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Україна буде в центрі обговорень на засіданні Євроради, - Мішель

Президент Європейської Ради Шарль Мішель

Президент Європейської ради Шарль Мішель оприлюднив запрошення до членів Євросоюзу на участь у зустрічі в Брюсселі 17 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Україна буде центральною в наших обговореннях", – заявив він.

Мішель нагадав, що на засіданні президент України презентує план перемоги. Також представники країн ЄС працюватимуть над наступними кроками, щоб "розробити консенсус навколо мирної ініціативи, заснованої на принципах Хартії ООН та міжнародного права".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС виконає власне зобов’язання стосовно повернення до України справедливого і тривалого миру, - Мішель

"Ми також зосередимося на нашій фінансовій взаємодії з Україною. Я очікую, що ми виконаємо наше зобов’язання, взяте в червні разом з партнерами з "Групою семи", надати приблизно 45 мільярдів євро (50 мільярдів доларів) до кінця року на підтримку військових, бюджетних потреб України та відбудови", – заявив голова Євроради.

Він закликав блок активізувати зусилля з підтримки України з наближенням зими, вказавши на те, що понад половина української енергетичної інфраструктури зруйнована.

Також, додав Мішель, зустріч стосуватиметься ситуації на Близькому сході, конкурентоспроможності всередині Євросоюзу та питань міграції.

Також читайте: Зеленський і президент Євроради Мішель обговорили використання доходів від заморожених російських активів

Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що запросив президента України Володимира Зеленського відвідати саміт Європейської ради в четвер, 17 жовтня, щоб підбити підсумки останніх подій у війні Росії проти України та представити свій план перемоги.

Автор: 

Євросоюз (13636) Шарль Мішель (333)


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Ммммм... Обговорення! Саме те, що потрібно зараз Україні. Навіщо ті снаряди, танки чи ракети. Треба ще трошки ********* - і буде перемога. А чого ж ні - найвеличніший і найпотужніший лідор країни в війні саме цим здебільшого і займається
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16.10.2024 16:15 Відповісти
Від щастя заплигали на одній ніжці. Нас обговорюють, в центрі....
Хоча що тут дивного? Чому захід має бути меншою балболкою, ніж Зеленський?
Обіцяти, потім знову обіцяти, потім обіцяне переодіцяти, а як вже зовсім погано - робити морду морозильником - зелені майстри....
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16.10.2024 16:28 Відповісти
І шо скажуть, в дусі "ви за*бали там красти", і "більше не дамо".
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16.10.2024 17:01 Відповісти
 
 