8 хвилин і кремлівські старці задумались що здохнуть вони на 30 хвилин раніше ніж американці і почали переговори --***** махає перед байденом ядерною дубиною а джо соплі витирає Р. РЕЙГАН ТАКОГО НЕ ПОТЕРПІВ БИ і ракети б дали сша франція британія фрг і ******* б ми по москві і пітеру точно так як ***** пускає на нас ракети по києву харкову сумах і загалом по всій краіні --- тоді б раша-бидло запитало у ***** а навіщо ця війна якби попало в пару торгових центрів у москві а там було б повно ватного бидла або по заводах у дубні де ракети збирають . А така ..стратегія.. сша щоб ***** не виграв і ми не програли приведе до затяжноі війни а це для нас катастрофа . У мене брат родився в Украіні закінчив вище командне училище зараз в пітері живе військовий пенсіонер якби ви почитали що та тварюка пише про нас і свою колишню БАТЬКІВЩИНУ . то ще страшніше ********** і мудозвона соловьева і це при тому що є інтернет і можна подивитись правду про війну . одним словом НІКОГДА МИ НЄ БУДЄМ БРАТЬЯМІ НІ ПО РОДІНЄ НІ ПО МАТЄРІ
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18.10.2024 07:39 Відповісти
Нам Столтенберг коротко і ясно сказав ,що НАТО візьме Україну і без окупованих територій ,але наші стратєги продовжують свою мантру про " перемогу " і "кордони 91 року " , і це при тому що кацапи продовжують наступ і ми щодня втрачаємо села і міста на Донбасі ,може вже досить морочити Захід нашими "хотєлкамі" і нарешті прислухатись до їхньої думки ,а то в кінці-кінців залишимось один на один з кацапами з катасторофічними наслідками для нас ,але не для Заходу ,який збудує нову "Залізну завісу " але вже зі свого боку по кордонах країн НАТО і житиме так ,як і жив до 1991 року. А Ваш брат не один такий ,скільки етнічних українців воює зі своєю колишньою Батьківщино - це десятки ,якщо не сотні тисяч.
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18.10.2024 17:31 Відповісти
ну щоб ви розуміли я ніколи не був і не буду ********** . але ж як нам віддати ті райони запоріжськоі . херсонськоі . донецькоі які ***** ще не контролює але ввів до своєй ********* . я прекрасно усвідомлюю що про кордони 91року не має й мови --- що нам робити . сказати сотням тисяч людей збирайте пожитки і тікайте на захід бо ми віддамо ці області ***** --- який вихід ??? що буде якщо переможе трамп ??? може зробити ..залізну завісу.. по кордонах окупованих областей . питань багато а відповісти в офісі немає кому по компетентність 95 кварталу майже нульова
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18.10.2024 18:11 Відповісти
Треба було завчасно будувати оборонні споруди і не пертись в Курську область ,а захищати Донеччину. Так кацапи окупують частину Харківської області ,а вона що записана в кацапській конституції ,то все фількіна грамота ,в нашій конституції теж багато чого написано ,а хіба воно виконується. Питання йде про вже окуповані території , а не за контрольовані Україною і що до Херсонської області ,де лінія фронту йде по Дніпру ,не для того кацапи відходили на лівий берег і підривали за собою Антонівській міст і Каховську ГЕС ,щоб знову форсувати Дніпро (що неможливо без понтонних перправ ,цього не дадуть зробити ЗСУ ,так само як кацапи не дадуть ЗСУ навести переправи на лівий берег,там лінія фронту встала намертво ( що і підтвердив невдалий кринківський плацдарм).
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18.10.2024 18:55 Відповісти
у нас на зараз 80 000 самовільно покинули своі частини . ви уявляєте цю кількість . ще два роки війни і нікому буде воювати . за курську обл я з вами згоден . за укріпрайони все вірно але зелене нєдоразумєніє пиляло з 19 по 22 рік бобло на ..великом будівництві.. посольства вже з києва драпали а те чмо казало нам про шашлики на 9мая . зараз зельцу не позаздриш і нам всім також --- вибити ***** хоч би на лінію 22року в нас немає сил і засобів . вести переговори з ****** на його умовах ми теж не можемо . вони платять контрактникам ..підйомні.. 30 000 долл бидло іде на фарш 200 і буде йти далі . нас зараз влаштував би корейський варіант . але як його досягти не знає ніхто
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19.10.2024 07:32 Відповісти
Так за корейський варіант нехай думають наші союзники ,в них набагато більше можливостей , ніж є в нас ,а що стосується зелі ,за те розмінував Чонгар за те що він просрав Херсонщину ,Запоріжжя і Маріуполь повинен нести кримінальну відповідальність .
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19.10.2024 17:21 Відповісти
давайте по порядку ---перший ..маємо те що маємо.. вже на цвинтарі великий прихильник футболу і сукісів з батальйону ..монако.. другий це той пацюк що продавав танки бетери вертушки . системи пво і тд і тп а також обєлєтіл пінчука та йому подібних на 10 поколінь . ще не здох і сидіти не буде навіть за вбивство гонгадзе ---про третьго або добре або ніяк як про покійників тому що він привів до влади четвертого урода ..януковощ.. у нього поганяло . той виродок по совєту свого ..старщого брата.. перестріляв людей в столиці і здристнув до ***** . він теж сидіти не буде . А от п.ятого той що напівшостого дуже хотів посадити . завів штук 30 справ які адвокати спустили в унітаз . не пускав його через кордон назад в украіну . короче казав каломойському ..батя я стараюсь.. що буде з напівшостим сказати важко . можливо наш нарід знову станцює національний танок ..гопак на граблях.. а може і не станцює але сидіти і цей не буде
