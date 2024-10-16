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Зеленский посетит Брюссель, чтобы встретиться с лидерами стран ЕС и НАТО

Президент України Володимир Зеленський

Владимиры Зеленский в четверг поедет в Брюссель.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

О визите президента стало известно из обновленной программы встречи министров обороны стран НАТО.

Отмечается, что Зеленский посетит главный офис НАТО в четверг после обеда. У него запланирована совместная пресс-конференция с генсеком НАТО Марком Рютте.

В тот же день в штаб-квартире состоится встреча Совета Украина-НАТО. До сих пор не сообщалось, кто будет представлять Украину на заседании.

Также читайте: Мы должны предоставить Украине лучшие и более сильные гарантии безопасности, - Боррель отреагировал на "План победы" Зеленского

Также ожидалось, что президент выступит на саммите ЕС, где представит лидерам государств и правительств стран Евросоюза свой "план победы". До сих пор не уточнялось, в каком формате будет выступать президент - виртуальном или будет присутствовать лично.

Двухдневный саммит лидеров ЕС начнется в Брюсселе 17 октября.

Читайте также: Украина будет в центре обсуждений на заседании Евросовета, - Мишель

Автор: 

Зеленский Владимир (20782) НАТО (10054) Евросоюз (17264)


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Топ комментарии
+14
Задовбав вже цей турист.
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16.10.2024 21:54
+7
він з нами до кінця.

України
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16.10.2024 21:55
+7
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16.10.2024 22:01
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Задовбав вже цей турист.
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16.10.2024 21:54 Ответить
Оставьте его уже там. Пусть вечно выступает в Европе
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16.10.2024 22:36 Ответить
він з нами до кінця.

України
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16.10.2024 21:55 Ответить
тривожно якось,
я б сховав скляну посуду - розбишака малий сам не знає що вчинить в наступну секунду....
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16.10.2024 21:58 Ответить
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16.10.2024 22:01 Ответить
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16.10.2024 22:03 Ответить
Ішака невдовзі почнуть посилати прямим тестом, бо воно дипломатичної мови не розуміє.
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16.10.2024 22:03 Ответить
зато він знає криворогаті понти,
а ті в Брсселях ні ухом ні рилом що це таке...
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16.10.2024 22:08 Ответить
Зе, довго ще агент ФСБ Безугла БУДЕ СИДІТИ У ВР ЗАМІСТЬ СІЗО?

😮Коли ж Мар'яна СКУРВИЛ@СЯ? Дістали "скелети з шафи" Безуглої

https://youtu.be/mfXZboU8JSA
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16.10.2024 22:07 Ответить
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16.10.2024 22:31 Ответить
Хмельницька прокуратура після завершення епохи бідності
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16.10.2024 22:32 Ответить
черговий набір фонем, лексем та інших словоформ, написаних закулісним спічрайтером.//
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16.10.2024 22:08 Ответить
Поїхав би краще та на підземному заводі виготовив би міну для міномета.
Гроші тільки мотає та просирає.
Коли працювати почнеш?
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16.10.2024 22:10 Ответить
магнітіків привезе ))
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16.10.2024 22:11 Ответить
Не президент Украины, а лягушка-путешественница.
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16.10.2024 22:13 Ответить
він самець!
ну принаймні є така надія
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16.10.2024 22:30 Ответить
Ну тоді нехай одразу у Францію їде
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16.10.2024 22:43 Ответить
Точно, зЄжаба мандрівниця
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17.10.2024 07:30 Ответить
Він хоч розуміє що з нього скоро всі сміятись будуть , я "найвеличніший" ні за що не відповідаю ,але від західних країн вимагаю ,в сьогоднішій доповіді про "план перемоги" пусті слова ні про що ,жодного слова не сказав про наступ ворога на Донбасі ,про фортефікаційні споруди ,про мобілізацію і збереження особового складу і як намагаєтся зупинити ворога ? зате пусті слова про негайний вступ до НАТО хоч це не реалістично і дайте більше грошей.
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16.10.2024 22:20 Ответить
https://www.facebook.com/mupoclove?__cft__[0]=AZUowv7LqKyVM5IL6eAbKYhVkohww-0*****************************************-GClMsQdsQBNLkJoiiOWgWt4AvLPBnqg_-rspO3r4xethigy96Sp1cInYIoThaOCxRshx6LU35m6UDS1mdX8GJDj5mQ6h0-vXPL_wg&__tn__=-UC%2CP-R Miroslav Logiyko

https://www.facebook.com/?locale=uk_UA

Захід Зеленського списав.

