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США оголосили оборонний пакет для України на суму 425 млн доларів, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Сполучені Штати оголосили оборонний пакет для України на суму 425 мільйонів доларів, до якого увійшли нові системи протиповітряної оборони й далекобійне озброєння.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Провів телефонні переговори із Президентом Джозефом Байденом і висловив вдячність Сполученим Штатам за непохитну підтримку України від початку повномасштабного російського вторгнення. Лідерство Президента Байдена в об’єднанні світу та міцна двопартійна підтримка Америки мали вирішальне значення та допомогли Україні вистояти й захистити нашу незалежність", - розповів Зеленський.

Крім того, він висловив вдячність Сполученим Штатам, "за оголошений сьогодні оборонний пакет на суму 425 мільйонів доларів, до якого увійшли нові системи протиповітряної оборони й далекобійне озброєння".

Також дивіться: "План перемоги" Зеленського. 5 пунктів і 3 таємні додатки | Юрій Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО

Також глава держави запропонував Байдену розглянути можливість розвитку спільного виробництва зброї та обговорив з ним важливість додаткових тренувань для українських воїнів.

"Окрему увагу приділили майбутньому онлайн-засіданню Української оборонної контактної групи, формату Рамштайн. Поінформував Президента Байдена про своє сьогоднішнє звернення до українського парламенту, під час якого План перемоги отримав тверду підтримку всіх парламентських партій та груп" - додав Зеленський.

За його словами, завтра він представлятиме його "нашим партнерам із ЄС на засіданні Ради Європи".

"Продовжуємо працювати з партнерами над втіленням Формули миру. Дякуємо США за готовність допомогти Україні зміцнити позиції, щоб примусити Росію до доброчесної дипломатії" - резюмував президент.

Читайте: Засідання "Рамштайн" на рівні лідерів відбудеться у листопаді, - Білий дім

Автор: 

Зеленський Володимир (24275) зброя (7523) допомога (8430) США (23348)


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Топ коментарі
+10
а де ті 65 млрд, за які голосували півроку? бо за декілька тижнів трамп може все відмінити!
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16.10.2024 20:40
+10
А маленька Литва 3,5 мільярди..
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16.10.2024 20:45
+6
саме гірше на війні - це серливі союзники, чи партнери.
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16.10.2024 20:46
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а де ті 65 млрд, за які голосували півроку? бо за декілька тижнів трамп може все відмінити!
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16.10.2024 20:40 Відповісти
трамп може скасувати щонайшвидше 21/01.2025року, якщо, звісно обереться (хоча шансів на це обрання в нього - 48%)
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16.10.2024 21:37 Відповісти
він сам заявляв, що заблокує на другий день ці гроші. він це може, джонсон тому доказ.
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16.10.2024 21:44 Відповісти
те, що він заявляв що заблокує - його брехня. Ще раз, повністю заблокувати зможе, лише після інавгурації. Інша справа, що, коли будуть відомі
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16.10.2024 21:54 Відповісти
результати екзиполів раптом з його перемогою 5/11, то його заяви з погрозами заблокувати зіграють свою негатьивну роль в подальшому забезпечені України зброєю.
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16.10.2024 21:55 Відповісти
В США теж є бюрократи й дуполизи, особливо в пентагоні. Коли стануть відомі результати, і не дай Бог вигра Трамп - жодного патрону не передадуть . Найдуть звісно вагомі причини...
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16.10.2024 23:33 Відповісти
запросіть суровікина, хай збудує лінію оборони , щоб зелена мерзота нарік піарилась

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17.10.2024 00:06 Відповісти
А маленька Литва 3,5 мільярди..
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16.10.2024 20:45 Відповісти
Це мабуть якась опечатка, в них весь річний військовий бюджет менший озвученої суми
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16.10.2024 21:18 Відповісти
саме гірше на війні - це серливі союзники, чи партнери.
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16.10.2024 20:46 Відповісти
У нас НЕМА ЖОДНОГО СОЮЗНИКА...ЖОДНОГО.....а партнери є ..але то не союзники
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16.10.2024 21:12 Відповісти
Ще дуже помічні у війні СВОЇ воші і гниди .
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16.10.2024 21:48 Відповісти
Литва погодила новий пакет допомоги Україні на 3,5 млрд євро, - глава МЗС Ландсбергіс Джерело:
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16.10.2024 20:48 Відповісти
Читати бажано не тільки заголовок, а і саму новину :

"Литва погодила новий пакет допомоги Україні на 3,5 млрд євро, - глава МЗС Ландсбергіс "

"З початку нашої співпраці ми поставили обладнання на 15,4 млрд євро, а зараз ми узгодили допомогу на 3,5 млрд євро", - сказав очільник МЗС Литви.
Дипломат зазначив, що стала одним із найбільших постачальників енергетичного обладнання в Україну. "
16.10.24


А от стосовно військової допомоги, то США, від початку 2022 року, поставила Україні, саме військової допомоги на 51,6 млрд євро (загалом і фінансової і військової то 75,1 млрд € )

"Допомога Заходу Україні: хто дає найбільше грошей та зброї"

