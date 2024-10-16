УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13033 відвідувача онлайн
Новини
6 674 84

НАТО не планує запрошувати Україну до Альянсу найближчим часом, - постпред США Сміт

НАТО не планує найближчим часом запрошувати Україну до Альянсу - Сміт

Північноатлантичний Альянс не планує найближчим часом запрошувати Україну до блоку НАТО.

Про це напередодні засідання міністрів оборони країн блоку в Брюсселі повідомила постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт, пише "Голос Америки", повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання журналістів про можливість надання Україні офіційного запрошення на вступ до НАТО, посол сказала, що позиція партнерів, і, зокрема США, залишається незмінною.

"Я думаю, що позиція НАТО щодо цього є дуже чіткою. Про це ми заявляли цього літа на 75-му ювілейному саміті, що Україна йде незворотним шляхом до членства, а також про те, що Україна стане членом Альянсу. Ми зараз не на тому етапі, коли Альянс говорить про надання запрошення в короткостроковій перспективі, - сказала Сміт.

Читайте також: Україна чекає на запрошення до Альянсу до кінця терміну Байдена, - посол України в НАТО Галібаренко

Водночас постійна представниця США при НАТО зазначила, що Альянс та Київ "продовжують розмови про те, якими шляхами Україна може продовжувати рухатися до НАТО".

Нагадаємо, що в середу, 16 жовтня, президент Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Першим пунктом "Плану перемоги "України у війні проти Росії є запрошення України до НАТО.

Читайте також: Генсек НАТО Рютте про перший пункт "Плану перемоги": Це є частиною перемовин, які й надалі тривають

Автор: 

НАТО (6518) запрошення (16) США (23348) План перемоги (85)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+36
План Перемоги не спрацював...

показати весь коментар
16.10.2024 19:22
+32
Що значить НАТО не планує?! Зеленський написав це першим пунктом плану! Ану давайте без самодіяльності!
показати весь коментар
16.10.2024 19:21
+26
Почему? Они что не читали "план перемоги"?
показати весь коментар
16.10.2024 19:19
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Почему? Они что не читали "план перемоги"?
показати весь коментар
16.10.2024 19:19 Відповісти
План Перемоги не спрацював...

показати весь коментар
16.10.2024 19:22 Відповісти
показати весь коментар
16.10.2024 19:23 Відповісти
яке свинство!
не встигли на плані висохнути чорнила, ще йде луна від гучних оплесківПаттужному, а тим планом вже підтираються 😕
показати весь коментар
16.10.2024 19:57 Відповісти
"казали-балакали, сіли та заплакали"

перший пункт плану можна викреслювати...

далі буде
показати весь коментар
16.10.2024 19:52 Відповісти
бла бла бла
показати весь коментар
16.10.2024 19:20 Відповісти
ля ля ля, ЗЄ ЗЄ ЗЄ !
показати весь коментар
16.10.2024 19:58 Відповісти
здається бубін план треба підрехтувати
показати весь коментар
16.10.2024 19:20 Відповісти
Рило йому треба підрихтувати!
показати весь коментар
16.10.2024 19:30 Відповісти
Швеція та Фінляндія вступили льогко

