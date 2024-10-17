Зеленський прибув на саміт ЄС у Брюсселі. ФОТО
У четвер, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Брюсселя, де візьме участь у саміті ЄС на рівні лідерів Європи.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Зеленського зустрів президент Європейської ради Шарль Мішель.
Очікується, що сьогодні президент має представити "План перемоги" лідерам Євросоюзу.
Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.
Одним із пунктів "Плану перемоги" також є зняття обмежень на застосування західної далекобійної зброї по військових цілях на території РФ.
Топ коментарі
+11 vitaliymkua
показати весь коментар17.10.2024 12:06 Відповісти Посилання
+3 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар17.10.2024 12:02 Відповісти Посилання
+3 Bob Fayn
показати весь коментар17.10.2024 12:14 Відповісти Посилання
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ЦІКАВА АНАЛИТИКА ЯК ФОРМУЕТТСЯ СУЧІСНА ОРДА ПРОТИ ЕВРОПЕЙСЬКОЙ РАСИ
Війська КНДР в Україні! План перемоги Зеленського. Кім Чен Ин ОГОЛОСИВ війну Україні. Корчинський
https://youtu.be/Pdj1jaTnSW0?si=Jfsdd9bLXH2mePfT
Невже не можно було свій план європейським партнерам представити в онлайн- режимі?
Але наші партнери і так це роблять - і плани допомоги на Рамштайні складають, і ресурси виділяють. А Зеленський так вже усім набрид, що і Рамштайн проводити вже не хочуть.
Чи Зеленський мріє, що Захід почне танцювати під його дудку? Це навіть не смішно, але не дивно для такого недалекого самодура.