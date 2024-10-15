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Громадянам Німеччини мало пояснювали необхідність допомоги Україні, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що якби німцям краще пояснювали чому Берлін допомагає Києву, вдалося б переконати більше громадян у правильності такого рішення.

Про це він сказав у інтерв’ю виданню Schweriner Volkszeitung, передає Цензор.НЕТ.

"Німеччина є найбільшою прихильницею України в Європі, після США ми є другими у світі за обсягами надання допомоги, і так воно й залишатиметься. Це важливий сигнал для України і кристально чіткий сигнал для Путіна: російський президент не повинен розраховувати на те, що наша підтримка зменшується… Нашою метою залишається те, щоб Україна могла захистити свою незалежність і суверенітет", - запевнив Шольц.

На зауваження, що є багато тих, хто критикує потужну військову допомогу Україні, Шольц визнав, що такі голоси лунають і під час "громадянських діалогів" (зустрічей із представниками суспільства) на сході та заході ФРН.

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Та додав, що запитання щодо правильності такого високого рівня підтримки тривалий час не ставили в інтерв'ю, воно майже не грало ролі у ЗМІ. Водночас він визнав, що якби суспільству краще пояснювали, про що саме йдеться, "мабуть, вдалося б переконати більше громадян у правильності допомоги".

"Мене як канцлера просто запитували, чому я не поставляю Україні ще більше зброї і ще швидше. Однак питання про те, чи це взагалі правильно, майже не задавалося. І тому дуже мало надавалося пояснення, чому важливо підтримувати Україну, залишаючись урівноваженим, тобто не робити всього того, чого дехто голосно вимагає. Тому я чітко вирішив, що ми не будемо постачати крилаті ракети і що ми домовимося про правила щодо того, де можна використовувати зброю, яку ми постачаємо. І так воно й залишається!" - зазначив Шольц.

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Автор: 

допомога (8429) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+7
УкраїнськІ посольства і консульства заповнені москалями . Вони даже не використовують державну мову при спілкуванні між собою і з відвідувачами.
Нема там кому займатися пропагандою культури і історії України , а також розповідати про агрессію раши.
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15.10.2024 04:39
+4
Демагог
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15.10.2024 02:09
+3
так чо ж не пояснюєш? Там чи не кожне твоє міністерство має відповідні прес-служби!

Втім, це має пояснювати і наша ОПа ЕрЗе, але вона також заточена лише на смоктання бюджетного бабла...
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15.10.2024 02:11
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- Сосiска, сарделька, петух гамбурзский!
- Так бы срзу i сказал.
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15.10.2024 02:07 Відповісти
талановитий дипломат Мєльник, зміг зрушити з міста це заскорлузле болото! як би не він - так би і відправляли каски і спальники!
як там теперешній "дипломат" себе почуває? (як, до речі звати це пусте місце?) ніхто не цікавиться його досягненнями?
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15.10.2024 02:15 Відповісти
УкраїнськІ посольства і консульства заповнені москалями . Вони даже не використовують державну мову при спілкуванні між собою і з відвідувачами.
Нема там кому займатися пропагандою культури і історії України , а також розповідати про агрессію раши.
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15.10.2024 04:39 Відповісти
Демагог
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15.10.2024 02:09 Відповісти
Мерц краще буде?
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15.10.2024 02:53 Відповісти
Хто зна, але шольц типовий європолітик - аби пропетляти "між крапельками електорату"

тому й несе пургу про німців
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15.10.2024 06:15 Відповісти
Ясно краще, він обіцяє дати таурус
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15.10.2024 10:16 Відповісти
на шпагаті як завжди
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15.10.2024 09:09 Відповісти
так чо ж не пояснюєш? Там чи не кожне твоє міністерство має відповідні прес-служби!

Втім, це має пояснювати і наша ОПа ЕрЗе, але вона також заточена лише на смоктання бюджетного бабла...
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15.10.2024 02:11 Відповісти
Народ ЕРЗЯ . Ось де він зберігся
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15.10.2024 04:41 Відповісти
Однак питання про те, чи це взагалі правильно, майже не задавалося. І тому дуже мало надавалося пояснення, чому важливо підтримувати Україну, залишаючись урівноваженим, тобто не робити всього того, чого дехто голосно вимагає.

що за маячню він намолов??
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15.10.2024 02:12 Відповісти
подай на нього в суд...
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15.10.2024 02:55 Відповісти
Німеччина недоінформована щодо війни в Україні і її причин та наслідків, але занадто багато спожила кацапської пропаганди як прямої так і латентної.
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15.10.2024 03:23 Відповісти
По всій Европі так, а про Бразилію і Мексику взагалі нема слів.
Раша , як і з ООН, получила себе розвинуту сітку радянської пропаганди у спадок. А у маленьких республік таких можливостей нема
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15.10.2024 04:46 Відповісти
Тобі також не почснили, демагог ...
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15.10.2024 03:45 Відповісти
Щось ти олов брешеш та твоя підтримка у Німеччині опустилась 👎 як твоя подружка мергель ? З якою пуйло в десна цілувалась
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15.10.2024 05:31 Відповісти
А наш то як дякував за допомогу, прокидався і знов дякував. В нас на марафоні тільки.... найвеличніший вибив, привіз, йому надали.. усі повинні
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15.10.2024 06:46 Відповісти
Чому? Москалі чудово вміють промивати мізкі.
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15.10.2024 06:53 Відповісти
Шольц балансує по лезу. Партія йде ноздря в ноздрю з реваншистами-друзями х...., шанси на перемогу у 25 році фіфті-фіфті. Крісло канцлера бачиться качалкою. Конкуренти дихають в потилицю. І на горизонті ще власний кримінал, бо руки дрогнули на 25 лямів. Ясно, що всіх винуватить.
МіД України такий же як і кацапський. Контрабанда всьому голова. Образно -пиво,раки,патефони, чулкі-колготи,сигаретки, марафет. Яке стряпчим МІДу справа до державних інтересів.
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15.10.2024 07:45 Відповісти
шольц на шпагаті
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15.10.2024 09:10 Відповісти
Та якшо ти вважаєш себе лідером нації, то й роби це, а не переводь стрілки на когось.
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15.10.2024 09:36 Відповісти
Яка несподіванка...!!!
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15.10.2024 10:38 Відповісти
 
 