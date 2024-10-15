Мішель запросив Зеленського на саміт Європейської ради представити "План перемоги"
Президент Євроради Шарль Мішель запросив президента України Володимира Зеленського на засідання Європейської ради 17 жовтня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я запросив президента України Зеленського на саміт Європейської ради в четвер, 17 жовтня, щоб підбити підсумки останніх подій у війні Росії проти України і представити свій план перемоги", - написав Мішель на своїй сторінці в соцмережі Х.
Топ коментарі
+9 Nika Niko
показати весь коментар15.10.2024 22:43 Посилання
+8 zakvova
показати весь коментар15.10.2024 23:40 Посилання
+7 Александр Мовчан #575353
показати весь коментар15.10.2024 23:07 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
2. вофку зе і усю його зе-банду дермаків, стефанчуків, арахімі, татарових, шмигалів, інших хламідій та корабельних сосен на гіляку за саботаж і зраду України !!!
Чим би дитя не тішилось...
Що хочуть росіяни всі знають. Залишити за ними захоплені території, зменшити армію до декоративних розмірів, російську мову ввести, відмовитися від НАТО і євроінтеграції.
Як читання якогось там плану зупинить війну?
формула миру виводить на план Перемоги,
план Перемоги, в свою чергу, приведе всіх до самітy миру,
який підтвердить формулу миру...
1. Відставка клоуна
2. Арешт завгоспа, 5-6 менеджерів , ОП в повному складі без права внесення застави
3. Заборона політичної діяльності СН, ОПЗЖ з відкриттям кримінального провадження проти керівництва
4. Усунення голів ОДА, передача влади самоврядування
......
Тож це вже суто електоральний підхід, орієнтований, як завжди, на збереження рейтингів Зеленського серед його специфічного ядерного електорату: "підступні американські політики вимагають принести в жертву наших дітей і єдиний, хто стоїть між життями вчорашніх школярів і смертю в шанцях, - Зеленський. Він єдиний, кому вистачає потужності не згинатись і хоробро заявляти в очі американцям: мало того, що ви не даєте зброї нам, не даєте дозволів на застосування далекобійних ракет, не даєте достатньо фінансів - так ще й хочете знищити наших дітей, наше майбутнє, заради якого ми воюємо! "
Наступний крок, за логікою, - серйозні поступки на мирних переговорах (наприклад, здача територій, членства в НАТО, російська мова, квоти проросійських політиків у владі) і обвинувачення в цьому саме США та інших союзників. Це не Зеленський пішов на капітуляцію, це його грубо примусили егоїстичні байдужі союзники" ..