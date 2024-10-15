Мишель пригласил Зеленского на саммит Европейского совета представить "План победы"
Президент Евросовета Шарль Мишель пригласил президента Украины Владимира Зеленского на заседание Европейского совета 17 октября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я пригласил президента Украины Зеленского на саммит Европейского совета в четверг, 17 октября, чтобы подвести итоги последних событий в войне России против Украины и представить свой "План победы", - написал Мишель на своей странице в соцсети Х.
Топ комментарии
+9 Nika Niko
показать весь комментарий15.10.2024 22:43 Ссылка
+8 zakvova
показать весь комментарий15.10.2024 23:40 Ссылка
+7 Александр Мовчан #575353
показать весь комментарий15.10.2024 23:07 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
2. вофку зе і усю його зе-банду дермаків, стефанчуків, арахімі, татарових, шмигалів, інших хламідій та корабельних сосен на гіляку за саботаж і зраду України !!!
Чим би дитя не тішилось...
Що хочуть росіяни всі знають. Залишити за ними захоплені території, зменшити армію до декоративних розмірів, російську мову ввести, відмовитися від НАТО і євроінтеграції.
Як читання якогось там плану зупинить війну?
формула миру виводить на план Перемоги,
план Перемоги, в свою чергу, приведе всіх до самітy миру,
який підтвердить формулу миру...
1. Відставка клоуна
2. Арешт завгоспа, 5-6 менеджерів , ОП в повному складі без права внесення застави
3. Заборона політичної діяльності СН, ОПЗЖ з відкриттям кримінального провадження проти керівництва
4. Усунення голів ОДА, передача влади самоврядування
......
Тож це вже суто електоральний підхід, орієнтований, як завжди, на збереження рейтингів Зеленського серед його специфічного ядерного електорату: "підступні американські політики вимагають принести в жертву наших дітей і єдиний, хто стоїть між життями вчорашніх школярів і смертю в шанцях, - Зеленський. Він єдиний, кому вистачає потужності не згинатись і хоробро заявляти в очі американцям: мало того, що ви не даєте зброї нам, не даєте дозволів на застосування далекобійних ракет, не даєте достатньо фінансів - так ще й хочете знищити наших дітей, наше майбутнє, заради якого ми воюємо! "
Наступний крок, за логікою, - серйозні поступки на мирних переговорах (наприклад, здача територій, членства в НАТО, російська мова, квоти проросійських політиків у владі) і обвинувачення в цьому саме США та інших союзників. Це не Зеленський пішов на капітуляцію, це його грубо примусили егоїстичні байдужі союзники" ..