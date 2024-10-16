Засідання "Рамштайн" на рівні лідерів відбудеться у листопаді в онлайн-форматі, - Білий дім (доповнено)
Засідання у форматі "Рамштайн" на рівні лідерів, відкладене через ураган "Мілтон" у США, відбудеться наступного місяця.
Про це під час брифінгу повідомила прессекретар Білого дому Карін Жан-П’єр, повідомляє Цензор.НЕТ.
Жан-П’єр розповіла, що у середу, 16 жовтня, президенти України та США проведуть телефонну розмову, у якій обговорять, зокрема, планування зустрічі у форматі "Рамштайн" на рівні лідерів.
"Президенти також обговорять засідання Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів, що пройде наступного місяця, щоб продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для її перемоги", - сказала прессекретар Білого дому.
Водночас Жан-П’єр не уточнила точну дату та місце проведення наступної зустрічі у форматі "Рамштайн".
Доповнена інформація
Згодом стало відомо, що засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" на рівні лідерів відбудеться у листопаді у віртуальному форматі. Про це йдеться у комюніке Білого дому, оприлюдненому після телефонної розмови між президентами США та України.
У Білому домі зазначили, що Джо Байден та Володимир Зеленський разом із міжнародними парнерами зобов'язалися інтенсифікувати планування допомоги у сфері безпеки разом, щоб забезпечити Україну обладнанням, необхідним для того, щоб перемогти.
"У межах цих зусиль у листопаді 2024 року президент Байден проведе віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів, де лідери координуватимуть з міжнародними партнерами додаткову допомогу для України", - йдеться у пресрелізі Білого дому.
Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден відклав візит до Німеччини та Анголи через загрозу нового урагану Мілтон. Згодом пресслужба німецької авіабази повідомила, що засідання Контактної групи з питань оборони України, яке було заплановано на 12 жовтня, перенесли.
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" оцим " по всьому світу.
Але повернемося до Зе. Я колись предсказала Зе перемогу. А зараз потрібно швидко прибрати І СУДИТИ із влади Ермака геттманцева безмозглу Арахамію , тому що вони відкриті агенти ФСБ. АЛЕ ОППОЗИЦІІ це не вигодно , бо їй начхати на Україну , їй важливо зайняти місце Зе , тому що для ціх інородців ЧІМ ХУЖЕ ТИМ КРАЩЕ.
ОСЬ ЗА ЩО Я НЕ ПОВАЖАЮ Солідарність і інши партії.
а що зроблять Ермак геттманцев безугла? А они як Шефіри накалядують грошей і як криси зьобаються з Україні і будуть гарно жити , а Зе народ може і на ялинку запросити . Ось такий мій прогноз . Але опозиція до влади не прийде - будуть чи націоналісти чи риги .
https://youtu.be/KB5twG7_2TA?t=138 Всі були зайняті. ..
"Заседание в формате "Рамштайн" на уровне лидеров, отложенное из-за урагана "Милтон" в США, состоится в следующем месяце."
зараз можно
"Заседание "Рамштайн" на уровне лидеров состоится в ноябре в онлайн-формате"