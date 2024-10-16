США оголосили оборонний пакет для України на суму 425 млн доларів, - Зеленський
Сполучені Штати оголосили оборонний пакет для України на суму 425 мільйонів доларів, до якого увійшли нові системи протиповітряної оборони й далекобійне озброєння.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Провів телефонні переговори із Президентом Джозефом Байденом і висловив вдячність Сполученим Штатам за непохитну підтримку України від початку повномасштабного російського вторгнення. Лідерство Президента Байдена в об’єднанні світу та міцна двопартійна підтримка Америки мали вирішальне значення та допомогли Україні вистояти й захистити нашу незалежність", - розповів Зеленський.
Крім того, він висловив вдячність Сполученим Штатам, "за оголошений сьогодні оборонний пакет на суму 425 мільйонів доларів, до якого увійшли нові системи протиповітряної оборони й далекобійне озброєння".
Також глава держави запропонував Байдену розглянути можливість розвитку спільного виробництва зброї та обговорив з ним важливість додаткових тренувань для українських воїнів.
"Окрему увагу приділили майбутньому онлайн-засіданню Української оборонної контактної групи, формату Рамштайн. Поінформував Президента Байдена про своє сьогоднішнє звернення до українського парламенту, під час якого План перемоги отримав тверду підтримку всіх парламентських партій та груп" - додав Зеленський.
За його словами, завтра він представлятиме його "нашим партнерам із ЄС на засіданні Ради Європи".
"Продовжуємо працювати з партнерами над втіленням Формули миру. Дякуємо США за готовність допомогти Україні зміцнити позиції, щоб примусити Росію до доброчесної дипломатії" - резюмував президент.
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"Литва погодила новий пакет допомоги Україні на 3,5 млрд євро, - глава МЗС Ландсбергіс "
"З початку нашої співпраці ми поставили обладнання на 15,4 млрд євро, а зараз ми узгодили допомогу на 3,5 млрд євро", - сказав очільник МЗС Литви.
Дипломат зазначив, що стала одним із найбільших постачальників енергетичного обладнання в Україну. "
16.10.24
А от стосовно військової допомоги, то США, від початку 2022 року, поставила Україні, саме військової допомоги на 51,6 млрд євро € (загалом і фінансової і військової то 75,1 млрд € )
"Допомога Заходу Україні: хто дає найбільше грошей та зброї"
07.08.2024
https://www.dw.com/uk/dopomoga-zahodu-ukraini-hto-dae-najbilse-grosej-ta-zbroi/a-69876174
"Литва погодила новий пакет допомоги Україні на 3,5 млрд євро, - глава МЗС Ландсбергіс "
"З початку нашої співпраці ми поставили обладнання на 15,4 млрд євро, а зараз ми узгодили допомогу на 3,5 млрд євро", - сказав очільник МЗС Литви.
Дипломат зазначив, що стала одним із найбільших постачальників енергетичного обладнання в Україну. "
16.10.24
А от стосовно військової допомоги, то США, від початку 2022 року, поставила Україні, саме військової допомоги на 51,6 млрд євро € (загалом і фінансової і військової то 75,1 млрд € )
"Допомога Заходу Україні: хто дає найбільше грошей та зброї"
07.08.2024
https://www.dw.com/uk/dopomoga-zahodu-ukraini-hto-dae-najbilse-grosej-ta-zbroi/a-69876174
Як то кажуть, "диявол криється в деталях". А от маніпулятори, розраховують на те, що ніхто не піде і не перепровірить що та як. От "Валентин Коваль 7c749467" і спробував, для якоїсь мети, зманіпулювати.
(або може насправді і московит, хто зна )
"Валентин Коваль 7c749467", пробує маніпулювати з якоюсь метою, применшуючи значення допомоги від США. У відповідь на маніпуляцію "Валентин Коваль 7c749467", наступна інформація:
"Допомога Заходу Україні: хто дає найбільше грошей та зброї""
" ...
