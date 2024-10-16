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НАТО не планирует приглашать Украину в Альянс в ближайшее время, - постпред США Смит

НАТО не планує найближчим часом запрошувати Україну до Альянсу - Сміт

Североатлантический Альянс не планирует в ближайшее время приглашать Украину в блок НАТО.

Об этом накануне заседания министров обороны стран блока в Брюсселе сообщила постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит, пишет "Голос Америки", сообщает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос журналистов о возможности предоставления Украине официального приглашения на вступление в НАТО, посол сказала, что позиция партнеров, и, в частности, США, остается неизменной.

"Я думаю, что позиция НАТО по этому поводу очень четкая. Об этом мы заявляли этим летом на 75-м юбилейном саммите, что Украина идет необратимым путем к членству, а также о том, что Украина станет членом Альянса. Мы сейчас не на том этапе, когда Альянс говорит о предоставлении приглашения в краткосрочной перспективе, - сказала Смит.

Также читайте: Генсек НАТО Рютте о первом пункте "Плана победы": Это - часть переговоров, которые продолжаются.

В то же время постоянный представитель США при НАТО отметила, что Альянс и Киев "продолжают разговоры о том, какими путями Украина может продолжать двигаться в НАТО".

Напомним, что в среду, 16 октября, президент Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Первым пунктом "Плана победы" Украины в войне против России является приглашение Украины в НАТО.

Также читайте: Мы должны предоставить Украине лучшие и более сильные гарантии безопасности, - Боррель отреагировал на "План победы" Зеленского

Автор: 

НАТО (10054) приглашение (29) США (27082) План победы (85)


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Топ комментарии
+36
План Перемоги не спрацював...

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16.10.2024 19:22
+32
Що значить НАТО не планує?! Зеленський написав це першим пунктом плану! Ану давайте без самодіяльності!
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16.10.2024 19:21
+26
Почему? Они что не читали "план перемоги"?
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16.10.2024 19:19
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Почему? Они что не читали "план перемоги"?
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16.10.2024 19:19 Ответить
План Перемоги не спрацював...

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16.10.2024 19:22 Ответить
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16.10.2024 19:23 Ответить
яке свинство!
не встигли на плані висохнути чорнила, ще йде луна від гучних оплесківПаттужному, а тим планом вже підтираються 😕
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16.10.2024 19:57 Ответить
"казали-балакали, сіли та заплакали"

перший пункт плану можна викреслювати...

далі буде
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16.10.2024 19:52 Ответить
бла бла бла
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16.10.2024 19:20 Ответить
ля ля ля, ЗЄ ЗЄ ЗЄ !
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16.10.2024 19:58 Ответить
здається бубін план треба підрехтувати
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16.10.2024 19:20 Ответить
Рило йому треба підрихтувати!
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16.10.2024 19:30 Ответить
Швеція та Фінляндія вступили льогко

