Мішель запросив Зеленського на саміт Європейської ради представити "План перемоги"

Президент Євроради Шарль Мішель запросив президента України Володимира Зеленського на засідання Європейської ради 17 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я запросив президента України Зеленського на саміт Європейської ради в четвер, 17 жовтня, щоб підбити підсумки останніх подій у війні Росії проти України і представити свій план перемоги", - написав Мішель на своїй сторінці в соцмережі Х.

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