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20.10.2024 07:40 Відповісти
Повністю з вами згоден ,от і маємо те що маємо , на то по великому рахунку вже до лампочки ,якось доживемо ,а що чекає молодь в цій країні , то вже їм
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20.10.2024 17:23 Відповісти
ВИ знаєте коли в 91першому я голосував за НЕЗАЛЕЖНІСТЬ я уявити собі не міг скільки лайна яке полізе в політику на самі високі щаблі тільки для особистого збагачення . вони падли накрали стільки що зжерти не зможуть і прарпраправнуки . я думав що мій внук буде жити в нормальній цивілізованій краіні . я помилився . НЕВЖЕ НАШ НАРОД ОЦЯ СТРАШНА ВІЙНА . ОЦЯ БІЙНЯ ЯКУ РОЗПОЧАВ ***** НАРОДУ НЕ ДОДАСТЬ РОЗУМУ на наступних виборах якщо вони колись відбудуться --- саме паскудне це те що крадуть ворують ******* всі ті хто повинен кожну гривню віддавати на зсу . а ми слухаємо про ..план перемоги.. і черговий другий збір ..чтоби папіздєть.. і у відосиках вовіка немає ні слова про боротьбу з корупцією . немає в нас корупціі . А ВОНА ПРОНИЗАЛА ДЕРЖАВУ НАВСКРІЗЬ . ВОНА ВЖЕ НАС ДОЖИРАЄ !!!!!
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20.10.2024 18:01 Відповісти
В НАТО докуя держав з територіальними притензіями..((https://www.slovoidilo.ua/2021/05/11/infografika/svit/mista-ostrovy-shelfy-yaki-terytorialni-konflikty-mayut-*******-chleny-nato)) )
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16.10.2024 21:13 Відповісти
В НАТО не беруть країни, де не діє Конституція, де влада є узурпованою.
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16.10.2024 20:49 Відповісти
Турків ж взяли
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16.10.2024 20:50 Відповісти
Диктатор і узурпатор трішки різні речі , це про сьогодні , а взагалі ..... "18 лютого 1952 року Туреччина стала офіційним та повноправним членом НАТО. Це відбулося здебільшого за ініціативою тодішнього лідера Демократичної партії А. Медереса." ..... які проблеми ? ((
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17.10.2024 00:22 Відповісти
План це те що ти маєш робити сам, а не те що за тебе має робити хтось...
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16.10.2024 20:21 Відповісти
План перемоги насправді план знущання
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16.10.2024 20:26 Відповісти
Так, уявляю як ЗЕ ржав, коли його підписував.
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16.10.2024 20:29 Відповісти
вже відос виступу буби і всеосяжні нескінчямі оплески
викликав стійку огиду - совок совком...
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16.10.2024 20:27 Відповісти
Це не план, а сцяння народу в очі!
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16.10.2024 20:28 Відповісти
А шо означають таемнi додатки, часом не Крим, Донецьк, Луганськ вiддати муйлу... Чесслово, вава развоображался Молотовым-Риббентропом , вместе взятыми.
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16.10.2024 20:31 Відповісти
Кацапи ще вимагають Миколаївську та Одеську області, плюс Запоріжську та Херсонську.
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16.10.2024 20:33 Відповісти
Це , мабуть, мiститься в другому таемному додатку. Тiпо, передача у тимчасове користування, рокiв на 99.
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16.10.2024 20:37 Відповісти
Э не, с такими рассуждениями цапорылии от санкций не отделаться. А там повний гаплик зачинаеться.
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16.10.2024 20:42 Відповісти
Якщо у Вас, наприклад, бандит відібрав авто - у Вас є вибір: змиритися з утратою (віддати своє бандиту) або повертати своє.
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16.10.2024 20:57 Відповісти
А ще можна виїхати до Польщі.
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16.10.2024 21:59 Відповісти
План Зеленського в тому, що Захід публічно зізнається у здачі України або буде реально допомагати бити рашку. Третього не дано. Або ганьба, або війна.
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16.10.2024 20:32 Відповісти
А що буде робити зє,окрім збираня оплесків у ВРУ?
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16.10.2024 21:33 Відповісти
План Перемоги отримав одностайну підтримку Ради, включно з опозиційною фракцією Петра Порошенка.
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17.10.2024 01:30 Відповісти
Так де план? Все повинен зробити захід замість зє?!
А що буде робити зє? І далі робити все задля перемоги раші?!
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17.10.2024 02:16 Відповісти
План опубліковано. Затверджений Радою, усіма партіями. Ти проти? Не читав, але проти?
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17.10.2024 04:05 Відповісти
"Затверджений Радою"