може в нашій "філармонії" щось НЕ так?
показати весь коментар
16.10.2024 19:53 Відповісти
Що значить НАТО не планує?! Зеленський написав це першим пунктом плану! Ану давайте без самодіяльності!
показати весь коментар
16.10.2024 19:21 Відповісти
"а ну вийдіть всі із НАТО, розбойніки !"
😂👍
показати весь коментар
16.10.2024 19:55 Відповісти
Було б смішно, якби не криваві сльози...
показати весь коментар
16.10.2024 20:32 Відповісти
План перемоги зеленского, перетворюється..., перетворюється..., на просто- план!
показати весь коментар
16.10.2024 19:22 Відповісти
На клаптик туалетного паперу.
показати весь коментар
16.10.2024 22:18 Відповісти
Так , що таки ЛОХ ?
а розмов було
показати весь коментар
16.10.2024 19:22 Відповісти
Все що треба було довести,цього і треба було чекати.
показати весь коментар
16.10.2024 19:25 Відповісти
Хер смокчи Єгорка,та збирай бички.
показати весь коментар
16.10.2024 19:29 Відповісти
що сруснею зкуда то потягло...
показати весь коментар
16.10.2024 22:28 Відповісти
Пошліть туди Арахамію, хай розбереться...
показати весь коментар
16.10.2024 19:26 Відповісти
Швидко зреагували)без консультацій з дєдам(((
показати весь коментар
16.10.2024 19:28 Відповісти
Мабуть довго вмовляли зелю не ганьбитися, але тут йому подзвонив дядя їрмак
показати весь коментар
16.10.2024 19:46 Відповісти
О, то тепер хрінпіду загундосить ''плач ярославни'' і вже відкрито буде втілювати оманські договорняки в життя?
показати весь коментар
16.10.2024 19:28 Відповісти
Найкраще НАТО, це своя українська ядерна зброя. Іран та П.Корея показали як обісралася США.
показати весь коментар
16.10.2024 19:29 Відповісти
НАТО не планує запрошувати Україну до Альянсу найближчим часом, у зв'язку з підкилимними домовленостями США з куйлом всія 3,14дерації про дальнішу РАШИСТСЬКУ ОКУПАЦІЮ України.вбивство українців і руйнацію України -І все це -НАЙБЛИЖЧИМ ЧАСОМ
показати весь коментар
16.10.2024 19:30 Відповісти
Знов кляті Штати кацапам в штани насрали...
Ну ви їм ще покажете свої скрєпи!
показати весь коментар
16.10.2024 19:36 Відповісти
Відмовляючись надати Україні членство в НАТО .США стають пасивними співучасниками рашистської окупації України .геноциду українського народу і руйнації України куйлом ...("мукай" вдома.)
показати весь коментар
16.10.2024 19:54 Відповісти
Ви б запросили до себе зрадників, брехунів,кротів, крадіїв??? Україну с цією владою в НАТО точно не запросять. Бо ця влада невиліковна
показати весь коментар
17.10.2024 06:55 Відповісти
В НАТО вже давно є цілі держави , влада котрих є агентура куйла,котра купленина ним і до сьогодні "гризе кістку" з його столу.Угорщина.Словачина, Турція ,не кажучи про окремих політиків в Польщі Чехії,Австрії.Німеччині.
показати весь коментар
17.10.2024 08:40 Відповісти
Дерьмак це ти?
показати весь коментар
17.10.2024 13:46 Відповісти
Твоя згадка про лайно вказує .що маєш практику спілкування з ним...А по суті немаєш нічого, оскільки совкова методичка витягує хамство .
показати весь коментар
17.10.2024 14:32 Відповісти
У мене залишилось тільки одне питання - чим ця вся ЗЕклоунада закінчиться? Те що нічим хорошим зрозуміло але все таки чим?
показати весь коментар
16.10.2024 19:31 Відповісти
Знищенням України і геноцидом.
показати весь коментар
16.10.2024 19:34 Відповісти
Після закінчення Третьої Світової, жменька тих, що залишились живими, зберуться десь в Антарктиді і почнуть згадувати, а з чого ж воно все почалося? І згадають, що все почалося тоді, коли вкраїнчики проголосували па-пріколу за "хотьпаржом", "какаяразніца" і "хужинібудіт"...
показати весь коментар
16.10.2024 20:00 Відповісти
Жахлива правда...
показати весь коментар
16.10.2024 20:35 Відповісти
Ну так. В третій світовій Україна винна, а не *****, викормлювання двох монстрів, раші та китаю рештою світу, бо в одних паливо майже дармове, а в інших - товари та робоча сила.
І третьої світової можна ще було б уникнути, якби рашу задавили економічно та дали Україні те, що потрібно, але жадібність та сцикливість приймати життєво важливі рішення перемогла.
Але так, "вкраїнчики", *****, винні.
показати весь коментар
17.10.2024 02:41 Відповісти
Якщо нічого не зміниться, то дуже скоро вкраїнчики, у складі кацапської армії, підуть на Польщу. Це досвід Світової Історії і його ніхто не відміняв...
показати весь коментар
17.10.2024 13:32 Відповісти
Ой,***...! А "служки" ЛІДОРА всі лодоні постирали від оплесків сьогодні в Раді І шо тепер? Новий "план"?
показати весь коментар
16.10.2024 19:33 Відповісти
"що Україна йде незворотним шляхом до членства, а також про те, що Україна стане членом Альянсу. Ми зараз не на тому етапі, коли Альянс говорить про надання запрошення в короткостроковій перспективі " - потрібно ще пару сотень тисяч українців щоб знищила русня, а потім ми зберемся і подумаємо чи настав таки час для прийняття…..

