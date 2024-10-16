Зеленский посетит Брюссель, чтобы встретиться с лидерами стран ЕС и НАТО
Владимиры Зеленский в четверг поедет в Брюссель.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
О визите президента стало известно из обновленной программы встречи министров обороны стран НАТО.
Отмечается, что Зеленский посетит главный офис НАТО в четверг после обеда. У него запланирована совместная пресс-конференция с генсеком НАТО Марком Рютте.
В тот же день в штаб-квартире состоится встреча Совета Украина-НАТО. До сих пор не сообщалось, кто будет представлять Украину на заседании.
Также ожидалось, что президент выступит на саммите ЕС, где представит лидерам государств и правительств стран Евросоюза свой "план победы". До сих пор не уточнялось, в каком формате будет выступать президент - виртуальном или будет присутствовать лично.
Двухдневный саммит лидеров ЕС начнется в Брюсселе 17 октября.
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України
я б сховав скляну посуду - розбишака малий сам не знає що вчинить в наступну секунду....
а ті в Брсселях ні ухом ні рилом що це таке...
😮Коли ж Мар'яна СКУРВИЛ@СЯ? Дістали "скелети з шафи" Безуглої
https://youtu.be/mfXZboU8JSA
Гроші тільки мотає та просирає.
Коли працювати почнеш?
ну принаймні є така надія
https://www.facebook.com/?locale=uk_UA
Захід Зеленського списав.
Не здатен він перестати красти, і не здатен він звільнити російських кротів зі свого оточення.
Вступ України до НАТО буде вже при наступному президенті України.
Єдине, що б міг Зеленський записати собі в досягнення за свою каденцію, йому обрубали прямим текстом.
США відразу відкинули перший пункт плану перемоги Зеленського: «Ми зараз не на тому етапі, коли НАТО в короткій перспективі готова до себе запросити Україну», - постійний представник США при НАТО посол Джуліанна Сміт.
"Я не втік" вже не проканає для переобрання.
Всі вже зрозуміли, що не втік Зеленський тільки для того, щоб підписати капітуляцію у Стамбулі.
Невже Зеленський думає, що він комусь ще цікавий? Це вже навіть не хуцпа - це просто дурка.
Рішення в країні приймає одноосібно людина, яка до 2019 року взагалі нічого не розуміла і не знала ні про політику, ні про державотворення, ні про Україну. Вза-га-лі.
Ця людина мстива і егоїстична. Вона не терпить конкуренції і критики. Позбавляється всіх, хто, не дай Бог, претендує на роль тіні, яка може затінити сонцесяйного.
Заздрісно, мілко, гидко.
Ляльковод/и постаралися, щоб ненависть, зневага і брехня лились з телеканалів так званого пулу цілодобово. Результат вихаркуємо всі. Хто поки живий.
В результаті хитка країна зі слабкими інституціями має «5-6 менеджерів», які виконують забаганки однієї людини у відсутності політичної конкуренції, у відсутності політичної дискусії.
Це все в результаті, якщо будемо ми і збережеться країна і держава, призведе до диктатури. Фундамент закладено, сваї забито, стіни зводяться, залишилось накрити дахом - і вуаля. Я дуже песимістична щодо того, що далі.
Що робить притомний лідер, який, допустимо, помилявся напередодні вторгнення і помилково ігнорував застереження і попередження про напад? Притомний лідер робить висновки і збирає всіх і все, щоб спільними зусиллями протистояти, захищати, працювати, контактувати з колективним Заходом.
Так, уряд національної єдності. Так, створення пулу тих, хто вміє і може комунікувати закордоном. Так, прозорі бюджетні процедури. Так, нещадна боротьба з корупцією. Та купа всього!
Торнадо недавно було в США. Ви ж бачили, як попереджала влада своїх громадян, як відпрацьований алгоритм дій в разі надзвичайної ситуації. Це те, що не коштує колосальних коштів. Бо попереджений - озброєний.
А наш у Буковелі відпочивав. З компанією таких самих «прожигателей жизни», які дістались до корита.
Соціологія дає 59 відсотків рейтингу президента. Можна вірити чи не вірити, розповідати, що навіть ті, хто голосували, зневірились. Але навряд чи соціологи паплюжитимуть свою репутацію, щоб обслуговувати забаганки і щадити его еnfant terrible президента.
Інстаграм і ТікТок шаленіє від Зеленського. Там моляться на його фотки. ФБ дає дещо спотворену картину.
Ну що ж, «проєкт» у них вийшов. Памʼятаєте, те знамените передвиборче парне інтервʼю Зеленських, яке вони давали ICTV? Там не говірка дружина прямо сказала: «когда нам предложили этот проект…». Зараз особливо цікаво дивитися на ту дичину у виконанні першого дуету країни.
Підпорядкувавши собі практично всі незалежні органи, він почав і продовжує наступ на органи місцевого самоврядування - і це на собі відчули і відчувають Чернігів, Київ, Дніпро. Цей список буде множитися. Всі, хто не з зграї, має зникнути.
Свобода медіа - ну, тут все зрозуміло. «Ми напряму будемо говорити з людьми, нам не треба медіа». З людьми говорять матюками і мемами, брехнею і маніпуляціями анонімні телеграм-помийки. І ще єдиніновини за 1,5 мільярдів гривень. Там ми всіх перемогли, Курську область відбудували, героїв похоронили, памʼятники поставили, вдячні Вові за наше сьогодення.
А як можна було так втратити довіру людей, які стояли в чергах у військкоматах? Як можна було це все бездарно просрати, маючи в руках всі важелі впливу і всю повноту влади?!
Брехня на кожному кроці. Колосальні крадіжки з бюджету. Звільнення фахових людей. Поцікавтеся, у якому траурі знаходиться МЗС після заміни Кулеби на Сибігу. Прийшов совковий і слухняний дядько.
А звільнення керівника Укренерго Кудрицького? Зараз маємо проблему - ризик відсутності експорту електроенергії через невиконання певних умов для отримання європейської сертифікації.
А оці дикі речі в Міноборони? Коли очільниця агенції з закупівлі зброї повикидала фірми-прокладки, які отримували мільйонні комісійні, і тут же вирішили «викинути» її.
До речі, про обʼєднання двох агенцій теж набрехала, повідомивши, що то була вимога партнерів. Партнери, ледь не на рівні НАТО, були вимушені втрутитися і спростувати цю несенітницю.
Тепер це горе презентувало у Раді «план перемоги». Якої перемоги, нещастя? Вже навіть бомжі під наливайками не пʼють за перемогу.
Почули чергову хєрню.
«Із чотирьох пунктів і ще одного, який треба буде виконувати після завершення війни», так пояснюють той «план». Ну і «таємна» частина, що особливо смішно. У них кроти в ОП сидять. А вони у тайни граються.
Влада розмовляє зі своїм народом як з розумово відсталими. Ну що ж, заслужили. Вони - дзеркало більшості.
Ми в черговий раз просрали всі можливості бути нормальною країною. А вони скористалися можливостями. І на гарно забезпечене подальше життя, як закінчать «проєкт», їм вистачить.
Бо існування справедливості, як і дива, малоймовірні.
Влада все ще має можливості отямитися. Є трохи часу. Поки дзвін розхитується. Бо коли задзвонить, буде пізно.
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/19971 Зоя Казанжи