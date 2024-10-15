Громадянам Німеччини мало пояснювали необхідність допомоги Україні, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що якби німцям краще пояснювали чому Берлін допомагає Києву, вдалося б переконати більше громадян у правильності такого рішення.

Про це він сказав у інтерв’ю виданню Schweriner Volkszeitung, передає Цензор.НЕТ.

"Німеччина є найбільшою прихильницею України в Європі, після США ми є другими у світі за обсягами надання допомоги, і так воно й залишатиметься. Це важливий сигнал для України і кристально чіткий сигнал для Путіна: російський президент не повинен розраховувати на те, що наша підтримка зменшується… Нашою метою залишається те, щоб Україна могла захистити свою незалежність і суверенітет", - запевнив Шольц.

На зауваження, що є багато тих, хто критикує потужну військову допомогу Україні, Шольц визнав, що такі голоси лунають і під час "громадянських діалогів" (зустрічей із представниками суспільства) на сході та заході ФРН.

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Та додав, що запитання щодо правильності такого високого рівня підтримки тривалий час не ставили в інтерв'ю, воно майже не грало ролі у ЗМІ. Водночас він визнав, що якби суспільству краще пояснювали, про що саме йдеться, "мабуть, вдалося б переконати більше громадян у правильності допомоги".

"Мене як канцлера просто запитували, чому я не поставляю Україні ще більше зброї і ще швидше. Однак питання про те, чи це взагалі правильно, майже не задавалося. І тому дуже мало надавалося пояснення, чому важливо підтримувати Україну, залишаючись урівноваженим, тобто не робити всього того, чого дехто голосно вимагає. Тому я чітко вирішив, що ми не будемо постачати крилаті ракети і що ми домовимося про правила щодо того, де можна використовувати зброю, яку ми постачаємо. І так воно й залишається!" - зазначив Шольц.

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