США оголосили оборонний пакет для України на суму 425 млн доларів, - Зеленський

Сполучені Штати оголосили оборонний пакет для України на суму 425 мільйонів доларів, до якого увійшли нові системи протиповітряної оборони й далекобійне озброєння.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Провів телефонні переговори із Президентом Джозефом Байденом і висловив вдячність Сполученим Штатам за непохитну підтримку України від початку повномасштабного російського вторгнення. Лідерство Президента Байдена в об’єднанні світу та міцна двопартійна підтримка Америки мали вирішальне значення та допомогли Україні вистояти й захистити нашу незалежність", - розповів Зеленський.

Крім того, він висловив вдячність Сполученим Штатам, "за оголошений сьогодні оборонний пакет на суму 425 мільйонів доларів, до якого увійшли нові системи протиповітряної оборони й далекобійне озброєння".

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Також глава держави запропонував Байдену розглянути можливість розвитку спільного виробництва зброї та обговорив з ним важливість додаткових тренувань для українських воїнів.

"Окрему увагу приділили майбутньому онлайн-засіданню Української оборонної контактної групи, формату Рамштайн. Поінформував Президента Байдена про своє сьогоднішнє звернення до українського парламенту, під час якого План перемоги отримав тверду підтримку всіх парламентських партій та груп" - додав Зеленський.

За його словами, завтра він представлятиме його "нашим партнерам із ЄС на засіданні Ради Європи".

"Продовжуємо працювати з партнерами над втіленням Формули миру. Дякуємо США за готовність допомогти Україні зміцнити позиції, щоб примусити Росію до доброчесної дипломатії" - резюмував президент.

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