Байден поговорит с Зеленским и объявит новый пакет военной поддержки Украины, - Белый дом

Президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого лидер Соединенных Штатов собирается объявить о новом пакете военной помощи для Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент Байден поговорит с президентом Зеленским в ближайшее время, если уже не поговорил, и объявит сегодня о новом значительном пакете помощи Украине в области безопасности в рамках усилий по укреплению нашей поддержки Украины в ее борьбе с российской агрессией", - отметила Жан-Пьер.

Однако деталей относительно содержимого пакета пресс-секретарь Белого дома не оглашала.

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