віслюк та морква… Україна та НАТО ..
показати весь коментар
16.10.2024 19:35 Відповісти
а заборонені для українців знати пункти плану?
як з ними?
можна залишити в підрехтованому варіанті, чи геть все переписати?
показати весь коментар
16.10.2024 19:35 Відповісти
По ходу всі про це знали крім одного "шоумена" і 5-6 менеджерів
показати весь коментар
16.10.2024 19:40 Відповісти
Ну що, Зеленському тепер треба готувати План Перемоги 2. Перший зламався вже на першому пункті (цілком очікувано).
показати весь коментар
16.10.2024 19:43 Відповісти
ці плани не ламаються. Вони писані в фсб саме для того.,щоб не були виконані.
показати весь коментар
17.10.2024 14:34 Відповісти
боже, яке ж буба лоховите дитя.
купіть йому вже машинку заводну, дир дир...
показати весь коментар
16.10.2024 19:43 Відповісти
Чому американські клерки розказують про рішення НАТО? Це ж колегіальний орган. Ні? Чому? Бо всім заправляють США? А США-це в даний момент ніщо. Тому що вибори. Та й без виборів чмирі. Як виявляється. Просто нікчемні актори Голлівуду.
показати весь коментар
16.10.2024 19:44 Відповісти
так і думав,
постійна представниця США при НАТО - це клерк,
а ермак дартаньян!
показати весь коментар
16.10.2024 19:51 Відповісти
да, і шо там за акторів?
показати весь коментар
16.10.2024 19:52 Відповісти
американські клерки розказують про рішення НАТО тому.що крім США І Німеччини,підкилимних домовленостей про неприйняття України в НАТО .В НАТО немає більше ніхто
показати весь коментар
17.10.2024 14:37 Відповісти
Ов нє нє нє нє в нас же план перемоги готовий Ви чо !?
показати весь коментар
16.10.2024 19:47 Відповісти
Пролітаєм? -- НАТО не до нас
показати весь коментар
16.10.2024 19:58 Відповісти
А скільки шуму скільки шуму і - нічого.
показати весь коментар
16.10.2024 20:00 Відповісти
Михаил Подоляк рассказал в интервью про секретную часть плана Перемоги. Это поражение объектов накопичення и виробництва, также баз живой силы на территории РФ. И какое оружие для этого требуется от Запада которое будет доставать "дуже далеко". Скорее всего Запад сам должен принять в этом участие. Потому что такое оружие невозможно использовать без их участия.
показати весь коментар
16.10.2024 20:01 Відповісти
Чесно я до сьогоднішнього дня думав що вони адекватні просто брехуни і корупціонери, але після того як це вивалили в стилі генсеків совка як потужну ідею і всі там хлопали, нагадало Брєжнєва. Ідеї всі хороші але то якась агітаційна писулька на вибори а не план.

