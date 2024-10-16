Украина будет в центре обсуждений на заседании Евросовета, - Мишель

Президент Европейского совета Шарль Мишель обнародовал приглашение к членам Евросоюза на участие во встрече в Брюсселе 17 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Украина будет центральной в наших обсуждениях", - заявил он.

Мишель напомнил, что на заседании президент Украины представит план победы. Также представители стран ЕС будут работать над следующими шагами, чтобы "разработать консенсус вокруг мирной инициативы, основанной на принципах Хартии ООН и международного права".

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"Мы также сосредоточимся на нашем финансовом взаимодействии с Украиной. Я ожидаю, что мы выполним наше обязательство, взятое в июне вместе с партнерами из "Группы семи", предоставить примерно 45 миллиардов евро (50 миллиардов долларов) до конца года на поддержку военных, бюджетных потребностей Украины и восстановления", - заявил председатель Евросовета.

Он призвал блок активизировать усилия по поддержке Украины с приближением зимы, указав на то, что более половины украинской энергетической инфраструктуры разрушена.

Также, добавил Мишель, встреча будет касаться ситуации на Ближнем Востоке, конкурентоспособности внутри Евросоюза и вопросов миграции.

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Напомним, президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить саммит Европейского совета в четверг, 17 октября, чтобы подвести итоги последних событий в войне России против Украины и представить свой план победы.