Військова допомога від США та європейців зрівнялася
Водночас США надали 75,1 млрд євро і анонсували 23,3 млрд євро. Якщо ж розглядати держави окремо, то тут Сполучені Штати вочевидь лідирують, значно випереджаючи як інші країни, так і Євросоюз як організацію.
Причому особливість США полягає у тому, що явний пріоритет Вашингтону - військова допомога. На неї з 75,1 млрд євро були спрямовані 51,6 млрд євро. Євросоюз своєю чергою військову допомогу Україні взагалі не надає, це роблять лише окремі члени ЄС. Брюссель надає Києву лише фінансову та гуманітарну підтримку. Вона становила, за даними IfW, 39,3 мільярда євро.
Зі статистики Ukraine Support Tracker випливає, що всі разом європейські країни надали Україні практично стільки ж військової допомоги (51,5 млрд євро), що і Сполучені Штати (51,6 млрд євро).
У списку найбільших країн-донорів України за США з великим відривом йдуть Німеччина (14,7 млрд євро), Великобританія (13,1 млрд євро), Японія (9,1 млрд євро) та Канада (7,2 млрд євро)."
07 серпня 2024
https://www.dw.com/uk/dopomoga-zahodu-ukraini-hto-dae-najbilse-grosej-ta-zbroi/a-69876174
Бо так і не підтвердив "Валентин Коваль 7c749467" свого голослівного твердженя, наприклад, прямим посиланням на відео
(інтернет адреса, де те відео є, і наприклад з якої хвилини, секунди того відео, можна побачити/почути, те, про що голослівно стверджував "Валентин Коваль 7c749467")
де нібито було те, що "Валентин Коваль 7c749467" пустословно
(не підкріпивши прямим посиланням (інтернет адреса ) на слова які "Валентин Коваль 7c749467" написав, скоріше всього вигадавши взагалі ту подію, яку описав. )
"заявив".
"Допомога Заходу Україні: хто дає найбільше грошей та зброї""
"...
6 серпня 2024 року дослідники IfW опублікували нове, вже 18-те, оновлення банку даних проєкту Ukraine Support Tracker. У його рамках група німецьких учених збирає та узагальнює інформацію про ту фінансову та матеріальну підтримку, яку від початку 2022 року надають Києву понад 40 країн світу та структури https://www.dw.com/uk/evropejskij-souz-es-evrosouz/t-18359473 Європейського Союзу .
Військова допомога від США ...
... Причому особливість США полягає у тому, що явний пріоритет Вашингтону - військова допомога. На неї з 75,1 млрд євро були спрямовані 51,6 млрд євро.
..."
07 серпня 2024
https://www.dw.com/uk/dopomoga-zahodu-ukraini-hto-dae-najbilse-grosej-ta-zbroi/a-69876174
Можливо у DW рахують кошти, що виділені Конгресом взагалі на військову допомогу, без урахування фактичних поставок.
Стосовно вислову ""V 2af7597c" "Не знаю звідки у DW такі цифри", то в новині на яку я надав посилання, та і в уривку з тієї новини, який (уривок з новини) який я навів в дописі написано, звідкі такі цифри, а саме проект "Ukraine Support Tracker"
(" ... Це підрахував Інститут світової економіки у Кілі (IfW). 6 серпня 2024 року дослідники IfW опублікували нове, вже 18-те, оновлення банку даних проєкту Ukraine Support Tracker. У його рамках група німецьких учених збирає та узагальнює інформацію про ту фінансову та матеріальну підтримку, яку від початку 2022 року надають Києву понад 40 країн світу та структури https://www.dw.com/uk/evropejskij-souz-es-evrosouz/t-18359473 Європейського Союзу . "
07.08.2024
https://www.dw.com/uk/dopomoga-zahodu-ukraini-hto-dae-najbilse-grosej-ta-zbroi/a-69876174
Серйозно ? Блог іларіонова, порівнювати з Інститутом світової економіки у Кілі ? ))
-
З якою метою надавати блог в рашитській соціальній мережі, як "джерело" інформації ?