Не здатен він перестати красти, і не здатен він звільнити російських кротів зі свого оточення.

Вступ України до НАТО буде вже при наступному президенті України.

Єдине, що б міг Зеленський записати собі в досягнення за свою каденцію, йому обрубали прямим текстом.

США відразу відкинули перший пункт плану перемоги Зеленського: «Ми зараз не на тому етапі, коли НАТО в короткій перспективі готова до себе запросити Україну», - постійний представник США при НАТО посол Джуліанна Сміт.

"Я не втік" вже не проканає для переобрання.

Всі вже зрозуміли, що не втік Зеленський тільки для того, щоб підписати капітуляцію у Стамбулі.
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16.10.2024 22:20 Ответить
а нахєра? брюсельську капусту можно і у Києві купить.
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16.10.2024 22:48 Ответить
Передайте лідору що його план досягнення миру вже в першому пункті зламався
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16.10.2024 22:48 Ответить
"зепоцріота" визивють в Брюсель, щоб навішати чергової порції американо-європейської і натівської куйні ,про безпеку і допомогу Україні ,та її народу,на зразок тієї ,що була нашкрябана в Будапешті...і яка аж ніяк не заважає рашисту знищувати майже три роки Україну ,вбивати сотні тисяч українців і здійснювати окупацію української території
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16.10.2024 23:05 Ответить
А нахріна ? План вже представив - це ж не план, а старезний анекдот про сову-стратега.

Невже Зеленський думає, що він комусь ще цікавий? Це вже навіть не хуцпа - це просто дурка.
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16.10.2024 23:28 Ответить
а йому пофіг - чи він комусь цікавий. головне - він цікавий сам для себе
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17.10.2024 00:07 Ответить
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17.10.2024 12:08 Ответить
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/19970 Зоя Казанжи :
Рішення в країні приймає одноосібно людина, яка до 2019 року взагалі нічого не розуміла і не знала ні про політику, ні про державотворення, ні про Україну. Вза-га-лі.
Ця людина мстива і егоїстична. Вона не терпить конкуренції і критики. Позбавляється всіх, хто, не дай Бог, претендує на роль тіні, яка може затінити сонцесяйного.
Заздрісно, мілко, гидко.
Ляльковод/и постаралися, щоб ненависть, зневага і брехня лились з телеканалів так званого пулу цілодобово. Результат вихаркуємо всі. Хто поки живий.
В результаті хитка країна зі слабкими інституціями має «5-6 менеджерів», які виконують забаганки однієї людини у відсутності політичної конкуренції, у відсутності політичної дискусії.
Це все в результаті, якщо будемо ми і збережеться країна і держава, призведе до диктатури. Фундамент закладено, сваї забито, стіни зводяться, залишилось накрити дахом - і вуаля. Я дуже песимістична щодо того, що далі.
Що робить притомний лідер, який, допустимо, помилявся напередодні вторгнення і помилково ігнорував застереження і попередження про напад? Притомний лідер робить висновки і збирає всіх і все, щоб спільними зусиллями протистояти, захищати, працювати, контактувати з колективним Заходом.
Так, уряд національної єдності. Так, створення пулу тих, хто вміє і може комунікувати закордоном. Так, прозорі бюджетні процедури. Так, нещадна боротьба з корупцією. Та купа всього!
Торнадо недавно було в США. Ви ж бачили, як попереджала влада своїх громадян, як відпрацьований алгоритм дій в разі надзвичайної ситуації. Це те, що не коштує колосальних коштів. Бо попереджений - озброєний.
А наш у Буковелі відпочивав. З компанією таких самих «прожигателей жизни», які дістались до корита.
Соціологія дає 59 відсотків рейтингу президента. Можна вірити чи не вірити, розповідати, що навіть ті, хто голосували, зневірились. Але навряд чи соціологи паплюжитимуть свою репутацію, щоб обслуговувати забаганки і щадити его еnfant terrible президента.
Інстаграм і ТікТок шаленіє від Зеленського. Там моляться на його фотки. ФБ дає дещо спотворену картину.
Ну що ж, «проєкт» у них вийшов. Памʼятаєте, те знамените передвиборче парне інтервʼю Зеленських, яке вони давали ICTV? Там не говірка дружина прямо сказала: «когда нам предложили этот проект…». Зараз особливо цікаво дивитися на ту дичину у виконанні першого дуету країни.
Підпорядкувавши собі практично всі незалежні органи, він почав і продовжує наступ на органи місцевого самоврядування - і це на собі відчули і відчувають Чернігів, Київ, Дніпро. Цей список буде множитися. Всі, хто не з зграї, має зникнути.
Свобода медіа - ну, тут все зрозуміло. «Ми напряму будемо говорити з людьми, нам не треба медіа». З людьми говорять матюками і мемами, брехнею і маніпуляціями анонімні телеграм-помийки. І ще єдиніновини за 1,5 мільярдів гривень. Там ми всіх перемогли, Курську область відбудували, героїв похоронили, памʼятники поставили, вдячні Вові за наше сьогодення.
А як можна було так втратити довіру людей, які стояли в чергах у військкоматах? Як можна було це все бездарно просрати, маючи в руках всі важелі впливу і всю повноту влади?!
Брехня на кожному кроці. Колосальні крадіжки з бюджету. Звільнення фахових людей. Поцікавтеся, у якому траурі знаходиться МЗС після заміни Кулеби на Сибігу. Прийшов совковий і слухняний дядько.
А звільнення керівника Укренерго Кудрицького? Зараз маємо проблему - ризик відсутності експорту електроенергії через невиконання певних умов для отримання європейської сертифікації.
А оці дикі речі в Міноборони? Коли очільниця агенції з закупівлі зброї повикидала фірми-прокладки, які отримували мільйонні комісійні, і тут же вирішили «викинути» її.
До речі, про обʼєднання двох агенцій теж набрехала, повідомивши, що то була вимога партнерів. Партнери, ледь не на рівні НАТО, були вимушені втрутитися і спростувати цю несенітницю.
Тепер це горе презентувало у Раді «план перемоги». Якої перемоги, нещастя? Вже навіть бомжі під наливайками не пʼють за перемогу.

