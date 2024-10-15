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Мишель пригласил Зеленского на саммит Европейского совета представить "План победы"

Президент Європейської ради Шарль Мішель

Президент Евросовета Шарль Мишель пригласил президента Украины Владимира Зеленского на заседание Европейского совета 17 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я пригласил президента Украины Зеленского на саммит Европейского совета в четверг, 17 октября, чтобы подвести итоги последних событий в войне России против Украины и представить свой "План победы", - написал Мишель на своей странице в соцсети Х.

Читайте также: Зеленский представит "План победы" на следующем заседании Европейского Совета, - Боррель

Автор: 

Зеленский Владимир (20787) Евросоюз (17265) Шарль Мишель (246) План победы (85)


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Топ комментарии
+9
Зеленский перешел уже в разряд мартышек, которая может развеселить чудным номером. Достойное завершение президента свиту.
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15.10.2024 22:43
+8
Американці вже сказали, що це не план, немає ніякої конкретики, а список бажань до Санта-Клауса, тобто, лютої нереальної маєчні
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15.10.2024 23:40
+7
Я сьогодні дізнався про частину цього Плану Перемоги , бо почув повідомлення про примусову евакуацію населення з Куп'янську ... мабуть це теж важлива частина цього Плану.
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15.10.2024 23:07
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А план є? Хто його бачив.....
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15.10.2024 22:39 Ответить
Був. Але зараз нема. Все зкурили
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15.10.2024 22:59 Ответить
1. обовʼязковий перший пункт цього плану



2. вофку зе і усю його зе-банду дермаків, стефанчуків, арахімі, татарових, шмигалів, інших хламідій та корабельних сосен на гіляку за саботаж і зраду України !!!
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16.10.2024 02:14 Ответить
Я сьогодні дізнався про частину цього Плану Перемоги , бо почув повідомлення про примусову евакуацію населення з Куп'янську ... мабуть це теж важлива частина цього Плану.
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15.10.2024 23:07 Ответить
Зеленский перешел уже в разряд мартышек, которая может развеселить чудным номером. Достойное завершение президента свиту.
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15.10.2024 22:43 Ответить
Шоу продовжується. Ішака запрошують на "біс".
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15.10.2024 22:44 Ответить
Він може ще на піаніно зиграти !
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16.10.2024 09:45 Ответить
Завтра ж мають украінців ощасливити планом
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15.10.2024 22:47 Ответить
Суперпотужний суперплан від суперпотужного лідера **********...

Чим би дитя не тішилось...
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15.10.2024 22:48 Ответить
Черговий мільярд дерев буде як завжди.
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15.10.2024 22:51 Ответить
,,Если в доме нету плану--- то кури марихуану,,! Но знал мишка боррель что план есть. Конечно покажет ему наш хлопец план. Там заждались, интрига взвинтилась до отказа. Читать вам не перечитать --- олухи гундосые!
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15.10.2024 22:55 Ответить
а чи не підмінили Мішеля шмигалем
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15.10.2024 23:03 Ответить
І знов брехливе воровито та дурне поїде у турне..
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15.10.2024 23:06 Ответить
Ну і? Як план зупинить війну?

Що хочуть росіяни всі знають. Залишити за ними захоплені території, зменшити армію до декоративних розмірів, російську мову ввести, відмовитися від НАТО і євроінтеграції.

Як читання якогось там плану зупинить війну?
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15.10.2024 23:08 Ответить
Формула миру мабуть вже все, тепер План Перемоги... повна непрофесійність і невігластво.
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15.10.2024 23:11 Ответить
це ж просто:
формула миру виводить на план Перемоги,
план Перемоги, в свою чергу, приведе всіх до самітy миру,
який підтвердить формулу миру...
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15.10.2024 23:18 Ответить
І все це щільно покрити кримською платформою.
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16.10.2024 00:27 Ответить
... і залити бетоном.
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16.10.2024 01:05 Ответить
Ой шазз надряпаю ...шпаргалочку...андрюша надіктує...
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15.10.2024 23:14 Ответить
Вован, покажи його народу України спочатку!!!
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15.10.2024 23:19 Ответить
Залишилося трохи почекати та потерпіти. 17 жовтня наш лидор Зеленський надаст геніальний "план перемоги" і ми нарешті переможемо!
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15.10.2024 23:29 Ответить
Американці вже сказали, що це не план, немає ніякої конкретики, а список бажань до Санта-Клауса, тобто, лютої нереальної маєчні
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15.10.2024 23:40 Ответить
Щольц та Макрон взагалі почали звертати допомогу після того, як ЗЄ провів "демонстрацію плану".
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16.10.2024 00:26 Ответить
Лучше бы он пригласил его с ГОЛОЙ ЖОПОЙ на ПИАНИНЕ сыграть.
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15.10.2024 23:48 Ответить
Певно він це і мав на увазі.
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16.10.2024 09:51 Ответить
Зеленский сам себе вчергове загнав в безвихідь. Наобіцяв, затрахав всіх анонсами, напустив таємничості, а показати нема чого. Тільки на сміх піднімуть, як оприлюднить своє "золоте яйце".
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15.10.2024 23:50 Ответить
план перемоги- это дайте бабла и оружия , а мы солдат и так до последнего украинца
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16.10.2024 03:16 Ответить
План перемоги:

1. Відставка клоуна

2. Арешт завгоспа, 5-6 менеджерів , ОП в повному складі без права внесення застави

3. Заборона політичної діяльності СН, ОПЗЖ з відкриттям кримінального провадження проти керівництва

4. Усунення голів ОДА, передача влади самоврядування

......
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16.10.2024 08:10 Ответить
"Риба" 4-х пунктів плану уже призведе до Перемоги, далі план можна і не складати......
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16.10.2024 08:33 Ответить
Олексій Голобуцький: Дуже очевидна технологія: напередодні презентації "плану перемоги" Зеленського виборців оперативно "прогрівають" для потрібного реагування на його нереалістичність. Адже партнери вже неодноразово дали зрозуміти, що як мінімум не з усіма пунктами згодні.

Тож це вже суто електоральний підхід, орієнтований, як завжди, на збереження рейтингів Зеленського серед його специфічного ядерного електорату: "підступні американські політики вимагають принести в жертву наших дітей і єдиний, хто стоїть між життями вчорашніх школярів і смертю в шанцях, - Зеленський. Він єдиний, кому вистачає потужності не згинатись і хоробро заявляти в очі американцям: мало того, що ви не даєте зброї нам, не даєте дозволів на застосування далекобійних ракет, не даєте достатньо фінансів - так ще й хочете знищити наших дітей, наше майбутнє, заради якого ми воюємо! "

Наступний крок, за логікою, - серйозні поступки на мирних переговорах (наприклад, здача територій, членства в НАТО, російська мова, квоти проросійських політиків у владі) і обвинувачення в цьому саме США та інших союзників. Це не Зеленський пішов на капітуляцію, це його грубо примусили егоїстичні байдужі союзники" ..
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16.10.2024 08:15 Ответить
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16.10.2024 08:32 Ответить
Вот єто поворот!
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16.10.2024 09:43 Ответить
 
 