Чому я маю сприймати серйозно блог незрозуміло кого, в рашитській соціальній мережі, більше, ніж офіційне інформаційне видання DW, у якого є ім'я і репутація ?
======
якби він "дуже не подобався" московії, то в "livejournal"
(кириличний варіант (з якого і навів текст дехто "V 2af7597") cкорочено називається "жж", тому далі "жж".)
,його блог, заблокували б московитські органи влади, наприклад через такий інструмент, як володіння "сбербанком московії, 55 % акцій в компанії "рамблер", на московитських серверах якої ("рамблер"), "жж" і розміщений .
(може бути таке, що через невміння знаходити інформацію, аналізувати інформацію, і на основі аналізу знайденої інформації, самостійно робити висновки по знайденій і проаналізованій інформації.)
, або, щось схоже на брехню від "V 2af7597c", якщо наведена мною інформація була відома "V 2af7597c", до того, як "V 2af7597c" написав про те, що нібито відносно іларіонова, московії "дуже не подобається, що він пише та каже.", бо іларіонов, по факту, нормально себе почуває в підконтрольній московитській владі соціальній мережі "жж", ніхто його не блокує, відповідно до звичайної логіки, висновок, іларіонов в "жж" пише те, що подобається владі московії.
Не сподобалось що висвітлено іларіонова, який (іларіонов) є фуфлометом, і тому "V 2af7597c", пробує "вкусити за ногу" мене ?
(тобто ті самі MAGA ( які виступають проти допомоги Україні ) = біля 20% від республіканської партії, через поведінку яких (через поведінку трампістів з MAGA.), біля 80% притомних республіканців
( які виступають за допомогу Україні.)
, періодично отримують "іспанський сором".)
формі "теорії змови", пробував звинуватити демократівв штурмі Капітолію
( "Колишнього радника Путіна звільнили з інституту в США після публікації про штурм Капітолію"
"8 січня колишній радник Путіна https://aillarionov.livejournal.com/1215661.html опублікував текст з аналізом подій у Вашингтоні, які привели до штурму Капітолію США. У публікації висувалася теорія, що захоплення будівлі Капітолію могло бути результатом провокації з боку представників Демократичної партії"
15 січня 2021
https://nv.ua/ukr/world/countries/shturm-kapitoliyu-v-ssha-andriya-illarionova-zvilnili-z-institutu-v-ssha-ostanni-novini-50135595.html )
в 2021 році ?
2. Це той фуфломет іларіонов який в січні 2023 року, виступав у ролі "баби ванги"
("Російський політичний емігрант, який нині мешкає на околиці Вашинґтона і є позаштатним радником керівництва Республіканської партії США змалював моторошний сценарій на найближчі 2-3 місяці війни.
За словами Ілларіонова, протягом кількох днів-тижнів почнеться ще масштабніший (аніж 24.II.2022 - прим. ред.), напад російських військ, підсумком якого, нібито є оточення підрозділів Сил оборони України на всьому Лівобережжі й взяття у блокаду Києва."
16 січня 2023
https://bastion.tv/rosijskij-trampist-illarionov-prorokuye-********-masshtabnij-napad-azh-do-lvova_n51731 )
, намоловши фуфла про війну в Україні ?
Може саме через те, що іларіонов періодично несе маячню, яка не відноситься ніяк до реальності, то його нікуди і не запрошують, а тільки от і веде текстовий блог сам собі, в підконтрольній московитській владі, соціальній мережі "жж" ?