07.08.2024

https://www.dw.com/uk/dopomoga-zahodu-ukraini-hto-dae-najbilse-grosej-ta-zbroi/a-69876174
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16.10.2024 22:29 Відповісти
Малесенька Литва - яка в 100р менша за США - надає допомогу на 3.5 млд
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16.10.2024 20:48 Відповісти
Похоже на опечатку, в них річний ввійськовий бюджет менший за цей пакет допомоги
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16.10.2024 21:20 Відповісти
Там не "опечатка", а допомога не військова.
"Литва погодила новий пакет допомоги Україні на 3,5 млрд євро, - глава МЗС Ландсбергіс "

"З початку нашої співпраці ми поставили обладнання на 15,4 млрд євро, а зараз ми узгодили допомогу на 3,5 млрд євро", - сказав очільник МЗС Литви.
Дипломат зазначив, що стала одним із найбільших постачальників енергетичного обладнання в Україну. "
16.10.24


А от стосовно військової допомоги, то США, від початку 2022 року, поставила Україні, саме військової допомоги на 51,6 млрд євро (загалом і фінансової і військової то 75,1 млрд € )

"Допомога Заходу Україні: хто дає найбільше грошей та зброї"

07.08.2024

https://www.dw.com/uk/dopomoga-zahodu-ukraini-hto-dae-najbilse-grosej-ta-zbroi/a-69876174

Як то кажуть, "диявол криється в деталях". А от маніпулятори, розраховують на те, що ніхто не піде і не перепровірить що та як. От "Валентин Коваль 7c749467" і спробував, для якоїсь мети, зманіпулювати.
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16.10.2024 22:15 Відповісти
Невдячний "фейс"
(або може насправді і московит, хто зна )
"Валентин Коваль 7c749467", пробує маніпулювати з якоюсь метою, применшуючи значення допомоги від США. У відповідь на маніпуляцію "Валентин Коваль 7c749467", наступна інформація:

"Допомога Заходу Україні: хто дає найбільше грошей та зброї""

" ...

Військова допомога від США та європейців зрівнялася

Водночас США надали 75,1 млрд євро і анонсували 23,3 млрд євро. Якщо ж розглядати держави окремо, то тут Сполучені Штати вочевидь лідирують, значно випереджаючи як інші країни, так і Євросоюз як організацію.

Причому особливість США полягає у тому, що явний пріоритет Вашингтону - військова допомога. На неї з 75,1 млрд євро були спрямовані 51,6 млрд євро. Євросоюз своєю чергою військову допомогу Україні взагалі не надає, це роблять лише окремі члени ЄС. Брюссель надає Києву лише фінансову та гуманітарну підтримку. Вона становила, за даними IfW, 39,3 мільярда євро.

Зі статистики Ukraine Support Tracker випливає, що всі разом європейські країни надали Україні практично стільки ж військової допомоги (51,5 млрд євро), що і Сполучені Штати (51,6 млрд євро).

У списку найбільших країн-донорів України за США з великим відривом йдуть Німеччина (14,7 млрд євро), Великобританія (13,1 млрд євро), Японія (9,1 млрд євро) та Канада (7,2 млрд євро)."

07 серпня 2024

https://www.dw.com/uk/dopomoga-zahodu-ukraini-hto-dae-najbilse-grosej-ta-zbroi/a-69876174
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16.10.2024 21:38 Відповісти
З Прямим порішав? - все чікі - пікі? - не туфта?
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16.10.2024 21:44 Відповісти
Слова "Валентин Коваль 7c749467" туфта, так.
Бо так і не підтвердив "Валентин Коваль 7c749467" свого голослівного твердженя, наприклад, прямим посиланням на відео
(інтернет адреса, де те відео є, і наприклад з якої хвилини, секунди того відео, можна побачити/почути, те, про що голослівно стверджував "Валентин Коваль 7c749467")
де нібито було те, що "Валентин Коваль 7c749467" пустословно
(не підкріпивши прямим посиланням (інтернет адреса ) на слова які "Валентин Коваль 7c749467" написав, скоріше всього вигадавши взагалі ту подію, яку описав. )
"заявив".
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16.10.2024 22:13 Відповісти
Хто стукає - тому відкриють - прямо на Прямии! - архіви не горять - в мене всі ходи записані
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16.10.2024 22:17 Відповісти
Хто пише, той і надає підтвердження своїх слів. Я не повинен шукати те, чого може не бути, через те, що "Валентин Коваль 7c749467", може так статись, що для чогось вигадав.
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16.10.2024 23:06 Відповісти
Ну це дуже потужно після пакету у 150 мільйонів, аж у 3 рази виросло.
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16.10.2024 20:50 Відповісти
а могло би взагалі нікуя не бути. ось точно було би потужно..
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16.10.2024 21:01 Відповісти
А вже таке було 4 місяці під час наступу кацапів на Донбасі, поки розповідали що республіканці блокують допомогу Україні, при залишках у Пентагону на 8 млрд.
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16.10.2024 21:07 Відповісти
Не могло не бути. Треба якось трохи більше розумітись на світовій політиці.
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16.10.2024 21:11 Відповісти
теж хочеться вірити, що не могло.. однак і списувати остаточно не варто, що могло.. вони ж пропонували уряду евакуюватись.. ну а далі підтримували партизанську війну в Україні.
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16.10.2024 21:58 Відповісти
Підраховано станом з початку 2022 року по 6 серпня 2024 року, вже було, хто скільки допоміг Україні, і по виду допомоги, військова і фінансова :

"Допомога Заходу Україні: хто дає найбільше грошей та зброї""

"...
6 серпня 2024 року дослідники IfW опублікували нове, вже 18-те, оновлення банку даних проєкту Ukraine Support Tracker. У його рамках група німецьких учених збирає та узагальнює інформацію про ту фінансову та матеріальну підтримку, яку від початку 2022 року надають Києву понад 40 країн світу та структури https://www.dw.com/uk/evropejskij-souz-es-evrosouz/t-18359473 Європейського Союзу .

