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Зеленський прибув на саміт ЄС у Брюсселі. ФОТО

У четвер, 17 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Брюсселя, де візьме участь у саміті ЄС на рівні лідерів Європи. 

Про це інформує Цензор.НЕТ

Зеленського зустрів президент Європейської ради Шарль Мішель.

Очікується, що сьогодні президент має представити "План перемоги" лідерам Євросоюзу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: У Брюсселі представлю "План перемоги" - наш інструмент примусу РФ до миру. ВIДЕО  

Зеленський прибув на саміт ЄС у Брюсселі 17 жовтня
Зеленський прибув на саміт ЄС у Брюсселі 17 жовтня

Нагадаємо,16 жовтня президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

Одним із пунктів "Плану перемоги" також є зняття обмежень на застосування західної далекобійної зброї по військових цілях на території РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський відвідає Брюссель, щоб зустрітись з лідерами країн ЄС та НАТО

Автор: 

Брюссель (285) візит (1608) Зеленський Володимир (24308) Євросоюз (13638)


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Топ коментарі
+11
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17.10.2024 12:06 Відповісти
+3
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17.10.2024 12:02 Відповісти
+3
"План перемоги" гучна назва ,для внутрішнього споживання глядачів тєлємарафону
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17.10.2024 12:14 Відповісти
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17.10.2024 12:02 Відповісти
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17.10.2024 12:06 Відповісти
Напої подавати та "танець живота" виконувати?
Бо на більше воно не здатне.
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17.10.2024 12:05 Відповісти
"План перемоги" гучна назва ,для внутрішнього споживання глядачів тєлємарафону
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17.10.2024 12:14 Відповісти
Молимось щоб Україні активно допомагали, і військові НАТО зайшли до України протистояти навалі ОРДИ .
ЦІКАВА АНАЛИТИКА ЯК ФОРМУЕТТСЯ СУЧІСНА ОРДА ПРОТИ ЕВРОПЕЙСЬКОЙ РАСИ

Війська КНДР в Україні! План перемоги Зеленського. Кім Чен Ин ОГОЛОСИВ війну Україні. Корчинський

https://youtu.be/Pdj1jaTnSW0?si=Jfsdd9bLXH2mePfT

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17.10.2024 12:18 Відповісти
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17.10.2024 12:21 Відповісти
Немає слів - одні емоції.
Невже не можно було свій план європейським партнерам представити в онлайн- режимі?
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17.10.2024 12:23 Відповісти
Цей "план" - фантастична хуцпа. Зеленський представить Заходу план про те, що, на думку Зеленського, має робити Захід? По-перше - це набір завдань нашим партнерам, це не план України, а нарізка для Заходу. По-друге - Зеленський ще й нахабно заявив, що партнери мають наповнити пункти плану конкретним змістом. Тобто, насправді, саме наші партнери мають і план скласти, і забезпечити його, бо у "плані" Зеленського немає конкретного змісту...
Але наші партнери і так це роблять - і плани допомоги на Рамштайні складають, і ресурси виділяють. А Зеленський так вже усім набрид, що і Рамштайн проводити вже не хочуть.
Чи Зеленський мріє, що Захід почне танцювати під його дудку? Це навіть не смішно, але не дивно для такого недалекого самодура.
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17.10.2024 12:25 Відповісти
Перший пункт "плану" Зеленського - наші партнери повинні скласти "план перемоги України".
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17.10.2024 12:28 Відповісти
план зеленого складається з одного речення!!! ** давайте гроші, бо я вже не знаю як у Вас їх видурювати**
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17.10.2024 13:52 Відповісти
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17.10.2024 12:49 Відповісти
Дерьмак взяв з собою?
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17.10.2024 12:57 Відповісти
- і його секретна частина:
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17.10.2024 12:58 Відповісти
Дурне знову поїхало в турне....
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17.10.2024 13:03 Відповісти
 
 