Тому "V 2af7597c", якщо з розумінням хоча би по наведеній в цьому дописі інформації у "V 2af7597c" біда, то відповім словами "V 2af7597c", "якщо немає свого мозку, то його не вставиш. "
(які були отримані німецькими вченими з Інституту світової економіки в Кілі, на основі їх дослідження теми поставки військової і фінансової допомоги від країн союзників України, в період з початку 2022 року по 6 серпня 2024 року. )
, то ексклюзивно для "V 2af7597c", в нижче наведеній інформації, виділено мною, щоб побачив навіть "V 2af7597c", допомога від США, в мільярдах євро (млрд. євро = млрд. €> :
"Допомога Заходу Україні: хто дає найбільше грошей та зброї""
" ...
Військова допомога від США та європейців зрівнялася
Водночас США надали 75,1 млрд євро і анонсували 23,3 млрд євро. Якщо ж розглядати держави окремо, то тут Сполучені Штати вочевидь лідирують, значно випереджаючи як інші країни, так і Євросоюз як організацію.
Причому особливість США полягає у тому, що явний пріоритет Вашингтону - військова допомога. На неї з 75,1 млрд євро були спрямовані 51,6 млрд євро. Євросоюз своєю чергою військову допомогу Україні взагалі не надає, це роблять лише окремі члени ЄС. Брюссель надає Києву лише фінансову та гуманітарну підтримку. Вона становила, за даними IfW, 39,3 мільярда євро.
Зі статистики Ukraine Support Tracker випливає, що всі разом європейські країни надали Україні практично стільки ж військової допомоги (51,5 млрд євро), що і Сполучені Штати (51,6 млрд євро).
У списку найбільших країн-донорів України за США з великим відривом йдуть Німеччина (14,7 млрд євро), Великобританія (13,1 млрд євро), Японія (9,1 млрд євро) та Канада (7,2 млрд євро)."
07 серпня 2024
https://www.dw.com/uk/dopomoga-zahodu-ukraini-hto-dae-najbilse-grosej-ta-zbroi/a-69876174
=====
Сам рахував "V 2af7597c", чи "V 2af7597c" знову від фуфломета іларіонова "дравішкі" ?
"Візьми калькулятор, та зайди на сайт Пентагону, чи рахувати не вчили? "
=====
Зрозумів, виходить що у "V 2af7597c" просто "Знову словесний пронос" ("V 2af7597c"), замість того щоб підтвердити свій попередній "словесний пронос" у вигляді "якщо підрахувати пакети від США, що оголошувалися, та є на офіційному сайті Пентагону, то буде 21.3 млрд строком на середину липня 2024 року.".
До речі, якщо "фуфломет іларіонов", то Rostyslav d81e3d7b - просто говномет, який є ніхто та звуть ніяк.
=====
"V 2af7597c" наведеним посиланням на новину за 1 грудня 2023 року, сам же перекреслив своє фуфло
( чи може фуфломета іларіонова, на якого орієнтується "V 2af7597c")
, про
"якщо підрахувати пакети від США, що оголошувалися, та є на офіційному сайті Пентагону, то буде 21.3 млрд строком на середину липня 2024 року. "
( (С) "V 2af7597c")
, бо ще майже рік назад, виходячи з інформації в новині
" Мільярди для заводів Аризони й Техасу. Як дві третини «допомоги Україні» залишаються в США і куди їх витрачають"
1 грудня 2023
https://nv.ua/ukr/world/countries/nova-zbroya-baydena-dlya-ukrajini-chomu-dvi-tretini-dopomogi-zalishayutsya-v-ssha-novini-ukrajini-50372533.html
, пишеться про вже
" США виділили щонайменше $44 млрд суто на безпекову (військову) допомогу Україні - без урахування інших складових підтримки Києва."
https://nv.ua/ukr/world/countries/nova-zbroya-baydena-dlya-ukrajini-chomu-dvi-tretini-dopomogi-zalishayutsya-v-ssha-novini-ukrajini-50372533.html
, а не нібито
"21,3 млрд. строком на середину липня 2024 року. "
( (С) "V 2af7597c")
, тобто "V 2af7597c", сам себе "закопав" зі своїм попереднім інформаційним фуфлом, яким спробував оперувати.
