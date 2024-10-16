Маємо надати Україні кращі та сильніші гарантії безпеки,- Боррель відреагував на "План перемоги" Зеленського
Україна потребує кращих та сильніших безпекових гарантій.
Про це "Радіо Свободі" сказав головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель, коментуючи "План перемоги" Володимира Зеленського, інформує Цензор.НЕТ.
"Давайте дочекаємося приїзду Зеленського для презентації плану лідерам країн ЄС і його обговорення. Так, маємо надати Україні кращі та сильніші гарантії безпеки. І, як я казав раніше, це не тому, що ми хороші друзі України, а тому, що безпека України є нашою безпекою",- сказав глава європейської дипломатії.
Боррель зазначив, що європейці мають зрозуміти, що "ми забагато вагалися в минулому, щоб забезпечити необхідну військову спроможність Україні".
Також топдипломат наголосив, що єдиний спосіб змусити диктатора РФ Путіна сісти за стіл переговорів – це перемогти Росію на полі бою.
"Тепер нам не треба вагатися. Не можемо допустити, щоб Україну спіткала затяжна війна, що триває роками. Як я зауважив, єдиний спосіб змусити Путіна сісти за стіл переговорів – це перемогти на полі бою. Іншого шляху немає", - підсумував Боррель.
Раніше Боррель повідомляв, що Володимир Зеленський виступить на наступному засіданні Європейської Ради за участі глав держав та урядів країн ЄС. Він, зокрема, представить "План перемоги".
Засідання відбудеться в Брюсселі 17 жовтня.
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І дві.
Я думаю, цей план писали в дурці.
Всі підписані документи не містять такого слова.