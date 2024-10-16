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Новини
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Маємо надати Україні кращі та сильніші гарантії безпеки,- Боррель відреагував на "План перемоги" Зеленського

Боррель відреагував на

Україна потребує кращих та сильніших безпекових гарантій.

Про це "Радіо Свободі" сказав головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель, коментуючи "План перемоги" Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ.

"Давайте дочекаємося приїзду Зеленського для презентації плану лідерам країн ЄС і його обговорення. Так, маємо надати Україні кращі та сильніші гарантії безпеки. І, як я казав раніше, це не тому, що ми хороші друзі України, а тому, що безпека України є нашою безпекою",- сказав глава європейської дипломатії.

Боррель зазначив, що  європейці мають зрозуміти, що "ми забагато вагалися в минулому, щоб забезпечити необхідну військову спроможність Україні".

Також топдипломат наголосив, що єдиний спосіб змусити диктатора РФ Путіна сісти за стіл переговорів – це перемогти Росію на полі бою.

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"Тепер нам не треба вагатися. Не можемо допустити, щоб Україну спіткала затяжна війна, що триває роками. Як я зауважив, єдиний спосіб змусити Путіна сісти за стіл переговорів – це перемогти на полі бою. Іншого шляху немає", - підсумував Боррель.

Раніше Боррель повідомляв, що Володимир Зеленський виступить на наступному засіданні Європейської Ради за участі глав держав та урядів країн ЄС. Він, зокрема, представить "План перемоги".

Засідання відбудеться в Брюсселі 17 жовтня.

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Автор: 

Євросоюз (13636) Боррель Жозеп (1074) План перемоги (85)


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Топ коментарі
+7
Та що там, дайте нам найсильніші, супер гарантії, сильніше яких просто нічого немає!
І дві.
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16.10.2024 18:14
+5
Нам би щось більш матеріальне. Снаряди там, ракети, дрони...
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16.10.2024 18:15
+3
Таке враження, що наш Лідор і ЕС одебілив. Не тільки зедібілів в Україні. Вони на повному серйозі обговорюють "план" Осла.
Я думаю, цей план писали в дурці.
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16.10.2024 18:22
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Та що там, дайте нам найсильніші, супер гарантії, сильніше яких просто нічого немає!
І дві.
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16.10.2024 18:14 Відповісти
Гарантии безпеки не захищать.
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16.10.2024 18:14 Відповісти
Нам би щось більш матеріальне. Снаряди там, ракети, дрони...
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16.10.2024 18:15 Відповісти
Не смішіть кінець віслюка.....
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16.10.2024 18:16 Відповісти
незахистять
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16.10.2024 18:18 Відповісти
Маю передчуття, що ми незабаром матимемо ґарантії хоч би й на продаж…
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16.10.2024 18:18 Відповісти
Таке враження, що наш Лідор і ЕС одебілив. Не тільки зедібілів в Україні. Вони на повному серйозі обговорюють "план" Осла.
Я думаю, цей план писали в дурці.
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16.10.2024 18:22 Відповісти
Для початку хоча б оті ''тауруси'' (і не тільки) з дозволом лупити по мордору дали. Ще щось на кшалт ''Будапешт-2" не пропонувати
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16.10.2024 18:37 Відповісти
Все це звіздьож.
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16.10.2024 18:49 Відповісти
Так ви взагалі не дали ніяких гарантій. Нуль.

Всі підписані документи не містять такого слова.
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16.10.2024 18:49 Відповісти
Камала Харіс вже назвала його план перемоги планом капітуляції путіну.
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16.10.2024 18:57 Відповісти
Маємо.....Ну і далі "вода" як зазвичай. Споживачі ************* задоволені.
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16.10.2024 19:02 Відповісти
Навіть якщо ви будете казати ,,мамой клянусь,, чи ,,зуб даю,, то ми вже не повірим. Тільки зброя,зброя,і ще раз зброя. Потужна, зараз і багато.
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16.10.2024 19:29 Відповісти
Тті 3,14стаболи американські ,європейські і і натівські.які за три роки не надали Україні обіцяної допомоги в майбутньому її теж не нададуть.Це є світові лицемірно- брехливі аферисти...
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16.10.2024 19:33 Відповісти
Чергові понти від ЄС для лохів з банкової, які, в свою чергу, мають за лохів народ України.
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16.10.2024 22:31 Відповісти
 
 