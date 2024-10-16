Заседание "Рамштайн" на уровне лидеров состоится в ноябре в онлайн-формате, - Белый дом (обновлено)
Заседание в формате "Рамштайн" на уровне лидеров, отложенное из-за урагана "Милтон" в США, состоится в следующем месяце.
Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Цензор.НЕТ.
Жан-Пьер рассказала, что в среду, 16 октября, президенты Украины и США проведут телефонный разговор, в котором обсудят, в частности, планирование встречи в формате "Рамштайн" на уровне лидеров.
"Президенты также обсудят заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на уровне лидеров, которое пройдет в следующем месяце, чтобы продолжать оказывать Украине поддержку, необходимую для ее победы", - сказала пресс-секретарь Белого дома.
В то же время Жан-Пьер не уточнила точную дату и место проведения следующей встречи в формате "Рамштайн".
Напомним, накануне президент США Джо Байден отложил визит в Германию и Анголу из-за угрозы нового урагана Милтон. Впоследствии пресс-служба немецкой авиабазы сообщила, что заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое было запланировано на 12 октября, перенесли.
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" оцим " по всьому світу.
Але повернемося до Зе. Я колись предсказала Зе перемогу. А зараз потрібно швидко прибрати І СУДИТИ із влади Ермака геттманцева безмозглу Арахамію , тому що вони відкриті агенти ФСБ. АЛЕ ОППОЗИЦІІ це не вигодно , бо їй начхати на Україну , їй важливо зайняти місце Зе , тому що для ціх інородців ЧІМ ХУЖЕ ТИМ КРАЩЕ.
ОСЬ ЗА ЩО Я НЕ ПОВАЖАЮ Солідарність і інши партії.
а що зроблять Ермак геттманцев безугла? А они як Шефіри накалядують грошей і як криси зьобаються з Україні і будуть гарно жити , а Зе народ може і на ялинку запросити . Ось такий мій прогноз . Але опозиція до влади не прийде - будуть чи націоналісти чи риги .
https://youtu.be/KB5twG7_2TA?t=138 Всі були зайняті. ..
"Заседание в формате "Рамштайн" на уровне лидеров, отложенное из-за урагана "Милтон" в США, состоится в следующем месяце."
зараз можно
"Заседание "Рамштайн" на уровне лидеров состоится в ноябре в онлайн-формате"