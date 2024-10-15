Мишель пригласил Зеленского на саммит Европейского совета представить "План победы"

Президент Евросовета Шарль Мишель пригласил президента Украины Владимира Зеленского на заседание Европейского совета 17 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я пригласил президента Украины Зеленского на саммит Европейского совета в четверг, 17 октября, чтобы подвести итоги последних событий в войне России против Украины и представить свой "План победы", - написал Мишель на своей странице в соцсети Х.

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