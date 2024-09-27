ЄС виконає власне зобов’язання стосовно повернення до України справедливого і тривалого миру, - Мішель

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз підтримуватиме Україну у війні "так довго, як це буде необхідним".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Мішель повідомив на 79-й сесії Генасамблеї ООН.

"Постійний член Ради Безпеки розпочав злочинну та неспровоковану війну в Україні. Це показова спроба насадити своє право, використовуючи силу, замість того, щоб скористатися силою права. Ця війна є прямою загрозою для народу України та для кожного з нас. Європейський Союз підтримав Україну, і буде продовжувати підтримувати Україну так довго, як це буде необхідним. Ми виконаємо нашу обіцянку свободи й солідарності. Ми зобов’язалися досягти справедливого та тривалого миру, як це прописано у Статуті ООН", - наголосив президент Євроради.

Він зауважив, що злочин є злочином, де б і ким би він не був скоєний. Саме тому Європейський Союз захищає універсальне міжнародне право по всьому світу.

"Ми засуджуємо всі дії, які ведуть до дестабілізації, незалежно від того, хто їх вчиняє. Тут я згадую Іран, який разом зі своїми проксі підживлює конфлікти на Близькому Сході. Саме внаслідок підтримки від Ірану продовжується російська війна проти України. Ми маємо зробити висновки з цієї ситуації. Іран і Росія використовують одну й ту саму схему: ядерна загроза, імперіалістичні амбіції, підтримка терористичних груп, - і все це для дестабілізації сусідніх країн та решти світу", - зазначив Мішель.

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Він також закликав Китай скористатися своїм впливом на Росію, щоб зупинити війну проти України та забезпечити повагу до Статуту ООН.

"Китай є ключовим партнером, який може допомогти нам подолати глобальні виклики, зменшити ризики та диверсифікувати шляхи постачання. Як ми знаємо, залежність від одного постачальника переростає у вразливість та призводить до конфліктів. Ми також закликаємо Китай не підтримувати Росію, прямо або опосередковано, у її злочинній війні проти України. Натомість Китай має скористатися своїм впливом, щоб забезпечити повагу до Статуту ООН", - додав президент Європейської ради.