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Гражданам Германии мало объясняли необходимость помощи Украине, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что если бы немцам лучше объясняли, почему Берлин помогает Киеву, удалось бы убедить больше граждан в правильности такого решения.

Об этом он сказал в интервью изданию Schweriner Volkszeitung, передает Цензор.НЕТ.

"Германия является самой большой сторонницей Украины в Европе, после США мы вторые в мире по объемам предоставления помощи, и так оно и будет оставаться. Это важный сигнал для Украины и кристально четкий сигнал для Путина: российский президент не должен рассчитывать на то, что наша поддержка уменьшается... Нашей целью остается то, чтобы Украина могла защитить свою независимость и суверенитет", - заверил Шольц.

На замечание, что есть много тех, кто критикует мощную военную помощь Украине, Шольц признал, что такие голоса звучат и во время "гражданских диалогов" (встреч с представителями общества) на востоке и западе ФРГ.

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И добавил, что вопрос о правильности такого высокого уровня поддержки долгое время не задавали в интервью, он почти не играл роли в СМИ. В то же время он признал, что если бы обществу лучше объясняли, о чем именно идет речь, "видимо, удалось бы убедить больше граждан в правильности помощи".

"Меня, как канцлера, просто спрашивали, почему я не поставляю Украине еще больше оружия и еще быстрее. Однако вопрос о том, правильно ли это вообще, почти не задавался. И поэтому очень мало предоставлялось объяснения, почему важно поддерживать Украину, оставаясь уравновешенным, то есть не делать всего того, чего некоторые громко требуют. Поэтому я четко решил, что мы не будем поставлять крылатые ракеты и что мы договоримся о правилах относительно того, где можно использовать оружие, которое мы поставляем. И так оно и остается!" - отметил Шольц.

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Автор: 

помощь (7861) Шольц Олаф (912)


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Топ комментарии
+7
УкраїнськІ посольства і консульства заповнені москалями . Вони даже не використовують державну мову при спілкуванні між собою і з відвідувачами.
Нема там кому займатися пропагандою культури і історії України , а також розповідати про агрессію раши.
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15.10.2024 04:39
+4
Демагог
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15.10.2024 02:09
+3
так чо ж не пояснюєш? Там чи не кожне твоє міністерство має відповідні прес-служби!

Втім, це має пояснювати і наша ОПа ЕрЗе, але вона також заточена лише на смоктання бюджетного бабла...
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15.10.2024 02:11
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- Сосiска, сарделька, петух гамбурзский!
- Так бы срзу i сказал.
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15.10.2024 02:07 Ответить
талановитий дипломат Мєльник, зміг зрушити з міста це заскорлузле болото! як би не він - так би і відправляли каски і спальники!
як там теперешній "дипломат" себе почуває? (як, до речі звати це пусте місце?) ніхто не цікавиться його досягненнями?
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15.10.2024 02:15 Ответить
УкраїнськІ посольства і консульства заповнені москалями . Вони даже не використовують державну мову при спілкуванні між собою і з відвідувачами.
Нема там кому займатися пропагандою культури і історії України , а також розповідати про агрессію раши.
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15.10.2024 04:39 Ответить
Демагог
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15.10.2024 02:09 Ответить
Мерц краще буде?
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15.10.2024 02:53 Ответить
Хто зна, але шольц типовий європолітик - аби пропетляти "між крапельками електорату"

тому й несе пургу про німців
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15.10.2024 06:15 Ответить
Ясно краще, він обіцяє дати таурус
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15.10.2024 10:16 Ответить
на шпагаті як завжди
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15.10.2024 09:09 Ответить
так чо ж не пояснюєш? Там чи не кожне твоє міністерство має відповідні прес-служби!

Втім, це має пояснювати і наша ОПа ЕрЗе, але вона також заточена лише на смоктання бюджетного бабла...
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15.10.2024 02:11 Ответить
Народ ЕРЗЯ . Ось де він зберігся
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15.10.2024 04:41 Ответить
Однак питання про те, чи це взагалі правильно, майже не задавалося. І тому дуже мало надавалося пояснення, чому важливо підтримувати Україну, залишаючись урівноваженим, тобто не робити всього того, чого дехто голосно вимагає.

що за маячню він намолов??
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15.10.2024 02:12 Ответить
подай на нього в суд...
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15.10.2024 02:55 Ответить
Німеччина недоінформована щодо війни в Україні і її причин та наслідків, але занадто багато спожила кацапської пропаганди як прямої так і латентної.
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15.10.2024 03:23 Ответить
По всій Европі так, а про Бразилію і Мексику взагалі нема слів.
Раша , як і з ООН, получила себе розвинуту сітку радянської пропаганди у спадок. А у маленьких республік таких можливостей нема
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15.10.2024 04:46 Ответить
Тобі також не почснили, демагог ...
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15.10.2024 03:45 Ответить
Щось ти олов брешеш та твоя підтримка у Німеччині опустилась 👎 як твоя подружка мергель ? З якою пуйло в десна цілувалась
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15.10.2024 05:31 Ответить
А наш то як дякував за допомогу, прокидався і знов дякував. В нас на марафоні тільки.... найвеличніший вибив, привіз, йому надали.. усі повинні
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15.10.2024 06:46 Ответить
Чому? Москалі чудово вміють промивати мізкі.
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15.10.2024 06:53 Ответить
Шольц балансує по лезу. Партія йде ноздря в ноздрю з реваншистами-друзями х...., шанси на перемогу у 25 році фіфті-фіфті. Крісло канцлера бачиться качалкою. Конкуренти дихають в потилицю. І на горизонті ще власний кримінал, бо руки дрогнули на 25 лямів. Ясно, що всіх винуватить.
МіД України такий же як і кацапський. Контрабанда всьому голова. Образно -пиво,раки,патефони, чулкі-колготи,сигаретки, марафет. Яке стряпчим МІДу справа до державних інтересів.
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15.10.2024 07:45 Ответить
шольц на шпагаті
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15.10.2024 09:10 Ответить
Та якшо ти вважаєш себе лідером нації, то й роби це, а не переводь стрілки на когось.
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15.10.2024 09:36 Ответить
Яка несподіванка...!!!
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15.10.2024 10:38 Ответить
 
 