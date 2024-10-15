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Мішель запросив Зеленського на саміт Європейської ради представити "План перемоги"

Президент Європейської ради Шарль Мішель

Президент Євроради Шарль Мішель запросив президента України Володимира Зеленського на засідання Європейської ради 17 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я запросив президента України Зеленського на саміт Європейської ради в четвер, 17 жовтня, щоб підбити підсумки останніх подій у війні Росії проти України і представити свій план перемоги", - написав Мішель на своїй сторінці в соцмережі Х.

Також читайте: Зеленський представить "План перемоги" на наступному засіданні Європейської Ради,- Боррель

Автор: 

Зеленський Володимир (24253) Євросоюз (13634) Шарль Мішель (333) План перемоги (85)


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Топ коментарі
+9
Зеленский перешел уже в разряд мартышек, которая может развеселить чудным номером. Достойное завершение президента свиту.
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15.10.2024 22:43
+8
Американці вже сказали, що це не план, немає ніякої конкретики, а список бажань до Санта-Клауса, тобто, лютої нереальної маєчні
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15.10.2024 23:40
+7
Я сьогодні дізнався про частину цього Плану Перемоги , бо почув повідомлення про примусову евакуацію населення з Куп'янську ... мабуть це теж важлива частина цього Плану.
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15.10.2024 23:07
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А план є? Хто його бачив.....
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15.10.2024 22:39 Відповісти
Був. Але зараз нема. Все зкурили
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15.10.2024 22:59 Відповісти
1. обовʼязковий перший пункт цього плану



2. вофку зе і усю його зе-банду дермаків, стефанчуків, арахімі, татарових, шмигалів, інших хламідій та корабельних сосен на гіляку за саботаж і зраду України !!!
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16.10.2024 02:14 Відповісти
Я сьогодні дізнався про частину цього Плану Перемоги , бо почув повідомлення про примусову евакуацію населення з Куп'янську ... мабуть це теж важлива частина цього Плану.
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15.10.2024 23:07 Відповісти
Зеленский перешел уже в разряд мартышек, которая может развеселить чудным номером. Достойное завершение президента свиту.
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15.10.2024 22:43 Відповісти
Шоу продовжується. Ішака запрошують на "біс".
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15.10.2024 22:44 Відповісти
Він може ще на піаніно зиграти !
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16.10.2024 09:45 Відповісти
Завтра ж мають украінців ощасливити планом
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15.10.2024 22:47 Відповісти
Суперпотужний суперплан від суперпотужного лідера **********...

Чим би дитя не тішилось...
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15.10.2024 22:48 Відповісти
Черговий мільярд дерев буде як завжди.
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15.10.2024 22:51 Відповісти
,,Если в доме нету плану--- то кури марихуану,,! Но знал мишка боррель что план есть. Конечно покажет ему наш хлопец план. Там заждались, интрига взвинтилась до отказа. Читать вам не перечитать --- олухи гундосые!
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15.10.2024 22:55 Відповісти
а чи не підмінили Мішеля шмигалем
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15.10.2024 23:03 Відповісти
І знов брехливе воровито та дурне поїде у турне..
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15.10.2024 23:06 Відповісти
Ну і? Як план зупинить війну?

Що хочуть росіяни всі знають. Залишити за ними захоплені території, зменшити армію до декоративних розмірів, російську мову ввести, відмовитися від НАТО і євроінтеграції.

Як читання якогось там плану зупинить війну?
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15.10.2024 23:08 Відповісти
Формула миру мабуть вже все, тепер План Перемоги... повна непрофесійність і невігластво.
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15.10.2024 23:11 Відповісти
це ж просто:
формула миру виводить на план Перемоги,
план Перемоги, в свою чергу, приведе всіх до самітy миру,
який підтвердить формулу миру...
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15.10.2024 23:18 Відповісти
І все це щільно покрити кримською платформою.
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16.10.2024 00:27 Відповісти
... і залити бетоном.
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16.10.2024 01:05 Відповісти
Ой шазз надряпаю ...шпаргалочку...андрюша надіктує...
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15.10.2024 23:14 Відповісти
Вован, покажи його народу України спочатку!!!
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15.10.2024 23:19 Відповісти
Залишилося трохи почекати та потерпіти. 17 жовтня наш лидор Зеленський надаст геніальний "план перемоги" і ми нарешті переможемо!
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15.10.2024 23:29 Відповісти
Американці вже сказали, що це не план, немає ніякої конкретики, а список бажань до Санта-Клауса, тобто, лютої нереальної маєчні
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15.10.2024 23:40 Відповісти
Щольц та Макрон взагалі почали звертати допомогу після того, як ЗЄ провів "демонстрацію плану".
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16.10.2024 00:26 Відповісти
Лучше бы он пригласил его с ГОЛОЙ ЖОПОЙ на ПИАНИНЕ сыграть.
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15.10.2024 23:48 Відповісти
Певно він це і мав на увазі.
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16.10.2024 09:51 Відповісти
Зеленский сам себе вчергове загнав в безвихідь. Наобіцяв, затрахав всіх анонсами, напустив таємничості, а показати нема чого. Тільки на сміх піднімуть, як оприлюднить своє "золоте яйце".
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15.10.2024 23:50 Відповісти
план перемоги- это дайте бабла и оружия , а мы солдат и так до последнего украинца
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16.10.2024 03:16 Відповісти
План перемоги:

1. Відставка клоуна

2. Арешт завгоспа, 5-6 менеджерів , ОП в повному складі без права внесення застави

3. Заборона політичної діяльності СН, ОПЗЖ з відкриттям кримінального провадження проти керівництва

4. Усунення голів ОДА, передача влади самоврядування

......
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16.10.2024 08:10 Відповісти
"Риба" 4-х пунктів плану уже призведе до Перемоги, далі план можна і не складати......
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16.10.2024 08:33 Відповісти
Олексій Голобуцький: Дуже очевидна технологія: напередодні презентації "плану перемоги" Зеленського виборців оперативно "прогрівають" для потрібного реагування на його нереалістичність. Адже партнери вже неодноразово дали зрозуміти, що як мінімум не з усіма пунктами згодні.

Тож це вже суто електоральний підхід, орієнтований, як завжди, на збереження рейтингів Зеленського серед його специфічного ядерного електорату: "підступні американські політики вимагають принести в жертву наших дітей і єдиний, хто стоїть між життями вчорашніх школярів і смертю в шанцях, - Зеленський. Він єдиний, кому вистачає потужності не згинатись і хоробро заявляти в очі американцям: мало того, що ви не даєте зброї нам, не даєте дозволів на застосування далекобійних ракет, не даєте достатньо фінансів - так ще й хочете знищити наших дітей, наше майбутнє, заради якого ми воюємо! "

Наступний крок, за логікою, - серйозні поступки на мирних переговорах (наприклад, здача територій, членства в НАТО, російська мова, квоти проросійських політиків у владі) і обвинувачення в цьому саме США та інших союзників. Це не Зеленський пішов на капітуляцію, це його грубо примусили егоїстичні байдужі союзники" ..
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16.10.2024 08:15 Відповісти
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16.10.2024 08:32 Відповісти
Вот єто поворот!
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16.10.2024 09:43 Відповісти
 
 