Військова допомога від США ...

... Причому особливість США полягає у тому, що явний пріоритет Вашингтону - військова допомога. На неї з 75,1 млрд євро були спрямовані 51,6 млрд євро.
..."

07 серпня 2024

https://www.dw.com/uk/dopomoga-zahodu-ukraini-hto-dae-najbilse-grosej-ta-zbroi/a-69876174
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16.10.2024 22:26 Відповісти
Не знаю звідки у DW такі цифри, але є інші - підтверджений обсяг військової допомоги США, фізично доставленої на територію України з 24 лютого 2022 року до 1 липня 2023 року в рамках PDA та USAI, становить 17,1 млрд.дол.
Можливо у DW рахують кошти, що виділені Конгресом взагалі на військову допомогу, без урахування фактичних поставок.
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16.10.2024 23:06 Відповісти
Не бачу посилань хоч якихось на інформацію від "V 2af7597c", по вказаному періоду (24 лютого 2022 по 1 липня 2023 ) хоча би, а не як сказано у DW період з початку 2022 року, по 6 серпня 2024 рік.

Стосовно вислову ""V 2af7597c" "Не знаю звідки у DW такі цифри", то в новині на яку я надав посилання, та і в уривку з тієї новини, який (уривок з новини) який я навів в дописі написано, звідкі такі цифри, а саме проект "Ukraine Support Tracker"

(" ... Це підрахував Інститут світової економіки у Кілі (IfW). 6 серпня 2024 року дослідники IfW опублікували нове, вже 18-те, оновлення банку даних проєкту Ukraine Support Tracker. У його рамках група німецьких учених збирає та узагальнює інформацію про ту фінансову та матеріальну підтримку, яку від початку 2022 року надають Києву понад 40 країн світу та структури https://www.dw.com/uk/evropejskij-souz-es-evrosouz/t-18359473 Європейського Союзу . "

07.08.2024

https://www.dw.com/uk/dopomoga-zahodu-ukraini-hto-dae-najbilse-grosej-ta-zbroi/a-69876174
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16.10.2024 23:31 Відповісти
https://aillarionov.livejournal.com/1375798.html подтвержденный объем военной помощи США, физически доставленной на территорию Украины с 24 февраля 2022 года по 1 июля 2023 года в рамках PDA и USAI, составляет 17,1 млрд.дол.
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16.10.2024 23:34 Відповісти
Не відкривається посилання, але з назви в посиланні видно, що то блог на лайв журналі іларіонова.

Серйозно ? Блог іларіонова, порівнювати з Інститутом світової економіки у Кілі ? ))
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16.10.2024 23:37 Відповісти
VPN треба включити. Там цифри та таблиці , по суті щось є сказати? Може щось там у підрахунках не так? От ще - https://www.youtube.com/watch?v=IKa6AAMbM0s Военная помощь Украине: не более 4 млрд.дол. из 61-млрд. билля
-
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16.10.2024 23:54 Відповісти
По суті:
З якою метою надавати блог в рашитській соціальній мережі, як "джерело" інформації ?
Чому я маю сприймати серйозно блог незрозуміло кого, в рашитській соціальній мережі, більше, ніж офіційне інформаційне видання DW, у якого є ім'я і репутація ?
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17.10.2024 01:26 Відповісти
На YouTube є теж саме. До речі, у незрозуміло кого є ім'я і репутація. Чому я маю сприймати серйозно якесь видання, у якому пишуть якісь невідомі нікому писаки?
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17.10.2024 09:58 Відповісти
До речі, коли оце лайно починається - не там написано, не така мова, не той пише - це 100% означає, що по суті сказати немає чого.
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17.10.2024 10:02 Відповісти
чомусь іларіонова не друкує ніяке видання, а він пише у московитській соціальній мережі. Чого б це так ? Може у іларіонова якраз така репутація, саме таке "ім'я", що в серйозних виданнях його бачити не хочуть ?
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17.10.2024 15:22 Відповісти
Його взагалі не друкують, бо усім, у тому числі на расєє та у США дуже не подобається, що він пише та каже. А якщо провладні "серйозні" видання подобаються, то дивиться телемарафон та не лізьте в інтернет на форуми.
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17.10.2024 18:19 Відповісти
"Його взагалі не друкують, бо усім, у тому числі на расєє ... дуже не подобається, що він пише та каже."
======

