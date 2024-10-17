Зеленский прибыл на саммит ЕС в Брюсселе. ФОТО

В четверг, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Брюссель, где примет участие в саммите ЕС на уровне лидеров Европы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Зеленского встретил президент Европейского совета Шарль Мишель.

Ожидается, что сегодня президент должен представить "План победы" лидерам Евросоюза.

Также смотрите: "План победы" Зеленского. 5 пунктов и 3 тайных приложения | Юрий Бутусов. ВИДЕО





Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

Одним из пунктов "Плана победы" также является снятие ограничений на применение западного дальнобойного оружия по военным целям на территории РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тайные приложения к "Плану победы" получили США, Британия, Франция, Италия и Германия, - Зеленский