Байден поговорить з Зеленським та оголосить про новий пакет військової підтримки України, - Білий дім

Президент США Джо Байден проведе телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Після цього лідер Сполучених Штатів збирається оголосити про новий пакет військової допомоги для України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на брифінг прессекретарки Білого дому Карін Жан-П'єр.

"Президент Байден поговорить з президентом Зеленським найближчим часом, якщо вже не поговорив, і оголосить сьогодні про новий значний пакет допомоги Україні в галузі безпеки в рамках зусиль щодо зміцнення нашої підтримки України в її боротьбі з російською агресією", - зазначила Жан-П'єр.

Однак деталей щодо вмісту пакету прессекретарка Білого дому не оголошувала.

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