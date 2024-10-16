НАТО не планирует приглашать Украину в Альянс в ближайшее время, - постпред США Смит

Североатлантический Альянс не планирует в ближайшее время приглашать Украину в блок НАТО.

Об этом накануне заседания министров обороны стран блока в Брюсселе сообщила постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит, пишет "Голос Америки", сообщает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности предоставления Украине официального приглашения на вступление в НАТО, посол сказала, что позиция партнеров, и, в частности, США, остается неизменной.

"Я думаю, что позиция НАТО по этому поводу очень четкая. Об этом мы заявляли этим летом на 75-м юбилейном саммите, что Украина идет необратимым путем к членству, а также о том, что Украина станет членом Альянса. Мы сейчас не на том этапе, когда Альянс говорит о предоставлении приглашения в краткосрочной перспективе, - сказала Смит.

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В то же время постоянный представитель США при НАТО отметила, что Альянс и Киев "продолжают разговоры о том, какими путями Украина может продолжать двигаться в НАТО".

Напомним, что в среду, 16 октября, президент Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Первым пунктом "Плана победы" Украины в войне против России является приглашение Украины в НАТО.

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