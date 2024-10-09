РУС
6 363 25

Встреча в формате "Рамштайн" переносится, - пресс-служба авиабазы

Заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое было запланировано на 12 октября, перенесли.

Об этом Суспільному сообщили в пресс-службе американской авиабазы "Рамштайн" в Германии, передает Цензор.НЕТ.

"Как объявил Белый дом, президент Байден отложил свою поездку в Германию и саммит в Рамштайн, чтобы наблюдать за подготовкой и реагированием на ураган Милтон, в дополнение к текущим мерам реагирования на последствия урагана Хелен на юго-востоке Соединенных Штатов. Событие 12 октября 2024 года переносится. Объявления о предстоящих встречах Контактной группы по вопросам обороны Украины будут позже", - отметили там.

Новую дату объявят позже.

Напомним, накануне президент США Джо Байден отложил визит в Германию и Анголу из-за угрозы нового урагана Милтон.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также отменил визит в Германию во время которого должен был принять участие в заседании контактной группы "Рамштайн".

Читайте также: Дуда будет представлять Польшу на следующем заседании "Рамштайна"

перенос (36) Рамштайн (172)
Топ комментарии
+4
Йому дали останній шанс придумати та сказати щось розумне.
09.10.2024 16:31 Ответить
+3
І сказати ..".я устал и ухожу " !!!
09.10.2024 17:02 Ответить
+2
Норм досягнення дипломатії того кого критикувати не можна
09.10.2024 16:29 Ответить
СПСБО!
09.10.2024 16:16 Ответить
Світ і США - тепер шеи Китаи хоче влізти
09.10.2024 16:20 Ответить
Вместо Рамштайна будет стол капитуляции с людоедом?
09.10.2024 16:25 Ответить
Норм досягнення дипломатії того кого критикувати не можна
09.10.2024 16:29 Ответить
І що характерно,про...би в політиці оп виллються дефіцитом бк в зсу.
09.10.2024 16:31 Ответить
Йому дали останній шанс придумати та сказати щось розумне.
09.10.2024 16:31 Ответить
Ага,дайте йому ще 100 днів.А в нас є оті 100днів?
09.10.2024 17:01 Ответить
І сказати ..".я устал и ухожу " !!!
09.10.2024 17:02 Ответить
він вже це сказав коли знявся з виборів ...
09.10.2024 18:28 Ответить
Так він же ж "не на те вчивсь".
09.10.2024 18:01 Ответить
Він зовсім "не вчивсь", а по сцені скакав. А оцінки в зачотку йому папа ставив.
09.10.2024 18:13 Ответить
За що тепер персональну пенсію від президента отримує. Але то можна зрозуміти: родина бідна, татусеві на харчі не вистачає…
09.10.2024 18:17 Ответить
Ага прозорий зелений нятяк це був
09.10.2024 18:12 Ответить
Шо-то, ***** не то… Или не то *****..
09.10.2024 17:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=MsPVPvkvXhQ Німецький стендап гумор:

"В Германии так много поножовщины из-за того, что всё оружие отдали Зеленскому"
09.10.2024 17:12 Ответить
Навіщо тут це з гівняним кацапським перекладом? У Німеччині вистачає московитів і власних ватників, на яких і розрахований цей гумор.
09.10.2024 19:59 Ответить
схоже, що піздюки з ОП знову ігнорять вимоги західних партнерів, тому й отримали такий сигнал
09.10.2024 17:52 Ответить
Саміт миру відміняється, про формулу миру - тиша, Раммштайн переноситься. Фігасє досягнення!
09.10.2024 17:55 Ответить
Вони вже раз послухали, що воно буровить, - їм вистачило. Хто буде другий раз час марнувати?
09.10.2024 18:03 Ответить
А по моему це сигнал і для европейских лідерів, що потрібно створювати свою армію.
09.10.2024 18:23 Ответить
Зеленого вже почали уникати під любим приводом
09.10.2024 19:18 Ответить
Какое позорище! Раньше думал, что Барак Обама это дно...нет, то был нормальный мужик, в сравнении с нынешним лидером.
09.10.2024 19:28 Ответить
Це ви маєте на увазі картопляника?
09.10.2024 20:01 Ответить
 
 