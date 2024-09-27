ЕС выполнит собственное обязательство по возвращению в Украину справедливого и длительного мира, - Мишель

Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что Европейский Союз будет поддерживать Украину в войне "так долго, как это будет необходимо".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Мишель сообщил на 79-й сессии Генассамблеи ООН.

"Постоянный член Совета Безопасности начал преступную и неспровоцированную войну в Украине. Это показательная попытка насадить свое право, используя силу, вместо того, чтобы воспользоваться силой права. Эта война является прямой угрозой для народа Украины и для каждого из нас. Европейский Союз поддержал Украину, и будет продолжать поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо. Мы выполним наше обещание свободы и солидарности. Мы обязались достичь справедливого и прочного мира, как это прописано в Уставе ООН", - подчеркнул президент Евросовета.

Он отметил, что преступление является преступлением, где бы и кем бы оно ни было совершено. Именно поэтому Европейский Союз защищает универсальное международное право по всему миру.

"Мы осуждаем все действия, которые ведут к дестабилизации, независимо от того, кто их совершает. Здесь я вспоминаю Иран, который вместе со своими прокси подпитывает конфликты на Ближнем Востоке. Именно в результате поддержки от Ирана продолжается российская война против Украины. Мы должны сделать выводы из этой ситуации. Иран и Россия используют одну и ту же схему: ядерная угроза, империалистические амбиции, поддержка террористических групп, - и все это для дестабилизации соседних стран и остального мира", - отметил Мишель.

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Он также призвал Китай воспользоваться своим влиянием на Россию, чтобы остановить войну против Украины и обеспечить уважение к Уставу ООН.

"Китай является ключевым партнером, который может помочь нам преодолеть глобальные вызовы, уменьшить риски и диверсифицировать пути поставки. Как мы знаем, зависимость от одного поставщика перерастает в уязвимость и приводит к конфликтам. Мы также призываем Китай не поддерживать Россию, прямо или косвенно, в ее преступной войне против Украины. Вместо этого Китай должен воспользоваться своим влиянием, чтобы обеспечить уважение к Уставу ООН", - добавил президент Европейского совета.