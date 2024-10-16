Мы должны предоставить Украине лучшие и более сильные гарантии безопасности, - Боррель отреагировал на "План победы" Зеленского

Украина нуждается в лучших и более сильных гарантиях безопасности.

Об этом "Радіо Свобода" сказал главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель, комментируя "План победы" Владимира Зеленского, информирует Цензор.НЕТ.

"Давайте дождемся приезда Зеленского для презентации плана лидерам стран ЕС и его обсуждения. Да, мы должны предоставить Украине лучшие и более сильные гарантии безопасности. И, как я говорил ранее, это не потому, что мы - хорошие друзья Украины, а потому, что безопасность Украины является нашей безопасностью",- сказал глава европейской дипломатии.

Боррель отметил, что европейцы должны понять, что "мы слишком много колебались в прошлом, чтобы обеспечить необходимую военную способность Украине".

Также топ-дипломат подчеркнул, что единственный способ заставить диктатора РФ Путина сесть за стол переговоров - это победить Россию на поле боя.

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"Теперь нам не надо колебаться. Не можем допустить, чтобы Украину постигла затяжная война, длящаяся годами. Как я заметил, единственный способ заставить Путина сесть за стол переговоров - это победить на поле боя. Другого пути нет", - подытожил Боррель.

Ранее Боррель сообщал, что Владимир Зеленский выступит на следующем заседании Европейского Совета с участием глав государств и правительств стран ЕС. Он, в частности, представит "План победы".

Заседание состоится в Брюсселе 17 октября.

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