Почули чергову хєрню.
«Із чотирьох пунктів і ще одного, який треба буде виконувати після завершення війни», так пояснюють той «план». Ну і «таємна» частина, що особливо смішно. У них кроти в ОП сидять. А вони у тайни граються.
Влада розмовляє зі своїм народом як з розумово відсталими. Ну що ж, заслужили. Вони - дзеркало більшості.
Ми в черговий раз просрали всі можливості бути нормальною країною. А вони скористалися можливостями. І на гарно забезпечене подальше життя, як закінчать «проєкт», їм вистачить.
Бо існування справедливості, як і дива, малоймовірні.
Влада все ще має можливості отямитися. Є трохи часу. Поки дзвін розхитується. Бо коли задзвонить, буде пізно.
https://t.me/dmitriy_chekalkyn/19971 Зоя Казанжи
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16.10.2024 23:51 Ответить
найгірше, що лідер не є притомний. він або заздалегідь домовився з кремлем і є кремлівською маріонеткою, ширмою для руйнування України зсередини, або просто тупий амбітний нарцистичний тип з IQ не вище 90, здатний лише читати полум'яні монологи, які йому хтось написав
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17.10.2024 00:05 Ответить
Хтось реально думає що воно править одноосібно? Чи взагалі що вирішує?
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17.10.2024 04:24 Ответить
Було б смішно, аби не було так страшно.
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16.10.2024 23:53 Ответить
гастролі тривають. цікаво, за чий рахунок гастролюють і куди йдуть гроші, які донатять західні партнери?
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16.10.2024 23:58 Ответить
"потужний" та "незламний" безвіз для одного ватноголового чувачка з 95 кварталу ... Оце так "здобули"!... Колись, в епоху "кривавого бариги" весь "мудрий нарід" міг їздити безвізом куди душа бажала, хоч у Відень на вихідні кави попити, хоч лоукостом за 100 євро в Німеччину попити пива на Октоберфест... (нагадаю що війна з кацапами в нас з 2014) Зато тепер "безвіз" в Україні лише для головного "слуги" з ОПи та для його "служок". Але не переплутайте - "плахой" досі Порошенко, Байден та Шольц, а "слуга кремля", який щодня кришуєє багатомільярдне мародерство стікаючої кровю України, як завжди "нє прі чьом", принаймні так вважає тупоголове стадо його адептів-какіхразніц...
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17.10.2024 00:12 Ответить
60% цих подорожей звичайне марнотрацтво
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17.10.2024 06:21 Ответить
Цікаво буде дізнатись, скільки бюджетних грошей воно витратило на свої поїздки.
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17.10.2024 09:39 Ответить
 
 