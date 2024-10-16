НАТО не планує запрошувати Україну до Альянсу найближчим часом, - постпред США Сміт
Північноатлантичний Альянс не планує найближчим часом запрошувати Україну до блоку НАТО.
Про це напередодні засідання міністрів оборони країн блоку в Брюсселі повідомила постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт, пише "Голос Америки", повідомляє Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання журналістів про можливість надання Україні офіційного запрошення на вступ до НАТО, посол сказала, що позиція партнерів, і, зокрема США, залишається незмінною.
"Я думаю, що позиція НАТО щодо цього є дуже чіткою. Про це ми заявляли цього літа на 75-му ювілейному саміті, що Україна йде незворотним шляхом до членства, а також про те, що Україна стане членом Альянсу. Ми зараз не на тому етапі, коли Альянс говорить про надання запрошення в короткостроковій перспективі, - сказала Сміт.
Водночас постійна представниця США при НАТО зазначила, що Альянс та Київ "продовжують розмови про те, якими шляхами Україна може продовжувати рухатися до НАТО".
Нагадаємо, що в середу, 16 жовтня, президент Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Першим пунктом "Плану перемоги "України у війні проти Росії є запрошення України до НАТО.
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не встигли на плані висохнути чорнила, ще йде луна від гучних оплесківПаттужному, а тим планом вже підтираються 😕
перший пункт плану можна викреслювати...
далі буде
може в нашій "філармонії" щось НЕ так?
😂👍
а розмов було
Ну ви їм ще покажете свої скрєпи!
І третьої світової можна ще було б уникнути, якби рашу задавили економічно та дали Україні те, що потрібно, але жадібність та сцикливість приймати життєво важливі рішення перемогла.
Але так, "вкраїнчики", *****, винні.
віслюк та морква… Україна та НАТО ..
як з ними?
можна залишити в підрехтованому варіанті, чи геть все переписати?
купіть йому вже машинку заводну, дир дир...
постійна представниця США при НАТО - це клерк,
а ермак дартаньян!
Так щоб дати ракети і вони ефективно попадали, штатам треба надати Україні дані рельєфу орків і доступ до своєї секретної геоінформаційної системи а це без їх спеціалістів які будуть заносити маршрут неможливо. Те саме з іншими західними ракетами які всі на ній засновані.
Україна розвивала Альянс? Має потужний ВПК котрий зміцнить загальну оборону? Чи може бореться з корупцією? А може тут захищають іноземні інвестиції і Альянс має теж їх захищати? І т.п.
Що Україна дасть для загальної оборони?
Тільки не про ефемерне - "захищаємо Європу, Третя Світова...."
А дивлячись на суспільство, що буде якщо Україна повинна буде вступити в війну..... скажімо з Іраном на боці Турції? Ви вже чуєте оці крики "це не наша війна!"
Може варто замислитись, про те, що ми на сьогодні НАТО не потрібні. Ми несемо лише потенційну війну. І замислившись, щось змінити для того, щоб нас хотіли взяти туди. Як захотіли взяти Фінляндію, Швецію....
І про стандарти НАТО варто подумати, адже не впевнений що в цих стандартах, є гниле м'ясо в армії, совкові офіцери та Пікалов-військовослужбовець.
І аргумент - "візьміть в НАТО, інакше воюватимемо проти вас разом з рашистами", не просто мерзотний, а і гарантія, що з такими поглядами туди точно не запросять. Ну і кілька сотень тисяч військових з досвідом в НАТО хоча і потрібен, але досвід окопної війни, як зараз, їх не надто і цікавить, в них зовсім інша стратегія, основана на тотальній перевазі в повітрі.
Тому перелічене може стати чудовим доповненням до беззмістовного Плану Офіса, але точно не зрушить з місця вступ в НАТО.
війни з рф. Територія та громадяни хай гинуть, а росія буде виснажена.
Все це зараз існує. Тільки прибалти та поляки розуміють всю цю
ситуацію.
прокурорів-інвалідів?