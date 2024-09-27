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ЕС выполнит собственное обязательство по возвращению в Украину справедливого и длительного мира, - Мишель

Шарль Мішель про зобов'язання ЄС перед Україною

Президент Европейского Совета Шарль Мишель заявил, что Европейский Союз будет поддерживать Украину в войне "так долго, как это будет необходимо".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Мишель сообщил на 79-й сессии Генассамблеи ООН.

"Постоянный член Совета Безопасности начал преступную и неспровоцированную войну в Украине. Это показательная попытка насадить свое право, используя силу, вместо того, чтобы воспользоваться силой права. Эта война является прямой угрозой для народа Украины и для каждого из нас. Европейский Союз поддержал Украину, и будет продолжать поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо. Мы выполним наше обещание свободы и солидарности. Мы обязались достичь справедливого и прочного мира, как это прописано в Уставе ООН", - подчеркнул президент Евросовета.

Он отметил, что преступление является преступлением, где бы и кем бы оно ни было совершено. Именно поэтому Европейский Союз защищает универсальное международное право по всему миру.

"Мы осуждаем все действия, которые ведут к дестабилизации, независимо от того, кто их совершает. Здесь я вспоминаю Иран, который вместе со своими прокси подпитывает конфликты на Ближнем Востоке. Именно в результате поддержки от Ирана продолжается российская война против Украины. Мы должны сделать выводы из этой ситуации. Иран и Россия используют одну и ту же схему: ядерная угроза, империалистические амбиции, поддержка террористических групп, - и все это для дестабилизации соседних стран и остального мира", - отметил Мишель.

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Он также призвал Китай воспользоваться своим влиянием на Россию, чтобы остановить войну против Украины и обеспечить уважение к Уставу ООН.

"Китай является ключевым партнером, который может помочь нам преодолеть глобальные вызовы, уменьшить риски и диверсифицировать пути поставки. Как мы знаем, зависимость от одного поставщика перерастает в уязвимость и приводит к конфликтам. Мы также призываем Китай не поддерживать Россию, прямо или косвенно, в ее преступной войне против Украины. Вместо этого Китай должен воспользоваться своим влиянием, чтобы обеспечить уважение к Уставу ООН", - добавил президент Европейского совета.

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ООН (4177) Евросоюз (17145) Шарль Мишель (246)


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27.09.2024 09:23 Ответить
Разом до Перемоги України. Україна понад усе
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27.09.2024 09:41 Ответить
зрозумів!
це, новий тренд, розмовляти гаслами.
цікаво, вони і дома так говорять?
"кохана, зараз ми поїдемо в магазин, і купимо всі необхідні продукти, що потрібні нам в майбутньому".
"діти, йдіть до школи, та вивчить все що вам задають, заради миру і процвітання".
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27.09.2024 09:48 Ответить
Подледную неделю подобные заявления от различных западных политиков сыплются как из рога изобилия, но слова словами, а без 5-8 млн арт снарядов в год и хотя бы с пол тыщи дальнобойных ракет, не понимаю как можно достичь справедливого мира что бы это не значило, если только вдруг не пойми с какого перепугу, орки сами не уйдут с оккупированных территорий. Возможно продет время, и оглянувшись назад, можно будет сказать, что вся эта осторожность, ограниченность поставок и неспешность было правильным решением, но сейчас кажется, что под справедливым миром западные политики видят территориальные уступки со стороны Украины, поэтому и не дают достаточно вооружений..
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27.09.2024 09:51 Ответить
Який може бути справедливий мир з таким сусідом? Поки рашка існує, вони будуть лізти й загарбувати . От якби можна було одним масованим ударом знищити всі їхні склади, заводи, аеродроми, але цього ніколи не станеться.
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27.09.2024 10:02 Ответить
Як можна апелювати до Китаю, посилаючись на Статут ООН щодо територіальній цілісності? Штати (головний донор ООН) самі ж озброюють Тайвань (тобто де-факто проти теритзоріальної цілісності Китаю), хоча де-юре, на словах підтримують тезу Єдиного Китаю. Досі вже цих двійних стандартів. Пора вже зрозуміти, що Китай, Іран та Росія - вороги західного світу. Війна неминуча. І розмовляти з ними треба з позиції сили: санкції, торгове ембарго, тощо. Ніякі вмовляння не допоможуть. Тільки демонстрація сили, демонстрація рішучості йти до кінця на справах, а не на словах зможуть закінчити цю війну та відвернути глобальну
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27.09.2024 10:54 Ответить
"Європейський Союз підтримуватиме Україну у війні "так довго, як це буде необхідним""
Необхідним кому, Мішель? І чи залишаться врешті-решт українці?
Можна деякий час "лікувати" апендицит пігулками, але без хірургічного втручання пацієнт помре.
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27.09.2024 11:10 Ответить
 
 