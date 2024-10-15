Гражданам Германии мало объясняли необходимость помощи Украине, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что если бы немцам лучше объясняли, почему Берлин помогает Киеву, удалось бы убедить больше граждан в правильности такого решения.

Об этом он сказал в интервью изданию Schweriner Volkszeitung, передает Цензор.НЕТ.

"Германия является самой большой сторонницей Украины в Европе, после США мы вторые в мире по объемам предоставления помощи, и так оно и будет оставаться. Это важный сигнал для Украины и кристально четкий сигнал для Путина: российский президент не должен рассчитывать на то, что наша поддержка уменьшается... Нашей целью остается то, чтобы Украина могла защитить свою независимость и суверенитет", - заверил Шольц.

На замечание, что есть много тех, кто критикует мощную военную помощь Украине, Шольц признал, что такие голоса звучат и во время "гражданских диалогов" (встреч с представителями общества) на востоке и западе ФРГ.

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И добавил, что вопрос о правильности такого высокого уровня поддержки долгое время не задавали в интервью, он почти не играл роли в СМИ. В то же время он признал, что если бы обществу лучше объясняли, о чем именно идет речь, "видимо, удалось бы убедить больше граждан в правильности помощи".

"Меня, как канцлера, просто спрашивали, почему я не поставляю Украине еще больше оружия и еще быстрее. Однако вопрос о том, правильно ли это вообще, почти не задавался. И поэтому очень мало предоставлялось объяснения, почему важно поддерживать Украину, оставаясь уравновешенным, то есть не делать всего того, чего некоторые громко требуют. Поэтому я четко решил, что мы не будем поставлять крылатые ракеты и что мы договоримся о правилах относительно того, где можно использовать оружие, которое мы поставляем. И так оно и остается!" - отметил Шольц.

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