Байден поговорить з Зеленським та оголосить про новий пакет військової підтримки України, - Білий дім
Президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Після цього лідер Сполучених Штатів збирається оголосити про новий пакет військової допомоги для України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг прессекретарки Білого дому Карін Жан-П'єр.
"Президент Байден поговорить з президентом Зеленським найближчим часом, якщо вже не поговорив, і оголосить сьогодні про новий значний пакет допомоги Україні в галузі безпеки в рамках зусиль щодо зміцнення нашої підтримки України в її боротьбі з російською агресією", - зазначила Жан-П'єр.
Однак деталей щодо вмісту пакету прессекретарка Білого дому не оголошувала.
Топ коментарі
+4 andi Mir
показати весь коментар16.10.2024 20:14 Посилання
+4 Юрий Петров #225294
показати весь коментар16.10.2024 20:16 Посилання
+3 alex #473070
показати весь коментар16.10.2024 20:00 Посилання
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Думаю що до виборів не буде якогось суттєвого прориву, все відкладають на після.
Або ще може щось знову потужно анонсують, ітак виконання уже буде при новому президенті і за слова не треба відповідати.
$5,6 млрд из них выделят по программе PDA. Как мы с вами и ожидали, (https://t.me/ToBeOr_Official/15965) после отказа спикера Джонсона продлевать PDA для Украины администрация Байдена, задействовала план "Б" и херанула одним пакетом весь оставшийся PDA, который теперь будет растянут по времени. Не сгорели. Представляю, как теперь будет корёжить Трампа.
$2,4 млрд выделяют по программе USAI - долгосрочные контракты на производство вооружений на несколько лет вперёд.
25.09.2024 #66 $375млн
16.10.2024 #67 $425млн на 50млн більше
В перерахунку скільки млн в день між пакетами
Коли пакет-млн днів млн-в-день
10.05.2024 $400 16 $25.00
24.05.2024 $275 14 $19.64
07.06.2024 $225 14 $16.07
03.07.2024 $150 26 $5.77
11.07.2024 $225 8 $28.13
29.07.2024 $200 18 $11.11
09.08.2024 $125 11 $11.36
23.08.2024 $125 14 $8.93
06.09.2024 $250 14 $17.86
25.09.2024 $375 19 $19.74
16.10.2024 $425 21 $20.24
Залишок PDA 2024 року 5.025млрд з обіцянкою до 20 січня 2025
Залишок PDA 2022-2023 років 4.8млрд без обіцянки