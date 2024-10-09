Встреча в формате "Рамштайн" переносится, - пресс-служба авиабазы

Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое было запланировано на 12 октября, перенесли.

Об этом Суспільному сообщили в пресс-службе американской авиабазы "Рамштайн" в Германии, передает Цензор.НЕТ.

"Как объявил Белый дом, президент Байден отложил свою поездку в Германию и саммит в Рамштайн, чтобы наблюдать за подготовкой и реагированием на ураган Милтон, в дополнение к текущим мерам реагирования на последствия урагана Хелен на юго-востоке Соединенных Штатов. Событие 12 октября 2024 года переносится. Объявления о предстоящих встречах Контактной группы по вопросам обороны Украины будут позже", - отметили там.

Новую дату объявят позже.

Напомним, накануне президент США Джо Байден отложил визит в Германию и Анголу из-за угрозы нового урагана Милтон.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также отменил визит в Германию во время которого должен был принять участие в заседании контактной группы "Рамштайн".

