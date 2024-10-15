Громадянам Німеччини мало пояснювали необхідність допомоги Україні, - Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що якби німцям краще пояснювали чому Берлін допомагає Києву, вдалося б переконати більше громадян у правильності такого рішення.
Про це він сказав у інтерв’ю виданню Schweriner Volkszeitung, передає Цензор.НЕТ.
"Німеччина є найбільшою прихильницею України в Європі, після США ми є другими у світі за обсягами надання допомоги, і так воно й залишатиметься. Це важливий сигнал для України і кристально чіткий сигнал для Путіна: російський президент не повинен розраховувати на те, що наша підтримка зменшується… Нашою метою залишається те, щоб Україна могла захистити свою незалежність і суверенітет", - запевнив Шольц.
На зауваження, що є багато тих, хто критикує потужну військову допомогу Україні, Шольц визнав, що такі голоси лунають і під час "громадянських діалогів" (зустрічей із представниками суспільства) на сході та заході ФРН.
Та додав, що запитання щодо правильності такого високого рівня підтримки тривалий час не ставили в інтерв'ю, воно майже не грало ролі у ЗМІ. Водночас він визнав, що якби суспільству краще пояснювали, про що саме йдеться, "мабуть, вдалося б переконати більше громадян у правильності допомоги".
"Мене як канцлера просто запитували, чому я не поставляю Україні ще більше зброї і ще швидше. Однак питання про те, чи це взагалі правильно, майже не задавалося. І тому дуже мало надавалося пояснення, чому важливо підтримувати Україну, залишаючись урівноваженим, тобто не робити всього того, чого дехто голосно вимагає. Тому я чітко вирішив, що ми не будемо постачати крилаті ракети і що ми домовимося про правила щодо того, де можна використовувати зброю, яку ми постачаємо. І так воно й залишається!" - зазначив Шольц.
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- Так бы срзу i сказал.
як там теперешній "дипломат" себе почуває? (як, до речі звати це пусте місце?) ніхто не цікавиться його досягненнями?
Нема там кому займатися пропагандою культури і історії України , а також розповідати про агрессію раши.
тому й несе пургу про німців
Втім, це має пояснювати і наша ОПа ЕрЗе, але вона також заточена лише на смоктання бюджетного бабла...
що за маячню він намолов??
Раша , як і з ООН, получила себе розвинуту сітку радянської пропаганди у спадок. А у маленьких республік таких можливостей нема
МіД України такий же як і кацапський. Контрабанда всьому голова. Образно -пиво,раки,патефони, чулкі-колготи,сигаретки, марафет. Яке стряпчим МІДу справа до державних інтересів.