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Мы должны предоставить Украине лучшие и более сильные гарантии безопасности, - Боррель отреагировал на "План победы" Зеленского

Боррель відреагував на

Украина нуждается в лучших и более сильных гарантиях безопасности.

Об этом "Радіо Свобода" сказал главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель, комментируя "План победы" Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ.

"Давайте дождемся приезда Зеленского для презентации плана лидерам стран ЕС и его обсуждения. Да, мы должны предоставить Украине лучшие и более сильные гарантии безопасности. И, как я говорил ранее, это не потому, что мы - хорошие друзья Украины, а потому, что безопасность Украины является нашей безопасностью",- сказал глава европейской дипломатии.

Боррель отметил, что европейцы должны понять, что "мы слишком много колебались в прошлом, чтобы обеспечить необходимую военную способность Украине".

Также топ-дипломат подчеркнул, что единственный способ заставить диктатора РФ Путина сесть за стол переговоров - это победить Россию на поле боя.

Также читайте: Тайные приложения к "Плану победы" получили США, Британия, Франция, Италия и Германия, - Зеленский

"Теперь нам не надо колебаться. Не можем допустить, чтобы Украину постигла затяжная война, длящаяся годами. Как я заметил, единственный способ заставить Путина сесть за стол переговоров - это победить на поле боя. Другого пути нет", - подытожил Боррель.

Ранее Боррель сообщал, что Владимир Зеленский выступит на следующем заседании Европейского Совета с участием глав государств и правительств стран ЕС. Он, в частности, представит "План победы".

Заседание состоится в Брюсселе 17 октября.

Читайте также: Генсек НАТО Рютте о первом пункте "Плана победы": Это - часть переговоров, которые продолжаются.

Автор: 

Евросоюз (17264) Боррель Жозеп (784) План победы (85)


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Топ комментарии
+7
Та що там, дайте нам найсильніші, супер гарантії, сильніше яких просто нічого немає!
І дві.
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16.10.2024 18:14
+5
Нам би щось більш матеріальне. Снаряди там, ракети, дрони...
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16.10.2024 18:15
+3
Таке враження, що наш Лідор і ЕС одебілив. Не тільки зедібілів в Україні. Вони на повному серйозі обговорюють "план" Осла.
Я думаю, цей план писали в дурці.
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16.10.2024 18:22
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Правила форума Совет форумчан
Та що там, дайте нам найсильніші, супер гарантії, сильніше яких просто нічого немає!
І дві.
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16.10.2024 18:14 Ответить
Гарантии безпеки не захищать.
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16.10.2024 18:14 Ответить
Нам би щось більш матеріальне. Снаряди там, ракети, дрони...
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16.10.2024 18:15 Ответить
Не смішіть кінець віслюка.....
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16.10.2024 18:16 Ответить
незахистять
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16.10.2024 18:18 Ответить
Маю передчуття, що ми незабаром матимемо ґарантії хоч би й на продаж…
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16.10.2024 18:18 Ответить
Таке враження, що наш Лідор і ЕС одебілив. Не тільки зедібілів в Україні. Вони на повному серйозі обговорюють "план" Осла.
Я думаю, цей план писали в дурці.
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16.10.2024 18:22 Ответить
Для початку хоча б оті ''тауруси'' (і не тільки) з дозволом лупити по мордору дали. Ще щось на кшалт ''Будапешт-2" не пропонувати
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16.10.2024 18:37 Ответить
Все це звіздьож.
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16.10.2024 18:49 Ответить
Так ви взагалі не дали ніяких гарантій. Нуль.

Всі підписані документи не містять такого слова.
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16.10.2024 18:49 Ответить
Камала Харіс вже назвала його план перемоги планом капітуляції путіну.
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16.10.2024 18:57 Ответить
Маємо.....Ну і далі "вода" як зазвичай. Споживачі ************* задоволені.
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16.10.2024 19:02 Ответить
Навіть якщо ви будете казати ,,мамой клянусь,, чи ,,зуб даю,, то ми вже не повірим. Тільки зброя,зброя,і ще раз зброя. Потужна, зараз і багато.
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16.10.2024 19:29 Ответить
Тті 3,14стаболи американські ,європейські і і натівські.які за три роки не надали Україні обіцяної допомоги в майбутньому її теж не нададуть.Це є світові лицемірно- брехливі аферисти...
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16.10.2024 19:33 Ответить
Чергові понти від ЄС для лохів з банкової, які, в свою чергу, мають за лохів народ України.
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16.10.2024 22:31 Ответить
 
 