якби він "дуже не подобався" московії, то в "livejournal"
(кириличний варіант (з якого і навів текст дехто "V 2af7597") cкорочено називається "жж", тому далі "жж".)
,його блог, заблокували б московитські органи влади, наприклад через такий інструмент, як володіння "сбербанком московії, 55 % акцій в компанії "рамблер", на московитських серверах якої ("рамблер"), "жж" і розміщений .
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17.10.2024 23:06 Відповісти
О, пішов словесний пронос. Як би, та як що, на інше звивин не хватає.
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18.10.2024 00:24 Відповісти
Хамлу "V 2af7597c", конкретно вказано, що тезіс "V 2af7597c", що нібито відносно іларіонова, московії "дуже не подобається, що він пише та каже", це або помилковість думки "V 2af7597c"
(може бути таке, що через невміння знаходити інформацію, аналізувати інформацію, і на основі аналізу знайденої інформації, самостійно робити висновки по знайденій і проаналізованій інформації.)
, або, щось схоже на брехню від "V 2af7597c", якщо наведена мною інформація була відома "V 2af7597c", до того, як "V 2af7597c" написав про те, що нібито відносно іларіонова, московії "дуже не подобається, що він пише та каже.", бо іларіонов, по факту, нормально себе почуває в підконтрольній московитській владі соціальній мережі "жж", ніхто його не блокує, відповідно до звичайної логіки, висновок, іларіонов в "жж" пише те, що подобається владі московії.
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18.10.2024 01:11 Відповісти
Знову словесний пронос. І де вас набирають, тільки...
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18.10.2024 10:32 Відповісти
"V 2af7597c", висловив дуже "глибоку думку".
Не сподобалось що висвітлено іларіонова, який (іларіонов) є фуфлометом, і тому "V 2af7597c", пробує "вкусити за ногу" мене ?
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18.10.2024 20:06 Відповісти
До слова, таки наголошую, що виданню з ім'ям, довіри більше, ніж незрозумілому московиту, який друкується на лайно-млсковитській соціальній мережі, де звичайно що московія, зацікавлена щоб була брехня.
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17.10.2024 15:29 Відповісти
Та довіряйте кому завгодно, це ваше право, якщо немає свого мозку, то його не вставиш. Воно якщо на мові та у шароварах, то визнає, інше - ні. Англійську також не визнаєте? То почитайте теж саме на англійській. Фактичні об'єми поставок $https://www.youtube.com/watch?v=OQM1NY8K10U 21.3 млрд. Крапка
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17.10.2024 18:01 Відповісти
1. Саме той іларіонов, той фуфломет, що в притаманній трампістам

(тобто ті самі MAGA ( які виступають проти допомоги Україні ) = біля 20% від республіканської партії, через поведінку яких (через поведінку трампістів з MAGA.), біля 80% притомних республіканців
( які виступають за допомогу Україні.)
, періодично отримують "іспанський сором".)

формі "теорії змови", пробував звинуватити демократівв штурмі Капітолію

( "Колишнього радника Путіна звільнили з інституту в США після публікації про штурм Капітолію"

"8 січня колишній радник Путіна https://aillarionov.livejournal.com/1215661.html опублікував текст з аналізом подій у Вашингтоні, які привели до штурму Капітолію США. У публікації висувалася теорія, що захоплення будівлі Капітолію могло бути результатом провокації з боку представників Демократичної партії"

15 січня 2021

https://nv.ua/ukr/world/countries/shturm-kapitoliyu-v-ssha-andriya-illarionova-zvilnili-z-institutu-v-ssha-ostanni-novini-50135595.html )

в 2021 році ?

2. Це той фуфломет іларіонов який в січні 2023 року, виступав у ролі "баби ванги"

("Російський політичний емігрант, який нині мешкає на околиці Вашинґтона і є позаштатним радником керівництва Республіканської партії США змалював моторошний сценарій на найближчі 2-3 місяці війни.

За словами Ілларіонова, протягом кількох днів-тижнів почнеться ще масштабніший (аніж 24.II.2022 - прим. ред.), напад російських військ, підсумком якого, нібито є оточення підрозділів Сил оборони України на всьому Лівобережжі й взяття у блокаду Києва."

16 січня 2023

https://bastion.tv/rosijskij-trampist-illarionov-prorokuye-********-masshtabnij-napad-azh-do-lvova_n51731 )

, намоловши фуфла про війну в Україні ?

Може саме через те, що іларіонов періодично несе маячню, яка не відноситься ніяк до реальності, то його нікуди і не запрошують, а тільки от і веде текстовий блог сам собі, в підконтрольній московитській владі, соціальній мережі "жж" ?

Тому "V 2af7597c", якщо з розумінням хоча би по наведеній в цьому дописі інформації у "V 2af7597c" біда, то відповім словами "V 2af7597c", "якщо немає свого мозку, то його не вставиш. "
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17.10.2024 23:42 Відповісти
По цифрам заперечення є? - нема. Тому гуляй собі .. лісом, байденуте.
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18.10.2024 00:19 Відповісти
Я навів зразу всі суми, з джерелом видання з репутацією, а "V 2af7597c", мені для чогось фуфломета якогось пробує підсунути.
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18.10.2024 00:49 Відповісти
Які ще суми навів? У виданні загальні цифри, без вказання фактичних поставок. Тобі адресу ясніше вказати, куди йти?
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18.10.2024 10:35 Відповісти
Раз "V 2af7597c" не побачив суми

(які були отримані німецькими вченими з Інституту світової економіки в Кілі, на основі їх дослідження теми поставки військової і фінансової допомоги від країн союзників України, в період з початку 2022 року по 6 серпня 2024 року. )

, то ексклюзивно для "V 2af7597c", в нижче наведеній інформації, виділено мною, щоб побачив навіть "V 2af7597c", допомога від США, в мільярдах євро (млрд. євро = млрд. €> :


"Допомога Заходу Україні: хто дає найбільше грошей та зброї""

" ...

Військова допомога від США та європейців зрівнялася

Водночас США надали 75,1 млрд євро і анонсували 23,3 млрд євро. Якщо ж розглядати держави окремо, то тут Сполучені Штати вочевидь лідирують, значно випереджаючи як інші країни, так і Євросоюз як організацію.

