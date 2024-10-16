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Засідання "Рамштайн" на рівні лідерів відбудеться у листопаді в онлайн-форматі, - Білий дім (доповнено)

Наступний Рамштайн відбудеться у листопаді

Засідання у форматі "Рамштайн" на рівні лідерів, відкладене через ураган "Мілтон" у США, відбудеться наступного місяця.

Про це під час брифінгу повідомила прессекретар Білого дому  Карін Жан-П’єр, повідомляє Цензор.НЕТ.

Жан-П’єр розповіла, що у середу, 16 жовтня, президенти України та США проведуть телефонну розмову, у якій обговорять, зокрема, планування зустрічі у форматі "Рамштайн" на рівні лідерів.

"Президенти також  обговорять засідання Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів, що пройде наступного місяця, щоб продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для її перемоги", - сказала прессекретар Білого дому.

Водночас Жан-П’єр не уточнила точну дату та місце проведення наступної зустрічі у форматі "Рамштайн".

Доповнена інформація

Згодом стало відомо, що засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" на рівні лідерів відбудеться у листопаді у віртуальному форматі. Про це йдеться у комюніке Білого дому, оприлюдненому після телефонної розмови між президентами США та України.

У Білому домі зазначили, що  Джо Байден та Володимир Зеленський разом із міжнародними парнерами зобов'язалися інтенсифікувати планування допомоги у сфері безпеки разом, щоб забезпечити Україну обладнанням, необхідним для того, щоб перемогти.

"У межах цих зусиль у листопаді 2024 року президент Байден проведе віртуальне засідання Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів, де лідери координуватимуть з міжнародними партнерами додаткову допомогу для України", - йдеться у пресрелізі Білого дому. 

Нагадаємо, напередодні президент США Джо Байден відклав візит до Німеччини та Анголи через загрозу нового урагану Мілтон. Згодом пресслужба німецької авіабази повідомила, що засідання Контактної групи з питань оборони України, яке було заплановано на 12 жовтня, перенесли.

Читайте також: Між зустрічами "Рамштайну" робота не припиняється, - Пентагон

Автор: 

США (23348) Рамштайн (155)


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Топ коментарі
+5
любителям деескалації нагадаю - пуйло допоміг КНДР отримати ядерку, тепер допомага Ірану, Іран вже за крок до власної ядерки. А також пуйло надав ядерку Білорусі.
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16.10.2024 20:32
+4
Після виборів - тоді шось проясниться
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16.10.2024 20:14
+3
Водночас Жан-П'єр не уточнила точну дату та місце проведення наступної зустрічі у форматі "Рамштайн". чергове американське бла бла бла
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16.10.2024 20:14
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Водночас Жан-П'єр не уточнила точну дату та місце проведення наступної зустрічі у форматі "Рамштайн". чергове американське бла бла бла
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16.10.2024 20:14 Відповісти
Після виборів - тоді шось проясниться
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16.10.2024 20:14 Відповісти
буду дуже здивований якщо це відбудеться до 5го листопада.
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16.10.2024 20:17 Відповісти
Радикальне рішення, яке гарантовано закінчить війну за 1 день - Надати Україні в кредит 10-30 тактичних ядерних ракет, з радіусом 3 тис км.. Все! війна закінчиться на другий день!
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16.10.2024 20:31 Відповісти
любителям деескалації нагадаю - пуйло допоміг КНДР отримати ядерку, тепер допомага Ірану, Іран вже за крок до власної ядерки. А також пуйло надав ядерку Білорусі.
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16.10.2024 20:32 Відповісти
А війна в Ирані вже напряму веде до третьої світової війни
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16.10.2024 22:13 Відповісти
Який план перемоги, такий і формат рамштайну. Патужна бл.
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16.10.2024 20:46 Відповісти
Винні дегенерати, які наголосували в 19 всратого клоуна зі всратими планами.
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16.10.2024 22:18 Відповісти
Так ,послали мене, тебе і всіх українців в дупу, бо дебіл який зараз представляє Україну цілий місяць пафосно їздив з
" оцим " по всьому світу.
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17.10.2024 09:53 Відповісти
До 3 листопада на заяви США звертати уваги не варто - це передвиборчий цирк
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16.10.2024 20:58 Відповісти
А як тоді назвати так званий " план перемоги"?
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17.10.2024 09:55 Відповісти
Ось що я Вам скажу- є багато сил в Україні які мріють прибрати Зе і зайняти цого місце. Я не електорат зелених . Я завжди кажу - обирайте націоналістів. До речі і багато країн Европи зараз уходить під національні партії. Бо бібізяни з Азії і Африці дістали усіх конкретно.
Але повернемося до Зе. Я колись предсказала Зе перемогу. А зараз потрібно швидко прибрати І СУДИТИ із влади Ермака геттманцева безмозглу Арахамію , тому що вони відкриті агенти ФСБ. АЛЕ ОППОЗИЦІІ це не вигодно , бо їй начхати на Україну , їй важливо зайняти місце Зе , тому що для ціх інородців ЧІМ ХУЖЕ ТИМ КРАЩЕ.
ОСЬ ЗА ЩО Я НЕ ПОВАЖАЮ Солідарність і інши партії.

а що зроблять Ермак геттманцев безугла? А они як Шефіри накалядують грошей і як криси зьобаються з Україні і будуть гарно жити , а Зе народ може і на ялинку запросити . Ось такий мій прогноз . Але опозиція до влади не прийде - будуть чи націоналісти чи риги .
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17.10.2024 12:08 Відповісти
Дідусь байден відправив потужа у захопливу еротичну подорож
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16.10.2024 20:59 Відповісти
Онлайн формат, колись в листопаді. Ну потужно. Гарно в америку з'їздив зе
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16.10.2024 21:15 Відповісти
Ключове - до виборів в США чи після .
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16.10.2024 21:16 Відповісти
Видно замахав їх уже зе гнидюк
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16.10.2024 21:16 Відповісти
сша злили Україну. Хоча нічого нового тут немає. путін знав що так буде і майже нічим не ризикував.
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16.10.2024 23:02 Відповісти
тобто тоді неможливо було провести в "онлайн-формате"
https://youtu.be/KB5twG7_2TA?t=138 Всі були зайняті. ..
"Заседание в формате "Рамштайн" на уровне лидеров, отложенное из-за урагана "Милтон" в США, состоится в следующем месяце."

зараз можно
"Заседание "Рамштайн" на уровне лидеров состоится в ноябре в онлайн-формате"
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16.10.2024 23:14 Відповісти
Надо и ураган ещё проверить, но до Рамштайна. Шутки тут не к месту, но валить на природу тоже странно. Рузвельт на военном транспортники летал и в Тегеран и Ялту итд. Будучи в инвалидной коляске.И в те годы 80 лет назад!
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16.10.2024 23:33 Відповісти
 
 