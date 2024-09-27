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ЄС виконає власне зобов’язання стосовно повернення до України справедливого і тривалого миру, - Мішель

Шарль Мішель про зобов'язання ЄС перед Україною

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз підтримуватиме Україну у війні "так довго, як це буде необхідним".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ,  про це Мішель повідомив на 79-й сесії Генасамблеї ООН.

"Постійний член Ради Безпеки розпочав злочинну та неспровоковану війну в Україні. Це показова спроба насадити своє право, використовуючи силу, замість того, щоб скористатися силою права. Ця війна є прямою загрозою для народу України та для кожного з нас. Європейський Союз підтримав Україну, і буде продовжувати підтримувати Україну так довго, як це буде необхідним. Ми виконаємо нашу обіцянку свободи й солідарності. Ми зобов’язалися досягти справедливого та тривалого миру, як це прописано у Статуті ООН", - наголосив президент Євроради.

Він зауважив, що злочин є злочином, де б і ким би він не був скоєний. Саме тому Європейський Союз захищає універсальне міжнародне право по всьому світу.

"Ми засуджуємо всі дії, які ведуть до дестабілізації, незалежно від того, хто їх вчиняє. Тут я згадую Іран, який разом зі своїми проксі підживлює конфлікти на Близькому Сході. Саме внаслідок підтримки від Ірану продовжується російська війна проти України. Ми маємо зробити висновки з цієї ситуації. Іран і Росія використовують одну й ту саму схему: ядерна загроза, імперіалістичні амбіції, підтримка терористичних груп, - і все це для дестабілізації сусідніх країн та решти світу", - зазначив Мішель.

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Він також закликав Китай скористатися своїм впливом на Росію, щоб зупинити війну проти України та забезпечити повагу до Статуту ООН.

"Китай є ключовим партнером, який може допомогти нам подолати глобальні виклики, зменшити ризики та диверсифікувати шляхи постачання. Як ми знаємо, залежність від одного постачальника переростає у вразливість та призводить до конфліктів. Ми також закликаємо Китай не підтримувати Росію, прямо або опосередковано, у її злочинній війні проти України. Натомість Китай має скористатися своїм впливом, щоб забезпечити повагу до Статуту ООН", - додав президент Європейської ради.

Автор: 

ООН (3359) Євросоюз (13443) Шарль Мішель (333)


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27.09.2024 09:23 Відповісти
Разом до Перемоги України. Україна понад усе
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27.09.2024 09:41 Відповісти
зрозумів!
це, новий тренд, розмовляти гаслами.
цікаво, вони і дома так говорять?
"кохана, зараз ми поїдемо в магазин, і купимо всі необхідні продукти, що потрібні нам в майбутньому".
"діти, йдіть до школи, та вивчить все що вам задають, заради миру і процвітання".
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27.09.2024 09:48 Відповісти
Подледную неделю подобные заявления от различных западных политиков сыплются как из рога изобилия, но слова словами, а без 5-8 млн арт снарядов в год и хотя бы с пол тыщи дальнобойных ракет, не понимаю как можно достичь справедливого мира что бы это не значило, если только вдруг не пойми с какого перепугу, орки сами не уйдут с оккупированных территорий. Возможно продет время, и оглянувшись назад, можно будет сказать, что вся эта осторожность, ограниченность поставок и неспешность было правильным решением, но сейчас кажется, что под справедливым миром западные политики видят территориальные уступки со стороны Украины, поэтому и не дают достаточно вооружений..
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27.09.2024 09:51 Відповісти
Який може бути справедливий мир з таким сусідом? Поки рашка існує, вони будуть лізти й загарбувати . От якби можна було одним масованим ударом знищити всі їхні склади, заводи, аеродроми, але цього ніколи не станеться.
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27.09.2024 10:02 Відповісти
Як можна апелювати до Китаю, посилаючись на Статут ООН щодо територіальній цілісності? Штати (головний донор ООН) самі ж озброюють Тайвань (тобто де-факто проти теритзоріальної цілісності Китаю), хоча де-юре, на словах підтримують тезу Єдиного Китаю. Досі вже цих двійних стандартів. Пора вже зрозуміти, що Китай, Іран та Росія - вороги західного світу. Війна неминуча. І розмовляти з ними треба з позиції сили: санкції, торгове ембарго, тощо. Ніякі вмовляння не допоможуть. Тільки демонстрація сили, демонстрація рішучості йти до кінця на справах, а не на словах зможуть закінчити цю війну та відвернути глобальну
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27.09.2024 10:54 Відповісти
"Європейський Союз підтримуватиме Україну у війні "так довго, як це буде необхідним""
Необхідним кому, Мішель? І чи залишаться врешті-решт українці?
Можна деякий час "лікувати" апендицит пігулками, але без хірургічного втручання пацієнт помре.
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27.09.2024 11:10 Відповісти
 
 