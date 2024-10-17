Украина и Греция подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

В Брюсселе 17 октября президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Сегодня с Премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Греция готова обеспечивать наиболее насущные оборонные потребности нашего государства и в дальнейшем", - отметил президент.

Греция будет предоставлять дополнительные ресурсы для ускорения подготовки наших пилотов и технического персонала для самолетов F-16.

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Зеленский добавил, что с начала полномасштабного российского вторжения Греция предоставляет Украине военную помощь, в частности материально-техническую и учебную.

Кроме того, речь идет об экономическом партнерстве, сотрудничестве в сфере безопасности, поддержке санкций против РФ, привлечении государства-агрессора к ответственности и возмещении убытков, а также взаимодействии в области культуры, образования и искусства.

Греция обязуется участвовать в восстановлении и реконструкции Украины, поддерживает будущее членство в ЕС и НАТО и Формулу мира, отметили в пресс-службе Офиса Президента.

Соглашения по безопасности Украины

Напомним, в целом Украина заключила уже 27 двусторонних соглашений: с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией, Японией, США, ЕС, Эстонией, Литвой, Польшей, Люксембургом, Румынией, Чехией, Словенией, Ирландией и Грецией.

Недавно Украина и Хорватия подписали Соглашение о долгосрочной поддержке и сотрудничестве.

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