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Заседание "Рамштайн" на уровне лидеров состоится в ноябре в онлайн-формате, - Белый дом (обновлено)

Наступний Рамштайн відбудеться у листопаді

Заседание в формате "Рамштайн" на уровне лидеров, отложенное из-за урагана "Милтон" в США, состоится в следующем месяце.

Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Цензор.НЕТ.

Жан-Пьер рассказала, что в среду, 16 октября, президенты Украины и США проведут телефонный разговор, в котором обсудят, в частности, планирование встречи в формате "Рамштайн" на уровне лидеров.

"Президенты также обсудят заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на уровне лидеров, которое пройдет в следующем месяце, чтобы продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую для ее победы", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

В то же время Жан-Пьер не уточнила точную дату и место проведения следующей встречи в формате "Рамштайн".

Напомним, накануне президент США Джо Байден отложил визит в Германию и Анголу из-за угрозы нового урагана Милтон. Впоследствии пресс-служба немецкой авиабазы сообщила, что заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое было запланировано на 12 октября, перенесли.

Также читайте: Между встречами "Рамштайна" работа не прекращается, - Пентагон

Автор: 

США (27082) Рамштайн (148)


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Топ комментарии
+5
любителям деескалації нагадаю - пуйло допоміг КНДР отримати ядерку, тепер допомага Ірану, Іран вже за крок до власної ядерки. А також пуйло надав ядерку Білорусі.
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16.10.2024 20:32
+4
Після виборів - тоді шось проясниться
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16.10.2024 20:14
+3
Водночас Жан-П'єр не уточнила точну дату та місце проведення наступної зустрічі у форматі "Рамштайн". чергове американське бла бла бла
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16.10.2024 20:14
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Водночас Жан-П'єр не уточнила точну дату та місце проведення наступної зустрічі у форматі "Рамштайн". чергове американське бла бла бла
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16.10.2024 20:14 Ответить
Після виборів - тоді шось проясниться
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16.10.2024 20:14 Ответить
буду дуже здивований якщо це відбудеться до 5го листопада.
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16.10.2024 20:17 Ответить
Радикальне рішення, яке гарантовано закінчить війну за 1 день - Надати Україні в кредит 10-30 тактичних ядерних ракет, з радіусом 3 тис км.. Все! війна закінчиться на другий день!
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16.10.2024 20:31 Ответить
любителям деескалації нагадаю - пуйло допоміг КНДР отримати ядерку, тепер допомага Ірану, Іран вже за крок до власної ядерки. А також пуйло надав ядерку Білорусі.
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16.10.2024 20:32 Ответить
А війна в Ирані вже напряму веде до третьої світової війни
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16.10.2024 22:13 Ответить
Який план перемоги, такий і формат рамштайну. Патужна бл.
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16.10.2024 20:46 Ответить
Винні дегенерати, які наголосували в 19 всратого клоуна зі всратими планами.
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16.10.2024 22:18 Ответить
Так ,послали мене, тебе і всіх українців в дупу, бо дебіл який зараз представляє Україну цілий місяць пафосно їздив з
" оцим " по всьому світу.
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17.10.2024 09:53 Ответить
До 3 листопада на заяви США звертати уваги не варто - це передвиборчий цирк
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16.10.2024 20:58 Ответить
А як тоді назвати так званий " план перемоги"?
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17.10.2024 09:55 Ответить
Ось що я Вам скажу- є багато сил в Україні які мріють прибрати Зе і зайняти цого місце. Я не електорат зелених . Я завжди кажу - обирайте націоналістів. До речі і багато країн Европи зараз уходить під національні партії. Бо бібізяни з Азії і Африці дістали усіх конкретно.
Але повернемося до Зе. Я колись предсказала Зе перемогу. А зараз потрібно швидко прибрати І СУДИТИ із влади Ермака геттманцева безмозглу Арахамію , тому що вони відкриті агенти ФСБ. АЛЕ ОППОЗИЦІІ це не вигодно , бо їй начхати на Україну , їй важливо зайняти місце Зе , тому що для ціх інородців ЧІМ ХУЖЕ ТИМ КРАЩЕ.
ОСЬ ЗА ЩО Я НЕ ПОВАЖАЮ Солідарність і інши партії.

а що зроблять Ермак геттманцев безугла? А они як Шефіри накалядують грошей і як криси зьобаються з Україні і будуть гарно жити , а Зе народ може і на ялинку запросити . Ось такий мій прогноз . Але опозиція до влади не прийде - будуть чи націоналісти чи риги .
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17.10.2024 12:08 Ответить
Дідусь байден відправив потужа у захопливу еротичну подорож
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16.10.2024 20:59 Ответить
Онлайн формат, колись в листопаді. Ну потужно. Гарно в америку з'їздив зе
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16.10.2024 21:15 Ответить
Ключове - до виборів в США чи після .
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16.10.2024 21:16 Ответить
Видно замахав їх уже зе гнидюк
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16.10.2024 21:16 Ответить
сша злили Україну. Хоча нічого нового тут немає. путін знав що так буде і майже нічим не ризикував.
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16.10.2024 23:02 Ответить
тобто тоді неможливо було провести в "онлайн-формате"
https://youtu.be/KB5twG7_2TA?t=138 Всі були зайняті. ..
"Заседание в формате "Рамштайн" на уровне лидеров, отложенное из-за урагана "Милтон" в США, состоится в следующем месяце."

зараз можно
"Заседание "Рамштайн" на уровне лидеров состоится в ноябре в онлайн-формате"
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16.10.2024 23:14 Ответить
Надо и ураган ещё проверить, но до Рамштайна. Шутки тут не к месту, но валить на природу тоже странно. Рузвельт на военном транспортники летал и в Тегеран и Ялту итд. Будучи в инвалидной коляске.И в те годы 80 лет назад!
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16.10.2024 23:33 Ответить
 
 