=====

Що за маячня ?
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17.10.2024 09:18 Відповісти
Усім прикоритним наразі Добре !
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17.10.2024 10:45 Відповісти
А шо будет если Запад публично не сознается и оставит помощь на прежнем уровне?? Тогда план по звизде пойдет?
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16.10.2024 21:37 Відповісти
Відмова від Плану Перемоги - і є публічне визнання у здачі України. І це увійде в Історію. Захід притиснутий до стінки
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17.10.2024 00:55 Відповісти
Заходу доведеться відсунити зє і стінка зникне!
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17.10.2024 02:18 Відповісти
Це не відмова,а пропозиція! Щоб дали дозвіл - потрібно мати свої аналоги!
А де вони? За 3 роки ЗНИЩЕНІ ЗЄ! А гроші на них під асфальтом доріг для окупантів і офшорах зє і його шапітолію!
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17.10.2024 10:58 Відповісти
А що поганого в Плані Перемоги? Окрім того факту, що це набір лозунгів. Таких же, як і передвиборчі обіцянки. Ну що поганого в "зарплата вчителям 4000 баксів", "завершення війни", "суд присяжних" і т.п.? Хороші ж ідеї. Але озвучені без реального впровадження.
Так і план - набір красивих слів. Правда, з тими від кого залежить їх реалізація не погоджений, але для Вови це вже звичне діло. Головне красиві слова, а там якось воно отак..... Аби лише безупинно зростав власний та друзів достаток, а вразі чого "Домой в Монако".
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16.10.2024 20:34 Відповісти
Какой там Монако, в случае чего? - В симбирские епеня. А шо ще для Мальчиша-Плохиша светит?
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16.10.2024 20:39 Відповісти
Та вже навіть ОПЗЖ не тікає в ерефію. Молоді реформатори обирають Європу, в особливо тяжких корупційних випадках - ОАЕ.
Тому в разі чого, хтось рватиме на віллу, десь на озері Комо і писатиме мемуари - "Верховний Я і моя Потужна Боротьба". Або в Швейцарію - там навіть африканських канібалів-диктаторів вітали, а Вову з чемоданом бабла тим більше вітатимуть.
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16.10.2024 20:47 Відповісти
Не , я к чему, это в случае, если вава отрабатывает пынины методички.
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16.10.2024 20:52 Відповісти
План Зеленского. "Дайте нам все и сделайте все за нас".
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16.10.2024 20:38 Відповісти
Це піпець...
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16.10.2024 20:42 Відповісти
Уже из опыта, чем больше говоришь о мире тем реальнее что будет война. Если готовишься к войне то войны скорее всего не будет. То что сейчас все говорят только о мире и каких то перегаворах ето только наруку только *****. К тому же Сосия и мир ето не совместимые вещи. Или кто то может назвать хотя бы пятилетку когда Сосия нисем не воевала? Да кремлевский режим еще не закончив войну с Украиной уже анонсировал с кем он будет воевать дальше.
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16.10.2024 20:44 Відповісти
Ну да, ща состряпают миг и кацапы давай наводить порядок в Ср. Азии с Кавказом, военная машина для этого налажена. Если так и станется, сочувствия у меня не будет. Нужно было с нами не бояться, а выступить единым фронтом.
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16.10.2024 20:51 Відповісти