Причому особливість США полягає у тому, що явний пріоритет Вашингтону - військова допомога. На неї з 75,1 млрд євро були спрямовані 51,6 млрд євро. Євросоюз своєю чергою військову допомогу Україні взагалі не надає, це роблять лише окремі члени ЄС. Брюссель надає Києву лише фінансову та гуманітарну підтримку. Вона становила, за даними IfW, 39,3 мільярда євро.

Зі статистики Ukraine Support Tracker випливає, що всі разом європейські країни надали Україні практично стільки ж військової допомоги (51,5 млрд євро), що і Сполучені Штати (51,6 млрд євро).

У списку найбільших країн-донорів України за США з великим відривом йдуть Німеччина (14,7 млрд євро), Великобританія (13,1 млрд євро), Японія (9,1 млрд євро) та Канада (7,2 млрд євро)."

07 серпня 2024

https://www.dw.com/uk/dopomoga-zahodu-ukraini-hto-dae-najbilse-grosej-ta-zbroi/a-69876174
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18.10.2024 20:15 Відповісти
Знову словесний пронос - якщо підрахувати пакети від США, що оголошувалися, та є на офіційному сайті Пентагону, то буде 21.3 млрд строком на середину липня 2024 року. Усе, з папугою, що товче одне і теж - нецікаво.
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18.10.2024 23:17 Відповісти
".. якщо підрахувати пакети від США, що оголошувалися, та є на офіційному сайті Пентагону, то буде 21.3 млрд строком на середину липня 2024 року. "
=====
Сам рахував "V 2af7597c", чи "V 2af7597c" знову від фуфломета іларіонова "дравішкі" ?
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18.10.2024 23:31 Відповісти
Візьми калькулятор, та зайди на сайт Пентагону, чи рахувати не вчили? До речі, слово усе зрозумів, чи одна пряма звивина не дозволяє?
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18.10.2024 23:46 Відповісти
"V 2af7597c" пише:
"Візьми калькулятор, та зайди на сайт Пентагону, чи рахувати не вчили? "
=====
Зрозумів, виходить що у "V 2af7597c" просто "Знову словесний пронос" ("V 2af7597c"), замість того щоб підтвердити свій попередній "словесний пронос" у вигляді "якщо підрахувати пакети від США, що оголошувалися, та є на офіційному сайті Пентагону, то буде 21.3 млрд строком на середину липня 2024 року.".
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19.10.2024 00:14 Відповісти
Спеціально, для "особливо розумного" Rostyslav d81e3d7b - https://nv.ua/ukr/world/countries/nova-zbroya-baydena-dlya-ukrajini-chomu-dvi-tretini-dopomogi-zalishayutsya-v-ssha-novini-ukrajini-50372533.html Мільярди для заводів Аризони й Техасу. Як дві третини «допомоги Україні» залишаються в США і куди їх витрачають
До речі, якщо "фуфломет іларіонов", то Rostyslav d81e3d7b - просто говномет, який є ніхто та звуть ніяк.
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19.10.2024 00:13 Відповісти
"Спеціально, для "особливо розумного" Rostyslav d81e3d7b - https://nv.ua/ukr/world/countries/nova-zbroya-baydena-dlya-ukrajini-chomu-dvi-tretini-dopomogi-zalishayutsya-v-ssha-novini-ukrajini-50372533.html Мільярди для заводів Аризони й Техасу. Як дві третини «допомоги Україні» залишаються в США і куди їх витрачають "

=====

"V 2af7597c" наведеним посиланням на новину за 1 грудня 2023 року, сам же перекреслив своє фуфло

( чи може фуфломета іларіонова, на якого орієнтується "V 2af7597c")

, про

"якщо підрахувати пакети від США, що оголошувалися, та є на офіційному сайті Пентагону, то буде 21.3 млрд строком на середину липня 2024 року. "
( (С) "V 2af7597c")

, бо ще майже рік назад, виходячи з інформації в новині

" Мільярди для заводів Аризони й Техасу. Як дві третини «допомоги Україні» залишаються в США і куди їх витрачають"
1 грудня 2023
https://nv.ua/ukr/world/countries/nova-zbroya-baydena-dlya-ukrajini-chomu-dvi-tretini-dopomogi-zalishayutsya-v-ssha-novini-ukrajini-50372533.html

, пишеться про вже

" США виділили щонайменше $44 млрд суто на безпекову (військову) допомогу Україні - без урахування інших складових підтримки Києва."
https://nv.ua/ukr/world/countries/nova-zbroya-baydena-dlya-ukrajini-chomu-dvi-tretini-dopomogi-zalishayutsya-v-ssha-novini-ukrajini-50372533.html

, а не нібито

"21,3 млрд. строком на середину липня 2024 року. "
( (С) "V 2af7597c")

, тобто "V 2af7597c", сам себе "закопав" зі своїм попереднім інформаційним фуфлом, яким спробував оперувати.


