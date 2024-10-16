Зеленский посетит Брюссель, чтобы встретиться с лидерами стран ЕС и НАТО

Владимиры Зеленский в четверг поедет в Брюссель.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

О визите президента стало известно из обновленной программы встречи министров обороны стран НАТО.

Отмечается, что Зеленский посетит главный офис НАТО в четверг после обеда. У него запланирована совместная пресс-конференция с генсеком НАТО Марком Рютте.

В тот же день в штаб-квартире состоится встреча Совета Украина-НАТО. До сих пор не сообщалось, кто будет представлять Украину на заседании.

Также читайте: Мы должны предоставить Украине лучшие и более сильные гарантии безопасности, - Боррель отреагировал на "План победы" Зеленского

Также ожидалось, что президент выступит на саммите ЕС, где представит лидерам государств и правительств стран Евросоюза свой "план победы". До сих пор не уточнялось, в каком формате будет выступать президент - виртуальном или будет присутствовать лично.

Двухдневный саммит лидеров ЕС начнется в Брюсселе 17 октября.

Читайте также: Украина будет в центре обсуждений на заседании Евросовета, - Мишель