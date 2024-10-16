Байден поговорит с Зеленским и объявит новый пакет военной поддержки Украины, - Белый дом
Президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого лидер Соединенных Штатов собирается объявить о новом пакете военной помощи для Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
"Президент Байден поговорит с президентом Зеленским в ближайшее время, если уже не поговорил, и объявит сегодня о новом значительном пакете помощи Украине в области безопасности в рамках усилий по укреплению нашей поддержки Украины в ее борьбе с российской агрессией", - отметила Жан-Пьер.
Однако деталей относительно содержимого пакета пресс-секретарь Белого дома не оглашала.
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+4 andi Mir
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+4 Юрий Петров #225294
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+3 alex #473070
показать весь комментарий16.10.2024 20:00 Ссылка
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Думаю що до виборів не буде якогось суттєвого прориву, все відкладають на після.
Або ще може щось знову потужно анонсують, ітак виконання уже буде при новому президенті і за слова не треба відповідати.
$5,6 млрд из них выделят по программе PDA. Как мы с вами и ожидали, (https://t.me/ToBeOr_Official/15965) после отказа спикера Джонсона продлевать PDA для Украины администрация Байдена, задействовала план "Б" и херанула одним пакетом весь оставшийся PDA, который теперь будет растянут по времени. Не сгорели. Представляю, как теперь будет корёжить Трампа.
$2,4 млрд выделяют по программе USAI - долгосрочные контракты на производство вооружений на несколько лет вперёд.
25.09.2024 #66 $375млн
16.10.2024 #67 $425млн на 50млн більше
В перерахунку скільки млн в день між пакетами
Коли пакет-млн днів млн-в-день
10.05.2024 $400 16 $25.00
24.05.2024 $275 14 $19.64
07.06.2024 $225 14 $16.07
03.07.2024 $150 26 $5.77
11.07.2024 $225 8 $28.13
29.07.2024 $200 18 $11.11
09.08.2024 $125 11 $11.36
23.08.2024 $125 14 $8.93
06.09.2024 $250 14 $17.86
25.09.2024 $375 19 $19.74
16.10.2024 $425 21 $20.24
Залишок PDA 2024 року 5.025млрд з обіцянкою до 20 січня 2025
Залишок PDA 2022-2023 років 4.8млрд без обіцянки