може в нашій "філармонії" щось НЕ так?
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16.10.2024 19:53 Ответить
Що значить НАТО не планує?! Зеленський написав це першим пунктом плану! Ану давайте без самодіяльності!
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16.10.2024 19:21 Ответить
"а ну вийдіть всі із НАТО, розбойніки !"
😂👍
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16.10.2024 19:55 Ответить
Було б смішно, якби не криваві сльози...
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16.10.2024 20:32 Ответить
План перемоги зеленского, перетворюється..., перетворюється..., на просто- план!
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16.10.2024 19:22 Ответить
На клаптик туалетного паперу.
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16.10.2024 22:18 Ответить
Так , що таки ЛОХ ?
а розмов було
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16.10.2024 19:22 Ответить
Все що треба було довести,цього і треба було чекати.
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16.10.2024 19:25 Ответить
Хер смокчи Єгорка,та збирай бички.
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16.10.2024 19:29 Ответить
що сруснею зкуда то потягло...
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16.10.2024 22:28 Ответить
Пошліть туди Арахамію, хай розбереться...
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16.10.2024 19:26 Ответить
Швидко зреагували)без консультацій з дєдам(((
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16.10.2024 19:28 Ответить
Мабуть довго вмовляли зелю не ганьбитися, але тут йому подзвонив дядя їрмак
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16.10.2024 19:46 Ответить
О, то тепер хрінпіду загундосить ''плач ярославни'' і вже відкрито буде втілювати оманські договорняки в життя?
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16.10.2024 19:28 Ответить
Найкраще НАТО, це своя українська ядерна зброя. Іран та П.Корея показали як обісралася США.
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16.10.2024 19:29 Ответить
НАТО не планує запрошувати Україну до Альянсу найближчим часом, у зв'язку з підкилимними домовленостями США з куйлом всія 3,14дерації про дальнішу РАШИСТСЬКУ ОКУПАЦІЮ України.вбивство українців і руйнацію України -І все це -НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ
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16.10.2024 19:30 Ответить
Знов кляті Штати кацапам в штани насрали...
Ну ви їм ще покажете свої скрєпи!
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16.10.2024 19:36 Ответить
Відмовляючись надати Україні членство в НАТО .США стають пасивними співучасниками рашистської окупації України .геноциду українського народу і руйнації України куйлом ...("мукай" вдома.)
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16.10.2024 19:54 Ответить
Ви б запросили до себе зрадників, брехунів,кротів, крадіїв??? Україну с цією владою в НАТО точно не запросять. Бо ця влада невиліковна
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17.10.2024 06:55 Ответить
В НАТО вже давно є цілі держави , влада котрих є агентура куйла,котра купленина ним і до сьогодні "гризе кістку" з його столу.Угорщина.Словачина, Турція ,не кажучи про окремих політиків в Польщі Чехії,Австрії.Німеччині.
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17.10.2024 08:40 Ответить
Дерьмак це ти?
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17.10.2024 13:46 Ответить
Твоя згадка про лайно вказує .що маєш практику спілкування з ним...А по суті немаєш нічого, оскільки совкова методичка витягує хамство .
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17.10.2024 14:32 Ответить
У мене залишилось тільки одне питання - чим ця вся ЗЕклоунада закінчиться? Те що нічим хорошим зрозуміло але все таки чим?
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16.10.2024 19:31 Ответить
Знищенням України і геноцидом.
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16.10.2024 19:34 Ответить
Після закінчення Третьої Світової, жменька тих, що залишились живими, зберуться десь в Антарктиді і почнуть згадувати, а з чого ж воно все почалося? І згадають, що все почалося тоді, коли вкраїнчики проголосували па-пріколу за "хотьпаржом", "какаяразніца" і "хужинібудіт"...
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16.10.2024 20:00 Ответить
Жахлива правда...
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16.10.2024 20:35 Ответить
Ну так. В третій світовій Україна винна, а не *****, викормлювання двох монстрів, раші та китаю рештою світу, бо в одних паливо майже дармове, а в інших - товари та робоча сила.
І третьої світової можна ще було б уникнути, якби рашу задавили економічно та дали Україні те, що потрібно, але жадібність та сцикливість приймати життєво важливі рішення перемогла.
Але так, "вкраїнчики", *****, винні.
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17.10.2024 02:41 Ответить
Якщо нічого не зміниться, то дуже скоро вкраїнчики, у складі кацапської армії, підуть на Польщу. Це досвід Світової Історії і його ніхто не відміняв...
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17.10.2024 13:32 Ответить
Ой,***...! А "служки" ЛІДОРА всі лодоні постирали від оплесків сьогодні в Раді І шо тепер? Новий "план"?
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16.10.2024 19:33 Ответить
"що Україна йде незворотним шляхом до членства, а також про те, що Україна стане членом Альянсу. Ми зараз не на тому етапі, коли Альянс говорить про надання запрошення в короткостроковій перспективі " - потрібно ще пару сотень тисяч українців щоб знищила русня, а потім ми зберемся і подумаємо чи настав таки час для прийняття…..

