Заседание "Рамштайн" на уровне лидеров состоится в ноябре в онлайн-формате, - Белый дом (обновлено)

Заседание в формате "Рамштайн" на уровне лидеров, отложенное из-за урагана "Милтон" в США, состоится в следующем месяце.

Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Цензор.НЕТ.

Жан-Пьер рассказала, что в среду, 16 октября, президенты Украины и США проведут телефонный разговор, в котором обсудят, в частности, планирование встречи в формате "Рамштайн" на уровне лидеров.

"Президенты также обсудят заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на уровне лидеров, которое пройдет в следующем месяце, чтобы продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую для ее победы", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

В то же время Жан-Пьер не уточнила точную дату и место проведения следующей встречи в формате "Рамштайн".

Напомним, накануне президент США Джо Байден отложил визит в Германию и Анголу из-за угрозы нового урагана Милтон. Впоследствии пресс-служба немецкой авиабазы сообщила, что заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое было запланировано на 12 октября, перенесли.

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