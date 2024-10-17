Україна та Греція підписали Угоду про співробітництво в сфері безпеки

У Брюсселі 17 жовтня президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у Telegram.

"Сьогодні з Прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Греція готова забезпечувати найбільш нагальні оборонні потреби нашої держави й надалі", - зазначив президент.

Греція надаватиме додаткові ресурси для прискорення підготовки наших пілотів і технічного персоналу для літаків F-16.

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Зеленський додав, що від початку повномасштабного російського вторгнення Греція надає Україні військову допомогу, зокрема матеріально-технічну та навчальну.

Крім того, ідеться про економічне партнерство, співпрацю у сфері безпеки, підтримку санкцій проти РФ, притягнення держави-агресорки до відповідальності та відшкодування збитків, а також взаємодію в галузях культури, освіти та мистецтва.

Греція зобов’язується брати участь у відновленні й реконструкції України, підтримує майбутнє членство в ЄС і НАТО й Формулу миру, зазначили в пресслужбі Офісу Президента.

Безпекові угоди України

Нагадаємо, загалом Україна уклала вже 27 двосторонніх угод: із Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою, Польщею, Люксембургом, Румунією, Чехією, Словенією, Ірландією та Грецією.

Нещодавно Україна та Хорватія підписали Угоду про довгострокову підтримку та співробітництво.

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