Так що стосовно допомоги від США, те що частина коштів залишається всередині США, то зрозуміло, бо матеріальна частина береться прямо зі складів зберігання
(як в США, так і в країнах союзниках. )
, а потім, за рахунок коштів які залишаються в США виготовляється озброєння щоб поповнити там де було вилучено.
Якби теперішнє керівництво України, коли діяв закон по "ленд-лізу", не відмовилась від запуску програми "ленд-лізу", то самі принципи постачання озброєння були би іншими
(та для запуску програми "ленд-лізу", необхідне стратегічне бачення
(яке у Валерія Федоровича Залужного було наприклад, і він озвучував відповідні потреби, але згодом, було прийнято саме політичне рішення, про безоплатну допомогу, напевно через те, що з 15 лютого 2020 року, у "зе" нічого не змінилось, відносно сказаних ним слів " "У мене немає часу думати стратегічно. Я часто думаю тактично в інтересах України", - наголосив Зеленський." 15 лютого, 2020 https://espreso.tv/news/2020/02/15/********************************************************************* )
, на основі якого, були б виділені кошти в оборонні підприємства США, і почала б виготовлятись зброя яка потрібна, а безоплатна допомога, була би наприклад, у вигляді перекриття якихось негайних потреб.)
, а через те, що допомога відбувається на безоплатній для України основі, то і рішення яким чином забезпечити Україну необхідним озброєнням, відбуваються по складній системі постачання, яка
(система постачання )
також нерозривно пов'язана з тим, що по деяким видам озброєння, необхідно проводити додаткові маніпуляції, для того щоб те озброєння було в 100% готовності, наприклад після "розконсервації" після довготривалого зберігання, відповідні регламентні роботи, і інші нюанси які постійно вирішуються США, щоб забезпечити Україну необхідним, як умога швидше.
https://nv.ua/ukr/world/countries/nova-zbroya-baydena-dlya-ukrajini-chomu-dvi-tretini-dopomogi-zalishayutsya-v-ssha-novini-ukrajini-50372533.html
До речі, якщо "фуфломет іларіонов", то Rostyslav d81e3d7b - просто говномет, який є ніхто та звуть ніяк.
=====
Я обоснував тут
, чому іларіонов фуфломет, наведенням двох прикладів спроби "впарити" людям "фуфло" іларіоновим.
Стосовно тези "V 2af7597c" відносно мене, може "V 2af7597c" якимось чином обоснувати ?
Я свої твердження, по кількісним показникам
(дані допомоги Україні в цифровому вираженні)
підтверджую посиланнями на солідні видання, на відміну від "V 2af7597c", який чомусь воліє спиратись на фуфломета іларіонова
( якого як мінімум по двом випадкам, викрито мною в тому, що він ніс фуфло людям .)
, та і по спробі "V 2af7597c" представити іларіонова тим хто нібито "дуже не подобається" московії, трохи у "V 2af7597c" не вийшло
( тут , і ось ще додаткова інформація по темі підконтрольності "жж" органам московії, бо блог-поатформа "жж"
(як до слова і месенджер "телеграм")
зобов'язана перед фсб московії "ділитися усім внутрішнім листуванням, файлами, дзвінками та іншими діями користувачів" 28 серпня, 2018 https://espreso.tv/news/2018/08/28/u_rosiyi_blablacar_ta_livejournal_mayut_peredavaty_informaciyu_pro_korystuvachiv_do_fsb )
.
"Допомога Заходу Україні: хто дає найбільше грошей та зброї""
"...
6 серпня 2024 року дослідники IfW опублікували нове, вже 18-те, оновлення банку даних проєкту Ukraine Support Tracker. У його рамках група німецьких учених збирає та узагальнює інформацію про ту фінансову та матеріальну підтримку, яку від початку 2022 року надають Києву понад 40 країн світу та структури https://www.dw.com/uk/evropejskij-souz-es-evrosouz/t-18359473 Європейського Союзу .