Я тоже раньше всех жалел а теперь понял что каждый заслуживает то что имеет.
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16.10.2024 21:38 Відповісти
Таки да!
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17.10.2024 06:44 Відповісти
Здесь имеется ввиду, мол , да воздастся тебе , по трудам твоим.
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17.10.2024 08:17 Відповісти
Ну в некотором роде сейчас украинцы отвечают как бы ето страшно не звучало, за то что забыли историю и кто такие рашисты
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17.10.2024 09:03 Відповісти
"допомога партнерів в створенні і укомплектуванні бригад резерву"
мається на увазі, щось таке накшталт формування української бригади "Анни Київської" у Франції.
яку зе і си кинуть на якусь срану волaгду...
ну це тільки моє розуміння,
в бубі в рукаві щє 143 предьяв до союзників, тут без сумніву...
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16.10.2024 21:03 Відповісти
І це ж треба було проміняти сотні тисяч життів українців, майже 30% територій України, майбутнє своє та своїх дітей та онуків на цього примітивного обмеженого ватного попку-конферансьє, який може хіба що кривляючись читати кимось написані тексти та прикидатися будь ким, в залежності від сценарія, який йому пише хто завгодно, аби платили на оманські рахунки ...
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16.10.2024 21:12 Відповісти
Только у меня ощущение,что один треп(бла бла бла) и не более того?
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16.10.2024 21:16 Відповісти
"план перемоги зе" світове квартальне шоу у виконанні "зеленого запроданця України" .Подивились світові лідери, почитали і культурно "зе послали" разом і з формулою і з планом...
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16.10.2024 21:17 Відповісти
все зрозуміло.
це план вимог до партнерів, а не план дій України для здобуття Перемоги.
все по зеленому, нічого нового...
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16.10.2024 21:18 Відповісти
​"Это мафия", - Бутусов обвинил 49 прокуроров Хмельнитчины в фиктивной инвалидности

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/303296_1729097547

ВОТ НАСТОЯЩИЙ ПЛАН ПОБЕДЫ ... И ЭТО ТОЛЬКО ВЕРШИНА АЙСБЕРГА

ЧЕМ ВЕЛИЧНЕЕ ПЛАНЫ ТЕМ БОЛЬШЕ МАФИЯ
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16.10.2024 21:20 Відповісти
через силу дивлюсь в записі все це акторське гундосіння з трибуни Верховної Ради...
Невже ще половині населення не приїлася оця вся гундоська брехня "ми обіцяємо зробимо" і т.д.?
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16.10.2024 21:34 Відповісти
Кращий план згенерував GPT!
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16.10.2024 21:36 Відповісти
Який президент , такий і план перемоги .
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16.10.2024 21:51 Відповісти
А в чем тайна от наріда???Если есть "тайна"-значит 101% хотят *******,для правды-открыты все двери и нет никаких тайн....ну,чисто теоретически меня так учили...наивного дурака...раньше
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16.10.2024 21:54 Відповісти
Оман !
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16.10.2024 22:04 Відповісти
https://www.facebook.com/photo?fbid=1108311777320847&set=a.253331316152235
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16.10.2024 22:13 Відповісти
⚡️КРИВОНОС: Я ОНІМІВ! Залужний ЗІРВАВ КАПІТУЛЯЦІЮ. Змова з Кремлем ПРОВАЛИЛАСЬ. План ДАВНО ПОГОДИЛИ

