НАТО не планирует приглашать Украину в Альянс в ближайшее время, - постпред США Смит
Североатлантический Альянс не планирует в ближайшее время приглашать Украину в блок НАТО.
Об этом накануне заседания министров обороны стран блока в Брюсселе сообщила постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит, пишет "Голос Америки", сообщает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос журналистов о возможности предоставления Украине официального приглашения на вступление в НАТО, посол сказала, что позиция партнеров, и, в частности, США, остается неизменной.
"Я думаю, что позиция НАТО по этому поводу очень четкая. Об этом мы заявляли этим летом на 75-м юбилейном саммите, что Украина идет необратимым путем к членству, а также о том, что Украина станет членом Альянса. Мы сейчас не на том этапе, когда Альянс говорит о предоставлении приглашения в краткосрочной перспективе, - сказала Смит.
В то же время постоянный представитель США при НАТО отметила, что Альянс и Киев "продолжают разговоры о том, какими путями Украина может продолжать двигаться в НАТО".
Напомним, что в среду, 16 октября, президент Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Первым пунктом "Плана победы" Украины в войне против России является приглашение Украины в НАТО.
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не встигли на плані висохнути чорнила, ще йде луна від гучних оплесківПаттужному, а тим планом вже підтираються 😕
перший пункт плану можна викреслювати...
далі буде
може в нашій "філармонії" щось НЕ так?
😂👍
а розмов було
Ну ви їм ще покажете свої скрєпи!
І третьої світової можна ще було б уникнути, якби рашу задавили економічно та дали Україні те, що потрібно, але жадібність та сцикливість приймати життєво важливі рішення перемогла.
Але так, "вкраїнчики", *****, винні.
віслюк та морква… Україна та НАТО ..
як з ними?
можна залишити в підрехтованому варіанті, чи геть все переписати?
купіть йому вже машинку заводну, дир дир...
постійна представниця США при НАТО - це клерк,
а ермак дартаньян!
Так щоб дати ракети і вони ефективно попадали, штатам треба надати Україні дані рельєфу орків і доступ до своєї секретної геоінформаційної системи а це без їх спеціалістів які будуть заносити маршрут неможливо. Те саме з іншими західними ракетами які всі на ній засновані.
Україна розвивала Альянс? Має потужний ВПК котрий зміцнить загальну оборону? Чи може бореться з корупцією? А може тут захищають іноземні інвестиції і Альянс має теж їх захищати? І т.п.
Що Україна дасть для загальної оборони?
Тільки не про ефемерне - "захищаємо Європу, Третя Світова...."
А дивлячись на суспільство, що буде якщо Україна повинна буде вступити в війну..... скажімо з Іраном на боці Турції? Ви вже чуєте оці крики "це не наша війна!"
Може варто замислитись, про те, що ми на сьогодні НАТО не потрібні. Ми несемо лише потенційну війну. І замислившись, щось змінити для того, щоб нас хотіли взяти туди. Як захотіли взяти Фінляндію, Швецію....
І про стандарти НАТО варто подумати, адже не впевнений що в цих стандартах, є гниле м'ясо в армії, совкові офіцери та Пікалов-військовослужбовець.
І аргумент - "візьміть в НАТО, інакше воюватимемо проти вас разом з рашистами", не просто мерзотний, а і гарантія, що з такими поглядами туди точно не запросять. Ну і кілька сотень тисяч військових з досвідом в НАТО хоча і потрібен, але досвід окопної війни, як зараз, їх не надто і цікавить, в них зовсім інша стратегія, основана на тотальній перевазі в повітрі.
Тому перелічене може стати чудовим доповненням до беззмістовного Плану Офіса, але точно не зрушить з місця вступ в НАТО.
війни з рф. Територія та громадяни хай гинуть, а росія буде виснажена.
Все це зараз існує. Тільки прибалти та поляки розуміють всю цю
ситуацію.
прокурорів-інвалідів?