Так щоб дати ракети і вони ефективно попадали, штатам треба надати Україні дані рельєфу орків і доступ до своєї секретної геоінформаційної системи а це без їх спеціалістів які будуть заносити маршрут неможливо. Те саме з іншими західними ракетами які всі на ній засновані.
показати весь коментар
16.10.2024 20:15 Відповісти
"вот відітє, омєріка вінавата,я старалась как магла"-ZекоМанда.
показати весь коментар
16.10.2024 20:03 Відповісти
Any bad news turns into a gleeful celebration if you blame it on Zelensky. And there will be no shortage of celebrations.
показати весь коментар
16.10.2024 20:08 Відповісти
Отак накривається мокрим рядном план перемоги...
показати весь коментар
16.10.2024 20:10 Відповісти
НАТО хоче, щоб ми вступили в ОДКБ
показати весь коментар
16.10.2024 20:11 Відповісти
100%, вони цього хочуть ще з 90-х років
показати весь коментар
16.10.2024 20:35 Відповісти
Треба створити своє НАТО, перші учасники вже є - армія, мова, віра, залишилось тільки ядерку повернути
показати весь коментар
16.10.2024 20:22 Відповісти
А от чесно, поміж нами - а накуя НАТО Україна? Що Україна дасть Альянсу окрім фактичного його вступу в війну проти росії?
Україна розвивала Альянс? Має потужний ВПК котрий зміцнить загальну оборону? Чи може бореться з корупцією? А може тут захищають іноземні інвестиції і Альянс має теж їх захищати? І т.п.
Що Україна дасть для загальної оборони?
Тільки не про ефемерне - "захищаємо Європу, Третя Світова...."
А дивлячись на суспільство, що буде якщо Україна повинна буде вступити в війну..... скажімо з Іраном на боці Турції? Ви вже чуєте оці крики "це не наша війна!"
Може варто замислитись, про те, що ми на сьогодні НАТО не потрібні. Ми несемо лише потенційну війну. І замислившись, щось змінити для того, щоб нас хотіли взяти туди. Як захотіли взяти Фінляндію, Швецію....
І про стандарти НАТО варто подумати, адже не впевнений що в цих стандартах, є гниле м'ясо в армії, совкові офіцери та Пікалов-військовослужбовець.
показати весь коментар
16.10.2024 20:24 Відповісти
В одном вы правы. Причина, по которой так легко приняли в НАТО Швецию и Финляндию, та же, по которой они не спешили вступать в НАТО. Нулевая вероятность войны с рашкой.
показати весь коментар
16.10.2024 20:32 Відповісти
Оптимістичний подоляковець, в перелічених країнах, активно борються з корупцією, а не "беруть її під контроль", по друге частина цих країн вступила в НАТО в зовсім інших геополітичних обставинах (Турція).
І аргумент - "візьміть в НАТО, інакше воюватимемо проти вас разом з рашистами", не просто мерзотний, а і гарантія, що з такими поглядами туди точно не запросять. Ну і кілька сотень тисяч військових з досвідом в НАТО хоча і потрібен, але досвід окопної війни, як зараз, їх не надто і цікавить, в них зовсім інша стратегія, основана на тотальній перевазі в повітрі.
Тому перелічене може стати чудовим доповненням до беззмістовного Плану Офіса, але точно не зрушить з місця вступ в НАТО.
показати весь коментар
17.10.2024 22:46 Відповісти
нато сцыкуны !!!((( подставили Украину и ее народ под русскую кувалду ,а сами по кустам разбежались !!! су..., ЗАПОМНИТЕсия чаша вас тоже не минет !!!! ядерным пеплом покроетесь , как мы страдать будете и детей своих хоронить прийдется !!!(((
показати весь коментар
16.10.2024 20:31 Відповісти
Не будуть, вони просто нас зливають раші, так як ще з 90-х років, забравши в нас ядерну зброю фактично віддали в сферу впливу рф, і з цього часу їхня думка не мінялась. Вони просто чекають, коли Україна вже повністю видихається у цій війні і перейде під вплив чи взагалі у склад рф - їх це мало хвилює у якому статусі. Після цього, коли путін об'єднає під своєю владою РФ, Білорусь і Україну вони помадою відновлять з ним відносини
показати весь коментар
16.10.2024 20:41 Відповісти
і тим не менш Бог їх накаже. Не знаю як, але така гнилість їм не минеться
показати весь коментар
16.10.2024 23:16 Відповісти
америка ДОГОВОРИЛАСЬ с росией как гитлер со сталиным ,а потом все знают чем это все закончилось !!!(((
показати весь коментар
16.10.2024 20:37 Відповісти
За что мы боролись тогда? Сотни тысяч жертв, за что? За это?..
показати весь коментар
16.10.2024 20:45 Відповісти
Це підлість. Еталонна. Маєм це прийняти. Україна довела щирість свого стремління дорогою ціною... І ці люди теж довели свою нещирість.
показати весь коментар
16.10.2024 20:49 Відповісти
НАТО, та не в нашу хату.
показати весь коментар
16.10.2024 20:51 Відповісти
На зрозумілій мові це означає, що доки ішак буде називатись президентом - ніякого НАТО.
показати весь коментар
16.10.2024 20:51 Відповісти
Может хватит смуту сеять , какое нак НАТО , Украину в гости с войной не приглашают, не пригласят.
показати весь коментар
16.10.2024 21:08 Відповісти
Ну вот и весь его 'план победы'((
показати весь коментар
16.10.2024 21:22 Відповісти
Демократичний світ йде незворотнім шляхом самознищення. Схоже, що в НАТО і ЄС Україну запросять коли комуністично- релігійні диктатури вже будуть ділити території колишньої західної цивілізації.
показати весь коментар
16.10.2024 21:43 Відповісти
Какие непослушные..да.Дядя вава в угол поставит..А-я-я-й.Нехорошо доду ваву подставлять.Все уже на нервах,на ..овно изошли,ваве будут шпили-вили скоро делать...Тайны-НАТО недоНАТО,пункты....Нехорошо это
показати весь коментар
16.10.2024 21:58 Відповісти
Україна Заходу потрібна як "прокладка" -буферна зона на випадок
війни з рф. Територія та громадяни хай гинуть, а росія буде виснажена.
Все це зараз існує. Тільки прибалти та поляки розуміють всю цю
ситуацію.
показати весь коментар
16.10.2024 22:18 Відповісти
кого запрошувати до НАТО?
прокурорів-інвалідів?
показати весь коментар
17.10.2024 01:02 Відповісти
США знову обсирається і дає стимул пуйлу далі продовжувати війну.Не знаю як до тих дебілів достукатись.Може дійсно переходити в північнокорейський режим- наплювати на це імпотентне нато і відновлювати ядерну зброю (навіть можна брудну) звісно з наслідками шо їсти доведеться миску рису чи картоплі на день.
показати весь коментар
17.10.2024 02:46 Відповісти
 
 