Військова допомога від США ...
... Причому особливість США полягає у тому, що явний пріоритет Вашингтону - військова допомога. На неї з 75,1 млрд євро були спрямовані 51,6 млрд євро.
..."
07 серпня 2024
https://www.dw.com/uk/dopomoga-zahodu-ukraini-hto-dae-najbilse-grosej-ta-zbroi/a-69876174
Бідон дирявий????
"З початку нашої співпраці ми поставили обладнання на 15,4 млрд євро, а зараз ми узгодили допомогу на 3,5 млрд євро", - сказав очільник МЗС Литви.
Дипломат зазначив, що стала одним із найбільших постачальників енергетичного обладнання в Україну. "
16.10.24
А от стосовно військової допомоги, то США, від початку 2022 року, поставила Україні, саме військової допомоги на 51,6 млрд євро € (загалом і фінансової і військової то 75,1 млрд € )
"Допомога Заходу Україні: хто дає найбільше грошей та зброї"
07.08.2024
https://www.dw.com/uk/dopomoga-zahodu-ukraini-hto-dae-najbilse-grosej-ta-zbroi/a-69876174
А от маніпулятори, розраховують на те, що ніхто не піде і не перепровірить що та як.
"Литва погодила новий пакет допомоги Україні на 3,5 млрд євро, - глава МЗС Ландсбергіс "
"З початку нашої співпраці ми поставили обладнання на 15,4 млрд євро, а зараз ми узгодили допомогу на 3,5 млрд євро", - сказав очільник МЗС Литви.
Дипломат зазначив, що стала одним із найбільших постачальників енергетичного обладнання в Україну. "
16.10.24
А от стосовно військової допомоги, то США, від початку 2022 року, поставила Україні, саме військової допомоги на 51,6 млрд євро € (загалом і фінансової і військової то 75,1 млрд € )
"Допомога Заходу Україні: хто дає найбільше грошей та зброї"
07.08.2024
https://www.dw.com/uk/dopomoga-zahodu-ukraini-hto-dae-najbilse-grosej-ta-zbroi/a-69876174
Слова Буби гроша ломаного не коштують.
На инфографике - размеры военной (только военной) помощи Украине с начала агрессии россии в абсолютных цифрах, верхняя картинка. Если посмотреть на нижнюю картинку, где показана помощь Украине на душу населения в странах-союзниках, то на первом месте - NB8, т.е. группа стран Балтии и Северной Европы - 485 евро на человека.
Члены группы NB8 (Nordic - Baltic Eight) - неформальный формат регионального сотрудничества, включающий Данию, Эстонию, Финляндию, Исландию, Латвию, Литву, Норвегию и Швецию. На ифографике также данные по помощи из США, Германии, Великобритании и Нидерландов.
Как вы видите, на втором месте по уровню помощи Украине на душу населения находятся Нидерланды - 288 евро. https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3916937-**********-nastupnogo-roku-planuut-zbilsiti-dopomogu-ukraini.html Вчера Нидерланды еще раз обновили список своей помощи Украине .
І, до речі, нічого не згоріло. Тому що Байден не зобов'язаний постачати зброю по PDA, це знаходиться в його добрій волі, йому Конгрес дозволив віддавати беушну зброю, але не більше, ніж на обумовлену суму. Ток що якщо щось і не надійшло до України - там може бути і провина ЕрЗе: не замовляли, не просили. А, може, такої старої зброї армія США на склади зберігання не здавала.... причини можуть бути різні.
https://www.gao.gov/assets/gao-24-106934.pdf
rovided under PDA to Ukraine in fiscal years 2022 and 2023 by about $2.6 billion and $3.6 billion ($6.2 billion total), respectively.
The component has thus far identified $119 million of additional reductions in values. The $2 billion above and this $119 million are in addition to the $6.2 billion misvaluation originally identified in 2023 for
defense articles provided under PDA to Ukraine for fiscal years 2022 and 2023.