Так що стосовно допомоги від США, те що частина коштів залишається всередині США, то зрозуміло, бо матеріальна частина береться прямо зі складів зберігання
(як в США, так і в країнах союзниках. )
, а потім, за рахунок коштів які залишаються в США виготовляється озброєння щоб поповнити там де було вилучено.
Якби теперішнє керівництво України, коли діяв закон по "ленд-лізу", не відмовилась від запуску програми "ленд-лізу", то самі принципи постачання озброєння були би іншими

(та для запуску програми "ленд-лізу", необхідне стратегічне бачення
(яке у Валерія Федоровича Залужного було наприклад, і він озвучував відповідні потреби, але згодом, було прийнято саме політичне рішення, про безоплатну допомогу, напевно через те, що з 15 лютого 2020 року, у "зе" нічого не змінилось, відносно сказаних ним слів " "У мене немає часу думати стратегічно. Я часто думаю тактично в інтересах України", - наголосив Зеленський." 15 лютого, 2020 https://espreso.tv/news/2020/02/15/********************************************************************* )
, на основі якого, були б виділені кошти в оборонні підприємства США, і почала б виготовлятись зброя яка потрібна, а безоплатна допомога, була би наприклад, у вигляді перекриття якихось негайних потреб.)

, а через те, що допомога відбувається на безоплатній для України основі, то і рішення яким чином забезпечити Україну необхідним озброєнням, відбуваються по складній системі постачання, яка
(система постачання )
також нерозривно пов'язана з тим, що по деяким видам озброєння, необхідно проводити додаткові маніпуляції, для того щоб те озброєння було в 100% готовності, наприклад після "розконсервації" після довготривалого зберігання, відповідні регламентні роботи, і інші нюанси які постійно вирішуються США, щоб забезпечити Україну необхідним, як умога швидше.


https://nv.ua/ukr/world/countries/nova-zbroya-baydena-dlya-ukrajini-chomu-dvi-tretini-dopomogi-zalishayutsya-v-ssha-novini-ukrajini-50372533.html
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19.10.2024 01:26 Відповісти
"V 2af7597c" висловився:
До речі, якщо "фуфломет іларіонов", то Rostyslav d81e3d7b - просто говномет, який є ніхто та звуть ніяк.

=====

Я обоснував тут
, чому іларіонов фуфломет, наведенням двох прикладів спроби "впарити" людям "фуфло" іларіоновим.
Стосовно тези "V 2af7597c" відносно мене, може "V 2af7597c" якимось чином обоснувати ?
Я свої твердження, по кількісним показникам
 (дані допомоги Україні в цифровому вираженні)
підтверджую посиланнями на солідні видання, на відміну від "V 2af7597c", який чомусь воліє спиратись на фуфломета іларіонова
( якого як мінімум по двом випадкам, викрито мною в тому, що він ніс фуфло людям .)
, та і по спробі "V 2af7597c" представити іларіонова тим хто нібито "дуже не подобається" московії, трохи у "V 2af7597c" не вийшло
( тут , і ось ще додаткова інформація по темі підконтрольності "жж" органам московії, бо блог-поатформа "жж"
(як до слова і месенджер "телеграм")
зобов'язана перед фсб московії "ділитися усім внутрішнім листуванням, файлами, дзвінками та іншими діями користувачів" 28 серпня, 2018 https://espreso.tv/news/2018/08/28/u_rosiyi_blablacar_ta_livejournal_mayut_peredavaty_informaciyu_pro_korystuvachiv_do_fsb )
.
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19.10.2024 02:10 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=OQM1NY8K10U Вся военная помощь США, доставленная в Украину - 21.3 млрд.дол. Или в среднем 0.034% от годового американского ВВП в 2022-2024 гг.
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17.10.2024 00:10 Відповісти

"Допомога Заходу Україні: хто дає найбільше грошей та зброї""

"...
6 серпня 2024 року дослідники IfW опублікували нове, вже 18-те, оновлення банку даних проєкту Ukraine Support Tracker. У його рамках група німецьких учених збирає та узагальнює інформацію про ту фінансову та матеріальну підтримку, яку від початку 2022 року надають Києву понад 40 країн світу та структури https://www.dw.com/uk/evropejskij-souz-es-evrosouz/t-18359473 Європейського Союзу .

Військова допомога від США ...

... Причому особливість США полягає у тому, що явний пріоритет Вашингтону - військова допомога. На неї з 75,1 млрд євро були спрямовані 51,6 млрд євро.
..."

07 серпня 2024

https://www.dw.com/uk/dopomoga-zahodu-ukraini-hto-dae-najbilse-grosej-ta-zbroi/a-69876174
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16.10.2024 22:23 Відповісти
окуляры тебе солидности не придают
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16.10.2024 20:53 Відповісти
Литва 3.5 мілярди євро,
Бідон дирявий????
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16.10.2024 21:04 Відповісти
Військовий бюджет Литви на 2024 становить 2,3 млрд, а тут один пакет на 3,5 - це якась опечатка.
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16.10.2024 21:27 Відповісти
А може просто спроба маніпуляції від "Юрій 1f5ad0bf", хто зна. Ось інформація, якщо не брати до уваги, схоже що спробу маніпуляції, а проаналізувати новину самому, і нижче про військову допомогу Україні, від США:

"З початку нашої співпраці ми поставили обладнання на 15,4 млрд євро, а зараз ми узгодили допомогу на 3,5 млрд євро", - сказав очільник МЗС Литви.
Дипломат зазначив, що стала одним із найбільших постачальників енергетичного обладнання в Україну. "
16.10.24


А от стосовно військової допомоги, то США, від початку 2022 року, поставила Україні, саме військової допомоги на 51,6 млрд євро (загалом і фінансової і військової то 75,1 млрд € )