віслюк та морква… Україна та НАТО ..
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16.10.2024 19:35 Ответить
а заборонені для українців знати пункти плану?
як з ними?
можна залишити в підрехтованому варіанті, чи геть все переписати?
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16.10.2024 19:35 Ответить
По ходу всі про це знали крім одного "шоумена" і 5-6 менеджерів
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16.10.2024 19:40 Ответить
Ну що, Зеленському тепер треба готувати План Перемоги 2. Перший зламався вже на першому пункті (цілком очікувано).
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16.10.2024 19:43 Ответить
ці плани не ламаються. Вони писані в фсб саме для того.,щоб не були виконані.
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17.10.2024 14:34 Ответить
боже, яке ж буба лоховите дитя.
купіть йому вже машинку заводну, дир дир...
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16.10.2024 19:43 Ответить
Чому американські клерки розказують про рішення НАТО? Це ж колегіальний орган. Ні? Чому? Бо всім заправляють США? А США-це в даний момент ніщо. Тому що вибори. Та й без виборів чмирі. Як виявляється. Просто нікчемні актори Голлівуду.
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16.10.2024 19:44 Ответить
так і думав,
постійна представниця США при НАТО - це клерк,
а ермак дартаньян!
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16.10.2024 19:51 Ответить
да, і шо там за акторів?
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16.10.2024 19:52 Ответить
американські клерки розказують про рішення НАТО тому.що крім США І Німеччини,підкилимних домовленостей про неприйняття України в НАТО .В НАТО немає більше ніхто
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17.10.2024 14:37 Ответить
Ов нє нє нє нє в нас же план перемоги готовий Ви чо !?
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16.10.2024 19:47 Ответить
Пролітаєм? -- НАТО не до нас
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16.10.2024 19:58 Ответить
А скільки шуму скільки шуму і - нічого.
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16.10.2024 20:00 Ответить
Михаил Подоляк рассказал в интервью про секретную часть плана Перемоги. Это поражение объектов накопичення и виробництва, также баз живой силы на территории РФ. И какое оружие для этого требуется от Запада которое будет доставать "дуже далеко". Скорее всего Запад сам должен принять в этом участие. Потому что такое оружие невозможно использовать без их участия.
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16.10.2024 20:01 Ответить
Чесно я до сьогоднішнього дня думав що вони адекватні просто брехуни і корупціонери, але після того як це вивалили в стилі генсеків совка як потужну ідею і всі там хлопали, нагадало Брєжнєва. Ідеї всі хороші але то якась агітаційна писулька на вибори а не план.

