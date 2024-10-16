Засідання "Рамштайн" на рівні лідерів відбудеться у листопаді в онлайн-форматі, - Білий дім (доповнено)

Засідання у форматі "Рамштайн" на рівні лідерів, відкладене через ураган "Мілтон" у США, відбудеться наступного місяця.

Про це під час брифінгу повідомила прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє Цензор.НЕТ.

Жан-П’єр розповіла, що у середу, 16 жовтня, президенти України та США проведуть телефонну розмову, у якій обговорять, зокрема, планування зустрічі у форматі "Рамштайн" на рівні лідерів.

"Президенти також обговорять засідання Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів, що пройде наступного місяця, щоб продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для її перемоги", - сказала прессекретар Білого дому.

Водночас Жан-П’єр не уточнила точну дату та місце проведення наступної зустрічі у форматі "Рамштайн".

Доповнена інформація

Згодом стало відомо, що засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" на рівні лідерів відбудеться у листопаді у віртуальному форматі. Про це йдеться у комюніке Білого дому, оприлюдненому після телефонної розмови між президентами США та України.

У Білому домі зазначили, що Джо Байден та Володимир Зеленський разом із міжнародними парнерами зобов'язалися інтенсифікувати планування допомоги у сфері безпеки разом, щоб забезпечити Україну обладнанням, необхідним для того, щоб перемогти.

"У межах цих зусиль у листопаді 2024 року президент Байден проведе віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів, де лідери координуватимуть з міжнародними партнерами додаткову допомогу для України", - йдеться у пресрелізі Білого дому.

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден відклав візит до Німеччини та Анголи через загрозу нового урагану Мілтон. Згодом пресслужба німецької авіабази повідомила, що засідання Контактної групи з питань оборони України, яке було заплановано на 12 жовтня, перенесли.

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