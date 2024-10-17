Зеленський прибув на саміт ЄС у Брюсселі. ФОТО

У четвер, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Брюсселя, де візьме участь у саміті ЄС на рівні лідерів Європи.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

Зеленського зустрів президент Європейської ради Шарль Мішель.

Очікується, що сьогодні президент має представити "План перемоги" лідерам Євросоюзу.

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Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

Одним із пунктів "Плану перемоги" також є зняття обмежень на застосування західної далекобійної зброї по військових цілях на території РФ.

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