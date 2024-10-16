Зеленський відвідає Брюссель, щоб зустрітись з лідерами країн ЄС та НАТО

Володимири Зеленський в четвер поїде до Брюсселя.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Про візит президента стало відомо з оновленої програми зустрічі міністрів оборони країн НАТО.

Зазначається, що Зеленський відвідає головний офіс НАТО у четвер по обіді. У нього запланована спільна пресконференція з генсеком НАТО Марком Рютте.

Того ж дня у штаб-квартирі відбудеться зустріч Ради Україна-НАТО. Досі не повідомляли, хто представлятиме Україну на засіданні.

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Також очікувалось, що президент виступить на саміті ЄС, де представить лідерам держав та урядів країн Євросоюзу свій "план перемоги". До цього часу не уточнювалось, у якому форматі виступатиме президент – віртуальному чи буде присутнім особисто.

Дводенний саміт лідерів ЄС розпочнеться в Брюсселі 17 жовтня.

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