Так щоб дати ракети і вони ефективно попадали, штатам треба надати Україні дані рельєфу орків і доступ до своєї секретної геоінформаційної системи а це без їх спеціалістів які будуть заносити маршрут неможливо. Те саме з іншими західними ракетами які всі на ній засновані.
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16.10.2024 20:15 Ответить
"вот відітє, омєріка вінавата,я старалась как магла"-ZекоМанда.
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16.10.2024 20:03 Ответить
Any bad news turns into a gleeful celebration if you blame it on Zelensky. And there will be no shortage of celebrations.
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16.10.2024 20:08 Ответить
Отак накривається мокрим рядном план перемоги...
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16.10.2024 20:10 Ответить
НАТО хоче, щоб ми вступили в ОДКБ
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16.10.2024 20:11 Ответить
100%, вони цього хочуть ще з 90-х років
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16.10.2024 20:35 Ответить
Треба створити своє НАТО, перші учасники вже є - армія, мова, віра, залишилось тільки ядерку повернути
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16.10.2024 20:22 Ответить
А от чесно, поміж нами - а накуя НАТО Україна? Що Україна дасть Альянсу окрім фактичного його вступу в війну проти росії?
Україна розвивала Альянс? Має потужний ВПК котрий зміцнить загальну оборону? Чи може бореться з корупцією? А може тут захищають іноземні інвестиції і Альянс має теж їх захищати? І т.п.
Що Україна дасть для загальної оборони?
Тільки не про ефемерне - "захищаємо Європу, Третя Світова...."
А дивлячись на суспільство, що буде якщо Україна повинна буде вступити в війну..... скажімо з Іраном на боці Турції? Ви вже чуєте оці крики "це не наша війна!"
Може варто замислитись, про те, що ми на сьогодні НАТО не потрібні. Ми несемо лише потенційну війну. І замислившись, щось змінити для того, щоб нас хотіли взяти туди. Як захотіли взяти Фінляндію, Швецію....
І про стандарти НАТО варто подумати, адже не впевнений що в цих стандартах, є гниле м'ясо в армії, совкові офіцери та Пікалов-військовослужбовець.
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16.10.2024 20:24 Ответить
В одном вы правы. Причина, по которой так легко приняли в НАТО Швецию и Финляндию, та же, по которой они не спешили вступать в НАТО. Нулевая вероятность войны с рашкой.
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16.10.2024 20:32 Ответить
Оптимістичний подоляковець, в перелічених країнах, активно борються з корупцією, а не "беруть її під контроль", по друге частина цих країн вступила в НАТО в зовсім інших геополітичних обставинах (Турція).
І аргумент - "візьміть в НАТО, інакше воюватимемо проти вас разом з рашистами", не просто мерзотний, а і гарантія, що з такими поглядами туди точно не запросять. Ну і кілька сотень тисяч військових з досвідом в НАТО хоча і потрібен, але досвід окопної війни, як зараз, їх не надто і цікавить, в них зовсім інша стратегія, основана на тотальній перевазі в повітрі.
Тому перелічене може стати чудовим доповненням до беззмістовного Плану Офіса, але точно не зрушить з місця вступ в НАТО.
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17.10.2024 22:46 Ответить
нато сцыкуны !!!((( подставили Украину и ее народ под русскую кувалду ,а сами по кустам разбежались !!! су..., ЗАПОМНИТЕсия чаша вас тоже не минет !!!! ядерным пеплом покроетесь , как мы страдать будете и детей своих хоронить прийдется !!!(((
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16.10.2024 20:31 Ответить
Не будуть, вони просто нас зливають раші, так як ще з 90-х років, забравши в нас ядерну зброю фактично віддали в сферу впливу рф, і з цього часу їхня думка не мінялась. Вони просто чекають, коли Україна вже повністю видихається у цій війні і перейде під вплив чи взагалі у склад рф - їх це мало хвилює у якому статусі. Після цього, коли путін об'єднає під своєю владою РФ, Білорусь і Україну вони помадою відновлять з ним відносини
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16.10.2024 20:41 Ответить
і тим не менш Бог їх накаже. Не знаю як, але така гнилість їм не минеться
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16.10.2024 23:16 Ответить
америка ДОГОВОРИЛАСЬ с росией как гитлер со сталиным ,а потом все знают чем это все закончилось !!!(((
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16.10.2024 20:37 Ответить
За что мы боролись тогда? Сотни тысяч жертв, за что? За это?..
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16.10.2024 20:45 Ответить
Це підлість. Еталонна. Маєм це прийняти. Україна довела щирість свого стремління дорогою ціною... І ці люди теж довели свою нещирість.
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16.10.2024 20:49 Ответить
НАТО, та не в нашу хату.
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16.10.2024 20:51 Ответить
На зрозумілій мові це означає, що доки ішак буде називатись президентом - ніякого НАТО.
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16.10.2024 20:51 Ответить
Может хватит смуту сеять , какое нак НАТО , Украину в гости с войной не приглашают, не пригласят.
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16.10.2024 21:08 Ответить
Ну вот и весь его 'план победы'((
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16.10.2024 21:22 Ответить
Демократичний світ йде незворотнім шляхом самознищення. Схоже, що в НАТО і ЄС Україну запросять коли комуністично- релігійні диктатури вже будуть ділити території колишньої західної цивілізації.
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16.10.2024 21:43 Ответить
Какие непослушные..да.Дядя вава в угол поставит..А-я-я-й.Нехорошо доду ваву подставлять.Все уже на нервах,на ..овно изошли,ваве будут шпили-вили скоро делать...Тайны-НАТО недоНАТО,пункты....Нехорошо это
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16.10.2024 21:58 Ответить
Україна Заходу потрібна як "прокладка" -буферна зона на випадок
війни з рф. Територія та громадяни хай гинуть, а росія буде виснажена.
Все це зараз існує. Тільки прибалти та поляки розуміють всю цю
ситуацію.
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16.10.2024 22:18 Ответить
кого запрошувати до НАТО?
прокурорів-інвалідів?
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17.10.2024 01:02 Ответить
США знову обсирається і дає стимул пуйлу далі продовжувати війну.Не знаю як до тих дебілів достукатись.Може дійсно переходити в північнокорейський режим- наплювати на це імпотентне нато і відновлювати ядерну зброю (навіть можна брудну) звісно з наслідками шо їсти доведеться миску рису чи картоплі на день.
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17.10.2024 02:46 Ответить
 
 