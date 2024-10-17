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Зеленский прибыл на саммит ЕС в Брюсселе. ФОТО

В четверг, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Брюссель, где примет участие в саммите ЕС на уровне лидеров Европы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

Зеленского встретил президент Европейского совета Шарль Мишель.

Ожидается, что сегодня президент должен представить "План победы" лидерам Евросоюза.

Также смотрите: "План победы" Зеленского. 5 пунктов и 3 тайных приложения | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Зеленський прибув на саміт ЄС у Брюсселі 17 жовтня
Зеленський прибув на саміт ЄС у Брюсселі 17 жовтня

Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

Одним из пунктов "Плана победы" также является снятие ограничений на применение западного дальнобойного оружия по военным целям на территории РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тайные приложения к "Плану победы" получили США, Британия, Франция, Италия и Германия, - Зеленский

Автор: 

Брюссель (619) визит (3105) Зеленский Владимир (20787) Евросоюз (17265)


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Топ комментарии
+11
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17.10.2024 12:06
+3
Впізнали?
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17.10.2024 12:02
+3
"План перемоги" гучна назва ,для внутрішнього споживання глядачів тєлємарафону
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17.10.2024 12:14
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17.10.2024 12:02 Ответить
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17.10.2024 12:06 Ответить
Напої подавати та "танець живота" виконувати?
Бо на більше воно не здатне.
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17.10.2024 12:05 Ответить
"План перемоги" гучна назва ,для внутрішнього споживання глядачів тєлємарафону
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17.10.2024 12:14 Ответить
Молимось щоб Україні активно допомагали, і військові НАТО зайшли до України протистояти навалі ОРДИ .
ЦІКАВА АНАЛИТИКА ЯК ФОРМУЕТТСЯ СУЧІСНА ОРДА ПРОТИ ЕВРОПЕЙСЬКОЙ РАСИ

Війська КНДР в Україні! План перемоги Зеленського. Кім Чен Ин ОГОЛОСИВ війну Україні. Корчинський

https://youtu.be/Pdj1jaTnSW0?si=Jfsdd9bLXH2mePfT

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17.10.2024 12:18 Ответить
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17.10.2024 12:21 Ответить
Немає слів - одні емоції.
Невже не можно було свій план європейським партнерам представити в онлайн- режимі?
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17.10.2024 12:23 Ответить
Цей "план" - фантастична хуцпа. Зеленський представить Заходу план про те, що, на думку Зеленського, має робити Захід? По-перше - це набір завдань нашим партнерам, це не план України, а нарізка для Заходу. По-друге - Зеленський ще й нахабно заявив, що партнери мають наповнити пункти плану конкретним змістом. Тобто, насправді, саме наші партнери мають і план скласти, і забезпечити його, бо у "плані" Зеленського немає конкретного змісту...
Але наші партнери і так це роблять - і плани допомоги на Рамштайні складають, і ресурси виділяють. А Зеленський так вже усім набрид, що і Рамштайн проводити вже не хочуть.
Чи Зеленський мріє, що Захід почне танцювати під його дудку? Це навіть не смішно, але не дивно для такого недалекого самодура.
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17.10.2024 12:25 Ответить
Перший пункт "плану" Зеленського - наші партнери повинні скласти "план перемоги України".
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17.10.2024 12:28 Ответить
план зеленого складається з одного речення!!! ** давайте гроші, бо я вже не знаю як у Вас їх видурювати**
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17.10.2024 13:52 Ответить
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17.10.2024 12:49 Ответить
Дерьмак взяв з собою?
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17.10.2024 12:57 Ответить
- і його секретна частина:
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17.10.2024 12:58 Ответить
Дурне знову поїхало в турне....
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17.10.2024 13:03 Ответить
 
 