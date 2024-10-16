Україна буде в центрі обговорень на засіданні Євроради, - Мішель
Президент Європейської ради Шарль Мішель оприлюднив запрошення до членів Євросоюзу на участь у зустрічі в Брюсселі 17 жовтня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Україна буде центральною в наших обговореннях", – заявив він.
Мішель нагадав, що на засіданні президент України презентує план перемоги. Також представники країн ЄС працюватимуть над наступними кроками, щоб "розробити консенсус навколо мирної ініціативи, заснованої на принципах Хартії ООН та міжнародного права".
"Ми також зосередимося на нашій фінансовій взаємодії з Україною. Я очікую, що ми виконаємо наше зобов’язання, взяте в червні разом з партнерами з "Групою семи", надати приблизно 45 мільярдів євро (50 мільярдів доларів) до кінця року на підтримку військових, бюджетних потреб України та відбудови", – заявив голова Євроради.
Він закликав блок активізувати зусилля з підтримки України з наближенням зими, вказавши на те, що понад половина української енергетичної інфраструктури зруйнована.
Також, додав Мішель, зустріч стосуватиметься ситуації на Близькому сході, конкурентоспроможності всередині Євросоюзу та питань міграції.
Нагадаємо, президент Європейської ради Шарль Мішель повідомив, що запросив президента України Володимира Зеленського відвідати саміт Європейської ради в четвер, 17 жовтня, щоб підбити підсумки останніх подій у війні Росії проти України та представити свій план перемоги.
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Хоча що тут дивного? Чому захід має бути меншою балболкою, ніж Зеленський?
Обіцяти, потім знову обіцяти, потім обіцяне переодіцяти, а як вже зовсім погано - робити морду морозильником - зелені майстри....