"Допомога Заходу Україні: хто дає найбільше грошей та зброї"

07.08.2024

https://www.dw.com/uk/dopomoga-zahodu-ukraini-hto-dae-najbilse-grosej-ta-zbroi/a-69876174

А от маніпулятори, розраховують на те, що ніхто не піде і не перепровірить що та як.
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16.10.2024 22:44 Відповісти
"Юрій 1f5ad0bf" читає тільки заголовки, а потім показує всім своє невігластво.
"Литва погодила новий пакет допомоги Україні на 3,5 млрд євро, - глава МЗС Ландсбергіс "

"З початку нашої співпраці ми поставили обладнання на 15,4 млрд євро, а зараз ми узгодили допомогу на 3,5 млрд євро", - сказав очільник МЗС Литви.
Дипломат зазначив, що стала одним із найбільших постачальників енергетичного обладнання в Україну. "
16.10.24


А от стосовно військової допомоги, то США, від початку 2022 року, поставила Україні, саме військової допомоги на 51,6 млрд євро (загалом і фінансової і військової то 75,1 млрд € )

"Допомога Заходу Україні: хто дає найбільше грошей та зброї"

07.08.2024

https://www.dw.com/uk/dopomoga-zahodu-ukraini-hto-dae-najbilse-grosej-ta-zbroi/a-69876174
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16.10.2024 22:35 Відповісти
Я би дочекався офіційної заяви США.

Слова Буби гроша ломаного не коштують.
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16.10.2024 21:09 Відповісти
Заслуги зе в цьому немає
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16.10.2024 21:19 Відповісти
ну дак українці не проти такої влади . чого ви гойдаєте човен?
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16.10.2024 21:43 Відповісти
А може більшість українців хочуть щоб їм постійно брехали, за 30 років лише брехунів обирають а не хто реально говорить що можна зробити. Чим більше бреше тим більше шансів виграти вибори.
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16.10.2024 22:04 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/********-pomoshh-ukraine-lidery/ Олег Пономарь: Военная помощь Украине: лидеры (инфографика):
На инфографике - размеры военной (только военной) помощи Украине с начала агрессии россии в абсолютных цифрах, верхняя картинка. Если посмотреть на нижнюю картинку, где показана помощь Украине на душу населения в странах-союзниках, то на первом месте - NB8, т.е. группа стран Балтии и Северной Европы - 485 евро на человека.
Члены группы NB8 (Nordic - Baltic Eight) - неформальный формат регионального сотрудничества, включающий Данию, Эстонию, Финляндию, Исландию, Латвию, Литву, Норвегию и Швецию. На ифографике также данные по помощи из США, Германии, Великобритании и Нидерландов.
Как вы видите, на втором месте по уровню помощи Украине на душу населения находятся Нидерланды - 288 евро. https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3916937-**********-nastupnogo-roku-planuut-zbilsiti-dopomogu-ukraini.html Вчера Нидерланды еще раз обновили список своей помощи Украине .
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16.10.2024 21:50 Відповісти
американську допомогу за 23 рік можете відмінусувати 12 млрд. на логістику сама дорога із всіх партнерів та 6 млрд які були виявлені в результаті аудиту та згоріли але всерівно більше тільки от вони висвітлюють зовсім інші цифри в сумі 150 млрд на весь захід, а хто решту дав?
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16.10.2024 22:02 Відповісти
та там взагалі американці давали зброю по PDA з оцінкою (ціною) "за копійки", оскільки вона Б/У, списана з користування їхніх ЗС. Так що ринкова вартість навіть тих беушних Джавелінів на порядок вища.
І, до речі, нічого не згоріло. Тому що Байден не зобов'язаний постачати зброю по PDA, це знаходиться в його добрій волі, йому Конгрес дозволив віддавати беушну зброю, але не більше, ніж на обумовлену суму. Ток що якщо щось і не надійшло до України - там може бути і провина ЕрЗе: не замовляли, не просили. А, може, такої старої зброї армія США на склади зберігання не здавала.... причини можуть бути різні.
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16.10.2024 22:14 Відповісти
В тому що написано в західній пресі наоборот давали по оціночній вартості як нову а в реальності то була бу зброя і її переоцінили звідки і вийшов залишок 6 млрд.
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16.10.2024 22:17 Відповісти
я читав інакше. Що там та зброя з переоцінкою по амортизації.
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16.10.2024 22:21 Відповісти
аудит знайшов 8.3млрд, 1.7млрд згоріло в 2022
https://www.gao.gov/assets/gao-24-106934.pdf

rovided under PDA to Ukraine in fiscal years 2022 and 2023 by about $2.6 billion and $3.6 billion ($6.2 billion total), respectively.
The component has thus far identified $119 million of additional reductions in values. The $2 billion above and this $119 million are in addition to the $6.2 billion misvaluation originally identified in 2023 for
defense articles provided under PDA to Ukraine for fiscal years 2022 and 2023.

2.6+3.6+2+0.119 = 8.3
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16.10.2024 22:55 Відповісти
У вас трохи невірні дані
United States: €69 billion, with the majority for military support.
European Union: €96 billion.
Germany: €19 billion.
United Kingdom: €10.5 billion.
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16.10.2024 22:15 Відповісти
ну, євросоюзу в цій інфогафиці нема, а по іншим цифрам - порядок той же. Там вся точність все залежить від того, на яке число порахували і нарисували...
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16.10.2024 22:24 Відповісти
Важливі деталі:

"Військова допомога від США та європейців зрівнялася

Водночас США надали 75,1 млрд євро і анонсували 23,3 млрд євро. Якщо ж розглядати держави окремо, то тут Сполучені Штати вочевидь лідирують, значно випереджаючи як інші країни, так і Євросоюз як організацію.

