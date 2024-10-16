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Байден поговорит с Зеленским и объявит новый пакет военной поддержки Украины, - Белый дом

Володимир Зеленський та Джо Байден

Президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого лидер Соединенных Штатов собирается объявить о новом пакете военной помощи для Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Президент Байден поговорит с президентом Зеленским в ближайшее время, если уже не поговорил, и объявит сегодня о новом значительном пакете помощи Украине в области безопасности в рамках усилий по укреплению нашей поддержки Украины в ее борьбе с российской агрессией", - отметила Жан-Пьер.

Однако деталей относительно содержимого пакета пресс-секретарь Белого дома не оглашала.

Читайте также: НАТО не планирует приглашать Украину в Альянс в ближайшее время, - постпред США Смит

Автор: 

Байден Джо (2794) Зеленский Владимир (20782) помощь (7863) США (27082)


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Топ комментарии
+4
Після так званого плану перемоги, я дивуюсь як США взагалі дає хоч щось таким пафосним пздаболам.
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16.10.2024 20:14
+4
Відразу після того як команда профессійних мародерів виконає свої обіцянки по бородьбі з корупцією.
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16.10.2024 20:16
+3
Очередная чайная ложка допомоги в которой будет только оборонительное оружие для продолжения кровавой мясорубки. И так будет до бесконечности
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16.10.2024 20:00
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Очередная чайная ложка допомоги в которой будет только оборонительное оружие для продолжения кровавой мясорубки. И так будет до бесконечности
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16.10.2024 20:00 Ответить
Після так званого плану перемоги, я дивуюсь як США взагалі дає хоч щось таким пафосним пздаболам.
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16.10.2024 20:14 Ответить
Скоріш за все, планували надати і так, а він домовився, щоб почекали з заявою до оголошення плану.
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16.10.2024 21:51 Ответить
Переобіцяють раніше обіцяне?
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16.10.2024 20:12 Ответить
Відразу після того як команда профессійних мародерів виконає свої обіцянки по бородьбі з корупцією.
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16.10.2024 20:16 Ответить
Це точно штати останнім часом анонсоють одне і те ж по декілька раз. Забули вже про невикористані гроші що обітцяли з допомогою конгресу використати, але треба глянути в реальність, на ліквідацію наслідків Урагану потрібні значні кошти і вносити в конгрес поновлення коштів які згоріли в вересні через бездіяльність адміністрації, зараз політично не коректно.

Думаю що до виборів не буде якогось суттєвого прориву, все відкладають на після.
Або ще може щось знову потужно анонсують, ітак виконання уже буде при новому президенті і за слова не треба відповідати.
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16.10.2024 20:23 Ответить
ті кошти не згоріли. їх тоді оголосили у вересні. 7,9 млрд доларів було оголошено. двома пакетами по 5,5 і 2,4 млрд.
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16.10.2024 20:33 Ответить
Оголосити можна що завгодно а на ті кошти потрібно було рішення конгресу, ніхто туди не подавав відповідно нічого з того і не буде. При оголошенні була заява почитайте будемо співпрацювати з конгресом для якнайшвидшого вирішення. Тільки ті 2.4 вроді встигли по процедурі і то під питанням.
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16.10.2024 21:57 Ответить
та все вони встигли. оголосили до кінця вересня. рішення Конгресу потрібно було для того, щоб продовжити дію тої процедури після закінчення фінансового року, якщо ці суми не встигнуть виділити до кінця фінансового року. Конгрес не захотів це проголосувати, то вони взяли і виділили той залишок суми одним махом, щоб ці кошти не згоріли до кінця фінансового року. і будуть їх списувати пакетами протягом наступних місяців. як от сьогодні списали тих 475 лямів. звідки вони їх взяли? не голосували ж в Конгресі на 25-й рік пакет допомоги для України? не голосували. а сьогодні виділили нам 475 лямів. то от саме з цих коштів і виділили.
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16.10.2024 22:14 Ответить
В заяві є тільки по 2.5 млрд, про 5.5 мали домовлятись з когресом звідки така інформація що виділили можна посилання.
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16.10.2024 22:20 Ответить
в якій заяві?
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16.10.2024 22:22 Ответить
❗️США завтра объявят о новом пакете помощи Украине размером в $8 миллиардов, - Reuters. (https://www.reuters.com/world/us-prepares-8-billion-arms-aid-packages-zelenskiy-visit-sources-say-2024-09-25/)

$5,6 млрд из них выделят по программе PDA. Как мы с вами и ожидали, (https://t.me/ToBeOr_Official/15965) после отказа спикера Джонсона продлевать PDA для Украины администрация Байдена, задействовала план "Б" и херанула одним пакетом весь оставшийся PDA, который теперь будет растянут по времени. Не сгорели. Представляю, как теперь будет корёжить Трампа.

$2,4 млрд выделяют по программе USAI - долгосрочные контракты на производство вооружений на несколько лет вперёд.
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16.10.2024 22:28 Ответить
американська відмова від вступу Україні в НАТО,щоб не гинули українці .. взамін за пару сотень млн.доларів,щоб вони дальше ставали жертвами рашистського нелюда...
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16.10.2024 20:18 Ответить
Пакет називаєтся,потужна або дуже потужна підтримка.
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16.10.2024 20:24 Ответить
Мені подобається як Джо почав казати зеленскому - так само як і воно каже ЗСУ - ви колись отримаєте щось - 4 міліона дронів. Бо міліон у цьому році я не зміг, но 4 міліона точно будуть. Зуб даю.
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16.10.2024 20:30 Ответить
зеленские Байдена всё время обсы"рают
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16.10.2024 20:54 Ответить
Бо заслужив
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16.10.2024 21:03 Ответить
Як і обіцяли, надали більш "потужний" пакет PDA
25.09.2024 #66 $375млн
16.10.2024 #67 $425млн на 50млн більше

В перерахунку скільки млн в день між пакетами
Коли пакет-млн днів млн-в-день
10.05.2024 $400 16 $25.00
24.05.2024 $275 14 $19.64
07.06.2024 $225 14 $16.07
03.07.2024 $150 26 $5.77
11.07.2024 $225 8 $28.13
29.07.2024 $200 18 $11.11
09.08.2024 $125 11 $11.36
23.08.2024 $125 14 $8.93
06.09.2024 $250 14 $17.86
25.09.2024 $375 19 $19.74
16.10.2024 $425 21 $20.24

Залишок PDA 2024 року 5.025млрд з обіцянкою до 20 січня 2025
Залишок PDA 2022-2023 років 4.8млрд без обіцянки
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16.10.2024 21:09 Ответить
Пообещать Леонид Ильич Байден может что угодно. Поставлять не будет.
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17.10.2024 03:23 Ответить
 
 