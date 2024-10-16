НАТО не планує запрошувати Україну до Альянсу найближчим часом, - постпред США Сміт

Північноатлантичний Альянс не планує найближчим часом запрошувати Україну до блоку НАТО.

Про це напередодні засідання міністрів оборони країн блоку в Брюсселі повідомила постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт, пише "Голос Америки", повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання журналістів про можливість надання Україні офіційного запрошення на вступ до НАТО, посол сказала, що позиція партнерів, і, зокрема США, залишається незмінною.

"Я думаю, що позиція НАТО щодо цього є дуже чіткою. Про це ми заявляли цього літа на 75-му ювілейному саміті, що Україна йде незворотним шляхом до членства, а також про те, що Україна стане членом Альянсу. Ми зараз не на тому етапі, коли Альянс говорить про надання запрошення в короткостроковій перспективі, - сказала Сміт.

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Водночас постійна представниця США при НАТО зазначила, що Альянс та Київ "продовжують розмови про те, якими шляхами Україна може продовжувати рухатися до НАТО".

Нагадаємо, що в середу, 16 жовтня, президент Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Першим пунктом "Плану перемоги "України у війні проти Росії є запрошення України до НАТО.

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