https://www.youtube.com/watch?v=2oa0BYrBjlM
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16.10.2024 22:22 Відповісти
Не треба занадто ускладнювати те, на що було би достатньо одного fpv і трохи національної свідомості. Усунення причини має більше сенсу, ніж безкінечна боротьба із її наслідками, із планом обо без.
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16.10.2024 22:30 Відповісти
https://www.facebook.com/karl.volokh



https://www.facebook.com/karl.volokh Karl Volokh

https://www.facebook.com/karl.volokh/posts/pfbid02CijKeSFWzU9ZeEzudk6r5eRqW2d3TS1v11LFrx6Lii4EMXVn8aYSjFzKQu6gmYh1l

Я знаю, що міститься в трьох засекречених пунктах переможного плану Зеленського.

1. Байден має терміново вступити у війну на боці України й змусити московитів негайно капітулювати.

2. Полонений Путін мусить носити найвеличнішому вранці каву в ліжко.

3. НАТО гарантує що викуповуватиме всі квитки на концерти Кварталу на наступні 50 років
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17.10.2024 09:48 Відповісти
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17.10.2024 13:10 Відповісти
оте що зельц прочитав з двох суфлерів з трибуни вр --- це те саме що перший саміт миру . що другий якщо відбудеться . від балаканини в.а. нічого на фронті не зміниться --- політика заходу щоб ми не програли а ***** не виграв . але це для нас катастрофа . якщо по москві і пітеру не буде прильотів як по києву . харкову . херсону . сумах то ******* пукіна ніколи не задумаються ***** пукін почав війну . а ракет не дають от і залишається офісу писати для вови бумажку ..аби папіздєть.. називається
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17.10.2024 10:05 Відповісти
Все оце що зараз твориться - результат виборів 2019р!
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17.10.2024 11:13 Відповісти
+100500!!!!!!!
Невже ще хтось цього досі не розуміє?
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17.10.2024 13:12 Відповісти
Ніхто НЕ хоче помирати...
Сьогодні вже можна констатувати : гастролі ЗЕ-- стратега із місією шокувати Світ своїм дивовижним ПЛАНОМ ПЕРЕМОГИ--завршилися провалом... Врешті--решт всі( такі. по дитячому. довірливі ) лідери держав союзників--доперли з ким мають справу...і чого вартий супер-пупер ПЛАН.
Байден. під завісою негоди (Хелени ) --відміняє зібрання " Рамштайн "
Папа Римський Франциск--обмежився дарунком " Квіточкою.що розпускається"
Керівництво НАТО-відмовляється збивати російські ракети нашим кордон...
Братани по Сіону з Тель-А-Віву-поперли шодо возз*єднання супроти Ірану...
Отримавши звідусіль .ганебний відлуп .генетично--мстивий ЗЕ-ник --терміново кошмаре своїм дітещем-ПЛАНОМ вже ВР У. Одностайно із своїми опричниками .-- оголошують низку ультиматумів до союзників (завідомо НЕ прийнятних.сьогодні для них...) На зразок його. крилатого запитання : --А чому ми НЕ в НАТО. до цих пір ? " Мета : перекласти всю відповідальність ( за НЕгаразди на фронтах ) на плечі вірних Україні
союзників !!! Натомість у повітрі замайоріла примара перевиборів: оживають активізуються кандидати ( навіть Юлія і Ющенко...) Готуймося
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17.10.2024 13:40 Відповісти
Невже є кандидати, які готові розгрібати після зелених??!
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17.10.2024 15:06 Відповісти
До чого довів Госплан срср Радянський союз всім відомо. До чого цей стратеХ з квн на посаді керівника країни доведе я вже можу ... "потужно спланувати" : буде великий ПШИК, який дЄрмак назве перемогою. Нуль у якого в голові ПОВНИЙ НУЛЬ нічого не створить, не отримає. Як його ще можна терпіти на посаді, яку він узурпував, народ ? Ми ж янчика викинули ! А цього Нуля боїмося ?
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29.10.2024 20:51 Відповісти
 
 