2.6+3.6+2+0.119 = 8.3
United States: €69 billion, with the majority for military support.
European Union: €96 billion.
Germany: €19 billion.
United Kingdom: €10.5 billion.
"Військова допомога від США та європейців зрівнялася
Водночас США надали 75,1 млрд євро і анонсували 23,3 млрд євро. Якщо ж розглядати держави окремо, то тут Сполучені Штати вочевидь лідирують, значно випереджаючи як інші країни, так і Євросоюз як організацію.
Причому особливість США полягає у тому, що явний пріоритет Вашингтону - військова допомога. На неї з 75,1 млрд євро були спрямовані 51,6 млрд євро. Євросоюз своєю чергою військову допомогу Україні взагалі не надає, це роблять лише окремі члени ЄС. Брюссель надає Києву лише фінансову та гуманітарну підтримку. Вона становила, за даними IfW, 39,3 мільярда євро.
Зі статистики Ukraine Support Tracker випливає, що всі разом європейські країни надали Україні практично стільки ж військової допомоги (51,5 млрд євро), що і Сполучені Штати (51,6 млрд євро).
У списку найбільших країн-донорів України за США з великим відривом йдуть Німеччина (14,7 млрд євро), Великобританія (13,1 млрд євро), Японія (9,1 млрд євро) та Канада (7,2 млрд євро)."
07 серпня 2024
https://www.dw.com/uk/dopomoga-zahodu-ukraini-hto-dae-najbilse-grosej-ta-zbroi/a-69876174
1. Не ведіться на заголовки (на брехню ботів-трампістів, яко отут на гілці та ) та перевіряйте інформацію перш ніж робити висновки.
2. Стан американських пентагонівських баз зберігання військової техніки у вкрай жахливому стані. Фактично передача озброєння за пакетами йде з того, що відновилось. Схоже відновлення це фактично розбирання до гвинтиків і збірка з нуля машини. До речі, Bradley приблизно й потрапляють до нас з темпом 30-45 одиниць у квартал, що еквівалентно "їх виробництву з нуля". Ходили чутки, що великі партії Bradley ми отримували у 2023 для контрнаступу з 2-ї бронетанкової бригади бойової групи армії США, яка тоді прибула в Польщу, а бригада натомість очікувала з "відновлення".
3. Причина постійних заяв Пентагону "мені треба. Не дам", -- бо придатного (без довготривалого відновлення), що можна давати, не так багато і залишилось. Теоретично Пентагон може давати із "бойових частин", але це перетворювати свої бойові з'єднання, які перебувають на чергуванні з механізованих у піхотні. І це за рамками повноважень PDA.
4. Зрештою через очікування "відновлення з конвеєра" наявних повноважень по PDA фактично більше ніж здатності Пентагону віднайти в себе придатну техніку для більш швидкого відновлення для передачі. Фактично принцип функціонування повноважень по PDA перетворюється на USAI, де треба чекати виробника.
"Вдячний Президенту США Джозефу Байдену, Конгресу США та його обом партіям, республіканцям і демократам, а також усьому американському народу за сьогоднішнє оголошення про надання Україні значної оборонної допомоги на загальну суму 7,9 мільярда доларів США та запровадження санкцій проти Росії."
сьогодні, через 3 тижні ще 425млн
просто так пишуть, що більшість буде думати що 7.9млрд надали
там в оголошенні був PDA на 5.5млрд
зараз залишилось 5.025млрд, згідно обіцянки президента США, до 20 січня 2025 - точно підпіше
Фактично 5млрд на 2.5-3місяці - не зрозуміло, де можна знайти зброї на таку суму, за такий короткий термні
Ще є 4.8млрд за 2022-2023 роки, про які президент не згадує...
Зараз популярна реальна історія - "Крупа та 40 прокурорів-інвалідів"
тепер я знаю кого я ненавидів більш за всіх...