Причому особливість США полягає у тому, що явний пріоритет Вашингтону - військова допомога. На неї з 75,1 млрд євро були спрямовані 51,6 млрд євро. Євросоюз своєю чергою військову допомогу Україні взагалі не надає, це роблять лише окремі члени ЄС. Брюссель надає Києву лише фінансову та гуманітарну підтримку. Вона становила, за даними IfW, 39,3 мільярда євро.

Зі статистики Ukraine Support Tracker випливає, що всі разом європейські країни надали Україні практично стільки ж військової допомоги (51,5 млрд євро), що і Сполучені Штати (51,6 млрд євро).

У списку найбільших країн-донорів України за США з великим відривом йдуть Німеччина (14,7 млрд євро), Великобританія (13,1 млрд євро), Японія (9,1 млрд євро) та Канада (7,2 млрд євро)."

07 серпня 2024

https://www.dw.com/uk/dopomoga-zahodu-ukraini-hto-dae-najbilse-grosej-ta-zbroi/a-69876174
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16.10.2024 22:52 Відповісти
Ну саме нащадки Рюрика Ютландського Києву и допомагають більш за усіх.. на шляху від Варяг у Греки, до НАТО ЄС..
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17.10.2024 00:56 Відповісти
https://t.me/resurgammmm/2840 ✙Resurgam✙
1. Не ведіться на заголовки (на брехню ботів-трампістів, яко отут на гілці та ) та перевіряйте інформацію перш ніж робити висновки.
2. Стан американських пентагонівських баз зберігання військової техніки у вкрай жахливому стані. Фактично передача озброєння за пакетами йде з того, що відновилось. Схоже відновлення це фактично розбирання до гвинтиків і збірка з нуля машини. До речі, Bradley приблизно й потрапляють до нас з темпом 30-45 одиниць у квартал, що еквівалентно "їх виробництву з нуля". Ходили чутки, що великі партії Bradley ми отримували у 2023 для контрнаступу з 2-ї бронетанкової бригади бойової групи армії США, яка тоді прибула в Польщу, а бригада натомість очікувала з "відновлення".
3. Причина постійних заяв Пентагону "мені треба. Не дам", -- бо придатного (без довготривалого відновлення), що можна давати, не так багато і залишилось. Теоретично Пентагон може давати із "бойових частин", але це перетворювати свої бойові з'єднання, які перебувають на чергуванні з механізованих у піхотні. І це за рамками повноважень PDA.
4. Зрештою через очікування "відновлення з конвеєра" наявних повноважень по PDA фактично більше ніж здатності Пентагону віднайти в себе придатну техніку для більш швидкого відновлення для передачі. Фактично принцип функціонування повноважень по PDA перетворюється на USAI, де треба чекати виробника.
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17.10.2024 00:57 Відповісти
Також потрібна зброя вищого класу.
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16.10.2024 22:06 Відповісти
https://t.me/V_Zelenskiy_official/11823 26 вересня надали 7.9млрд
"Вдячний Президенту США Джозефу Байдену, Конгресу США та його обом партіям, республіканцям і демократам, а також усьому американському народу за сьогоднішнє оголошення про надання Україні значної оборонної допомоги на загальну суму 7,9 мільярда доларів США та запровадження санкцій проти Росії."

сьогодні, через 3 тижні ще 425млн
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16.10.2024 22:51 Відповісти
Не надали 7.9 млрд, а оголосили, що дадуть. 425 млн, це з тих 7.9 млрд.
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17.10.2024 00:27 Відповісти
я знаю
просто так пишуть, що більшість буде думати що 7.9млрд надали

там в оголошенні був PDA на 5.5млрд
зараз залишилось 5.025млрд, згідно обіцянки президента США, до 20 січня 2025 - точно підпіше
Фактично 5млрд на 2.5-3місяці - не зрозуміло, де можна знайти зброї на таку суму, за такий короткий термні
Ще є 4.8млрд за 2022-2023 роки, про які президент не згадує...
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17.10.2024 00:39 Відповісти
Та зброї там навалом, конгресмени ж недурні, рахувати вміють, інакше таки суми не затверджували би.
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17.10.2024 00:43 Відповісти
Соромно за вас США, це всього лише на 400 більше ніж у Крупи.
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16.10.2024 23:15 Відповісти
Казка "Алі-Баба та 40 розбійників" вже втратила актуальність.
Зараз популярна реальна історія - "Крупа та 40 прокурорів-інвалідів"
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17.10.2024 09:05 Відповісти
Де новина, як 49 прокурорів, разом з жінками, заступниками, помічниками та усім прокурорським секретаріатом, в закупленій за власний кошт амуніції та з новітньою зброєю, в кількості приблизно 500 чоловік, виявили бажання замінити піхотинців на одному з найгарячіших напрямків?
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16.10.2024 23:39 Відповісти
всі пітухі у бабусі кукарікали вранці і всіх їх я ненавидів.
тепер я знаю кого я ненавидів більш за всіх...
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17.10.2024 05:18 Відповісти
 
 