Зеленский прибыл на саммит ЕС в Брюсселе. ФОТО
В четверг, 17 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Брюссель, где примет участие в саммите ЕС на уровне лидеров Европы.
Об этом информирует Цензор.НЕТ.
Зеленского встретил президент Европейского совета Шарль Мишель.
Ожидается, что сегодня президент должен представить "План победы" лидерам Евросоюза.
Напомним, 16 октября президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде представил "План победы". Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.
Одним из пунктов "Плана победы" также является снятие ограничений на применение западного дальнобойного оружия по военным целям на территории РФ.
Топ комментарии
+11 vitaliymkua
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+3 Валентин Коваль #587289
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+3 Bob Fayn
показать весь комментарий17.10.2024 12:14 Ссылка
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ЦІКАВА АНАЛИТИКА ЯК ФОРМУЕТТСЯ СУЧІСНА ОРДА ПРОТИ ЕВРОПЕЙСЬКОЙ РАСИ
Війська КНДР в Україні! План перемоги Зеленського. Кім Чен Ин ОГОЛОСИВ війну Україні. Корчинський
https://youtu.be/Pdj1jaTnSW0?si=Jfsdd9bLXH2mePfT
Невже не можно було свій план європейським партнерам представити в онлайн- режимі?
Але наші партнери і так це роблять - і плани допомоги на Рамштайні складають, і ресурси виділяють. А Зеленський так вже усім набрид, що і Рамштайн проводити вже не хочуть.
Чи Зеленський мріє, що Захід почне танцювати під його дудку? Це навіть не смішно, але не дивно для такого недалекого самодура.